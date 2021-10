Z danych Internet Trends wynika, że odblokowujemy telefon średnio 150 razy każdego dnia. Całkiem często, prawda? Po co to robimy? Oto 8 aplikacji na telefon, które ma (prawie) każda kobieta.

Dla niektórych telefon jest urządzeniem służącym wyłącznie do komunikacji, ale… Nie oszukujmy się, większość z nas korzysta z niego znacznie częściej. Przeglądamy sieć, śledzimy social media, robimy zakupy i wykorzystujemy do rozrywki. Dzisiejsze smartfony są kombajnami wydajnościowymi, które tym mniej wymagającym użytkownikom są w stanie praktycznie zastąpić komputer. Czy kobiety ze smartfonów korzystają zupełnie inaczej niż mężczyźni? Być może, w końcu interesują nas inne rzeczy, mamy trochę inny tryb życia i inne potrzeby, dlatego na naszych telefonach pojawiają się też inne aplikacje. Oczywiście, zestawienie jest subiektywne, w końcu każda z nas jest inna, ale myślę, że znajdziemy wiele elementów wspólnych (nawet z mężczyznami!). Z jakich aplikacji korzystamy?

Gmail

Teoretycznie każdy smartfon ma jakąś aplikację do odbierania poczty na smartfonie, a praktycznie – jeśli ktoś korzysta z poczty Google, będzie bardzo zadowolony z aplikacji Gmail. Przede wszystkim jest bardzo przejrzysta i przyjemnie się z niej korzysta nie tylko podczas przeglądania wiadomości, ale i ich tworzenia. Mamy fajną „szukajkę” oraz dostęp do wszystkich zakładek i opcji znanych z wersji komputerowej. Osoby, które korzystają z Google Meet mogą wygodnie rozpocząć nowe spotkanie albo dołączyć istniejącego za pomocą kodu. Tak naprawdę to jedna z tych aplikacji, które są w stanie niemalże całkowicie wykluczyć konieczność korzystania z komputera.

Spotify

W samochodzie, w autobusie czy na spacerze – uwielbiamy, kiedy towarzyszy nam muzyka, a Spotify pozwala zgromadzić wszystkie ulubione utwory w jednym miejscu, czyli na telefonie, który zawsze mamy ze sobą. Biblioteka jest sukcesywnie uzupełniania, odtwarzacz może nie najlepszy, ale na pewno prosty… i rzadko zawodzi. Oprócz tego mamy dostęp do trybu offline, który przyda podczas wyjazdów za granicę, kiedy transfer danych jest na wagę złota. Całkiem sprawnie działają też rekomendacje. Niejednokrotnie odkryłam świetny kawałek czy zespół, korzystając z tej właśnie opcji. Bardzo fajną możliwością jest też plan rodzinny – 6 kont Premium za znacznie mniejszą opłatą to dla wielu całkiem wygodna rzecz.

Rossman

Myślę, że to jedna z tych aplikacji, z których faktycznie korzystają w zdecydowanej większości kobiety. Kuszące są na pewno promocje, z których możemy skorzystać tylko z aplikacją. Nie musimy też iść do sklepu, żeby sprawdzić, co w danym tygodniu kupimy taniej. Do tego alerty o promocjach na ulubione produkty i 20% zniżki na pozostałe usługi. Z aplikacją mamy też opcję na zrobienie w pełni samoobsługowych zakupów, za które zapłacimy online.

Snapseed

Wszystkie miłośniczki serwisów społecznościowych uwielbiają przerabiać zdjęcia, a Snapseed jest jedną z ciekawszych, i najpopularniejszych, aplikacji, które na to pozwalają. Mnóstwo efektów i ogrom opcji, a to wszystko w darmowej wersji, która nie męczy reklamami. Do tego prosty i przejrzysty interfejs, z którym nawet początkująca osoba nie będzie miała żadnego problemu. Możliwości jest na tyle dużo, że z aplikacji chętnie korzystają Ci, którzy na co dzień zajmują się fotografią (może nie profesjonaliści, a bardziej pasjonaci). Nie powinno zatem dziwić, że Snapseed cieszy się tak dużą popularnością.

WhatsApp

Czy ktoś dzisiaj ma telefon i nie korzysta z komunikatora? Pewnie nie, bo to często wygodniejsze rozwiązanie niż tradycyjny SMS. WhatsApp cieszy się dużą popularnością na całym świecie. Jest prosty i przyjemny w obsłudze, pozwala czatować (a jeśli ktoś nie lubi pisać, to nagrać wiadomość) oraz wykonać połączenie głosowe. Możemy wysłać zdjęcie albo zrobić je wygodnie z poziomu aplikacji, chociaż tutaj jakość pozostawia wiele do życzenia. Do tego sporo emotek, gify, opcja do przesyłania załączników wszelakich i możliwość personalizacji. To wystarcza, aby WhatsApp znalazł się w telefonie każdej kobiety.

Netflix

Kiedy potrzebujemy chwili wytchnienia, z radością sięgamy po dobre filmy. Chociaż komfort oglądania jest zdecydowanie mniejszy, to czasem nie mamy innej możliwości, a aplikacja Netflixa jest naprawdę fajnie przemyślana! Wiele opcji jest bliźniaczo podobnych do wersji na duże ekrany, ale mamy kilka niuansów. Po pierwsze, „pobrane pliki”, dzięki którym możemy oglądać ulubione produkcje w trybie offline. Po drugie, jeśli dysponujemy trochę nowszym telewizorem, mamy możliwość przeglądania filmów na telefonie i uruchomienia wybranego tytułu na dużym ekranie. Całkiem przydatne, jeśli nie lubimy klikać w nieskończoność pilotem, aby przewijać kolejne i kolejne filmy. Jeśli korzystacie z Neflixa, a nie macie jeszcze zainstalowanej aplikacji – zróbcie to, naprawdę warto.

Uber

Nawet jeśli mamy własny samochód, to nie zawsze chcemy nim podróżować. Czasem też po prostu nie możemy, więc z pomocą przychodzi aplikacja Uber – taksówka pod dom zamawiana przez telefon. Co w niej takiego fajnego? Ano ceny są konkurencyjne, a na kurs nie czeka się długo, bo nie jest to korporacja. Jeszcza lepsza, moim zdaniem, opcja, to możliwość oceny taksówkarza, z którym jedziemy (i vice versa, bo taksówkarz może ocenić klienta). To pozwala uniknąć jazdy z wątpliwym kierowcą, któremu albo brakuje umiejętności, albo zdrowego rozsądku. Powiedzmy, że to swego rodzaju strefa komfortu psychicznego.

Pyszne.pl

Nie masz czasu ani chęci, aby przygotować obiad? Żaden problem, bo możesz wygodnie zamówić jedzenie na dowóz. Być może na Pyszne.pl nie ma wszystkich lokali, ale z pewnością pojawia się tam zdecydowana większość tych, które decydują się dostarczać jedzenie do domu klienta. Fajnie też, że można za nie zapłacić online, a restauracji wystawić opinię. Od jakiegoś czasu funkcjonuje też system pieczątek i punktów, które można wymienić na pyszne jedzenie albo kupony rabatowe na kolejne zamówienie. A jak zjeść na mieście za darmo? Tinder... ;)

PS. Koledzy z redakcji kazali dopisać jeszcze jedną aplikację...

Aplikacja aparatu

Żartownisie :) Jeśli już korzystać z aplikacji do aparatu, to takiej dobrej - zobaczcie najlepsze aplikacje do robienia zdjęć.