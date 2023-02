Szukasz oprogramowania do firmy, które będzie funkcjonalne i niedrogie, a może nawet… Darmowe? Sprawdź Bitrix24 z zaawansowanymi funkcjami znanymi z systemów CRM

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Bitrix24

Co to Bitrix24? Czym jest system CRM?

System CRM to, jak wszyscy doskonale wiemy, system do zarządzania relacjami na płaszczyźnie klient - organizacja. Customer Relationship Management z angielskiego. Na rynku znajdziemy mnóstwo tego typu oprogramowania, niektóre bardziej rozbudowane i zaawansowane, inne prostsze, skrojone pod potrzeby małych firm, a przynajmniej mniejszych firm.

Pewnym wyjątkiem jest tu Bitrix24, czyli serwis dostarczany przez Bitrix24, Ltd. z siedzibą na Cyprze, który wyróżnia się nie tylko ogromem funkcjonalności, ale i sporą skalowalnością, a także możliwością darmowego wykorzystywania. Jest to oczywisty ukłon w stronę mniejszych firm, agencji kreatywnych, przedsiębiorstw działających w rozproszonej strukturze.

Co potrafi Bitrix24?

Bitrix24 oferuje wiele. Bardzo wiele. Software wspiera czaty i wideokonferencje, ma wbudowany kalendarz, pocztę, umożliwia dostęp do dysku w chmurze, pracę na dokumentach online, koordynację zadań projektowych, sprawozdawstwo z ich realizacji, a nawet tworzenie baz pracowników, śledzenie czasu pracy, czy po prostu HR-owe zarządzanie organizacją.

Niezwykle rozbudowane oprogramowanie, z którego sam korzystałem czynnie jakieś półtora roku temu i nachwalić się go nie mogłem. Mnogość opcji, które znajdziemy w Bitrix24 czyni z niego niemalże system ERP - niemalże, bowiem nie jest to napisany pod potrzeby danej firmy soft, a platforma, której funkcjonalności możemy dopasować do naszych potrzeb.

Oprogramowanie pozwana na zarządzanie leadami sprzedażowymi, kontaktami, firmami współpracującymi z naszą, a także na tworzenie ofert i fakturowanie działań. Oferuje dostęp do zarządzania płatnościami online, narzędzia wspierające automatyzację sprzedaży, działania marketingowe czy analityczne, jak Sales Intelligence, pozwalające na optymalizację procesów sprzedażowych.

Darmowy system CRM w praktyce

Jak zacząć przygodę z Bitrix24? Wchodzimy na stronę, podajemy swój adres e-mail i to w sumie tyle. System błyskawicznie kreuje nam naszą własną platformę pod osobnym adresem. Następnie wybieramy ważne dla nas elementy systemu - w naszym przypadku CRM i jesteśmy gotowi do optymalizowania i zarządzania procesami w naszej firmie.

Rozpoczynając pracę z oprogramowaniem, wita nas praktyczny samouczek, który prowadzi nas za rękę podczas konfigurowania rozwiązań z zakresu CRM. Na tym etapie uczymy się, czym jest Szybki deal, czyli każdorazowy kontakt z klientem, jak działa Centrum kontaktowe, pokazuje jak dostosować Lejek sprzedażowy, a nawet pokazuje jak przełączać się między widokami - osobiście polecam Kanban.

Jak to działa w praktyce? Cóż, pierwsze godziny to czas konfiguracji całego oprogramowania, dodania klientów, pracowników, celów, kontaktów, asortymentu - słowem wszystkiego, z czym, na czym i z kim pracuje nasza firma.

Kiedy wszystko sobie skonfigurujemy, możemy przejść do działania. W trybie CRM mamy przed sobą bardzo czytelny widok, podzielony na określone panele:

Deale pozwalają na szybkie dodanie nowego dealu i zarządzanie tymi już trwającymi.

W zakładce Asortyment znajdziemy katalog produktów oraz możliwość zarządzania naszym portfolio produktowym.

W zakładce Klienci znajdziemy wszystkie informacje o naszych klientach, a także dostawcach, wszelkie kontakty i sposób na wygodną koordynację komunikacji z klientami poprzez Centrum kontaktowe oferujące śledzenie połączeń, dostęp do komunikatorów internetowych, serwisów społecznościowe - innymi słowy, wszystko co potrzebne do sprawnej komunikacji.

Zakładka Sprzedaż agreguje informacje o naszych ofertach oraz wystawianych fakturach, a Centrum sprzedaży zawiera mnogość opcji, od płatności internetowych po rezerwację usług przez SMS.

Analityka służy do analizowania sprzedaży, przyglądania się lejkom sprzedażowym czy efektywności pracowników. Znajdziemy tu również informacje o połączeniach, Sales Intelligence, a także raporty sprzedażowe.

W panelu Dodatki znajdziemy mnóstwo opcjonalnych rozwiązań. Od poczty internetowej po możliwość importu danych z zewnętrznego systemu CRM.

Ustawienia z kolei, jak to ustawienia - pozwalają na uszycie całego systemu idealnie pod nasze potrzeby.

Rozwiązanie warte rozważenia?

Bitrix24 to genialna platforma, bardzo funkcjonalna, bardzo rozbudowana, ale pod kątem CRM - zaprojektowana punktowo, adresowana do firm o określonych potrzebach, poszukujących kompleksowego oprogramowania, a nie ociężałego i nadmiernie rozbudowanego systemu, którym opiekować musi się cały dział IT.

Mnogość opcji, dostęp do pomocy specjalistów, skalowalność i fakt, że z Bitrix24 można zacząć korzystać zupełnie za darmo, sprawiają, że trudno jest przejść obok tej platformy obojętnie. Sam zresztą korzystałem z niej czas jakiś temu, co już wspominałem, i w sektorze e-commerce, a nawet w kontekście zarządzania projektami - sprawdzała się wybornie.

