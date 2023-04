Nawigacja GPS to jedna z najbardziej praktycznych aplikacji na telefonie. Nie trzeba za nią płacić. W tym rankingu polecamy Wam najlepsze darmowe nawigacje na Androida. To warte uwagi mapy w 2023 roku.

Darmowa nawigacja na Androida

Smartfony z systemem Android cieszą się ogromną popularnością. Trudno byłoby odnieść tej platformie taki sukces bez dodatkowych aplikacji. Użytkownicy mają duży wybór w niemal każdej kategorii, a już na pewno w kontekście nawigacji GPS. To co z jednej strony zapewnia komfort, niektórych może przyprawiać o ból głowy.

Zastanawiasz się, jaka nawigacja na Androida jest najlepsza? A może nie wiesz, czym się między sobą różnią? W tym artykule znajdziesz kilka wskazówek, a także zestaw dobrych i jednocześnie darmowych nawigacji na telefon.

Świat darmowych nawigacji na Androida nie kończy się na popularnym Google Maps. Są też inne tego typu aplikacje warte uwagi

Wybierając się w trasę dobrze mieć wideorejestrator. Dedykowane nawigacje samochodowe GPS powoli dochodzą do lamusa. Każdy ma bowiem przy sobie telefon. Pod kątem omawianego oprogramowania świetnie sprawdza się jedna z najważniejszych cech współczesnych modeli. Niemal wszystkie mają bardzo duże wyświetlacze. Od dawna standardem jest też wbudowany GPS, zdecydowana większość użytkowników korzysta przy tym z ofert operatorów zapewniających stałą łączność z Internetem mobilnym. Do komfortowej obsługi nawigacji wystarczy telefon do 1000 zł z przynajmniej 4 GB RAM, nie jest to coś zarezerwowanego dla flagowych konstrukcji.

Najlepsza nawigacja na telefon za darmo

Jak wybrać nawigację samochodową na telefon? Na co zwracać uwagę?

W tego typu aplikacjach liczy się głównie dokładność map i precyzja prowadzenia użytkownika. Od tego zależy bowiem szybkość i komfort dojazdu (a niekiedy dojścia) do celu. Dla większości użytkowników ważne jest przy tym prowadzenie głosowe w języku polskim, które pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa podczas jazdy. Upewnijmy się, że głos z nawigacji nas nie denerwuje, a instrukcje są zrozumiałe, precyzyjne i pojawiają się odpowiednio wcześnie.

Bardzo przydatne są informacje o natężeniu ruchu w czasie rzeczywistym (tzw. korki na żywo) i innych utrudnieniach na trasie. Niektóre mapy radzą sobie z tym całkiem dobrze, ale trzeba pamiętać, że ta funkcja wymaga aktywnego połączenia internetowego. To tzw. nawigacja online, ale niektórzy preferują nawigację offline, czyli taką, która może działać bez dostępu do Internetu.

Warto pamiętać, że zazwyczaj największą wspólną wadą wszystkich nawigacji na telefon jest obciążenie systemu oraz zużycie baterii. Oczywiście, są nawigacje lepsze i gorsze pod tym względem, ale w czasie dłuższej podróży dobrym pomysłem jest ciągłe ładowanie smartfona (z gniazdka zapalniczki lub powerbanku). O ile nie mamy do czynienia z najgorętszymi dniami w roku, ponieważ wtedy taki zabieg może sprawić, że urządzenie będzie się intensywnie nagrzewać. Zwłaszcza zamocowane w pobliżu przedniej szyby samochodu.

Darmowa nawigacja na telefon - TOP 2023

Mapy Google (Google Maps)



Zdecydowanie najpopularniejsza tego typu aplikacja. W dużej mierze z racji tego, że jest produktem Google domyśle preinstalowanym na każdym nowym smartfonie z systemem Android. Można dyskutować czy to zdecydowanie najlepsza nawigacja na telefon, niektórzy wyżej stawiają rozwiązania konkurencji. Jednocześnie nie sposób pominąć Google Maps w omawianym zestawieniu, ponieważ wielu innym osobom w zupełności wystarcza, a dla pewnej grupy odbiorców pozostaje niedościgniona.

Mapy Google mają sporo atutów. Wynikają między innymi z tego, że ponad miliard użytkowników przekłada się na ogromną bazę statystyk i danych. Niezależnie od tego czy próbujesz ominąć korki w drodze do pracy, jedziesz na krótką przejażdżkę poza miasto, czy planujesz wycieczkę przez Europę, to Google Maps będzie dobrym wyborem. Nawigacja od Google mówi po polsku, wyświetla informacje informacje o korkach oraz natężeniu ruchu, a także aktualną prędkość i powiadamia o fotoradarach.

Pozwala też wyszukać trasy alternatywne, połączenia komunikacji publicznej, szybko zarezerwować miejsce w hotelu lub wyszukać stację paliw czy ciekawe miejsca w pobliżu warte zobaczenia w wolnym czasie. Aplikacja umożliwia też mierzenie odległości pomiędzy wybranymi punktami, odkrywanie wybranych miejsc w Street View, a poza trybem samochodowym działa również w trybie rowerowym i pieszym. Przy tym wszystkim działa online (zdecydowanie najlepiej) oraz offline. Można zapisać określoną trasę lub obszar na telefonie, ale trzeba liczyć się z pewnymi ograniczeniami (chociażby z brakiem informacji o aktualnym natężeniu ruchu). Mapy Google można włączyć w trybie pomniejszonym, w którym podgląd zajmuje tylko fragment ekranu.

Nowe funkcje w Google Maps pojawiają się regularnie. Wśród ostatnich można wymienić np. zmianę dotyczącą wskaźnika pinezki (trudniej będzie go przeoczyć przesuwając widok mapy), usprawnienia związane z Android Auto, opcję wyszukiwania stacji ładowania dla samochodów elektrycznych, a także Immersive view. Ostatnia funkcja ma łatkę "ulepszonego Street View". Znajduje się jeszcze w fazie testów, będzie wykorzystywać zdjęcia lotnicze i satelitarne zapewniając użytkownikom niespotykane wcześniej widoki, także z warstwami uwzględniającymi aktualną pogodę i porę dania.

Yanosik: antyradar i nawigacja



Duża baza użytkowników w Polsce przekłada się na kluczowe funkcje, którymi przyciąga Yanosik: antyradar i nawigacja. Nazwa aplikacji zdradza, że poza nawigacją bardzo istotne są tutaj ostrzeżenia przed fotoradarami. Dodatkowo aplikacja (i inni użytkownicy korzystający z niej) sygnalizuje także kontrole drogowe, nieoznakowane radiowozy i inne utrudnienia, jakie mogą czekać na trasie.

W marcu 2023 r. twórcy zdecydowali się znacząco odświeżyć interfejs aplikacji. Wprowadzono nowy ekran główny z 9 kafelkami, który ma zapewniać łatwiejszy dostęp do najważniejszych funkcji, zakładki Urządzenia oraz Historia i Karuzelę miejsc podróży. Rozszerzona została też klawiatura zgłoszeń.

Yanosik jest darmową aplikacją i w tym przypadku dość mocno rzuca się to w oczy. Trzeba pogodzić się z reklamami, które nie należą do najmniejszych.

HERE WeGo



HERE WeGo to spadek po smartfonach Nokii (później Microsoft). Jedna z tych aplikacji, które z powodzeniem poradziły sobie na Androidzie. Po odświeżeniu interfejsu nie tylko wygląda nowocześniej, ale jest też bardziej przejrzysta. Trzeba to docenić, bo twórcom nie zawsze udaje się osiągnąć takie połączenie. Ma wbudowany ciemny motyw, którego długo brakowało.

Z nawigacji HERE WeGo można korzystać online i offline, więc w razie potrzeby można pobrać mapy na telefon i używać ich bez dostępu do Internetu. To dobra opcja dla osób często przemieszczających się po dużym mieście, chociażby ze względu na łatwość znalezienia licznych punktów POI, a nawet wskazówek dotyczących poruszania się po popularnych centrach handlowych.

HERE WeGo zawiera też informacje o środkach transportu publicznego. Pokazuje rozkład jazdy tramwajów, autobusów itp, a także szacowany czas dojazdu lub dojścia pieszo do wskazanego miejsca. W tym ostatnim przypadku mogą przydać się dane dotyczące pogody.

Locus Map 4



Locus Map 4 to propozycja, która nieco odbiega od innych z tego zestawienia. Warto postawić na nią szukając nawigacji głównie nie do jazdy samochodem, ale na piesze czy rowerowe wypady. W tej kategorii to ścisły top, a dla wielu osób aplikacja bezkonkurencyjna.

Siłą Locus Map 4 są przede wszystkim, ale nie tylko, bardzo dokładne mapy oraz sprawnie działająca wyszukiwarka miejsc i adresów. Aplikacja zapewnia też szerokie opcje związane z planowaniem trasy, którą można zapisać i pobrać z myślą późniejszego wykorzystania w trybie offline. Twórcy przewidzieli też możliwość nagrywania trasy, która pierwotnie była dostępna tylko w płatnej wersji aplikacji.

Waze



Waze, w przeciwieństwie do przedstawionego wyżej Locus Map 4, to aplikacja skierowana typowo do kierowców. Jedna z tych, w której za sukces odpowiadają w dużej mierze użytkownicy tworzący aktywną społeczność. To też własność Google, ale firma nie robi konkurencji Google Maps, ponieważ w Waze kładzie nacisk na inne aspekty.

Waze skupia się na prowadzeniu kierowców do celu i informacjach ważnych w czasie jazdy. Ostrzega o robotach drogowych, korkach, problemach z nawierzchnią, zamkniętych odcinkach dróg czy patrolach Policji. Nie prezentuje danych biznesowych takich jak godziny otwarcia restauracji i sklepów czy informacji dotyczących hoteli. Umożliwia jednak lokalizowanie takich punktów POI jak parkingi czy stacje benzynowe.

Pozwala też komunikować się z innymi użytkownikami Waze i oferuje licznie ciekawostki. Swojego czasu wiele mówiło się o dodaniu głosu Batmana w czasie nawigacji oraz opcji pozwalającej na ustawienie jego wozu jako ikony pojazdu. W tym miejscu warto dodać, że ikony innych użytkowników aplikacji są widoczne, chociaż jeśli komuś to nie odpowiada to można je ukryć. Twórcy aplikacji systematycznie aktualizują tę aplikację w dużej mierze skupiając się na opcjach personalizacji i zacieśnianiu więzi między członkami społeczności.

Jakie inne aplikacje warto mieć w podróży?

Nie ulega wątpliwości, że dobrze jest wiedzieć, jaka pogoda będzie towarzyszyć nam w podróży. Wiedzę na ten temat pozwalają uzyskać aplikacje pogodowe. Również wśród nich można znaleźć wiele dobrych i darmowych propozycji. Opisaliśmy je w artykule gdzie jest burza (mapa burz na telefonie). Niemal każdy chce mieć zawsze w pogotowiu dobry komunikator internetowy, także wśród nich znajdą się godne polecenia darmowe aplikacje do komunikacji.