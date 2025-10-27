Jaki powerbank wybrać? Ranking powerbanków 2025 – TOP 5

Dobry powerbank to gwarancja spokoju, gdy twojej elektronice nagle zabraknie energii. Wybierając mobilne źródło zasilania, postaw na dużą pojemność i wysoką moc ładowania. Właśnie takie modele znajdziesz w naszym rankingu najlepszych powerbanków!

W domowym zaciszu łatwo zapomnieć o powerbanku, ale prawdziwa potrzeba pojawia się poza nim. Gdy tracisz dostęp do gniazdka, a twój smartfon, słuchawki, tablet, czytnik e-booków lub kamera wymagają natychmiastowego zasilania, zapas energii staje się priorytetem. Właśnie w tych krytycznych momentach powerbank jest po prostu nieoceniony.

Powerbank – jaki wybrać? Po co go w ogóle kupować?

Kontynuując powyższy tok rozumowania - podróże zagraniczne, nawigacja, ciągłe robienie zdjęć... to szybko wyczerpuje baterię smartfona. Właśnie dlatego powerbank jest obowiązkowym wyposażeniem każdego podróżnika. Chcesz mieć pewność, że wystarczy mu mocy w najbardziej krytycznym momencie? Podpowiadamy, jaki model wybrać, by był niezawodnym kompanem każdej eskapady. Zresztą, polecane przez nas urządzenia sprawdzą się też na co dzień, ot, podczas dojazdów i powrotów z pracy czy szkoły. Pamiętaj, nikt nie sprawdza, czy jesteś podróżnikiem, by kwalifikować się do grona użytkowników powerbanków.

Jak wybrać powerbank? Kluczowe parametry i detale

Wybór idealnego powerbanku zaczyna się od zdefiniowania własnych potrzeb: jak często korzystasz ze sprzętu i ile urządzeń musisz zasilać jednocześnie? Te czynniki determinują, na które parametry musisz zwrócić uwagę.

Pojemność i szybkość ładowania – priorytety

Pojemność (mAh) to zdecydowanie najważniejszy parametr. 10 000 mAh to absolutne minimum, wystarczające na około dwa pełne naładowania standardowego smartfona. Optymalnym wyborem jest 20 000 mAh – zapewnia on duży zapas energii, a jednocześnie zazwyczaj mieści się w limitach linii lotniczych dla bagażu podręcznego. Jednocześnie powerbanki o tej pojemności nie są wcale spektakularnie większe od mniejszych urządzeń.

Natężenie i moc (A/W) też mają znaczenie! Chcąc zagwarantować sobie szybkie ładowanie, wybierz sprzęt oferujący minimum 2A i 15 W. Im wyższe te wartości, tym krótszy czas ładowania telefonu. Poszukaj technologii Power Delivery (PD) lub Quick Charge (QC), które zdecydowanie przyspieszą ten proces.

Detale, które zwiększają trwałość i funkcjonalność

Tu wspomnijmy jeszcze o dwóch cechach, może drugorzędnych względem pojemności i mocy, ale jakże istotnych!

Wytrzymałość obudowy: jeśli często zdarza ci się upuszczać sprzęt, zainwestuj w powerbank z metalową obudową. Tego typu urządzenia są znacznie trwalsze i posłużą dłużej niż plastikowe odpowiedniki, choć musisz liczyć się z nieco większą wagą.

Liczba gniazd USB: dwa porty są zazwyczaj wystarczające. Jeśli jednak często ładujesz jednocześnie telefon, słuchawki, czytnik e-booków i inne gadżety, rozważ model z trzema lub większą liczbą gniazd, aby uniknąć kolejek do ładowania.

Bezprzewodowy powerbank to dobry wybór?

Powerbanki indukcyjne, czy też powerbanki bezprzewodowe to fajny gadżet, ale z haczykiem. Choć te urządzenia (jak np. Anker MagGo czy Belkin MagSafe) eliminują kable i wyglądają super, ich wygoda jest ograniczona. Ładowanie bezprzewodowe działa świetnie, gdy powerbank leży na biurku. Kiedy jednak jesteś w ruchu i musisz jednocześnie korzystać ze smartfona, lepiej postawić na klasyczne połączenie przewodowe.

Tylko kabel gwarantuje, że możesz schować oba urządzenia do torby i swobodnie używać telefonu, nie martwiąc się o przerwanie ładowania. Innymi słowy, bezprzewodowe powerbanki to ciekawa opcja, ale ich ograniczona funkcjonalność idąca w parze z wyższą, w porównaniu do klasycznych rozwiązań, ceną, sprawiają, że to umiarkowanie opłacalny wybór.

Jaki powerbank do samolotu?

Uwaga, pobawimy się w Pogromców mitów, gdyż opowieść o tym, że powerbanki są zabronione na pokładzie samolotu to zwyczajny mit. W praktyce większość powerbanków możesz bez problemu przewozić w bagażu podręcznym. Kluczowa jest tu pojemność energetyczna, która nie może przekraczać 160 Wh (wielu przewoźników zaostrza przepisy dla urządzeń powyżej 100 Wh, wymagając zgody). Jedno, o czym trzeba jednak pamiętać, to to, że powerbanki muszą być zawsze w bagażu podręcznym, nigdy rejestrowanym!

Jak wyliczyć pojemność powerbanka w Wh? Sprawdź to, nim weźmiesz powerbank do samolotu Pojemność powerbanków zwykle wyraża się w mAh, jak zatem przeliczyć, czy twój powerbank mieści się w lotniczym limicie, który określa jednostka Wh? Użyj prostego wzoru: pojemność [mAh] x napięcie [V] / 1000 = pojemność [Wh]

Standardowy powerbank o pojemności 27 000 mAh (ok. 100 Wh) mieści się w granicy bezpieczeństwa, ale kupowanie większych, bardziej pojemnych modeli jest już ryzykowne. Innymi słowy, kupując powerbank to samolotu, upewnij się, że jego pojemność nie przekracza 160 Wh, lub nawet 100 Wh, coby zostawić sobie pewien zapas na wypadek zaostrzenia przepisów. Pamiętaj też o zabezpieczeniu urządzenia i sprawdź, czy linia lotnicza pozwala wziąć na pokład więcej niż jeden powerbank.

Najlepsze powerbanki. Ranking powerbanków 2025

Anker PowerCore III Elite 25 600 mAh

Anker PowerCore III Elite to powerbank o dużej pojemności 25 600 mAh, przeznaczony dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy muszą zasilać nie tylko telefony, ale i laptopy. Jego głównym atutem jest wysoka moc wyjściowa, która umożliwia szybkie ładowanie laptopów za pomocą standardu Power Delivery przez port USB-C. Taka wydajność gwarantuje, że powerbank nie tylko podtrzyma pracę komputera w podróży, ale i szybko naładuje smartfony. Pojemność 25 600 mAh zapewnia energię na wiele pełnych cykli ładowania telefonu. Anker to ceniona marka, więc wybierając to urządzenie, można liczyć na zaawansowane zabezpieczenia i niezawodność, kluczową podczas długich wyjazdów. Co ważne, mamy tu 2 portu USB-A i 2 porty USB-C.



Źródło: morele.net

Green Cell PowerPlay 20S 20000 mAh

Green Cell PowerPlay łączy solidne wykonanie z zaawansowaną technologią szybkiego ładowania. Urządzenie wyróżnia się obsługą standardów Power Delivery oraz Quick Charge, oferując moc 22,5W. Urządzenie ma 3 porty USB-C i 1 port USB-A. Dzięki wysokiej jakości ogniwom i polskiej marce Green Cell, PowerPlay 20S jest synonimem niezawodności i bezpieczeństwa. Jego ergonomiczna obudowa i przemyślana konstrukcja sprawiają, że jest to jeden z najczęściej wybieranych i najlepiej ocenianych powerbanków w swojej klasie. To solidna inwestycja w mobilną energię. Dodajmy też, że ogniwa tego powerbanku mają długą żywotność i zachowują 70% swojej początkowej pojemności po 300 pełnych cyklach ładowania.



Źródło: greencell.blogal.pl



Xiaomi Power Bank 3 Pro 20 000 mAh

Xiaomi Power Bank 3 Pro to flagowy powerbank o pojemności 20 000 mAh, idealny dla osób potrzebujących nie tylko naładować smartfon, ale i podtrzymać pracę laptopa. Jego głównym atutem jest wysoka moc wyjściowa, sięgająca 45W. Ta moc jest kluczowa, ponieważ umożliwia szybkie ładowanie przez port USB-C z wykorzystaniem standardu Power Delivery, co jest niezbędne do zasilania większości nowoczesnych ultrabooków i MacBooków. Co dalej? Solidna, minimalistyczna obudowa, 2-kierunkowe szybkie ładowanie i możliwość ładowania niskoprądowego, np. urządzeń o malutkim poborze. Urządzenie ma 2 porty USB-A i 1 port USB-C.



Źródło: mi-home.pl

Baseus Adaman 20 000 mAh

Baseus Adaman to powerbank, który łączy pojemność 20 000 mAh z mocą wyjściową 22,5W, co przekłada się na całkiem szybkie ładowanie smartfonów. Urządzenie wyróżnia się metalową obudową z wielowarstwową powłoką, co czyni je dość stylowym akcesorium. Na plus też cyfrowy wyświetlacz LED, który pozwala na bieżąco monitorować poziom naładowania i napięcie. Powerbank jest wyposażony w 3 porty wyjściowe i ma 9 poziomów zaawansowanej ochrony, skutecznie zabezpieczając urządzenia przed przegrzewaniem i przepięciami. Rzecz jasna Baseus Adaman 20 000 mAh potrafi też ładować laptopy dzięki Power Delivery. Plusem tego modelu jest też cena, bo okolice 150 zł to przyjemne dla portfela wartości.



Źródło: e-baseus.com

Baseus Bipow 2 Digital Display 10 000 mAh

Baseus Bipow Digital Display to powerbank o pojemności 10 000 mAh, który jest świetnym połączeniem kompaktowych rozmiarów, szybkiego ładowania i przystępnej ceny. To doskonały wybór dla każdego, kto szuka niezawodnego źródła energii na co dzień, przy założeniu, że wystarczy mu pojemność pozwalająca na 2-krotne naładowanie smartfona. Urządzenie obsługuje Power Delivery oraz Quick Charge, oferując moc do 20W. Mamy tu też cyfrowy wyświetlacz LED, który precyzyjnie informuje o poziomie naładowania baterii oraz o aktualnym napięciu. Urządzenie jest lekkie, wytrzymałe i zmyślnie zaprojektowane. Ma też 2 porty USB-C i 1 port USB-A.



Źródło: euro.com.pl

Jaki powerbank - subiektywna opinia

Pytanie na koniec - co wybrałbym dla siebie? Co lepsze? Co wybrać? Cóż, nie jestem podróżnikiem, nie potrzebuję zapasu prądu na wiele godzin i cenię sobie, hm “kompaktowość”, więc wybieram Powerbank Baseus Bipow 2 Digital Display 10000mAh. 2 porty USB-C są wystarczające, by na szybko naładować smartfon i słuchawki, a dzięki Power Delivery to i laptopa ten powerbank podładuje. Największą jednak jego zaletą jest ładowanie o bardzo przyzwoitej szybkości oraz niewielkie rozmiary, co sprawia, że nie ma plecaka czy torby, w których ten powerbank by się nie odnalazł.