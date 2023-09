Program antywirusowy to bardzo przydatny element wyposażenia PC. Nie każdy z nich wymaga opłaty, niektóre są dostępne za darmo. Przedstawiamy najlepsze darmowe programy antywirusowe do pobrania na komputery z Windows.

Na liście znajdą się także programy umożliwiające rozszerzenie funkcjonalności poprzez wykupienie płatnej wersji. Jaki jest więc najlepszy darmowy antywirus?

Najlepsze darmowe antywirusy. TOP 10

Darmowy antywirus już na starcie, czyli Windows Defender

Coraz częściej mówi się o oprogramowaniu zapewniającym ochronę bardzo popularnych urządzeń mobilnych, głównie antywirusów na smartfony z Androidem. Dla wielu osób wciąż najistotniejsza jest jednak ochrona komputerów i laptopów przed licznymi zagrożeniami czyhającymi w sieci. Za niektóre programy nie trzeba płacić. Darmowe oznacza gorsze? Nie zawsze. Czy darmowy antywirus to dobre rozwiązanie? Tak.

Liczba dostępnych na rynku darmowych antywirusów na system Windows jest naprawdę duża. Oczywiście nie wszystkie są godne polecenia, ale w niniejszym zestawieniu prezentujemy tylko te, które pozytywnie wyróżniają się skutecznością, a niektóre oferują zdecydowanie więcej funkcji niż tylko podstawową ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem.

Zanim do nich przejdziemy wypada jednak wspomnieć o Windows Defender. Nie brakuje bowiem opinii, iż w większości przypadków narzędzie wbudowane w system Windows zapewnia wystarczającą ochronę. Poruszaliśmy nawet tę kwestię w oddzielnym artykule dotyczącym antywirusa w Windows 10, a ostatnio zastanawialiśmy się, czy Windows 11 potrzebuje programu antywirusowego. Jeśli jesteście świadomymi użytkownikami internetu, to Windows Defender powinien wystarczyć. Jednak jeśli z komputera korzystają również dzieci, jeśli zdarza się Wam lub komuś z bliskich dość nieroztropnie klikać w różnego rodzaju linki, to pojawiają się już głosy, że mimo wszystko warto zabezpieczyć się dodatkowo.



Wiele osób uważa Windows Defender za wystarczającą ochronę komputera z systemem Windows 10 i Windows 11.

Programy antywirusowe zwiększają bezpieczeństwo Twojego komputera

Jeszcze przed przedstawieniem dostępnych w sieci darmowych antywirusów odpowiedzmy sobie jednoznacznie na pytanie: czy warto zainstalować narzędzie typu “free antivirus”? Naszym zdaniem zdecydowanie tak. W pamięci komputerów przechowujemy dziś cenne dane, jak te związane z bankowością online, czy dostępy do kont w wielu serwisach. Mogą wydawać się łakomym kąskiem dla osoby trzeciej, która może bezprawnie dostać się do komputera. Windows 10 i Windows 11 posiadają oczywiście wbudowane zabezpieczenia antywirusowe. Dodatkowa ochrona z pewnością zwiększy jednak poziom bezpieczeństwa komputera i jego zawartości.

Nie trzeba od razu decydować się na płatne oprogramowanie, choć zwykle jest nieco lepsze. Darmowy antywirus powinien także spełnić swoją rolę. Poniżej znajdziesz propozycje najlepszych darmowych antywirusów w 2023 roku.

Przy wyborze propozycji do tego zestawienia zwracaliśmy uwagę na kilka istotnych kwestii. Nie tylko na opinie i testy dotyczące skuteczności działania, ale też dodatkowe funkcje, płynność działania oraz na systematyczność aktualizacji, bo tego nie wypada tutaj lekceważyć. Dobry darmowy program antywirusowy musi być bowiem aktualny i dlatego też wybraliśmy programy, nad których rozwojem producenci cały czas czuwają.

Wyraźnie zaznaczyliśmy również, które propozycje nie są łakome na zasoby sprzętowe, dzięki czemu można korzystać z nich na słabszych i starszych komputerach. Popularność nie zawsze idzie w parze z najlepszą jakością, w związku z czym niektórzy być może nie będą niektórych programów kojarzyć. Można to jednak zmienić.

AVG Free AntiVirus 2023 - dobry i skuteczny antywirus darmowy

Licencja: bezpłatna, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych

bezpłatna, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych Wersja językowa: polska

AVG Free AntiVirus 2023 to jedna z propozycji, które nie wymagają dodatkowej rekomendacji. Jego użytkownicy korzystają nie tylko z podstawowej ochrony w czasie rzeczywistym i skanowania na żądanie lub podczas uruchamiania systemu, ale także z modułu kwarantanny i skanera poczty e-mail. Ten darmowy antywirus zapewnia też ochronę przed phishingiem, skanuje linki w poszukiwaniu czyhających tam na użytkowników zagrożeń i blokuje ewentualne niebezpieczne linki oraz strony internetowe. Posiada również funkcję blokowania pobieranych plików i załączników do wiadomości e-mail, rzecz jasna tych uznanych za niebezpieczne.

Wspomnieć trzeba też o obecności Trybu cichego pozwalającego wyciszyć powiadomienia AVG, a także powiadomienia z aplikacji innych firm i wstrzymać aktualizacje Windows. Wszystko po to, aby nie rozpraszać graczy oddających się rozgrywce w trybie pełnoekranowym. Producent stale poprawia nie tylko stopień ochrony przed wirusami, ale również programami szpiegującymi, wśród ostatnich nowości dodanych do AVG Free AntiVirus 2023 znalazła się Zapora ogniowa. Cennym dodatkiem jest wsparcie wydajności komputera. Ten darmowy program antywirusowy dba o to, aby oprogramowanie było w należytym stanie.

Panda Free Antivirus 2023 - antywirus korzystający z chmury obliczeniowej

Licencja: bezpłatna, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych

bezpłatna, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych Wersja językowa: polska

W domowym użytku dobrze radzi sobie również Panda Free Antivirus 2023, zwłaszcza jeśli ktoś liczy na skuteczną ochronę komputera, a jednocześnie nie chce mocno go obciążać. Darmowy antywirus Panda korzysta z chmury obliczeniowej, którą ten producent wysoko ceni. Doskonale potrafi wykorzystać atuty tego rozwiązania. Dzięki wykorzystaniu chmury program potrzebuje znacznie mniej zasobów komputera. Wymaga oczywiście połączenia z siecią, najlepiej z domowym Wi-Fi. Program antywirusowy zapewnia skuteczną ochronę w czasie rzeczywistym. Chroni przed różnymi rodzajami złośliwego oprogramowania i programami szpiegującymi. Poza ochroną dysku twardego przewidziano tu również VPN (ale z ograniczeniem 150 MB na dzień), opcję monitorowania zewnętrznych nośników USB i skompresowanych plików oraz opcję utworzenia ratunkowego dysku USB, który może przydać się w przypadku poważnego ataku. Jeśli posiadasz smartfon z Androidem, tam też możesz zainstalować oprogramowanie tego producenta.

Comodo Free AntiVirus Software Protection 2022 - antywirus do domu i do firmy

Licencja: bezpłatna, także w zastosowaniu komercyjnym

bezpłatna, także w zastosowaniu komercyjnym Wersja językowa: polska

Antywirus Comodo można wykorzystać nie tylko w domu, ale i w firmie. Na rynku nie ma zbyt wielu alternatyw dla tego rozwiązania. Swojego czasu był jednym z pierwszych darmowych antywirusów kompatybilnych z systemem Windows 10. Dość częste aktualizacje to zresztą wciąż jego mocna strona. Twórcy pozostają tutaj wierni prostemu interfejsowi i stosowanym od dłuższego czasu funkcjom, które starają się usprawniać. Oprócz najbardziej podstawowych opcji korzystać można tu z zapory sieciowej, modułu piaskownicy, tworzenia reguł dotyczących podejrzanych plików, które są uruchamiane w odizolowanym środowisku, a także trybu Game Mode ograniczającego wyskakujące alerty, które mogłyby przeszkodzić w rozgrywce. Użytkownicy darmowego antywirusa Comodo niezmiennie chwalą sobie również niewielki wpływ programu na wydajność komputera. To antywirus oparty na chmurze, gdzie wykonywana jest większość operacji.

Avira Free Antivirus - lekki antywirus o wysokiej skuteczności

Licencja: bezpłatna

bezpłatna Wersja językowa: angielska

Avira to jeden z trzech najpopularniejszych darmowych programów antywirusowych, którego atutem są ciągłe aktualizacje, a przede wszystkim wysoka skuteczność działania. Duże zainteresowanie użytkowników wynika właśnie głównie z tej drugiej cechy będącej wypadkową częstych i automatycznych aktualizacji bazy sygnatur wirusów. Avira radzi sobie, co potwierdzają niezależne testy, z wykrywaniem różnego rodzaju zagrożeń - wirusów, trojanów, malware czy spyware. Ma też zaawansowane funkcje naprawy.

Zaletą programu jest wykorzystywanie chmury obliczeniowej, przynoszącej między innymi odciążenie systemu. Skanowanie w tle jest więc niemal niezauważalne. Program nie ma dużych wymagań sprzętowych, dobrze radzi sobie także na starszych komputerach. Jakiś czas temu doczekał się sporej zmiany interfejsu. Avira Free Antivirus for Windows wygląda też bardzo nowocześnie, obsługa pozostaje jednak intuicyjna.

Bitdefender Antivirus Free - lekki program antywirusowy

Licencja: bezpłatna, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych

bezpłatna, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych Wersja językowa: angielska

Również Bitdefender Antivirus Free korzysta z obliczeń w chmurze, co czyni go lekkim dla systemu. Już na pierwszy rzut oka program wydaje się jednak być zdecydowanie mniej zaawansowany, niż płatne wersje. Ma natomiast do zaoferowania bardzo efektywne zabezpieczenie naszego komputera. Mamy tu ochronę w czasie rzeczywistym, skanowanie na żądanie oraz całkiem rozbudowane opcje związane z monitorowaniem stron internetowych zabezpieczające nie tylko przed złośliwym oprogramowaniem, ale również chroniące przed kradzieżami danych finansowych. Producent postarał się nawet o opcję skanowania komputera podczas bootowania.

Ad-Aware 14 (w darmowej wersji) - program antywirusowy do podstawowej ochrony

Licencja: bezpłatna, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych

bezpłatna, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych Wersja językowa: polska

Kiedyś Ad-Aware był kojarzony z programem przeznaczonym do usuwania różnego rodzaju internetowych szpiegów. Już od dłuższego czasu jego możliwości są jednak zdecydowanie większe. Funkcjonalność stale rośnie - producent nie ustaje w wydawaniu kolejnych aktualizacji. Pełnię możliwości dostajemy wraz z wykupieniem dostępu Premium (prywatna sieć VPN, firewall, kontrola maili, monitorowanie haseł, itp.). Ad-Aware 14 w darmowej wersji to lekki dla systemu i szybki program. zapewnia nie tylko ochronę komputera w czasie rzeczywistym (przed wirusami, ransomware, spyware czy malware), ale także opcja skanowania na żądanie, kontrolę pobieranych plików i moduł kwarantanny.

360 Total Security - antywirus z prostym interfejsem

Licencja: bezpłatna, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych

bezpłatna, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych Wersja językowa: polska

360 Total Security wykorzystuje kilka zintegrowanych silników antywirusowych, w tym 360 Cloud Scan Engine, 360 QVMII AI Engine. To właśnie głównie z tego faktu wynika bardzo dobra, jak na darmowy antywirus, wykrywalność szkodliwych elementów i skuteczna ochrona komputera w czasie rzeczywistym. Program jest jednym z bardziej rozbudowanych z tego zestawienia, oferuje także opcję skanowania ręcznego, moduł piaskownicy, opcję sprawdzającą bezpieczeństwo stron internetowych i pobieranych plików, ochrona połączenia internetowego oraz narzędzia do optymalizacji i czyszczenia komputera mające na celu przyśpieszyć jego działanie.

Bliźniaczym programem jest 360 Total Security Essential, który pozbawiono narzędzi do optymalizacji i czyszczenia komputera. W efekcie jest on „lżejszy” dla systemu.

McAfee - doskonały antywirus, darmowy przez 30 dni

Licencja: bezpłatna

bezpłatna Wersja językowa: angielska

McAfee to jeden z najbardziej renomowanych programów antywirusowych. Co prawda program nie jest dostępny jako darmowy antywirus, ma jednak wersję próbną. Możesz więc przez 30 dni korzystać z pełni możliwości, jakie daje jeden z najbardziej zaawansowanych antywirusów na Windows. Jeśli masz ze swoim komputerem pewne problemy, możesz spróbować przeskanować go właśnie tym narzędziem.

Do funkcji, które znamy z wielu darmowych antywirusów, McAfee dorzuca coś więcej. Mamy między innymi opcję monitorowania wszystkich transakcji finansowych i bankowych. Wszelkie dane użytkownika są monitorowane w czasie rzeczywistym i chronione w najlepszy możliwy sposób.

ESET Online Scanner - bezpłatny program antywirusowy online

Licencja: bezpłatna

bezpłatna Wersja językowa: polska

Na koniec przedstawiamy rozwiązanie nieco doraźne, jednak może okazać się niezwykle pomocne. ESET Online Scanner to nie pełnoprawny program antywirusowy (taki też znajdziesz w ofercie firmy), a skaner internetowy. Wystarczy bezpłatnie pobrać niewielką aplikację, aby uruchomić skanowanie. Aplikacja na Windows wykrywa potencjalne zagrożenia (np. złośliwe oprogramowanie, wirusy, pliki z błędami) i usuwa je. Niestety, ESET Online Scanner nie działa w Windowsie 11. Jeśli masz natomiast nieco starszą wersję systemu - wypróbuj to rozwiązanie.

Zalety i wady antywirusów w darmowej wersji

Do bezpiecznych zalet programów antywirusowych za darmo musimy zaliczyć brak jakiejkolwiek opłaty. Podstawowe funkcjonalności podnoszą poziom bezpieczeństwa komputera. Zwykle są to po prostu nieco uproszczone wersje płatnych, pełnych wersji. Posiadając free antivirus warto więc zachować pewną dozę ostrożności. Możemy natomiast liczyć na poprawę ochrony naszych danych, a także kont.

Niestety, nawet najlepszy darmowy antywirus ma pewne wady. Najczęściej programy mają mniej opcji i funkcji od pełnych wersji. Czasem w zestawie nie ma bezpiecznej sieci VPN, czy funkcji kontroli rodzicielskiej. Programy tego typu nie dają w 100% takiego zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem - producenci liczą bowiem, że skusisz się na płatną wersję. Niekiedy twórcy darmowych antywirusów na Windowsa mogą też w inny sposób zachęcić do wykupienia subskrypcji. Niektóre programy wyświetlają reklamy lub zachęty do kupna wersji premium. Tak, czy inaczej - z pewnością darmowy program antywirusowy jest lepszy, niż żaden.

Kiedy wybór płatnego antywirusa to dobry pomysł?

Dla większości użytkowników komputerów i Internetu, bezpłatny antywirus na Windows będzie zupełnie wystarczający. Kiedy natomiast warto kupić płatny program? Rozwiązanie zalecamy osobom, które na komputerze przechowując wyjątkowo istotne, wrażliwe lub cenne dane. Płatny program antywirusowy daje maksimum ochrony, a także dodatkowe funkcje. Jeśli zależy Ci na kontroli rodzicielskiej, funkcji VPN lub podobnych rozwiązaniach - często wybór płatnego antywirusa będzie dobrym pomysłem.

Z płatnych wersji powinny też korzystać osoby wykorzystujące program antywirusowy w sposób komercyjny. Takiej możliwości przeważnie nie dają darmowe antywirusy, choć nie jest to regułą. Nasz dzisiejszy poradnik dowodzi, że i wśród nich znajdą się opcje dla przedsiębiorców, czy firm.

Darmowy antywirus - opinie

W jaki sposób zabezpieczasz swój komputer bądź laptop? Korzystasz z darmowego programu antywirusowego wymienionego tutaj, a może z jeszcze innego narzędzia? A być może zdecydujesz się na bardziej zaawansowane opcje i sięgacie po płatne oprogramowanie?

Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jednocześnie nigdy nie zapominajcie, że zawsze należy pamiętać o zdrowym rozsądku i świadomie korzystać z zasobów Internetu. To często najlepsza ochrona.