Kaspersky to jeden z najpopularniejszych programów antywirusowych. Jeśli też z niego korzystacie, to koniecznie przeczytajcie tego newsa – niemieccy eksperci ostrzegają przed używaniem rosyjskiego oprogramowania.

Eksperci ostrzegają przed używaniem antywirusa Kaspersky

Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji opublikował komunikat, w którym ostrzega przed używaniem antywirusa Kaspersky. Oprogramowanie może zostać bowiem wykorzystane w wojnie przeciwko swoim użytkownikom.

Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) ostrzega przez używaniem oprogramowania antywirusowego niemieckiego producenta Kaspersky. BSI zaleca zastąpienie oprogramowania firmy Kaspersky alternatywnymi produktami.

Oprogramowanie antywirusowe, w tym powiązane usługi chmurowe działające w czasie rzeczywistym, ma rozbudowane uprawnienia systemowe i ze względu na system musi utrzymywać stałe, szyfrowane i nieweryfikowalne połączenie z serwerami producenta. [...] W przypadku wątpliwości do do wiarygodności producenta, oprogramowanie antywirusowe stanowi szczególne zagrożenie dla chronionej infrastruktury IT.

[…] Rosyjski producent może sam prowadzić ofensywne operacje, zostać zmuszony do atakowania systemów wbrew swojej woli, być szpiegowanym bez jego wiedzy lub być wykorzystywany jako narzędzie do ataków na własnych klientów.

Takie operacje mogą mieć wpływ na wszystkich użytkowników oprogramowania antywirusowego. Szczególnie zagrożone są firmy i organy władzy o szczególnych interesach bezpieczeństwa oraz operatorzy infrastruktury krytycznej.

Warto tutaj podkreślić, że na obecną chwilę nikt nie zidentyfikował złośliwego kodu w oprogramowaniu. Ostrzeżenie dotyczy możliwości jego wykorzystania do niecnych celów.

Kaspersky odpowiada na zarzuty

Firma Kaspersky odpowiedziała na zarzuty oświadczeniem – producent sugeruje, że ostrzeżenie BSI nie ma technicznych podstaw, a czysto polityczne. Rosyjski producent zauważa, że infrastruktura przetwarzania została przeniesiona do Szwajcarii i Niemiec. Dodatkowo oprogramowanie umożliwia wykonanie audytów bezpieczeństwa kodu, dokumentacji czy wgrywanych aktualizacji.

Jaki antywirus zamiast Kaspersky?

Jeśli korzystacie z oprogramowania Kaspersky i boicie się o swoje bezpieczeństwo, koniecznie zerknijcie do naszych zestawień polecanych antywirusów na komputer i telefon.

Źródło: BSI, Kaspersky, Sekurak