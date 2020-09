Chieftec Scorpion 3 to już trzecia wersja znanej obudowy dla graczy. Postanowiliśmy sprawdzić, czy to już ideał, czy jeszcze mu czegoś brakuje.

Firma Chieftec jeszcze do niedawna była kojarzona głównie z typowo biurowymi obudowami, ale marka ta coraz pewniej wchodzi na rynek sprzętów dla graczy. Część z Was pewnie jeszcze pamięta model Scorpion GL-01B-OP z 2018 roku, który należał do jednych z pierwszych typowo gamingowych konstrukcji… i nie był idealny. Producent na tym nie spoczął i rok później przygotował odświeżoną wersję Scorpion II GL-02B-OP.

Wracamy do tematu Scorpiona, bo jakiś czas temu na rynku pojawiła się kolejna wersja obudowy – Scorpion 3 GL-03B-OP. Producent deklaruje, że wprowadził tutaj kilka istotnych modyfikacji, więc „trójka” jest jeszcze lepsza od „dwójki”. Jako, że testowaliśmy obydwie wcześniejsze wersje obudowy, postanowiliśmy sprawdzić na co stać najnowszy model.

Porównanie obudów Chieftec Scorpion, Scprion II i Scorpion 3

No właśnie, producent przygotował już trzy edycje Scorpiona, więc potencjalni klienci mogą poczuć się zdezorientowani. Czym zatem różnią się poszczególne modele?

Model Chieftec Scorpion

(GL-01B-OP) Chieftec Scorpion II

(GL-02B-OP) Chieftec Scorpion 3

(GL-03B-OP) Typ Midi tower Midi tower Midi tower Materiały stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło Wymiary i waga 436 x 202,5 x 490 mm – 6,9 kg 436 x 202,5 x 490 mm – 6,9 kg 436 x 202,5 x 490 mm – 6,9 kg Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX Miejsca na napędy/panele brak brak brak Panel I/O » 2x audio

» 1x USB 2.0

» 2x USB 3.0 » 2x audio

» 1x USB 2.0

» 2x USB 3.0 » 2x audio

» 1x USB 2.0

» 2x USB 3.0 Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 7x 350 mm 7x 350 mm 7x 350 mm Miejsca na wentylatory » Przód: 3x 120 mm

» Góra: 2x 120 mm

» Tył: 1x 120 mm » Przód: 3x 120 mm

» Góra: 2x 120 mm

» Tył: 1x 120 mm » Przód: 3x 120 mm

» Góra: 2x 120 mm

» Tył: 1x 120 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory » Przód: 3x 120 mm LED » Przód: 3x 120 mm RGB LED

» Tył: 120 mm RGB LED » Przód: 3x 120 mm ARGB LED

» Tył: 120 mm RGB ALED Miejsca na chłodnice » Przód: 120/140/240

» Góra: 120/140/240 » Przód: 120/140/240

» Góra: 120/140/240 » Przód: 120/140/240

» Góra: 120/140/240 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 166 mm 166 mm 166 mm Filtry przeciwkurzowe » Góra: plastikowy (magnetyczny)

» Dół: 2x plastikowy » Góra: plastikowy (magnetyczny)

» Dół: 2x plastikowy » Góra: plastikowy (magnetyczny)

» Dół: plastikowy + nylonowy w ramce Maty wyciszające brak brak brak Maksymalna długość zasilacza 240 mm (ATX) 240 mm (ATX) 240 mm (ATX) Boki » Lewy: okno z hartowanego szkła

» Prawy: pełny » Lewy: okno z hartowanego szkła

» Prawy: pełny » Lewy: okno z hartowanego szkła

» Prawy: pełny Dodatkowe » Kontroler obrotów

» Czujnik temperatury » Kontroler podświetlenia i obrotów

» Bezprzewodowy pilot » Kontroler podświetlenia i obrotów

» Bezprzewodowy pilot Cena (wycofana ze sprzedaży) 469 złotych 419 złotych

To bardzo zbliżone konstrukcje, które tak naprawdę różnią się szczegółami. W drugiej wersji wprowadzono wentylatory z podświetleniem RGB LED, a w trzeciej zmieniono je na ARGB LED (z programowalnym podświetleniem), a do tego lekko zmodyfikowano szkielet i poprawiono system filtrów.

Najnowsza wersja została wyceniona na 419 złotych, więc powinna być nieco tańsza od „dwójki” (ta od recenzji mocno podrożała). Według informacji producenta, początkowo obydwie obudowy będą dostępne równocześnie (pierwsza edycja została wycofana ze sprzedaży już jakiś czas temu).

Chieftec Scorpion 3 może się podobać

Wyjęliśmy obudowę z pudła i… zaczęliśmy się zastanawiać, czy aby na pewno dostaliśmy „trójkę”. Wszystko dlatego, że Scorpion 3 na pierwszy rzut oka wygląda jak Scorpion II.

Obudowa została utrzymana w nowoczesnej, nieprzesadzonej stylistyce, ale jej charakter podkreślają podświetlane wentylatory. To sprzęt, który będzie dobrze się prezentował na biurku entuzjasty z mocną stacją roboczą, ale też na typowo gamingowym stanowisku. I tak, obowiązkowo na biurku. Po prostu niewybaczalne jest schowanie komputera w takiej obudowie pod blatem.

Podobnie jak w poprzednim modelu, z przodu wstawiono panel z hartowanego szkła, pod którym schowano trzy 120-milimetrowe wentylatory z podświetleniem ARGB LED. Takie rozwiązanie na pewno poprawia wygląd komputera, ale nie powinniśmy oczekiwać efektywnej wentylacji podzespołów – chłodne powietrze jest zasysane tylko przez niewielkie otworki z boku frontu i od spodu (szkoda, że zapomniano o dodaniu filtra, bo mogą tędy dostawać się zanieczyszczenia).

U góry znalazł się panel I/O, na którym wyprowadzono dwa złącza audio, jeden port USB 2.0 i dwa porty USB 3.0. Oprócz tego oczywiście przycisk power (większy) i reset (mniejszy). Jest więc wszystko czego potrzeba, aczkolwiek w nowej wersji można było już dodać USB typ C (tym bardziej, że takie złącze staje się coraz popularniejsze i często można je spotkać w konkurencyjnych „skrzynkach”).

Dalej zlokalizowano otwór wentylacyjny dla górnych wentylatorów – tutaj nic się nie zmieniło, nadal jest on zabezpieczony wygodnym, magnetycznym filtrem powietrza. Można go łatwo zdemontować i oczyścić.

Jak przystało na obudowę dla graczy, nie mogło zabraknąć szklanego panelu z boku obudowy. Tym razem jest on wsuwany i przykręcany śrubkami (wcześniejsze były przykręcane czterema śrubkami), co na pewno ułatwia jego demontaż, zwłaszcza jeżeli zależy nam na szybkim dostępie do wnętrza PC-ta. Drugi bok został wykonany z litego kawałka blachy i też jest wsuwany (obydwa boki są wymienne).

Nim zajrzymy do środka, warto jeszcze wspomnieć o spodzie obudowy, bo wprowadzono tutaj ważną modyfikację – miejsce na zasilacz zabezpieczono wysuwanym filtrem powietrza w plastikowej ramce. Szkoda, że drugi filtr pozostał taki sam, bo jego demontaż będzie utrudniony - lepszym rozwiązaniem byłoby zrezygnowanie z otworów i pozbycie się filtra.

„Skrzynka” spoczywa na czterech plastikowych nóżkach z gumowymi podkładkami. Nie musimy więc się obawiać o stabilne usytuowanie komputera na biurku.

Zaglądamy do środka... i niby wszystko jest po staremu

Wnętrze obudowy na pierwszy rzut oka bardzo się nie zmieniło. Nadal mamy do czynienia z dwukomorową konstrukcją, która daje możliwość wyeksponowania najefektowniejszych podzespołów (to właśnie dlatego z boku wstawiono szklany panel). Jest jednak kilka usprawnień.

Scorpion 3 obsługuje wszystkie standardowe płyty główne – począwszy od formatu mini-ITX, przez mATX i skończywszy na ATX (większe modele E-ATX nie zmieszczą się ze względu na przetłoczenie). Bardziej spostrzegawczy zauważą lekkie modyfikacje w przepustach, co powinno rozwiązać wcześniejsze problemy ze składaniem komputera (sprawdzimy to w praktyce).

Producent przewidział siedem miejsc na karty rozszerzeń – tutaj nic się nie zmieniło i maksymalnie mogą one mieć 350 mm długości, co oznacza, że bez problemu zmieszczą się tutaj nawet topowe karty graficzne pokroju GeForce RTX 2080 Ti czy GeForce RTX 3090.

Jeżeli chodzi o zatoki na dyski, producent teoretycznie przewidział tylko cztery miejsca montażowe. Za tacką na płytę główną umieszczono dwa przykręcane stelaże na 2,5-calowe nośniki, a w „piwnicy” znalazł się koszyk z plastikowymi sankami na dwa dyski 2,5 lub 3,5 cala (niestety dalej bez elementów tłumiących drgania). Coś oprócz tego? Na upartego można przykręcić jeszcze trzy 2,5-calowe dyski do tacki na płytę główną, ale musimy się wtedy liczyć z koniecznością przeprojektowaniem aranżacji okablowania (miejsca są usytuowane na "trasie" kabelków z panelu I/O).

W piwnicy znalazło się także miejsce na zasilacz – specyfikacja przewiduje możliwość montażu konstrukcji o długości do 200 mm, więc bez problemu zmieszczą się tutaj nawet najpotężniejsze jednostki o mocy ponad 1 KW (a przy tym zostanie trochę miejsca na podłączenie modularnych wiązek). Inna sprawa to to, że z tyłu nie znajdziemy zbyt dużo miejsca do aranżacji okablowania. Od obudowy tej klasy oczekiwalibyśmy też podkładek amortyzujących PSU.

Co z wentylacją podzespołów? Producent wprowadził ważną zmianę!

Jak wygląda kwestia wentylacji? Właściwie tak samo jak w Scorpionie II – na procesorze zmieści się cooler o wysokości do 166 mm (czyli większość wieżowych konstrukcji), a wewnątrz można jeszcze zamontować sześć wentylatorów o średnicy 120 mm lub dwa duże chłodzenia AiO.

Standardowe wyposażenie obejmuje cztery wentylatory Chieftec Tornado ARGB o średnicy 120 mm - trzy zamontowano z przodu i jeden z tyłu, więc teoretycznie mamy już całkiem konkretny zestaw wentylacji podzespołów (podczas testów przekonamy się jak jest w rzeczywistości).

Co prawda wentylatory korzystają z nietypowej wtyczki 6-pin, ale producent zastosował też nowy kontroler, który współpracuje z najpopularniejszymi systemami podświetlenia pod 3-pinowe złącze 12 V (ASUS Aura, ASRock RGB Sync, MSI Mystic Light Sync i Gigabyte RGB Fusion 2.0).

No dobrze, ale co w przypadku, gdy płyta główna nie wspiera takiego systemu podświetlenia? Producent przewidział i taki scenariusz - efektami świetlnymi i prędkością obrotową można także sterować z poziomu samego kontrolera lub bezprzewodowego pilota (na baterię CR2032).

Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów Zastosowany kontroler pozwala na 3-stopniową regulację prędkości obrotowej wentylatorów na podstawie regulacji napięcia: niskie obroty (720 RPM) – 7 V

średnie obroty (900 RPM) – 9 V

wysokie obroty (1200 RPM) – 12 V

Sam kontroler wydaje się naprawdę niezły (na pewno jest dużo lepszy od tego ze Scorpiona II). Można tutaj podpiąć sześć wentylatorów z „chieftecową” wtyczką 6-pin i dwie taśmy LED z normalną wtyczką 3-pin (5 V). Szkoda, że nie można tutaj podpiąć normalnych wentylatorów 3-pin/4-pin. Kontroler jest zasilany z wtyczki SATA i korzysta z magnetycznego mocowania, więc można go przyczepić praktycznie w dowolnym miejscu w obudowie.

Warto jednak pamiętać, że zastosowany kontroler nie pozwala na jednoczesne sterowanie podświetleniem z poziomu płyty i obrotami z kontrolera (trzeba się przełączyć przyciskiem na obudowie). Zauważyliśmy też problemy z zapamiętywaniem ustawień po ponownym uruchomieniu PC. Problem ten występuje od pierwszej wersji Scorpiona i nie został naprawiony.

Chieftec Scorpion 3 - składamy komputer

Testy przeprowadziliśmy na nowej platformie - to sprzęt, który idealnie oddaje charakterystykę gamingowej konfiguracji. Jest wydajniejszy, ale też większy i gorętszy, więc dla obudów może być sporym wyzwaniem.

AMD Ryzen 9 3900X to jeden z najwydajniejszych procesorów z segmentu typowo konsumenckiego. Układ oferuje 12 rdzeni/24 wątki o taktowaniu 3,6-4,4 GHz i wymaga dobrego chłodzenia - jego wpółczynnik TDP oszacowano na 105 W.

Do chłodzenia procesora wykorzystaliśmy cooler SilentiumPC Fortis 3 HE1425. To popularny model, który zalicza się do wieżowych konstrukcji. Chłodzenie cechuje się dobrą wydajnością i wysoką kulturą pracy.

ASUS ROG Crosshair VIII HERO (WI-FI) to jedna z topowych płyt głównych pod procesory AMD. Konstrukcja zalicza się do modeli standardowego formatu (ATX), a przy tym oferuje bardzo dobrą funkcjonalność i cechuje się efektownym designem.

Pamięci Thermaltake Toughram RGB oferują dobre parametry, a przy tym wyróżniają się efektowną stylistyką (moduły przyozdobiono podświetleniem RGB LED).

Karta graficzna Radeon RX Vega 64 w niereferencyjnej wersji ASUS ROG Strix OC. Akcelerator korzysta z potężnego chłodzenia z trzema wentylatorami, a przy tym zalicza się do jednych z ciekawszych modeli.

Przejdźmy więc do praktycznych testów nowego Scorpiona.

Podczas składania komputera nie odnotowaliśmy żadnych większych problemów. Obydwa boki są przykręcane na szybkośrubki, a montaż kart rozszerzeń i dysków 3,5 cala można przeprowadzić bez użycia narzędzi (do pozostałych części trzeba zaopatrzyć się w śrubokręt).

Warto dodać, że obudowa została całkiem nieźle zaprojektowana, więc montaż części był w miarę wygodny. Przestronne wnętrze ułatwia dostęp do kluczowych elementów (na szczególną pochwałę zasługuje wysoka "nadbudówka" i poprawione przepusty, więc nie ma problemu by podłączyć wiązki EPS).

Większą bolączką jest tzw. zatoka serwisowa. Za tacką na płytę główną nie ma zbyt wiele wolnego miejsca, więc trzeba dobrze rozplanować ułożenie przewodów (szczególnie, że z samego kontrolera odchodzi sporo kabelków, a obok niego przechodzą jeszcze wiązki z zasilacza i panelu I/O).

Producent przewidział jednak sporo przepustów, więc można pokusić się o przemyślaną aranżację okablowania. Co więcej, zbędne wiązki można upchnąć obok zasilacza lub w koszykach na dyski HDD (w końcu i tak nikt tam nie będzie zaglądać).

Testy wentylacji - jak to wygląda w praktyce?

Czy obudowa poradzi sobie z zapewnieniem odpowiednich temperatur dla wydajnych, gamingowych podzespołów? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Testy wentylacji przeprowadziliśmy w fabrycznej konfiguracji - trzy wentylatory 120 mm wtłaczały chłodne powietrze od frontu, a jeden 120 mm wydmuchiwał ciepłe do tyłu. Wszystkie wentylatory były podłączone do regulatora obrotów (pomiary przeprowadziliśmy dla najmniejszych i największych obrotów).

Chłodzenie procesora "na sztywno" ograniczyliśmy do 50%, a karty graficznej do 40%. W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 25 stopni Celsjusza.

Temperatury podzespołów - minimalne obroty (720 RPM)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900X @ 40% RPM 80

38 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-FI) 71

55 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-FI) 38

27 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 50% RPM 74

33 Temperatura dysku SSD

ADATA SP580 120 GB 43

39 Temperatura dysku HDD

WD Blue 320 GB 34

33

Temperatury podzespołów - maksymalne obroty (1200 RPM)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900X @ 40% RPM 78

37 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-FI) 69

54 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-FI) 38

28 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 50% RPM 72

31 Temperatura dysku SSD

ADATA SP580 120 GB 42

39 Temperatura dysku HDD

WD Blue 320 GB 34

34

Cztery wentylatory potrafią zrobić przewiew w obudowie, aczkolwiek w przypadku Scorpiona 3 musimy liczyć się z lekkim ograniczeniem cyrkulacji powietrza i nieco wyższymi temperaturami komponentów. Zwiększenie obrotów skutkuje lekkim obniżeniem temperatur i nie wpływa znacząco na kulturę pracy - zastosowane "śmigiełka" i tak będą zagłuszane przez inne komponenty.

Chieftec Scorpion 3 - warty zakupu?

Powiedzmy sobie szczerze - Chieftec Scorpion 3 to ewolucja poprzednich modeli Scorpion i Scorpion II, więc nie powinniśmy oczekiwać rewolucyjnych zmian w projekcie obudowy. Nie oznacza to jednak, że to słaba propozycja. Ale nie oznacza to też, że jest to już ideał.

No właśnie, nowa propozycja powinna zainteresować tych klientów, którzy składają wydajny zestaw i jednocześnie preferują efektowną, agresywną stylistykę. Producent zastosował cztery wentylatory z programowalnym podświetleniem LED, a wnętrze komputera można wyeksponować przez panel boczny z hartowanego szkła.

Wewnątrz bez problemu zmieści się wydajna konfiguracja ze standardową płytą główną ATX, topową kartą graficzną i kilkoma dyskami (szkoda, że miejsca na „twardziele” nie są wytłumione). To przestronna konstrukcją, więc montaż części nie powinien sprawiać problemów, aczkolwiek przydałoby się nieco więcej wolnej przestrzeni za tacką na płytę główną.

Na pochwałę zasługuje dużo miejsca na chłodzenie – Scorpion 3 pozwala na montaż sześciu wentylatorów lub dwóch dużych chłodzeń AiO. Producent lekko poprawił system filtrów, ale w sprzęcie tej klasy jednak oczekiwalibyśmy czegoś więcej (szczególnie zależy nam na filtrach z przodu).

Jak wygląda kwestia wentylacji? Fabryczna konfiguracja czterech śmigiełek całkiem nieźle poradziła sobie z naszą platformą (która przecież zalicza się do gorętszych konfiguracji). Nie powinniśmy jednak oczekiwać potężnego przewiewu. Z drugiej strony jest naprawdę cicho. Szkoda jednak, że zastosowany kontroler obsługuje tylko „chieftecowe” wentylatory (6-pin) i ma problem z zapamiętywaniem ustawień konfiguracji podświetlenia.

Scorpion 3 został wyceniony na 419 złotych, więc na pewno jest lepszą propozycją od poprzednika (ten nie dość, że jest gorzej zaprojektowany, to obecnie jest jeszcze droższy). Przydałoby się jednak jeszcze bardziej obniżyć cenę obudowy, by mogła ona lepiej wypaść na tle konkurencji.

Chieftec Scorpion 3 GL-03B-OP - ocena końcowa:

efektowny wygląd - podświetlenie, szklane panele

dobre możliwości wyeksponowania podzespołów

dużo miejsca na podzespoły

cztery wentylatory 120 mm w komplecie

ulepszony kontroler obrotów...

...z możliwością bezprzewodowego sterowania

wygodny filtr przeciwkurzowy na górze i na spodzie (z tyłu)

prosty montaż podzespołów

nieamortyzowane sanki na dyski 3,5 cala

nie za dużo miejsca za tacką na płytę główną

brak filtrów przeciwkurzowych na froncie

trudno dostępny filtry przeciwkurzowy na spodzie (z przodu)

przydałoby się dopracować kontroler obrotów

kontroler obrotów obsługuje tylko wentylatory Chiefteca (6-pin)

cena mogłaby być niższa

