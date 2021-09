Czy warto czekać na Apple Watch Series 7?

Akcesoria do telefonów

Nowy model zegarka Apple Watch może zostać zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu, czyli we wrześniu. Warto zatem podsumować dotychczasowe doniesienia na temat tych urządzeń by odpowiedzieć na pytanie czy warto czekać na nowy model.

Już od dłuższego czasu w sieci publikowane są przewidywania analityków, którzy z bliżej nieokreślonych źródeł uzyskują informację na temat nowych modeli zegarków. Z doświadczenia wiemy, że większość tych doniesień zazwyczaj się sprawdza.

Apple Watch Series 7 ma mieć zupełnie inną konstrukcję niż obecnie znane modele smartwatchów marki Apple. Ramki wokół ekranu będą węższe, a koperta nieco grubsza. Co więcej, krawędzie obudowy mają być mniej zaokrąglone co sprawi, że zegarek pasować będzie do iPhone’ów serii 12 i nowszych. Zmienić ma się także rozmiar zegarków. Mniejszy ma mieć kopertę o rozmiarze 41 milimetrów, a koperta większego będzie mieć rozmiar 45 milimetrów.

Podróbki Apple Watch 7 już są...

Niedawno w sieci pojawiły się zdjęcia i filmy podróbek zegarków Apple Watch Series 7. W Chinach kupić je można na około 60 dolarów.

Specyfikacja Apple Watch Series 7

Przejdźmy teraz do technikaliów. Nowy zegarek będzie wyposażony w układ S7, który ma charakteryzować się większą moc obliczeniową i mniejszym zużyciem energii układ zastosowany w Series 6. S7 ma być też mniejszy niż poprzedni układ, dzięki czemu we wnętrzu zegarka będzie więcej miejsca na przykład na nowe czujniki monitorujące parametry zdrowotne albo na większą baterię.

Pierwsze modele pozycjonowane były jako produkty modowe. Kupić je można było nawet w prestiżowych butikach. Obecnie Apple stawia raczej na monitorowanie zdrowia. Series 6 potrafi zmierzyć

poziom tlenu we krwi,

wykonać badanie EKG

wysyłać powiadomienia o zaburzeniach tętna.

Krążą plotki, że nowy model będzie w stanie mierzyć ciśnienie krwi użytkownika, ale zdania są na ten temat podzielone.

Warto pamiętać, że Apple Watch to nie tylko sprzęt, ale również oprogramowanie. Wraz z nowymi zegarkami zadebiutuje system watchOS 8, który wprowadzi kilka nowych funkcji. Zacznijmy od tego, że większe ekrany pozwolą na przeprojektowanie tarcz. Dzięki większej powierzchni ekranu możliwe będzie wyświetlanie większej ilości treści. Najwięcej zmian dotyczyć ma tarczy „Infograf modułowy”, która już teraz potrafi wyświetlać wiele informacji jednocześnie.

Nowy system - watchOS 8

System watchOS 8 został zaprezentowany podczas tegorocznej konferencji WWDC, która odbyła się w czerwcu. Nie jest niespodzianką, że Apple zdecydowało się skupić na rozwoju funkcji, które dotyczą ogólnopojętego zdrowia. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że większość nowych funkcji systemu watchOS 8 dostępna będzie także dla poprzednich modeli zagarka Apple Watch.

Warto dodać, że planowana na wrzesień prezentacja nowych zegarków nie oznacza, że zaraz po prezentacji będą one dostępne w sprzedaży. Pojawiły się doniesienia, że dostawcy mają problem z ich produkcją. Największe problemy dotyczą podobno montażu wspomnianego czujnika do pomiaru ciśnienia krwi. Może się więc okazać, że sprzedaż nowych zegarków rozpocznie się nieco później.

Czy warto czekać na Apple Watch Series 7?

Odpowiedz brzmi: to zależy. Osobiście uważam, że rozpatrzeć należy trzy przypadki.

Poza wyglądem, największą zmianą może być zastosowanie czujnika monitorującego ciśnienie krwi. Jeśli zatem ktoś ma tego typu problemy zdrowotne to zdecydowanie powinen poczekać i kupić sobie nowy model, o ile będzie on w ten czujnik wyposażony.

Osoby, które obecnie planują zakup pierwszego zegarka Apple Watch powinny poczekać na nowy model. Prawdodpobnie kosztować będzie on tyle samo co Series 6, więc za te same pieniądze użytkownik dostanie kilka nowych funkcji w porównaniu do bieżącego modelu. Series 7 dostępny będzie stosunkowo niedługo, więc kupowanie Series 6 nie ma teraz sensu.

Osoby, które mają Series 6, a nie zależy im na czujniku monitorującym ciśnienie krwi mogą się wstrzymać. Poza zmianą wyglądu, dotychczasowe doniesienia nie wskazują na wielką rewolucję.

