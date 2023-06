Podczas zwiedzania targów Computex 2023 co rusz trafialiśmy na całkowicie zwariowane zestawy komputerowe. Ostatecznie udało nam się zebrać z tego całkiem pokaźną galerię - zapraszamy do podziwiania najciekawszych konstrukcji!

Wznowione po 4 latach targi Computex w samym centrum Tajpej na Tajwanie miały przed sobą trudne zadanie dostarczyć faktycznie odpowiednio wysoki poziom wrażeń, aby zadowolić dzienikarzy wynudzonych już pokazami online. O tym, czy to się faktycznie udało popełnimy osobny artykuł, podsumowujący naszą wycieczkę, ale niewątpliwie jednym z istotnych powodów, dla których warto było Tajwan odwiedzić, były szalone zestawy PC rozsiane po całych targach. Na nich dzisiaj się skupimy, choć w niczym nie przypominają polecanych przez nas zestawów komputerowych. Nie przedłużając już zbędnie - zapraszamy do podziwiania wyselekcjonowanych przez nas propozycji z blisko 100 tego typu komputerów. Na koniec pamiętajcie aby zagłosować na Waszym zdaniem najciekawsze zestawy.

Fotogaleria najciekawszych zestawów PC na Computex 2023:



Kandydat nr 1:

Obudowa be quiet! przerobiona na motyw z dzwonnikiem z Notre Dame (Quiet Please autorstwa Cugmag).



Kandydat nr 2:

Również be quiet, ale tym razem w motywach z WoWa - The Lich King (autor 'R-Mod Koursat Afsar).



Kandydat nr 3:

Obudowa na cztery PC na stanowisku InWin (autor, zdaje się, Free Mod).



Kandytat nr 4:

Stanowisko Coolermaster zaskoczyło nas komputerami w butach - tutaj również autor nieznany.



Kandydat nr 5:

Komputer z wbudowanym dozownikiem piwa (prawdziwego - sprawdzaliśmy!) - autor IKM Studio.



Kandydat nr 6:

Komputer ukryty w jednorękim bandycie - niestety nic nie wygraliśmy :( - autor MPC Project.



Kandydat nr 7:

Obudowa z hologramową projekcją w środku - postać widoczna na zdjęciu radośnie tańczy :) - autor Noguchi (NS Factory).



Kandydat nr 8:

Obudowa przekonująco udająca wulkan - autor Mark's Fabrications.



Kandydat nr 9:

Nie do końca wiemy, co tutaj było inspiracją, ale robi wrażenie :) - autor MP Customized.



Kandydat nr 10:

Mrożąca piramida - ekspozycja ze stale podpiętym ciekłym azotem i utrzymująca -70 stopni Celsjusza na podkręconym do 7 GHz procesorze :D (autor ElmorLabs)



Kandydat nr 11:

Nie pytajcie... (autor Noguchi N's Factory).



Kandydat nr 12:

Obudowa udająca maszynę kroczącą z basenem w podstawie pełniącym rolę otwartego rezerwuaru (takie odnieśliśmy wrażenie) - autor ModJing Cafe.



Kandydat nr 13:

Obudowa w kształcie koreańskiego obiadu - autor WMP.



Kandydat nr 14:

Zestaw inspirowany kulturą japońskich Samurajów - faktycznie dostrzegamy drobne nawiązania ;) - autor Montech (tytuł: King 95 Mod).



Kandydat nr 15:

Tutaj również inspiracja kulturą japońską, choć jak na nasz gust, to zbyt mało detali umieszczono w środku - autor podany po mandaryńsku, więc nie znamy.



Kandydat nr 16:

Stanowisko OCPC - zestaw inspirowany "archaniołem Rafaelem" - czyli nazwą kodową nowych procesorów AMD Ryzen 7000.



Kandydat nr 17:

Stanowisko EnerMax - Cyberpunkowy Motocykl.



Kandydat nr 18:

Również stanowisko EnerMax, ale bardziej interaktywny PC, inspirowany grą World War Z - w środku dwa ekrany oraz głośnik wydający niepokojące dźwięki zombie.



Kandydat nr 19:

Obudowa inspirowana serią Alien - na Tajwanie stanowczo jest na czym zawiesić wzrok - autor Mark's Fabrications.



Kandydat nr 20:

Stanowisko AsRock - tutaj wszystkie projekty były zorientowane na tę samą inspirację - maskotkę AsRocka - Arky - autor Devin Waddel.



Kandydat nr 21:

Tutaj Arky-boy w wykonaniu Jerrego Yeh.



Kandydat nr 22:

Ostatni Arky sygnowany jest logo, które możecie już rozpoznawać - Mark's Fabrication.



Kandydat nr 23:

No dobra - jest jeszcze jeden Arky - tym razem projekt ma dwóch ojców - Martina i Stefana Blassów.



Kandytat nr 24:

Tutaj obudowa Cratus od producenta Cugar (również dostępny w Polsce) z drobnym dodatkiem na szczycie - autor nieznany.



Kandytat nr 25:

Stanowisko Thermaltake przywitało nas konkursem - to zdaje się zwycięzki zestaw z komputerem, który stale się kręci - autor Krittanon Kidprasert.



Kandytat nr 26:

Obudowa na stanowisku BioStar, która bardzo dobrze udaje silnik V8 Bi-Turbo w skali 1:1. Autor to, zdaje się, sam BioStar.



Kandytat nr 27:

Z pewnością dobrze Wam znana marka Klevv przygotowała zaskakująco futurystyczną, ale przy tym minimalistyczną "obudowę" - autor Mi Studio.



Kandytat nr 28:

Druga propozycja ze stanowiska Klevv to już bardziej odjechany projekt PC z chłodzeniem cieczą wyprowadzonym poza obudowę - autor AK.



Kandytat nr 29:

To, co widzicie powyżej, to faktycznie działający komputer - autor? Ponownie Mark's Fabrication.



Kandytat nr 30:

Jeszczę na chwilę wracamy na stanowisko Thermaltake - komputer ukryty w cyberpunkowym bloku.



Kanydat nr 31:

Na koniec jeszcze jedna ciekawa konstrukcja od naszego ulubionego studio Mark's Fabrications - iście bombowy zestaw ;)

Oczywiście to tylko te najbardziej wyjątkowe wizualnie i koncepcyjnie konstrukcje - poza nimi na targach mieliśmy okazję podziwiać kolejne dziesiątki, jeśli nie setki zestawów bardziej typowych, tylko że z bardzo atrakcyjnym chłodzeniem cieczą albo z bardzo starannie dobraną kolorystyką podzespołów/podświetlenia. Gdybyśmy jednak również takie zestawy tutaj uwzględnili, to przeglądanie galerii zajełoby cały dzień (czyli tyle, ile i nam zajeło przeszukiwanie targów ;)). Pamiętajcie, aby oddać głosy na najciekawsze Waszym zdaniem zestawy!