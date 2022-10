Allegro Smart! Week 2022 to tydzień wielkich promocji. Sprawdzamy je i wybieramy najepsze – zobacz na czym dzisiaj możesz najwięcej zaoszczędzić.

Wystartował Smart! Week 2022 – tydzień wielkich wyprzedaży na Allegro

Tradycyjnie już jesień to okres wielkich wyprzedaży. I choć do Black Friday 2022 zostało jezcze półtora miesiąca, to na świetne okazje zakupowe wcale nie musisz tyle czekać. Na Allegro wystartował dzisiaj Smart! Week 2022. Co to oznacza? Codziennie aż do 16 października pojawiać będą się wyjątkowe oferty promocyjne ze sprzętem i akcesoriami najpopularniejszych marek w rolach głównych i rabatami sięgającymi nawet 50%.

Bądź „smart”, miej Smart!

Każdy znajdzie coś dla siebie, lecz to na abonentów Allegro Smart! czekać będą te najlepsze okazje (poznasz je po oznaczeniu „Smart! only”).

Dobra wiadomość jest taka, że – jeśli dotąd się nie korzystało – to można wypróbować ten abonament zupełnie za darmo i cieszyć się takimi korzyściami jak bezpłatna dostawa zamówień o wartości powyżej 40 złotych. (Darmowy Smart! na Start uprawnia do 5 darmowych dostaw i zwrotów).

Normalnie Allegro Smart! kosztuje 10,99 zł miesięcznie lub 49 zł rocznie.

Najlepsze promocje na Allegro Smart! Week 2022 – dzień pierwszy

Przez cały tydzień będziemy przyglądać się dostępnym ofertom i informować cię na bieżąco o najlepszych z nich – w postaci takich właśnie artykułów. Za czym warto rozejrzeć się pierwszego dnia?

Ano kupimy na przykład opaskę Xiaomi Mi Band 5 za 79,99 zł ( 125 zł ) – nie jest to najnowszy model, ale wciąż zdecydowanie godny uwagi, szczególnie w tej cenie. Urządzenie jest wyposażone w duży wyświetlacz AMOLED, oferuje 11 trybów treningowych i całodobowe monitorowanie pulsu, umożliwia zdalne sterowanie telefonem, a do tego działa nawet dwa tygodnie między ładowaniami. Nie bez znaczenia jest też wodoszczelność (w klasie 5 ATM).

Wyprzedaż Allegro Smart! Week 2022 okazuje się też świetną okazją do zakupu konsoli Nintendo Switch (w wersji V2 z czerwono-niebieskimi joy-conami oraz 32 GB pamięci). Podczas gdy normalnie jej cena rzadko spada poniżej 1400 złotych, w promocji kupimy ją za jedyne 1179 zł, więc obniżka faktycznie jest niemała. Choć nie jest to sprzęt dla każdego, miłośnicy mobilnej rozgrywki nie mogą się jej nachwalić.

Oczywiście wyprzedaże, takie jak ta, to dobry moment na zkaup nie tylko gadżetów, ale też konkretniejszego sprzętu. Już pierwszego dnia na przykład poważnie przeceniony został ekspres do kawy DeLonghi ECAM 23.460.SB. To bardzo dobre urządzenie, pozwalające na błyskawiczne przygotowanie idealnego espresso lub cappuccino – dzięki automatycznemu spieniaczowi mleka. Prosta obsługa, szeroki zakres regulacji i wysoki poziom higieny to jego cechy charakterystyczne. Promocyjna cena wynosi 1499 zł ( 1949 zł ).

Największe okazje wciąż przed nami – Allegro Smart! Week 2022 trwa

Powyższe przykłady to oczywiście niewielki wycinek oferty festiwalu Allegro Smart! Week 2022. W kolejnych dniach pojawiać się będą się następne oferty i nie mamy wątpliwości, że emocje w związku z tym będą coraz większe. Już teraz zajrzyj na stronę wyprzedaży, by znaleźc coś dla siebie – możesz w tym celu skorzystać z poniższego przycisku:

Artykuł powstał we współpracy z Allegro.