Samsung SSD 980 PRO 500 GB

Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy! Firma Samsung wprowadziła do oferty NVMe SSD 980 PRO, a więc swój pierwszy dysk SSD pod PCI-Express 4.0. Czy rzeczywiście jest tak dobry, że zainteresuje najbardziej wymagających użytkowników?

Od kilku miesięcy obserwujemy ożywienie na rynku dysków SSD M.2. Wszystko dzięki pojawieniu się w konsumenckich platformach wsparcia dla magistrali PCI-Express 4.0, która pozwoliła przyspieszyć ewolucję nośników półprzewodnikowych i projektować jeszcze wydajniejsze konstrukcje. Potencjał wykorzystała także firma Samsung i przygotowała nośnik NVMe SSD 980 PRO.

W tym artykule znajdziesz:

Samsung SSD 980 PRO - porównanie do modeli SSD 970 PRO i SSD 970 EVO PLUS

Samsung NVMe SSD 980 PRO to następca modelu Samsung SSD 970 PRO, aczkolwiek pod niektórymi względami bliżej mu do serii Samsung SSD 970 EVO PLUS – poniżej znajdziecie porównanie wszystkich trzech konstrukcji:

Model Samsung SSD 970 EVO PLUS Samsung SSD 970 PRO Samsung NVMe SSD 980 PRO Interfejs PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.3c Format M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 Pojemność » 250 GB

» 500 GB

» 1 TB

» 2 TB » 512 GB

» 1 TB » 250 GB

» 500 GB

» 1 TB

» 2 TB: Deklarowane transfery (odczyt/zapis) » 250 GB: 3500/2400 MB/s

» 500 GB: 3500/3200 MB/s

» 1 TB: 3500/3300 MB/s

» 2 TB: 3500/3300 MB/s » 512 GB: 3500/2300 MB/s

» 1 TB: 3500/2700 MB/s » 250 GB: 6400/2700 MB/s

» 500 GB: 6900/5000 MB/s

» 1 TB: 7000/5000 MB/s

» 2 TB: ??? Deklarowana liczba operacji (odczyt/zapis) » 250 GB: 250 000/550 000 IOPS

» 500 GB: 480 000/550 000 IOPS

» 1 TB: 600 000/550 000 IOPS

» 2 TB: 620 000/550 000 IOPS » 512 GB: 370 000/500 000 IOPS

» 1 TB: 370 000/500 000 IOPS » 250 GB: 500 000/600 000 IOPS

» 500 GB: 800 000/1 000 000 IOPS

» 1 TB: 1 000 000/1 000 000 IOPS

» 2 TB: ??? Kontroler Samsung Phoenix

(8-kanałowy) Samsung Phoenix

(8-kanałowy) Samsung Elpis

(8-kanałowy) Kości pamięci Samsung TLC V-NAND

(96-warstwowe) Samsung MLC V-NAND

(64-warstwowe) Samsung TLC V-NAND

(96-warstwowe) Pamięć podręczna (DRAM) » 250 GB: 512 MB LPDDR4

» 500 GB: 512 MB LPDDR4

» 1 TB: 1 GB LPDDR4

» 2 TB: 2 GB LPDDR4 » 512 GB: 512 MB LPDDR4

» 1 TB: 1 GB LPDDR4 » 250 GB: 512 MB LPDDR4

» 500 GB: 512 MB LPDDR4

» 1 TB: 1 GB LPDDR4

» 2 TB: ??? Radiator - - - Podświetlenie - - - Deklarowany pobór mocy 8 - 10 W (aktywność)

0,005 W (uśpienie) 8,5 W (aktywność)

0,005 W (uśpienie) 7 - 8,9 W (aktywność)

0,005 W (uśpienie) Wymiary 22 x 80 x 2,38 mm 22 x 80 x 2,38 mm 22 x 80 x 2,38 mm Wytrzymałość/TBW MTBF: 1 500 000 godzin

» 250 GB TBW: 150 TB

» 500 GB TBW: 300 TB

» 1 TB TBW: 600 TB

» 2 TB TBW: 1200 TB MTBF: 1 500 000 godzin

» 512 GB TBW: 600 TB

» 1 TB TBW: 1200 TB MTBF: 1 500 000 godzin

» 250 GB TBW: 150 TB

» 500 GB TBW: 300 TB

» 1 TB TBW: 600 TB

» 2 TB: ??? Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat Cena » 250 GB: 319 zł

» 500 GB: 459 zł

» 1 TB: 779 zł

» 2 TB: 1849 zł » 512 GB: 759 zł

» 1 TB: 1449 zł » 250 GB: ???

» 500 GB: 669 zł

» 1 TB: 1019 zł

» 2 TB: ???

Producent zdecydował się na dosyć ryzykowne posunięcie, bo zmienił pamięci MLC V-NAND (2-bitowe), a więc dotychczasowy wyznacznik serii PRO, na kości TLC V-NAND (3-bitowe) – takie układy są tańsze w produkcji, ale oferują gorsze osiągi podczas zapisu danych i cechują się mniejszą wytrzymałością komórek pamięci. Z drugiej strony jest to trend obecny na całym rynku SSD, nie tylko u Samsunga.

Samsung NVMe SSD 980 PRO występuje w czterech wariantach: 250 GB, 500 GB, 1 TB i 2 TB, ale jako pierwsze do sprzedaży trafią trzy pierwsze (2 TB ma być dostępny do końca roku). Ceny nie należą do najniższych - w nasze ręce trafiła „pół terowa” wersja, która ma kosztować 669 złotych.

Rzut okiem na Samsung NVMe SSD 980 PRO

Nim przejdziemy do testów, warto jeszcze powiedzieć kilka słów o samym nośniku.

Rzecz jasna mamy do czynienia z w pełni autorską konstrukcją – znajdziemy tutaj 8-kanałowy kontroler Samsung Elpis, pamięci Samsung TLC V-NAND oraz 512 MB pamięci podręcznej Samsung LPDDR4. Całość działa pod obsługą autorskiego oprogramowania.

Co prawda nie znajdziemy tutaj radiatora, jak w przypadku innych nośników pod PCI-Express 4.0, ale producent zastosował własne rozwiązanie. Kontroler pokryto warstwą niklu, dzięki czemu ma sprawniej odprowadzać ciepło. Dodatkowo zastosował on autorską technologię Dynamic Thermal Guard, która zapobiega przegrzewaniu nośnika.



Temperatury dysku Samsung NVMe SSD 980 PRO podczas mocnego obciążenia (slot M.2 bez radiatora)

W praktyce nie wygląda to najlepiej, bo nośnik bez dodatkowego chłodzenia potrafi się rozgrzewać do 60 stopni Celsjusza. Zdecydowanie rekomendujemy jego montaż w slotach M.2 z dodatkowym radiatorem (całe szczęście w obecnych czasach są one standardem w płytach głównych).

Nowa konstrukcja ma przekładać się na bardzo dobrą wydajność. Producent deklaruje, że wersja o pojemności 500 GB osiąga transfery sekwencyjne do 6900 MB/s przy odczycie i 5000 MB/s przy zapisie, a liczba operacji losowych dochodzi do 800 000 IOPS przy odczycie i 1 000 000 IOPS przy zapisie.

Model Samsung NVMe SSD 980 PRO 250 GB Samsung NVMe SSD 980 PRO 500 GB Samsung NVMe SSD 980 PRO 1 TB Odczyt 6400 MB/s 6900 MB/s 7000 MB/s Zapis 2700 MB/s 5000 MB/s 5000 MB/s Bufor (stały + dynamiczny) 4 GB + 45 GB 4 GB + 90 GB 6 GB + 108 GB Zapis poza buforem 500 MB/s 1000 MB/s 2000 MB/s

Warto jednak zauważyć, że osiągi dotyczą operacji w obrębie ograniczonego buforu SLC - po jego zapełnieniu zapis spada do 1100 MB/s.

Na koniec kilka słów o wytrzymałości. Producent udziela na dysk 5-letniej gwarancji, która została ograniczona współczynnikiem TBW. Dla testowanego modelu wynosi on 300 TB, co teoretycznie nie jest zbyt imponującym wynikiem jak na topową serię. W praktyce powinien on być wystarczający do konsumenckich zastosowań (przez cały okres gwarancji można dzień w dzień zapisywać po 168 GB danych).

Samsung NVMe SSD 980 PRO - testy wydajności

Testy wydajności przeprowadziliśmy na platformie AMD X570, która zapewnia wsparcie dla magistrali PCI-Express 4.0:

AMD Ryzen 9 3900X to jeden z najwydajniejszych procesorów z segmentu typowo konsumenckiego. Układ oferuje 12 rdzeni/24 wątki o taktowaniu 3,6-4,4 GHz, a ponadto dysponuje kontrolerem magistrali PCI-Express 4.0.

ASUS ROG Crosshair VIII HERO (WI-FI) to jedna z topowych płyt głównych AMD X570. Konstrukcja została wyposażona w dwa sloty M.2 PCIe 4.0 x4 pod superszybkie dyski SSD (obydwa z radiatorem, ale na potrzeby testu zostały one zdemontowane).

Dwukanałowy zestaw pamięci Thermaltake Toughram RGB o pojemności 16 GB (2x 8 GB). Moduły pracowały z nominalnym taktowaniem kontrolera pamięci (tj. 3200 MHz).

Za dysk systemowy posłużył nam nośnik GOODRAM IRDM PRO Gen. 2 o pojemności 512 GB. To dobry i niedrogi model pod SATA 6 Gb/s.

Konfiguracja testowa działała pod obsługą najnowszego systemu operacyjnego Windows 10 64-bit (2004). Do płyty doinstalowaliśmy sterowniki AMD Chipset Drivers 2.07.14.327.

CrystalDiskMark – Odczyt sekwencyjny Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 6618 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 5010 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 3477 Kioxia Exceria Plus 2 TB 3464 Patriot VPN100 512 GB 3428 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 3415 ADATA XPG SX8200 960 GB 3109 Toshiba RC500 500 GB 1762

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q8T8

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 2209 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 1845 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 1738 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1348 ADATA XPG SX8200 960 GB 1334 Toshiba RC500 500 GB 1210 Patriot VPN100 512 GB 765 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 755

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 749 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 688 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 553 Patriot VPN100 512 GB 475 Kioxia Exceria Plus 2 TB 464 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 406 ADATA XPG SX8200 960 GB 400 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 389

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 78 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 61 ADATA XPG SX8200 960 GB 60 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 60 Toshiba RC500 500 GB 58 Patriot VPN100 512 GB 54 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 50 Kioxia Exceria Plus 2 TB 48

CrystalDiskMark – Zapis sekwencyjny Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 5062 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 4287 Kioxia Exceria Plus 2 TB 3236 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 3018 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 2520 Patriot VPN100 512 GB 2376 ADATA XPG SX8200 960 GB 1770 Toshiba RC500 500 GB 1642

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KB Q8T8

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 2161 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 2138 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 1986 Toshiba RC500 500 GB 1642 Patriot VPN100 512 GB 1292 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1292 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 1159 ADATA XPG SX8200 960 GB 1154

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 678 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 630 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 539 Kioxia Exceria Plus 2 TB 419 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 289 Patriot VPN100 512 GB 288 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 286 ADATA XPG SX8200 960 GB 280

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 231 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 231 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 189 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 168 Patriot VPN100 512 GB 153 Kioxia Exceria Plus 2 TB 152 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 148 ADATA XPG SX8200 960 GB 143

Co tu dużo mówić, dyski pod PCI-Express 4.0 oferują dużo lepsze transfery sekwencyjne. Samsung SSD 980 PRO wypada lepiej od konkurencyjnego modelu Corsair Force MP600 opartego o popularny kontroler Phison E16, aczkolwiek wyniki operacji losowych (odczyt 4 KiB Q32T1 i zapis 4 KiB Q1T1) wypadają poniżej oczekiwań.

AS SSD Benchmark – odczyt sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 5164 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 4187 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 3046 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 2872 Kioxia Exceria Plus 2 TB 2751 ADATA XPG SX8200 960 GB 2724 Patriot VPN100 512 GB 2697 Toshiba RC500 500 GB 1564

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 77 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 70 Patriot VPN100 512 GB 65 Kioxia Exceria Plus 2 TB 61 Toshiba RC500 500 GB 60 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 58 ADATA XPG SX8200 960 GB 55 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 45

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 2138 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 2079 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 1623 Toshiba RC500 500 GB 1587 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1437 ADATA XPG SX8200 960 GB 1253 Patriot VPN100 512 GB 1045 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 716

AS SSD Benchmark – odczyt, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 0,021 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 0,025 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 0,028 Patriot VPN100 512 GB 0,029 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 0,03 Kioxia Exceria Plus 2 TB 0,044 Toshiba RC500 500 GB 0,048 ADATA XPG SX8200 960 GB 0,091

AS SSD Benchmark – zapis sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3913 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 3881,24 Kioxia Exceria Plus 2 TB 2694 Patriot VPN100 512 GB 2331 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 2209 ADATA XPG SX8200 960 GB 1731 Toshiba RC500 500 GB 1549

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 181 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 168 Patriot VPN100 512 GB 154 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 145 Toshiba RC500 500 GB 145 Kioxia Exceria Plus 2 TB 142 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 132 ADATA XPG SX8200 960 GB 110

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3224 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 2885 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 2214 Toshiba RC500 500 GB 1351 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1223 Patriot VPN100 512 GB 1202 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 1174 ADATA XPG SX8200 960 GB 1077

AS SSD Benchmark – zapis, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 0,019 Toshiba RC500 500 GB 0,023 Patriot VPN100 512 GB 0,024 Kioxia Exceria Plus 2 TB 0,024 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 0,024 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 0,027 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 0,028 ADATA XPG SX8200 960 GB 0,034

AS SSD Benchmark potwierdza wcześniejsze wyniki - Samsung SSD 980 PRO wypada wprost rewelacyjnie w testach syntetycznych, często przeganiając konkurencyjny model Corsair.

PCMark 8 - Wynik ogólny

[punkty] więcej = lepiej

ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 5094 Toshiba RC500 500 GB 5093 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 5083 Patriot VPN100 512 GB 5081 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 5081 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 5052 ADATA XPG SX8200 960 GB 5031

PCMark 8 - Bandwith

[MB/s] więcej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 643 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 639 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 622 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 621 Patriot VPN100 512 GB 561 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 475 ADATA XPG SX8200 960 GB 409

PCMark 8 to benchmark, który symuluje pracę dysku w typowych, codziennych zastosowaniach. Dużych różnic nie uświadczymy, aczkolwiek modele pod PCI-Express 4.0 ustępują miejsca modelom pod PCI-Express 3.0.

Samsung NVMe SSD 980 PRO w realnym użytkowaniu

Testy syntetyczne mamy za sobą, ale więc pora przejść do testów wydajności podczas realnego użytkowania dysku.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 12 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 13 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 19 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 22 ADATA XPG SX8200 960 GB 24 Toshiba RC500 500 GB 29 Patriot VPN100 512 GB 30

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 76 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 77 Toshiba RC500 500 GB 101 ADATA XPG SX8200 960 GB 120 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 121 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 132 Patriot VPN100 512 GB 135

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 13 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 15 Toshiba RC500 500 GB 21 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 22 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 22 ADATA XPG SX8200 960 GB 23 Patriot VPN100 512 GB 23

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 6 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 6 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 9 Patriot VPN100 512 GB 9 Toshiba RC500 500 GB 19 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 20 ADATA XPG SX8200 960 GB 21

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 59 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 59 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 85 ADATA XPG SX8200 960 GB 87 Toshiba RC500 500 GB 95 Patriot VPN100 512 GB 97 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 99

Nośniki pod PCI-Express 4.0 oferują wyraźnie lepsze osiągi względem modeli pod PCI-Express 3.0. Model Samsunga wypadł tutaj nieco lepiej względem konkurenta.

Samsung NVMe SSD 980 PRO 500 GB - test bufora

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, nośnik wykorzystuje pamięci TLC V-NAND, ale zapis wspomagany jest dodatkowym buforem działającym na zasadzie szybszej pamięci SLC. Jak to się przekłada na transfery przy kopiowaniu dużych plików?

Bufor wspomagający zapis działa bardzo dobrze - transfer przy kopiowaniu bardzo dużego pliku (prawie 96 GB) utrzymywał się w granicach 2 GB/s.

Samsung NVMe SSD 980 PRO 500 GB – testy po zapełnieniu dysku

Na koniec sprawdziliśmy jak na wydajność nośnika wpłynie zapełnienie komórek pamięci do 80%.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB 12 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (80%) 23

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB 76 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (80%) 78

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB 13 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (80%) 14

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB 6 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (80%) 6

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB 59 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (80%) 59

Mocne zapełnienie nośnika ma spory wpływ na transfery zapisu danych - czas potrzebny na skopiowanie dużego pliku wzrósł prawie 2-krotnie.

Samsung NVMe SSD 980 PRO - rzeczywiście taki pro?

Samsung NVMe SSD 980 PRO to propozycja dla najbardziej wymagających klientów, którym nie wystarcza wydajność zwykłego dysku pod PCI-Express 3.0. Mimo pójścia na ustępstwa, nośnik nadal oferuje bardzo dobre osiągi... a przy tym i tak nie należy do najtańszych.

Samsung zastosował w pełni autorską konstrukcję, która wykorzystuje potencjał magistrali PCI-Express 4.0 x4. Szkoda jednak, że nie znajdziemy tutaj dodatkowego chłodzenia, bo przy mocniejszym obciążeniu nośnik potrafi się solidnie rozgrzać (polecamy więc instalować go w slocie M.2 z radiatorem). Gwarancja to standardowe 5 lat, ale została ona ograniczona dosyć niskim limitem zapisu.

Czy zastosowanie pamięci TLC V-NAND wpłynęło na wydajność dysku? W pewnym stopniu na pewno, ale i tak możemy liczyć na rewelacyjne osiągi – nowy Samsung w większości testów pokonuje konkurencyjny model oparty o kontroler Phison E16. Musimy się jednak liczyć ze spadkiem wydajności przy mocnym zapełnieniu.

Zastosowanie 3-bitowych kości na pewno przełożyło się na niższą cenę względem poprzednika SSD 970 PRO. W tym przypadku nie jest to jednak specjalne pocieszenie, bo Samsung NVMe SSD 980 PRO i tak jest dużo droższy względem innych modeli pod PCI-Express 4.0 – wersja o pojemności 500 GB kosztuje 669 złotych (inne nośniki kosztują 100-150 zł mniej, ale oferują wyraźnie gorsze parametry zapisu). Zdecydowanie lepiej wypada tutaj model 1 TB, który został wyceniony na 1019 złotych.

Ocena końcowa - Samsung NVMe SSD 980 PRO 500 GB

rewelacyjna wydajność w testach rzeczywistych

rewelacyjna wydajność w testach odczytu

dobra wydajność w testach zapisu

brak widocznych spadków wydajności podczas kopiowania dużych plików

5 lat gwarancji...

...ale współczynnik TBW niższy względem poprzednika

spadki wydajności po zapełnieniu

wysokie temperatury przy mocnym obciążeniu

wysoka cena na tle konkurencji

