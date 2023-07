Darmowy antywirus na Androida może okazać się zbawienny i uchronić użytkownika przed często pojawiającym się szkodliwym oprogramowaniem. Polecamy 5 najlepszych propozycji.

Antywirus na telefon Android za darmo może zaoferować całkiem sporo

Coraz częściej da się słyszeć o złośliwym oprogramowaniu i atakach cyberprzestępców na urządzenia mobilne. Przede wszystkim z systemem Google Android, głównie z tego powodu, iż to właśnie on cieszy się największą popularnością, liczbą użytkowników, a tym samym potencjalnych ofiar. Nawet jeżeli w dużej mierze ostrzeżenia są przesadzone, warto dmuchać na zimne i zawczasu zabezpieczyć smartfon czy tablet. Podobnie jak antywirusami zabezpiecza się komputery. Darmowy antywirus na telefon po polsku pozwoli w prosty i sprawny sposób zabezpieczyć Twoje dane. A tych jest w końcu w pamięci telefonu sporo - wystarczy wspomnieć o zdjęciach w galerii, dostępach do kont w social mediach, czy danych do logowania do bankowości online.

Współczesny smartfon to miejsce przechowywania mnóstwa danych, którymi raczej nie chcemy się dzielić.

Cyberprzestępcy mogą dostać się do danych na niemal każdym urządzeniu. Ważne jest więc to, by im to jak najbardziej utrudnić.Twórcy systemu operacyjnego Google robią wszystko, aby uchronić nasze smartfony przed atakami i włamaniami. Stąd często pojawiające się aktualizacje oprogramowania, czy tak zwane “łatki bezpieczeństwa”. Każdy może jednak w sporym stopniu podnieść stopień zabezpieczenia urządzenia mobilnego. Program antywirusowy na telefon, nawet ten bezpłatny, jest więc doskonałym wyborem. W dzisiejszym artykule podpowiemy, który dobry antywirus na telefon za darmo warto wybrać.

Jaki darmowy antywirus na telefon z Androidem?

Podpowiadamy, które z nich sprawdzą się najlepiej. Oto godne polecenia antywirusy na urządzenia mobilne, które cechują się wysoką skutecznością, nie stanowią dużego obciążenia, a przede wszystkim, dostępne są za darmo. Znajdziecie tu propozycje od znanych i cenionych producentów, zarówno mniej skomplikowane, jak i bardziej rozbudowane.

Avira Antivirus & VPN

Avira Antivirus & VPN to najnowsza odsłona jednego z lepszych mobilnych programów antywirusowych. Nie brakuje nawet głosów, że jest to najlepszy antywirus na Androida. Przede wszystkim z racji faktu, że zastosowany tu skaner antywirusowy ma niemal 100-procentową skuteczność potwierdzoną testami AV-TEST. Skanuje pliki z urządzenia i pamięć zewnętrzną smartfona. Poza sprawdzaniem plików pod kątem niebezpiecznego oprogramowania, Avira Antivirus & VPN sprawdzi też, czy pliki nie są uszkodzone.

Dodatkowe opcje oferowane przez ten antywirus Android to VPN, Applock (blokowanie dostępu reklam do aplikacji), narzędzie ochrony tożsamości (monitorowanie poczty e-mail), ochrona przed kradzieżą oraz tzw. doradca prywatności. Avira klasyfikuje zainstalowane programy według tego, jak bardzo naruszają prywatność użytkownika (wysokie ryzyko, niskie ryzyko, zaufane aplikacje). Darmowy antywirus na Androida N ma też dobrze przemyślany interfejs. Obsługa jest prosta i przyjemna, a nawet mniej wprawieni użytkownicy bez trudu znajdą niezbędne opcje.

Pamiętajmy jednak, że antywirus na telefon za darmo Avira Antivirus & VPN nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. W tym celu należy wykupić płatną wersję. Warto też to zrobić, jeśli potrzebujesz dodatkowych funkcjonalności, podnoszących ochronę smartfona.

pobierz na Androida

Avast Antivirus & Ochronę

Avast jest jednym z najpopularniejszych programów antywirusowych na świecie. Dostępna jest jego wersja na komputer, a także na urządzenia mobilne. Ten antywirus na Androida występuje także w bezpłatnej wersji. Jeżeli natomiast wraz z biegiem czasu docenisz zalety Avasta, możesz zmienić plan i wybrać płatną wersję. Daje nieco więcej możliwości - dodatkowe funkcje. Warto jednak podkreślić, że Avast Antivirus & Ochronę jest uznawany za najlepszy darmowy antywirus.'

Program gwarantuje bardzo wysoki poziom ochrony naszego urządzenia. Jest to jednak zabezpieczenie na podstawowym poziomie. Automatyczne skanowanie urządzenia pod kątem złośliwego oprogramowania jest tu inteligentne. Darmowy antywirus Avast stale nadzoruje też Twój smartfon z Androidem - odbywa się to w czasie rzeczywistym. Jeśli program wykryje zagrożenie, od razu otrzymasz stosowne powiadomienie. Dodatkowe funkcje chronią przed próbami ataków hakerskich typu ramsomware. Cennymi dodatkami są także ochrona podczas przeglądania stron internetowych i korzystania z sieci Wi-Fi. Ten program antywirusowy na telefon oferuje też funkcję firewall. Trzeba natomiast pamiętać, że darmowy antywirus na Androida przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego.

pobierz na Androida

Antywirus i VPN Panda Dance

Antywirus i VPN Panda Dance nie jest aż tak popularnym programem antywirusowym na telefon z Androidem, jak wspomniana już dwójka. Nie ona jest jednak w tym zestawieniu decydująca, a pod względem działania i funkcjonalności również Panda Dance wydaje się programem godnym polecenia. To szybko działający antywirus Android, który dla wielu osób będzie w pełni wystarczający.

Jeśli zamiast najpopularniejszych programów, lubisz alternatywne rozwiązania - Panda Dance to antywirus dla Ciebie. Zapewnia bowiem nie tylko podstawową ochronę, ale też wykrywanie potencjalnie niechcianych aplikacji czy skanowanie aplikacji z nieznanych źródeł. Poza tym, w darmowej wersji można liczyć także na funkcję VPN. Co ciekawe, ten program antywirusowy na telefon działa w chmurze. Darmowy antywirus Android nie pozwala na użytek komercyjny, co jest cechą większości programów tego typu.

pobierz na Androida

Bitdefender Antivirus (wersja darmowa)

Bitdefender to marka, której nikomu nie trzeba chyba przedstawiać, a jej mobilny antywirus to kawał dobrego oprogramowania. I w tym przypadku sendo okazuje się tkwić w prostocie. Oprócz sprawdzonej, bardzo skutecznej technologii skanowania w chmurze ten program antywirusowy na telefon charakteryzuje się także bardzo prostym w obsłudze interfejsem, w którym odnajdzie się także zupełny laik. To wyjątkowo prosty antywirus na telefon ograniczający się do podstawowej funkcjonalności i na szczęście wywiązujący się dobrze ze swojej roli.

Jego darmowa wersja daje dostęp wyłącznie do funkcji skanowania aplikacji i ich aktualizacji w poszukiwaniu szkodliwych programów. Dzięki temu jednak praktycznie w ogóle nie obciąża systemu i nie wpływa negatywnie na czas pracy smartfona czy tabletu. W dodatku antywirus nie ma potrzeby pobierania sygnatur wirusów do pamięci (bo ma od tego chmurę) i nie wymaga żadnej konfiguracji: po instalacji jest od razu gotowy do działania.

Jeśli funkcjonalności, jakie ma ten antywirus na telefon za darmo, nie są wystarczające, możesz wybrać płatną wersję. Biodefender posiada też inne rodzaje programów zwiększających bezpieczeństwo smartfona, jak na przykład VPN.

pobierz na Androida

COMODO Securite mobile: Antivirus

Ostatnią przedstawioną dziś propozycją jest Securite mobile: Antivirus stworzony przez COMODO. Amerykańska firma stworzyła produkt, który wyróżnia możliwość użytku komercyjnego także w darmowej wersji. Dodatkowa opcja VPN jest natomiast dostępna tylko w wersji płatnej - inne dobre antywirusy na telefon za darmo mają na wyposażeniu tę opcję. Secirite mobile: Antivirus jest jednak gwarantem wysokiego stopnia zabezpieczenia Twoich danych i treści na telefonie.

COMODO zajmuje się tworzeniem oprogramowania antywirusowego już wiele lat - od 2015 roku. Program potrafi skanować pamięć smartfona, a także w czasie rzeczywistym sprawdzać przeglądane strony i pobierane pliki. Antywirus Android pozwala też blokować niebezpieczne aplikacje.

pobierz na Androida

Czy używacie antywirusa na telefonie?

Podsumowując, darmowy antywirus na telefon po polsku to obowiązkowy element wyposażenia Twojego urządzenia. Dzięki niemu unikniesz problemów związanych z bezprawnym przejęciem Twoich danych, czy pobieraniem niebezpiecznych aplikacji.

Korzystacie z dodatkowej ochrony swoich urządzeń mobilnych? Jeśli tak, dajcie znać na jakie oprogramowanie postawiliście.