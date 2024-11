Dreame L40 Ultra – recenzja robota sprzątającego. Czy warto inwestować w najnowsze technologie?

Dreame L40 Ultra już samą specyfikacją i funkcjonalnością wyróżnia się na tle innych dostępnych na rynku robotów sprzątających. To urządzenie odkurzające, mopujące i samodzielnie się konserwujące. Oto recenzja Dreame L40 Ultra.

Dreame L40 Ultra już samą specyfikacją i funkcjonalnością wyróżnia się na tle innych dostępnych na rynku robotów sprzątających. To urządzenie odkurzające, mopujące i samodzielnie się konserwujące. Jego zadaniem jest zatem nie tylko skuteczne sprzątanie, ale także ograniczenie naszego udziału w nim do absolutnego minimum. Oto recenzja Dreame L40 Ultra.

Dreame L40 Ultra na wideo

Imponująca moc ssania

Oczywiście skuteczność sprzątania to zdecydowanie najważniejsza kwestia. Pod tym względem Dreame L40 Ultra to jeden z najmocniejszych na rynku sprzętów. Robot ten może pochwalić się siłą ssania 11 000 Pa, więc bez problemu poradzi sobie z codziennymi zabrudzeniami.

Perfekcyjne odkurzanie wspomagane wysuwaną szczotką boczną

Na uwagę zasługuje także wysuwana szczotka boczna, dzięki której robot skuteczniej sprząta trudno dostępne miejsca, takie jak narożniki, okolice nóg mebli czy przestrzenie pod kanapą. Szczotka wysuwa się automatycznie, gdy robot wykryje potrzebę dokładniejszego czyszczenia.

Warto dodać, że robot automatycznie podnosi szczotkę do 10 mm nad podłogę, gdy napotka mokre plamy lub przechodzi w tryb mopowania.

Perfekcyjne mopowanie wspomagane wysuwanym mopem

Robot wyposażony jest w dwa pady mopujące, które w duecie zapewniają wysoką skuteczność czyszczenia podłóg na mokro.

Jeden z nich ma możliwość wysunięcia się do 4 cm, dzięki czemu dojedzie do narożników, krawędzi mebli czy pod szafki. Podczas odkurzania np. dywanów robot podniesie mopy na wysokość 10,5 mm lub odstawi je do stacji dokującej.

Dreame L40 Ultra korzysta z czujnika pozwalającego mu określić stopień zabrudzenia mopów. Oznacza to, że gdy mopy będą brudne, robot automatycznie uda się do stacji bazowej, gdzie je umyje, a następnie powróci do miejsca, w którym przerwał pracę.

Proste w czyszczeniu szczotki

Połączenie gumowej szczotki z dużą siłą ssącą zapewnia skuteczne sprzątanie. Gumowa konstrukcja szczotki jest dodatkowo bardzo prosta w czyszczeniu, co jest sporym plusem (szczególnie dla posiadaczy długich włosów czy zwierząt).

Do zestawu można dodatkowo dokupić szczotkę TriCut, która dzięki zastosowaniu dodatkowych nożyków na bieżąco przycina wkręcające się w nią włosy.

Inteligentne omijanie przeszkód

Dreame L40 Ultra, korzystając z przedniej kamery RGB oraz światła strukturalnego 3D, rozpoznaje 100 typów przeróżnych obiektów, które sprawnie ominie w czasie sprzątania. Za poruszanie się robota odpowiada także czuły sensor oraz lidar mapujący otoczenie. Urządzenie bez problemów poradzi sobie z omijaniem codziennych przeszkód, takich jak sznurowadła do butów, kable, ładowarki czy zabawki.

Stacja bazowa, która zrobi wszystko za ciebie

Stacja dokująca robota Dreame L40 Ultra oferuje sporo możliwości, które znacznie ograniczają nasz udział w sprzątaniu. Do jej zadań należy:

ładowanie robota, opróżnianie pojemnika na kurz, automatyczne uzupełnianie wody i dozowanie detergentu, czyszczenie mopów gorącą wodą o temperaturze 65 st. C, suszenie mopów gorącym powietrzem, samoczyszczenie podkładki myjącej, ma także możliwość stałego podłączenia do wody (jednak tutaj potrzebne będzie dokupienie dodatkowych akcesoriów).

Stacja dokująca prezentuje się schludnie. Jest dość wysoka, ale niezbyt szeroka, więc łatwo będzie znaleźć na nią miejsce. W środku są dwa pojemniki (na czystą i brudną wodę), pojemnik na środek czyszczący (który dostajemy w zestawie), worek na kurz o pojemności 3,2 litra (powinien wystarczyć na około 75 dni).

Wygodna aplikacja, sterowanie głosowe i kamera w czasie rzeczywistym

Sterować robotem Dreame L40 Ultra możemy z poziomu aplikacji Dreamehome, za pomocą komend głosowych lub przycisków na robocie.

Aplikacja Dreamehome jest bardzo łatwa w obsłudze i ma sporo możliwości dodatkowych. Przykładowo możemy zlecić robotowi sprzątanie konkretnego pomieszczenia, całego mieszkania czy danej strefy. Możemy wybrać opcję inteligentnego sprzątania CleanGenius, gdzie robot sam będzie dopasowywał intensywność sprzątania do wykrywanych zabrudzeń, lub wybierać niestandardowe opcje sprzątania według własnych zaleceń. Osoby posiadające zwierzęta mogą również wybrać specjalną opcję unikania zwierząt. Najciekawsza jednak jest opcja monitorowania sprzątania w czasie rzeczywistym, czyli korzystania z kamery do podglądania aktualnego miejsca przebywania robota.

Dreame L40 Ultra – plusy i minusy

Plusy

Robot sprzątający Dreame L40 Ultra poradził sobie ze wszystkimi wyzwaniami, jakie pojawiły się w czasie testów. Jego mocne strony to:

Bardzo duża siła ssania – aż 11 000 Pa.

Wysuwana szczotka boczna oraz wysuwany pad mopa.

Zaawansowana stacja bazowa – ładująca, opróżniająca pojemnik na kurz, myjąca mopy.

Zaawansowane kamera, czujniki i wsparcie system AI do rozpoznawania i omijania przeszkód.

Bardzo prosta w obsłudze aplikacja w języku polskim, a nawet sterowanie głosowe.

Minusy

Minusy takich sprzętów to oczywiście kwestia subiektywna i każdy może doszukać się innych. Można przyczepić się do takich kwestii jak:

Cena robota jest dość wysoka – na ten moment to około 5299 złotych – jednak zdecydowanie broni się możliwościami, jakie oferuje ten robot. Często można go jednak nabyć w promocyjnej cenie.

W aplikacji można znaleźć delikatne błędy w tłumaczeniu – to literówki, a nie błędy utrudniające korzystanie.

Nie zawsze przy mopowaniu robot jest w stanie domyć podłogę do perfekcji (np. fugi płytek). Problem powinien zaniknąć przy codziennym użytkowaniu.

Podkład, po którym wjeżdża robot do stacji, zebrał brud po mopowaniu bardzo brudnych, klejących powierzchni, więc czasem będzie wymagać ręcznego czyszczenia. Nie powinno być jednak z tym problemu przy regularnym użytkowaniu robota.

Podsumowanie – ocena końcowa

Dreame L40 Ultra przede wszystkim odkurza i mopuje bardzo skutecznie i dokładnie, sam się czyści, więc niewiele musimy przy nim robić, dodatkowo jest bardzo wygodny w obsłudze. To robot sprzątający, który wykorzystuje najnowsze technologie, a więc długo nie poczujemy potrzeby wymiany takiego robota na nowszy model. Trzeba jednak przyznać, że jego cena mieści się już w kategoriach premium.

Ocena końcowa 96% 4.8/5