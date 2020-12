Rosnąca liczba aplikacji z sektora finansowego, w tym narzędzi do bankowości on-line, w sklepie z aplikacjami AppGallery to sygnał, że sukces ekosystemu HMS jest coraz bliżej.

Aplikacja bankowa, sposób na praktyczne wykorzystanie telefonu

Gdy smartfony raczkowały, aplikacje były prostymi narzędziami, dzięki którym cieszyliśmy się, że telefon nadaje się co czegoś więcej niż dzwonienia. Po latach, gdy smartfony wrosły w nasze codzienne życie, nasze apetyty i oczekiwania bardzo wzrosły. Oczekujemy praktycznych narzędzi, takich jak aplikacje bankowe. Przeznaczone, jak wskazuje nazwa, do zdalnego zarządzania naszymi pieniędzmi (czasem autoryzacji transakcji z peceta), które powierzyliśmy instytucjom finansowym.



Aplikacja IKO dostępna jest na największe platformy mobilne. Wśród nich jest AppGallery obecnie trzecia siła na rynku (kliknij obrazek jeśli chcesz pobrać aplikację z AppGallery)

Można oczywiście zastanawiać się, czy telefon do dobra platforma do usług bankowych? Mogłaby tu rozpętać się burza na temat bezpieczeństwa bankowania mobilnego, bez względu na platformę systemową czy instytucję finansową. Nie zmieni to faktu, że każdy posiadacz telefonu przynajmniej sprawdzał czy jego bank ma apkę w sklepie z aplikacjami, a zadowolonych użytkowników takiego oprogramowania są miliony.

Poza tym, telefon jest tak bezpieczny jak uważny jest jego użytkownik, a to samo można powiedzieć także dostępie on-line do banku z poziomu komputera, czy też fizycznie poprzez telefoniczną infolinię lub wizytę w oddziale.

Aplikacje bankowe w AppGallery, to dowód, że ten sklep staje się coraz bardziej dojrzały

W przypadku AppGallery i ekosystemu HMS mamy start z wysoko ustawionej poprzeczki, w czasach gdy smartfony dominują w mobilnym świecie. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że stosunkowo szybko w tym młodym, ale dynamicznie rozwijającym się sklepie z aplikacjami, pojawiły się pierwsze aplikacje bankowe, a wiele kolejnych już czeka na pełną integrację. Droga przed AppGallery jeszcze długa, ale tempo jego rozwoju powinno już tylko rosnąć.

IKO i mBank - dwie zintegrowane z HMS aplikacje bankowe

Ekosystem HMS dla produktów Huawei, może pochwalić się dwiema zintegrowanymi aplikacjami bankowymi. Pierwsza z nich to IKO, druga mBank. Mogą z nich korzystać już wszyscy użytkownicy telefonów Huawei, bez względu na to czy wyprodukowano je w 2020 roku czy wcześniej. Czy są to dokładne odpowiedniki aplikacji uruchamianych na telefonach innych marek? Pomijając kwestię obsługi płatności zbliżeniowych w aplikacji mBank, co wciąż jest sprawą rozwojową, pozostała funkcjonalność jest taka sama.



W przypadku aplikacji IKO możemy zdecydować się na jej przetestowanie w trybie Demo, bez zakładania konta w banku

Aplikacja IKO czy też mBank na Huawei P40 Pro z HMS wygląda i działa praktycznie tak samo jak na Huawei P30 Pro z GMS. Co najważniejsze, już nie musimy się martwić, że zainstalowaliśmy je na telefonie z HMS od kuchni, bez pośrednictwa AppGallery, bo było to możliwe. Omijanie oficjalnych sklepów z aplikacjami zawsze rodzi wątpliwości, a tu przecież chodzi o dostęp do naszych pieniędzy.

Aplikacja IKO banku PKO na wszystkich urządzeniach Huawei z GMS i HMS umożliwia nie tylko obsługę konta, płatności BLIK, ale również bardzo istotne z perspektywy polskiego użytkownika, płatności zbliżeniowe za pomocą telefonu

Aplikacja IKO w AppGallery

IKO to pierwsza aplikacją zintegrowana z AppGallery i to nie zaskakuje, bo jest to największy w Polsce bank pod względem liczby obsługiwanych użytkowników jak i aktywów. Banki PKO i mBank, pierwszy i czwarty w zestawieniu, obsługują razem ponad 17 milionów użytkowników, przy czym z IKO na urządzeniach Huawei może korzystać 11 milionów klientów banku PKO. mBank, choć obecny w AppGallery już od wielu miesięcy, dopiero niedawno został zintegrowany. Zapytacie sie, "był obecny, a dopiero jest zintegrowany?". Tak, bo...

...aplikacja „dodana do AppGallery” to nie zawsze to samo co „zintegrowana z HMS”

Gdy mówimy o AppGallery należy myśleć o tym sklepie dwuznacznie. Działa on bowiem zarówno na telefonach Huawei z GMS jak i HMS i zawiera aplikacje stworzone dla tego pierwszego jak i drugiego systemu usług. Jeśli uruchomimy AppGallery na telefonie Huawei z GMS pojawi się nam najbardziej kompletna lista oprogramowania, bo każda aplikacja którą napisano dla HMS zadziała także w GMS.

Huawei informuje najpierw o dołączeniu aplikacji bankowej do katalogu AppGallery, a dopiero potem o jej pełnej integracji.

Nie jest za to prawdą odwrotne sformułowanie. Aplikacje, które napisano dla GMS muszą być przystosowane, czyli zintegrowane z HMS. Dopiero wtedy użytkownik telefonu z HMS, czyli takiego jak Huawei Mate 40 Pro będzie widział ją na liście programów w AppGallery.



Aplikacja IKO dostępna jest już od dawna w AppGallery, dlatego doczekała się dużej ilości instalacji i dobrych ocen

Mówiąc krótko sama obecność aplikacji w AppGallery nie oznacza, że będzie ona dostępna na telefonie, który wspiera jedynie HMS. Lecz na pewno pojawienie się aplikacji w tym sklepie jest sygnałem, że z dużym prawdopodobieństwem w niedalekiej przyszłości dany program zostanie zintegrowany także z HMS.

Inaczej ma się sprawa w przypadku aplikacji, które są od podstaw tworzone z myślą o AppGallery. Takie aplikacje od razu trafiają w wersji zgodne z HMS. Jednak w przypadku aplikacji bankowych, które są obecne na rynku nie od dziś, musimy liczyć się z taka dwuetapową ścieżką integracji.

Kolejne aplikacje bankowe w AppGallery zgodne z GMS, w kolejce do integracji z HMS

W AppGallery znajdują się już współpracujące z GMS aplikacje banków:

Pekao S.A. - dwie aplikacje, PeoPay i PeoPay Kids,

Idea Bank,

Nest Bank,

Getin Noble Bank - dwie aplikacje Getin Mobile i Noble Mobile,

Bank Millenium.



Wyniki wyszukiwania aplikacji na telefonie z GMS (po lewej) będa póki co inne niż na telefonie z HMS (po prawej)

Na przestrzeni kilku miesięcy, aplikacje te staną się zgodne również z HMS. Póki co możemy je bezproblemowo instalować i używać na telefonach Huawei, które są jeszcze zgodne z GMS, czyli takich jak Huawei P30 Pro czy Huawei Nova 5T.

Przeciągający się proces integracji z HMS ma swoje dobre strony

Teoretycznie adaptacja aplikacji do HMS, o czym wspominaliśmy przy okazji materiału po HDC Polska 2020, nie jest dużym wyzwaniem i w ciągu kilku tygodni można osiągnąć cel.

Jednak narzędzia z branży finansowej, w tym aplikacje bankowe to produkty wymagające najwyższego stopnia zabezpieczeń i gwarancji bezbłędności w funkcjonowaniu. Dlatego od wprowadzenia aplikacji bankowej do AppGallery do jej integracji może upłynąć kilka miesięcy.



Operacje finansowe w aplikacji mobilnej to odpowiedzialne działanie, dlatego musimy mieć pewność, że nic w nich nam nie przeszkodzi

Choć klient, użytkownik telefonu Huawei z HMS, ma prawo do niecierpliwości oczekując na integrację aplikacji swojego banku z AppGallery, to powinien na tę zwłokę spróbować spojrzeć się z pozytywnej perspektywy. Gdy już aplikacja na dobre zadomowi się w HMS, będzie miał gwarancje, że dostaje narzędzie bezpieczne i sprawdzone.

Aplikacja bankowa to nie to samo co aplikacja latarki, choć każda może być przydatna. Tu znacznie bardziej zaawansowane narzędzie, w którym każdy trybik musi działać bez zarzutów

Proces ten na szczęście jest nieuchronny i za możemy być pewni, że przy zachowaniu obecnej dynamiki rozwoju AppGallery, za rok Huawei będzie mógł pochwalić się już całkiem bogatą listą aplikacji w pełni zgodnych z nowymi telefonami i tabletami tej marki.

AppGallery - nie bójmy się oceniać rzeczy dopiero z pewnej perspektywy czasowej

Jako konsumenci i użytkownicy urządzeń mobilnych pomimo wszystkich zabiegów, by być obiektywnymi, oceniamy produkty takie jak AppGallery, myśląc tu i teraz. Patrzymy się na kompletność listy aplikacji w danym sklepie w danej chwili i na podstawie wyciągniętego wniosku staramy się ocenić dany ekosystem. Taka ocena może być jednak błędna.

Dynamikę rozwoju sklepu ocenić da się bowiem dopiero z perspektywy czasowej. I tak z perspektywy roku, czy też dwóch lat widzimy, że Huawei spełnia pokładane w AppGallery obietnice. Jest niczym producent butów ręcznie robionych na miarę. Trzeba na nie trochę poczekać, ale jest pewność, że dostaniemy to czego chcemy.

Jeśli Huawei dotrzyma słowa, a deweloperzy nie zwątpią, w końcu nie będziemy już musieli upewniać się czy dana aplikacja bankowa jest w AppGallery. Ona będzie tam zanim kupimy telefon marki Huawei.

Wraz z integracją aplikacji IKO powiększyło się z grono użytkowników zadowolonych z oferty AppGallery. Tak jak w przypadku innych aplikacji dodanych do tego sklepu w 2020 roku. Tego samego można oczekiwać po mBank i kolejnych aplikacjach bankowych, które należy zaliczyć do już prawie 100 tysięcy aplikacji w AppGallery, a także najważniejszych z 1000 programów stworzonych przez polskich deweloperów dla polskich użytkowników.

