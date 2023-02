Modecom Oberon Pro Silent to ciekawa propozycja do budowy tańszych zestawów, szczególnie jeśli zależy nam na cichej pracy sprzętu. Producent postawił na prostą, stonowaną stylistykę. W obudowie można jednak zamontować przyzwoity komputer na bazie standardowej płyty głównej ATX. Obudowa pomieści wydajne karty graficzne, więc powinien przypaść do gustu także graczom. W zestawie znajdziemy trzy wentylatory o średnicy 120 mm, a boczne ścianki wyłożono matami wygłuszającymi hałas. Modecom Oberon Pro Silent to jedna z ciekawszych obudów w segmencie do 300 złotych (można tutaj wybrać czarną lub białą wersję).

Najważniejsze cechy: Ilość kieszeni 3,5'' 2

Waga 7100 g

Szkielet stal, tworzywo sztuczne, szkło

Ilość kieszeni 5,25'' brak

Wymiary 455 x 205 x 475 mm

Złącza na przednim panelu Słuchawki, Mikrofon, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0