Drony kamikaze. Już sama nazwa budzi niepokój. Kamikaze nazywano specjalne jednostki japońskiej armii z czlasów II wojny światowej wyspecjalizowane do samobójczych ataków na amerykańskie okręty. Drony są o wiele bardziej skuteczne i niebezpieczne.

Wkrótce przekonają się o tym załogi rosyjskich czołgów. Amerykańska armia przekaże nowoczesne systemy bojowe Ukraińcom. Dlaczego amunicja krążąca jest tak groźna?

Drony wojskowe USA - nowoczesne “pociski” krążące typu Switchblade, trafią na wyposażenie ukraińskiego wojska. Sensacyjną informację podał m.in. dobrze poinformowany portal Bloomberg. Gazeta “New York Times” dodała, że ukraińscy wojskowi już szkolą się w Stanach Zjednoczonych z obsługi amunicji krążącej.

Dron wojskowy kamikaze - co to jest?

Czym jest dron bojowy kamikaze, a mówiąc fachowo amunicja krążąca?

To powietrzne, bezzałogowe systemy latające służące do niszczenie wrogich obiektów. Taki pocisk dysponuje systemem nawigacji, obserwacji oraz głowicą bojową. Amunicja krążąca może razić pojazdy opancerzone, budynki oraz żołnierzy przeciwnika.

Na dużą skalę amunicja krążąca została wykorzystana podczas trwającej wojny domowej w Libii oraz w Górskim Karabachu w 2021 roku. To w tych dwóch konfliktach pokazała swój olbrzymi potencjał.

Bayraktar TB2 - gwiazda wśród dronów wojskowych

Bezzałogowce już są wykorzystywane podczas wojny na Ukrainie. Największą sławę zyskały tureckie drony Bayraktar TB2.

To warte ok. 2 mln dolarów, uzbrojone bezzałogowce bojowo-rozpoznawcze o zasięgu 150 km, których lot może trwać do 27 godzin. Bayraktar TB2 z powodzeniem niszczy czołgi, stanowiska artylerii, ciężarówki oraz oddziały piechoty rosyjskiej. W przeciwieństwie do dronów kamikaze jest urządzeniem wielokrotnego użytku.

Amunicja krążąca - przełom na polu walki

Drony kamikaze to nowość, która daje możliwości niespotykane dotychczas na polu walki. Na czym polega ich siła?

Amunicja krążąca jest systemem uzbrojenia precyzyjnego, który pozwala atakować wrogie czołgi lub inne obiekty, bez ich wcześniejszej lokalizacji. Bezzałogowce krążą “polując” na przeciwnika. Operator drona czeka na pojawienie się celu, rozpoznaje go przy użyciu precyzyjnego system obserwacji optoelektronicznej i decyduje o ataku.

To nie wszystko. Żołnierz może w dowolnym momencie zmienić cel ataku. Np. wybrać obiekt, którego zniszczenie przyniesienie najwięcej korzyści (strat przeciwnikowi). Amunicja krążąca jest używana np. do uwolnienia oddziałów unieruchomionych ostrzałem przeciwnika lub ataku skoncentrowanego na jednym punkcie obrony wroga. Drony kamikaze to idealne narzędzie dla pododdziałów piechoty lekkiej.

Zalety dronów kamikaze:

stosunkowo niska cena (np. za Switchblade 300 trzeba zapłacić ok. 6 tys. dolarów),

łatwość obsługi,

mobilność,

precyzyjność,

możliwość ataku rojem - działanie w grupie, np. zawieszenie w powietrzu i atak,

opcja autodestrukcji lub powrotu do operatora,

możliwość działania w trybie autonomicznym - samodzielny start, identyfikacja celu i wykonanie uderzenia.

Amunicję krążącą bardzo trudno wykryć. Obrona przed dronami kamikaze jest niemal niemożliwa:

mają niewielkie rozmiary i cichy lot,

mają bardzo mały obraz radarowy, wizualny i termiczny,

przemieszczają się stosunkowo wolno,

mają bardzo niski pułap przelotu

Te wszystkie cechy sprawiają, że współczesne systemy przeciwlotnicze nie przynoszą dobrych efektów w walce z dronami kamikaze.

Drony wojskowe USA typu Switchblade przeciwko Rosjanom

Amerykańskie władze potwierdziły, że wyślą na Ukrainę setkę dronów Switchblade w ramach pakietu pomocy wojskowej wycenionej na 800 milionów dolarów.

W grę wchodzi ok. 90 dronów Switchblade 300 oraz ok. 10 sztuk bardziej zaawansowanych technologicznie dronów Switchblade 600 z głowicami przeciwpancernymi Javelin.

Dron z rodziny Switchblade to przenośny system, łatwy w transporcie i obsłudze (do rozstawienia i uruchomienia w 10-20 minut), a jednocześnie niezwykle groźny. Tego typu amunicja krążąca jest mniejsza np. od dronu Predator również amerykańskiej produkcji. Żołnierz może ją przenieść w plecaku. Obsługa Switchblade jest na tyle prosta, że można ją opanować w dwa dni.

Bezzałogowce Switchblade wyposażone są w czujniki EO/IR oraz kamery - dzięki temu pozwalają na monitorowanie ataku. Żołnierz-operator kontroluje amunicję krążącą przy pomocy tabletu. Do ostatniej chwili może odwołać atak i np. zmienić cel.

Działanie Switchblade można połączyć z wykorzystaniem TB2. W takim zestawie tureckie drony będą służyły do rozpoznania, a amerykańskie do niszczenia wrogich celów.

Drony bojowe - możliwości drona Switchblade

Jakie możliwości ma dron Switchblade? Zebraliśmy je w poniższej tabeli.

Switchblade 300 zasięg (możliwość kontrolowania) - do 10 km

czas przebywania w powietrzu - 10 - 15 minut

do celu zbliża się z prędkością 115 km/h, atakuje z prędkością 157 km/h głowica ma ładunek wybuchowy odpowiadający granatowi 40 mm służącemu do niszczenia lekkich pojazdów opancerzonych i siły żywej wroga Switchblade 600 zasięg (możliwość kontrolowania) - do 80 km

czas przebywania w powietrzu - 40 minut

do celu zbliża się z prędkością 130 km/h, cel atakuje z prędkością 185 km/h głowica bojowa typu Javelin przeznaczoną do niszczenia pojazdów opancerzonych

Bezzałogowce typu Switchblade 300 mają o wiele mniejsze możliwości niż np. izraelski dron Harop (startuje z kontenera transportowego, 23 kg głowica bojowa, 6 godzin w powietrzu), jednak będzie niezwykle groźną bronią w rękach ukraińskich żołnierzy.

Polskie drony wojskowe kamikaze - Warmate

Warto pamiętać, że Polska również produkuje amunicję krążącą. To drony kamikaze Warmate tworzone przez ożarowską prywatną Grupę WB. Jakie możliwości ma polski dron - samobójca?

Warmate może szukać celu do rażenia przez ok. 70 minut. Bezzałogowiec lata w promieniu 15 kilometrów na maksymalnej wysokości 3 tys. metrów. Warmate przenosi głowicę bojową o wadze 1,4 kg. Polski dron kamikaze jest bardzo łatwy w użyciu. Startuje z wyrzutni moździerzowej lub katapulty.

Na rynku dostępny jest również Warmate 2 o większych parametrach: 20 kg głowica może atakować cele oddalone o 20 km i przebywać w powietrzu przez 120 minut.

Grupa WB potwierdza, że amunicja krążąca Warmate jest w rękach ukraińskich żołnierzy, ale nie ma szczegółowych informacji o wykorzystaniu tych dronów do zwalczania rosyjskich celów.