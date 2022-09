Tytułowe pytanie należy doprecyzować, ponieważ po prawdzie Windows 11 ma już program antywirusowy i to całkiem sprawny. Chodzi oczywiście o Windows Defender. Czy zatem w takim wypadku warto rozglądać się za innym rozwiązaniem?

Antywirus we współczesnych czasach

Do czego służy antywirus, każdy wie. W skrócie oprogramowanie tego typu wykrywa i zwalcza zagrożenia czyhające w sieci na użytkownika komputera. A jest czego się wystrzegać, bowiem pula potencjalnych niebezpieczeństw krążących w Internecie jest niewymownie obszerna. Złośliwe oprogramowanie, wirusy, programy szpiegujące – to tylko niektóre przykłady. Warto o tym pamiętać, ponieważ 2021 rok był rekordowy, jeśli idzie o ilość niebezpieczeństw prześladujących internautów i nie można mieć nadziei, że obecny rok będzie się pod tym względem lepszy.

Sprawa zagrożeń jest jeszcze o tyle skomplikowana, że współcześnie nie trzeba mieć kompleksowej wiedzy technicznej, aby parać się profesją cyberprzestępcy. Gotowe rozwiązania do uprzykrzania życia innym użytkownikom Sieci nierzadko są na wyciągnięcie ręki i nie ma potrzeby nurkować po nie do darkwebu.

Przy czym należy jeszcze doprecyzować jedną kwestię. Mówiąc „antywirus”, myślimy o programie chroniącym przed wirusami, ale tak naprawdę współcześnie narzędzie tego typu jest bardziej wszechstronne. Dobry antywirus firm trzecich to również sieć VPN, niszczarka plików, sposobność szyfrowania dokumentów, analiza sprawności komputera i wiele więcej. Podstawowa ochrona pozostaje zasadniczo domeną wyłącznie rozwiązań darmowych.

Windows 11 to bezpieczny system operacyjny, ale niestety nie jest on całkowicie kuloodporny.

Wymogi bezpieczeństwa Windows 11

Na długo przed premierą Windows 11 było o nim dość głośno. Głównie ze względu na potencjalne wymagania sprzętowe, które wykluczały platformy starsze niż 8. generacja Intela oraz AMD Zen +. Żeby móc podjąć szybką, bezproblemową instalację Jedenastki płyta główna musi spełniać wymóg funkcji zabezpieczeń sprzętowych obejmujące układ TPM 2.0 (Trusted Platform Module), procesor zgodny z VBS (zabezpieczenia bazujące na wirtualizacji) oraz HVCI (integralność kodu chroniona przez hyperwizor). Należy jeszcze odfajkować funkcję bezpiecznego rozruchu z poziomu UEFI.

Moduł TPM przechowuje funkcje kryptograficzne, z których korzysta całkiem sporo programów i funkcji, jak choćby Outlook czy Windows Hello. Ogółem korzystanie z Trusted Platform Module jest dużo pewniejszym rozwiązaniem niż wyłącznie poleganie na rozwiązaniach uwzględnionych w kodzie danego programu. Dzięki temu Windows 11 to bezpieczny system operacyjny, ale niestety nie jest on całkowicie kuloodporny. Twój komputer cały czas stoi przed możliwością najróżniejszych rodzajów ataków. Tym sposobem na scenę wchodzi Windows Defender.

Antywirus Windows 11 - krótko o Microsoft Defender

Program Microsoft Defender, który powinniśmy kojarzyć także pod nazwą Windows Defender, jest podstawowym i darmowym antywirusem systemu Windows. Począwszy od Dziesiątki działa on automatycznie od pierwszego uruchomienia OS-u. Jeśli po drodze zainstalujemy antywirus innej firmy, dochodzi do zawieszenia aktywności Defendera celem uniknięcia konfliktu między dwoma programami.

Prócz zwalczania wirusów Microsoft Defender zapewnia także ochronę konta, zaporę sieciową, ochronę sieci, kontrolę aplikacji i przeglądarki, diagnozę stanu i wydajności urządzenia oraz podstawową kontrolę rodzicielską. Posiada również pewien zakres ochrony przed zagrożeniami ransomware. O ile początki Defendera były dość wyboiste, tak od kilku lat chwali się wysoką skuteczność w niezależnych testach antywirusów, nierzadko otrzymując najwyższe możliwe noty w rankingach.

W październiku 2021 organizacja AV-TEST zajmująca się kwestiami bezpieczeństwa opublikowała raport dotyczący oceny działania programów antywirusowych. Przetestowano łącznie dwadzieścia jeden rozwiązań pod kątem ochrony przed lukami typu zero-day, cyberatakami, zainfekowanymi wiadomościami e-mail i wiele więcej. Każdy uczestnik testu mógł zyskać osiemnaście punktów, gdzie Windows Defender otrzymał maksymalną notę. Przy czym pomiary wykonano jeszcze na Windows 10 Home, zatem w tym roku można oczekiwać uwzględnienie Jedenastki w całym zestawieniu.

Czy warto sięgać po inny antywirus? C zy windows defender wystarczy?

Czy jest sens płacić nierzadko spore pieniądze za antywirusa innej firmy, gdy tak naprawdę na pokładzie mamy już działające z automatu skuteczne i co najważniejsze integralne rozwiązanie systemu operacyjnego? Różnice między poszczególnymi rozwiązaniami dotyczą nierzadko detali w postaci dodatkowych funkcji oraz ogólnej wygody użytkowania. Często mówimy o kwestiach czysto subiektywnych, związanych z naszymi indywidualnymi przyzwyczajeniami oraz tym, jak i do czego użytkujemy komputer.

W mojej ocenie, dla przeciętnego użytkownika korzystającego z podstawowych narzędzi, surfującego po sieci oraz stawiającego na rozrywkę w postaci gier nie ma zasadności instalowania innego antywirusa – darmowego, jak i płatnego. Działający w tle Defender spokojnie ogarnie temat bez większych problemów. Do tego, jeśli jesteśmy świadomymi użytkownikami PC, czyli z rozwagą obchodzimy się z zasobami Internetu, to tym bardziej można spać spokojnie. Co innego, jeśli mówimy o urządzeniu firmowym, korporacyjnym, gdzie zakres działań i potencjalnych oczekiwań względem danego narzędzia rośnie. W tym wypadku warto pomyśleć o rozważeniu potencjalnych opcji dotyczących poprawy bezpieczeństwa.