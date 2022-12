Jeśli szukasz praktycznych prezentów na święta, to koniecznie sprawdź propozycje od Samsunga! Polecamy kilka rozwiązań, w tym cenione i niezwykle lubiane dyski przenośne SSD.

Kupno użytecznego upominku na święta lub innej okazji (np. urodzin) zadaniem łatwym nie jest. Kontynuując grudniowy trend, przedstawiamy prezentowe propozycje marki Samsung. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, od profesjonalisty po entuzjastę gamingu. Koreańska marka doskonale zna się na produkcji pamięci pod różnymi formami, mającymi zastosowanie w komputerach, sprzęcie audio-wideo, konsolach do gier itd.

Złoty Graal entuzjastów - dysk Samsung 990 PRO

Poszukujesz odpowiedniego prezentu dla twórcy pracującego w wymagających programach graficznych albo gracza posiadającego mocarnego PC lub konsolę PlayStation 5? W obu przypadkach odpowiedzią będzie Samsung 990 PRO. Przez długie lata Samsung zajmował podium producenta najwydajniejszych dysków SSD dostępnych na rynku konsumenckim. Debiutujący w tym roku Samsung 990 PRO raz jeszcze udowadnia, że koreańska marka zna się na produkcji półprzewodnikowych nośników dla entuzjastów i profesjonalistów.

Samsung 990 Pro współpracuje z magistralą PCIe 4.0, wykorzystując pełnię jej potencjału. Niezależnie od pojemności dysk pochwali się prędkością sekwencyjnego odczytu 7450 MB/s i zapisu na poziomie 6900 MB/s. Opisywany dysk bazuje na autorskim kontrolerze nowej generacji, działającym w parze z kolejną wersją 3-bitowych pamięci V-NAND TLC. Naturalnie nie mogło zabraknąć na pokładzie szybkiej pamięci DDR cache usprawniającej najważniejsze operacje.

Nośnik dostępny jest w sugerowanych cenach 819 zł za wersję 1 TB oraz 1 519 zł za wariant 2 TB. Po więcej informacji odsyłamy do oficjalnej strony producenta lub naszego newsa o premierze dysków Samsung 990 Pro.

Niezawodność na każdą kieszeń - dysk Samsung 980

Samsung 980 to wydajny, trwały i przystępny cenowo dysk. Wykorzystując interfejs PCIe 3.0 NVMe oferuje ponad 6-krotnie większą prędkość zapisu i odczytu plików niż standardowy dysk SSD SATA. Konstrukcja bazuje na 128-warstwowych kościach V-NAND TLC i autorskim kontrolerze producenta, który zagościł choćby w zewnętrznym dysku Portable SSD T7 Touch. 980-tka nie posiada pamięci DRAM. Zamiast niej wykorzystuje technologię Host Memory Buffer (HMB), łączącą dysk bezpośrednio z pamięcią DRAM procesora.

Szósta generacja pamięci V-NAND TLC oraz zoptymalizowany kontroler, umożliwiają wysoką wydajności, gdzie sekwencyjne prędkości odczytu oraz zapisu sięgają odpowiednio 3500 i 3000 MB/s. Produkt został objęty 5-letnią gwarancją. Użytkownicy mogą wybierać między wariantem 250 GB (229 zł), 500 GB (259 zł) oraz 1 TB (479 zł). To idealny prezent dla osób, które chcą nadać drugie życie swojemu laptopowi lub stacjonarce.

Wytrzymałość w niepozornej formie - przenośny dysk T7 Shield

Szukasz odpornego, a zarazem mogącego pochwalić się solidnymi transferami zewnętrznego dysku? Tym oto sposobem na twoim radarze powinien pojawić się Samsung T7 Shield. Nie większy od karty kredytowej i ważący zaledwie 98 g bazuje na interfejsie USB 3.2 Gen 2 o maksymalnej przepustowości do 10 Gb/s. Maksymalna sprawność to 1050 MB/s dla odczytu i do 1000 MB/s dla zapisu. W modelu T7 Shield Koreańczycy zastosowali autorski kontroler Samsung Pablo (rozwiązanie typu DRAM-less) oraz mostek ASMedia ASM2362. Pamięci to 128-warstwowe moduły TLC, które można spotkać choćby w Samsungu 870 EVO oraz 970 EVO Plus.

Samsung T7 Shield chroni aluminiowa obudowa, która doczekała się wytrzymałej gumowej nakładki. Sprzęt spełnia wymagania certyfikatu IP65, wykazując pyłoszczelność, ochronę przed wodą oraz upadkami z wysokości do 3 metrów. Dzięki temu to idealny wybór m.in. dla aktywnego amatora fotografii lub wideo, który często podróżuje. Dysk bez problemu działa z komputerami PC, Mac, urządzeniami Android, a także konsolami do gier. Samsung T7 Shield dostępny jest w sugerowanych cenach 549 zł za wersję o pojemności 1 TB lub 1 099 zł za 2 TB.

Bezpieczeństwo przede wszystkim - przenośny dysk Samsung T7 Touch

Poznajcie jednego z następców popularnego dysku T5 - Samsung T7 Touch. Produkt występuje w trzech wariantach pojemności: 500, 1000 oraz 2000 gigabajtów. Spokojnie pomieści kilka współczesnych gier, dziesiątki filmów czy tysiące poufnych dokumentów. Wraz z wielką pojemnością idą… niewielkie rozmiary. Przenośny dysk T7 nie jest większy od karty kredytowej i waży zaledwie 58 gramów.

Wykorzystana technologia PCIe NVMe sprawia, że przesyłanie dużych plików na dysk Samsung T7 Touch z równie żwawego nośnika zajmuje kilka chwil. Natomiast za bezpieczeństwo zapisanych na dysku danych odpowiada m.in. smukła, aluminiowa obudowa i czytnik linii papilarnych. Zawartość jest szyfrowana sprzętowo według 256-bitowego klucza AES. Nośnik kompatybilny jest z szeregiem urządzeń: smartfonami, laptopami, tabletami czy konsolami.

Niepozorna karta - PRO Endurance 256 GB

Szukając praktycznego pomysłu na prezent, który nie zrujnuje portfela, warto postawić na wytrzymałą kartę pamięci microSD Samsung PRO Endurance 256 GB.

Karta PRO Endurance wytrzymuje nawet 140 000 godzin (ponad 16 lat) rejestracji filmów i nadpisywania danych. Wymownym wskaźnikiem bezpieczeństwa danych jest także ograniczona gwarancja na okres do 5 lat. Jest to nośnik, który znajdzie zastosowanie w domowym monitoringu, a także rejestratorach używanych w motoryzacji i sporcie. Bez większych problemów karta pozwala na nagrywanie materiału wideo w rozdzielczości 4K.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Samsung