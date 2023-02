Zapraszamy na cykliczny przegląd najciekawszych newsów ze świata IT, które to cieszyły się sporą klikalnością w naszym serwisie. Doceńmy pracę newsmanów i sprawdźmy, co działo się w technologii ostatnimi czasy.

Pamiętacie serię „W 80 sekund dookoła benchmarka”, w której redaktorzy przedstawiali ostatnie najciekawsze newsy, aktualności, nowinki, jak zwał, tak zwał w 80 sekund. Fajna to seria była, która sprawdzała się świetnie, ale wzięła i się skończyła. W przyrodzie jednak nic nie ginie i tak narodził się pomysł, by wrócić do was z przeglądem newsów. Z przeglądem na YouTube, ale i w wersji pisanej, takiej wiecie, do przeczytania. No to czas, start.

Koniec Ubisoft Polska

Ubisoft Polska zabrało zabawki i wyniosło się do innej piaskownicy. Dlaczego? Kasa misiu - kasa. Oszczędzają wszyscy, nawet Francuzi, którzy postanowili zamknąć polski oddział. Smutne? No trochę tak, bo jednak zawsze z optymizmem trzeba spoglądać na globalne marki, które utrzymują w naszym kraju swoje oficjalne placówki.

Czy koniec Ubisoft Polska zmieni coś dla nas? Znaczy się dla dziennikarzy, graczy? Pewnie firma postawi na jakąś agencję PR-ową, więc komunikacja będzie mniej płynna i to chyba wsio. Jakością nadchodzących gier też raczej nie ma się co martwić, bo kolejny Assasin`s Creed będzie kolejnym Assasin`s Creedem, czyli pewnie pieniądze zarobi. Wniosek? Nie ma co płakać.

Dyskusyjna wydajność rządowych laptopów

Kojarzycie temat laptopów dla dzieciaków? Tych, co to 4-klasiści mają dostać we wrześniu, żeby ich rodzice i dziadkowie oddali głos na PiS, bo komputery dajo? No właśnie, okazało się, że w tym ogromnym zamówieniu, nieco dyskusyjne są zapisy dotyczące specyfikacji komputerów.

Problemem jest zakładana wydajność sprzętu, który w teście CrossMark ma uzyskiwać przynajmniej 1100 punktów. Dlaczego jest to problematyczne? Otóż, test ten jest umiarkowanie miarodajny. Ot choćby 6-rdzeniowy Ryzen 5 5500U osiąga tam jedynie 1006 punktów, a 2-rdzeniowy intel Core i3 1115G4 już 1118 punktów. Innymi słowy, CrossMark wybitnie promuje sprzęt Intela, to raz. Dwa, wymaganą liczbę punktów mogą osiągnąć komputery o niewybitnej wydajności, co sprawić może, że stosunkowo szybko trafią one do szafy, na Allegro czy na inny śmietnik.

Lepiej byłoby jako kryterium postawić na test UL Benchmark PCMark 10, gdzie partnerami technologicznymi są wszyscy wiodący producenci sprzętu.

Sprawdź „Się klika" #1 na YouTube

Tani Kindle w Biedronce

Biedronka wrzuciła niedawno sztos ofertę - czytnik Kindle Paperwhite 5 za 679 zł. Cena nieco lepsza niż w Amazonie, a i dostawa turbo szybka, bo takie 2-3 dni. Ja tam się jaram i w sumie to brawo Biedronka. I brawo Norbert - ten to newsy wyszukuje gorące i pożądane jak grillowany oscypek na Krupówkach w lipcu. A no i ten czytnik to taka walentynkowa oferta, po Walentynkach będzie drożej.

Nowy podatek od Netflixa

Miłościwie, a czasem to mam wrażenie, że nawet i miłosiernie nam panujący mają nowy pomysł na podatek. Na co wpadli tym razem? Otóż zamierzają uderzyć w Netflixa (podatek od Netflixa, nic nowego) i spółkę opłatą, która dotyczyć ma utworów udostępnianych w sieci. W ramach unijnej dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym rząd chce przemycić ukrytą opłatę. Szokujące, co nie? Rząd chce przemycić ukrytą opłatę. No kto by pomyślał…

Temat zajawił w sieci serwis INN Poland, według którego polska strona wrzuca do dyrektywy prawa pozwalające na pozyskiwanie dodatkowego wynagrodzenia przez twórców za każdorazowe udostępnienie danego utworu w sieci. Tak, za każdorazowe, nawet mimo kasy, którą pozyskali np. za sprzedaż licencji do utworu. Także no, ZAiKS się cieszy - wiadomo, Netflix - nieszczególnie.

Szczęśliwie projekt jeszcze nie wszedł w życie i może nie wejdzie w ogóle, choć ja bym na to nie stawiał. W końcu hajs jest na stole, a skoro jest na stole, to można na nim położyć łapę.

Tanie Tesle w Niemczech

Niemiec kupi tanio Teslę, a Polak ją potem od niego odkupi. Ma sens? Okej, chodzi o to, że w Niemczech klepnięto dofinansowania do zakupu Tesli Model Y oraz 3. Kasa z dofinansowania do zakupu elektryka obniża ceny samochodów od wielkiego Elona Muska do 40 czy tak 41 tys. euro, co w Niemczech jest spoko promką.

To dobre wieści są, bo wiecie nowa Tesla za niespełna 200 tys. złotych, to używana Tesla za znacznie, znacznie mniej niż 200 tysięcy złotych. Handlarze zacierają ręce, bo kiedy już Polska w końcu wstanie z kolan, to wsiądzie sobie do używanej Tesli od Niemca.