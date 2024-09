Chińska gra Black Myth: Wukong podbija świat. Dzieło studia Game Science zalicza potężną premierę. Kolosalna sprzedaż umacnia Black Myth: Wukong w wyścigu o tytuł najlepszej gry 2024 r.

Czy poznaliśmy tytuł najlepszej gry 2024 r.? Bez wątpienia dzieło chińskiego dewelopera Game Science zostanie uwzględnione w rozmaitych rankingach. Liczby nie kłamią – Black Myth: Wukong przyciąga miliony graczy na całym świecie i sprzedaje się w zawrotnym tempie.

Imponująca sprzedaż Black Myth: Wukong

Inwestor Daniel Wu w rozmowie z Bloomberg przekazał, że gra Black Myth: Wukong sprzedała się w nakładzie 18 mln egzemplarzy w ciągu pierwszych dwóch tygodni na rynku. Jest to jedna z najlepszych premier w historii branży gier. Dla porównania: Helldivers 2 – również jedna z najlepszych gier 2024 r. – sprzedało się w nakładzie 12 mln egzemplarzy w ciągu pierwszych 12 tygodni na rynku.

Twórcy przypuszczają, że ich dzieło ma szansę “dobić” do 30 mln sprzedanych egzemplarzy, a w planach znajduje się nawet DLC do Black Myth: Wukong. Ile wobec tego mógł zarobić Black Myth: Wukong do tej pory? Szacuje się, że gra wygenerowała 700 mln dolarów przychodu, lecz nie są to informacje o charakterze oficjalnym.

Chcesz zagrać w Black Myth: Wukong? To musisz wiedzieć

Gra Black Myth: Wukong dostępna jest na PC oraz na konsolach PlayStation 5. Użytkownicy pierwszej wymienionej platformy mogą sprawdzić naszą analizę technologiczną Black Myth: Wukong.

Źródło: Bloomberg