CCleaner to jedna z popularniejszych aplikacji do tak zwanego sprzątania w systemie operacyjnym. Jej nazwa nie oddaje już w pełni potencjału tej aplikacji, która przeszła sporą drogę od narzędzia wyłącznie do usuwania zbędnych danych do optymalizatora pracy PC.

Tekst powstał we współpracy z Piriform

Przecież jeszcze przed chwilą komputer szybko działał? Jak wyłączałem wczoraj to nie było problemów? Dlaczego na dysku systemowym jest tak mało miejsca? Najgorsze przychodzi znienacka i bardzo uprzykrza nam pracę i zabawę. Próba wyjaśnienia nagłej niedyspozycji komputera poprzez analizę ostatnich kroków przed awarią, to jedno z rozwiązań. Lepiej jednak zapobiegać przed niż działać po fakcie. Jak? Na przykład z pomocą aplikacji CCleaner Professional. To Professional to bardzo ważny dopisek do nazwy aplikacji Piriform, którą znacie zapewne z darmowej wersji.

Najnowszy CCleaner Professional 6.10 kosztuje niewiele, ale nawet jeśli opłata za roczną licencję nieznacznie przekracza koszt miesięcznej subskrypcji Netflixa w najwyższym wariancie, może być zbyt wysoka, gdy nie wiemy co tak naprawdę daje nam ta wersja CCleanera.



Bo skoro ten darmowy usuwa zbędne pliki, czyści rejestr, a także informuje co może być nie tak w naszym systemie operacyjnym, to chyba więcej nam nie potrzeba. A jednak przekonamy was do CCleaner Professional, i to nie wersji próbnej, ale pełnej proponując ją w cenie 1 złoty za roczną licencję. I to bez żadnych ograniczeń w tej promocji.

CCleaner Professional. Co potrafi wersja Pro czego nie umie wersja darmowa?

Spójrzmy na zalety CCleaner Professional okiem konsumenta, który oczekuje jak najdłużej działającego bez zająknięć komputera.

Pomocne są tutaj:

Health Check - integruje pod jednym przyciskiem narzędzia darmowej wersji, czyli usuwanie plików śledzących, niepotrzebnych danych z dysku (tylko w wersji 6.1 listę wspieranych aplikacji rozszerzono o 23 nowe pozycje), z dostępnymi tylko w wersji Professional narzędziami do znajdowania zbędnych wpisów w systemowym autostarcie i skuteczną wyszukiwarką aktualizacji oprogramowania.

- integruje pod jednym przyciskiem narzędzia darmowej wersji, czyli usuwanie plików śledzących, niepotrzebnych danych z dysku (tylko w wersji 6.1 listę wspieranych aplikacji rozszerzono o 23 nowe pozycje), z dostępnymi tylko w wersji Professional narzędziami do znajdowania zbędnych wpisów w systemowym autostarcie i skuteczną wyszukiwarką aktualizacji oprogramowania. Optymalizator wydajności - narzędzie, które zadba, by komputery o przeciętnej specyfikacji, a takich jest w naszych domach najwięcej, w miarę upływu czasu zachowywały swój początkowy wigor. Poprawa dotyczy płynności działania komputera, która sięga nawet 34%, a także czasu działania na baterii, który może również wzrosnąć o prawie jedną trzecią, w przypadku komputerów sprzed dwóch lat.

Działanie optymalizatora polega na uśpieniu, a nie deinstalacji, tych komponentów oprogramowania, które nie muszą być stale aktywne. Nie przeszkadza to w uruchomieniu aplikacji, gdy jest ona potrzebna, a jednocześnie odciąża komputer, gdy z niej nie korzystamy.

Działanie optymalizatora polega na uśpieniu, a nie deinstalacji, tych komponentów oprogramowania, które nie muszą być stale aktywne. Nie przeszkadza to w uruchomieniu aplikacji, gdy jest ona potrzebna, a jednocześnie odciąża komputer, gdy z niej nie korzystamy. Aktualizator sterowników - stale aktualizowana baza aplikacji (obecnie ma 50 milionów pozycji) i skuteczne wykrywanie zainstalowanego oprogramowania, pozwala liczyć na efektywną aktualizację elementów decydujących o sprawności działania komputera.

- stale aktualizowana baza aplikacji (obecnie ma 50 milionów pozycji) i skuteczne wykrywanie zainstalowanego oprogramowania, pozwala liczyć na efektywną aktualizację elementów decydujących o sprawności działania komputera. Inteligentne czyszczenie w czasie rzeczywistym - w darmowej wersji CCleaner spora część narzędzi wyłącznie sygnalizuje problemy do naprawy, takie jak potrzeba wyczyszczenia historii czy obecność niepożądanych plików, w CCleaner Professional możemy zdać się na automatyczne aplikowanie zmian w czasie rzeczywistym, tak by w minimalnym stopniu odczuć problemy z komputerem.

CCleaner Professional w porównaniu z wersją darmową wyposażono w lepsze mechanizmy skanowania zawartości komputera. Program wykrywa więcej zbędnych plików i niepotrzebnie aktywowanych narzędzi, dzięki czemu procedura oczyszczania i optymalizacji działania peceta jest skuteczniejsza niż w wersji bezpłatnej.

CCleaner Professional działa skutecznie, choć nie robi nic magicznego

U podstaw działania CCleaner leży założenie, że im więcej czasu upłynęło od świeżej instalacji systemu, tym więcej gromadzi się w nim nie tylko aplikacji, z których korzystamy, ale przede wszystkim wpisów rejestru, pliku autostartu, poleceń harmonogramu zadań, które niepotrzebnie uruchomione czy eksploatowane wyczerpują zasoby komputera. Ten bowiem dąży do tego, by wszystko było aktywne i dostępne z biegu dla użytkownika. A wcale nie musi tak być.

Owszem więcej pamięci RAM, szybszy dysk w komputerze, zmniejszą te negatywne skutki bez żadnych dodatkowych działań, ale nie zniwelują ich tak jak deaktywacja aplikacji, usług, wpisów rejestru i zadań, na czas gdy nie są potrzebne, nie mówiąc już o usunięciu nieużywanych komponentów systemu. I to właśnie robi CCleaner Pro. Nie wprowadza do komputera nic niezwykłego, a tylko skutecznie sprząta i organizuje pracę oprogramowania.

Zaletą CCleaner Professional jest zintegrowanie przydatnych do zarządzania porządkiem w komputerze narzędzi w oknie jednej aplikacji. CCleaner Professional nie wymusza na nas bezwzględnego czyszczenia wszystkich wskazanych rzeczy, co docenią bardziej zaawansowani użytkownicy. Każdy wpis rejestru przeznaczony do usunięcia można przejrzeć, foldery, których nie chcemy oczyszczać wykluczyć, podobnie jak dane konkretnych aplikacji. Analizator dysku z sekcji Narzędzia pokaże nam, które pliki zżerają najwięcej miejsca. W razie czego możemy je usunąć w bezpieczny sposób, wielokrotnie nadpisując zawartość dysku.

Jak dostać CCleaner Professional za złotówkę?

Wraz z Piriform, deweloperem aplikacji CCleaner przygotowaliśmy dla was specjalną ofertę, czyli wersję CCleaner Professional na 12 miesięcy za 1 zł. Oferta jest aktywna do 28 kwietnia 2023 i tylko u nas, dlatego nie wahajcie się, bo czas ucieka.



By skorzystać z oferty należy wejść na specjalną stronę CCleaner, wypełnić wymagane pola, czyli informacje o użytkowniku i dane do płatności (tę złotówkę trzeba przecież zapłacić). W ten sposób wykupimy CCleaner Professional z opłatą za pierwszy rok w wysokości 1 zł. Regularna cena to 79 zł.

Gdy już wszystko jest wiadome, klikamy na Dalej i finalizujemy zakup. Otrzymamy link do pobrania aplikacji, którą możemy teraz zainstalować na komputerze, a także klucz aktywujący (do każdej zakupionej licencji oddzielnie).

CCleaner Professional po instalacji, co należy zrobić?

Po pierwszym uruchomieniu CCleaner Professional należy wpisać otrzymany klucz licencji w pole Klucz licencji i kliknąć Dalej, by rozpocząć korzystanie z programu.

Na zakładce Opcje zdefiniujemy między innymi zasady inteligentnego czyszczenia dysku w tle w tym usuwania niepotrzebnych danych z przeglądarek. W Harmonogram czyszczenia ustawimy, kiedy CCleaner Professional ma aktywować swoje funkcje. Nie są to rzeczy obligatoryjne, można CCleaner Professional używać w trybie ręcznym, gdy to my wymuszamy działanie poszczególnych modułów aplikacji.

