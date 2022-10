To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży Allegro Smart! Week 2022, a więc też ostatnia szansa na to, by sporo zaoszczędzić na zakupie dobrego sprzętu. Podpowiadamy, na co szczególnie warto dziś zwrócić uwagę.

Ostatnie dni wyprzedaży Allegro Smart! Week 2022

Wielka wyprzedaż Allegro Smart! Week 2022 zbliża się już do wielkiego finału. Świetne produkty w okazyjnych cenach rozchodzą się jak ciepłe bułeczki – kupiliśmy ich już tysiące. Na dziś, czyli piąty dzień festiwalu, przygotowane zostały kolejne promocje, wśród których bez trudu możesz znaleźć coś dla siebie.

Jak zwykle, najlepsze oferty dostępne są wyłącznie dla posiadaczy pakietu Allegro Smart!, przy czym możesz też uzyskać pięć bezpłatnych dostaw i zwrotów, wybierając próbny pakiet Smart! na Start – zupełnie za darmo. Możesz też oczywiście wykupić abonament, którego cena wynosi 49 zł rocznie (lub 10,99 zł miesięcznie).

Mając Allegro Smart! (lub Smart! na Start) możesz skorzystać z rabatów sięgających nawet 50% (oznaczonych jako „Smart! only”) w kilkunastu różnych kategoriach produktowych. Naszą uwagę najbardziej przykuły oczywiście okazje z działu „Elektronika”. Na co więc warto zapolować w piątek?

Allegro Smart! Week 2022 – najlepsze promocje piątego dnia

Bardzo atrakcyjną propozycją jest automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica S ECAM 21.117.B. To urządzenie wyposażone w cichy, a zarazem mocny młynek żarnowy z szerokim zakresem regulacji, niezawodnym termoblokiem, intuicyjnym panelem sterowania oraz zintegrowanym systemem mlecznym, dzięki któremu równie wygodnie, co espresso, przyrządzisz cappuccino czy latte. Promocyjna cena wynosi 1099 zł ( 1499 zł ).

Pozostańmy wśród domowych akcesoriów, bo znacznej przeceny – z 1049 zł na 829 zł – doczekał się robot sprzątający Xiaomi Vacuum-Mop 2. To niepozorne urządzenie odkurza z mocą ssania na poziomie 2700 Pa, a do tego mopuje podłogi, aby skutecznie usuwać nie tylko kurz, ale też plamy. Obok skuteczności jego największym atutem jest długi czas działania, dochodzący niemal do dwóch godzin między jednym ładowaniem a drugim.

Bohaterem kolejnej interesującej oferty jest telewizor Philips 39PHS6707/12. To urządzenie, które może i nie stanie się twoim podstawowym ekranem, ale jako telewizor na działkę czy do drugiego pokoju może okazać się w sam raz. Ma 39-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD Ready, komplet podstawowych tunerów TV, 3 złącza HDMI i 2 USB, szybkie Wi-Fi i Bluetootha oraz system Android TV, dający dostęp do popularnych serwisów streamingowych i YouTube’a. Cena? W promocji tylko 849 zł ( 1199 zł )

Być może zainteresuje cię także wewnętrzny dysk SSD GOODRAM CX400 Gen. 2 o pojemności 512 GB. Nośnik osiągający 550 MB/s w odczycie i 490 MB/s w zapisie może być twój już za 159 zł ( 189 zł ) – nawet jeśli obniżka nie jest w tym przypadku spektakularna, to jak najbardziej opłaca się z tej oferty skorzystać.

Smart! Week 2022 potrwa do 16 października

Przed nami ostatnie dni wyprzedaży – akcja Allegro Smart! Week 2022 zakończy się 16 października. Rozejrzyj się, a na pewno uda ci się znaleźć coś ciekawego. Wszystkie oferty znajdziesz na stronie promocji – możesz na nią przejść, klikając poniżej:

Artykuł powstał we współpracy z Allegro.