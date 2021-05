Elektronika od dawna znajduje się na szczycie listy marzeń dzieciaków w każdym wieku. Laptop i akcesoria do niego to zarazem coś bardzo praktycznego. Tylko jak to wybrać, by prezent nie okazał się zawodem?

Przygotowaliśmy trzy zestawy, na które składają się: laptop i torba na niego oraz myszka i monitor. To komplet tego, czego potrzeba, by cieszyć się komputerem. Ważne, by poszczególne elementy do siebie pasowały i reprezentowały wystarczający poziom, by faktycznie dawać frajdę, a nie irytować – czy to brakiem wydajności, czy też niedostateczną ergonomią. Mówiąc wprost: muszą być dobre. Co więc konkretnie kupić, by tego nie zepsuć? Wszystko zależy od tego, ile masz pieniędzy do wydania i dla kogo szukasz sprzętu…

Zestaw podstawowy spod znaku Pavilion

Pavilion to seria, w której można widzieć bazę dla zestawu podstawowego. Już za niewiele ponad 3500 złotych kupisz na przykład laptopa HP Pavilion 13-bb0005nw – świetny do nauki i nie gorszy do zabawy. O płynność działania można być spokojnym, gdy sercem jest procesor Intel Core i5 11. generacji. Szczególnie, że do pomocy ma jeszcze 8 GB pamięci RAM. Wyświetlacz o przekątnej 13,3 cala to optymalny kompromis pomiędzy ergonomią a mobilnością. Nie bez znaczenia jest też oczywiście szybkie połączenie z Internetem – tu realizowane przez Wi-Fi 5.

Wśród wielu portów tego laptopa znajdziesz HDMI. Możesz go wykorzystać do podłączenia zewnętrznego monitora – dodatkowy ekran pozwala efektywniej się uczyć i wygodniej oglądać filmy czy seriale. Jaki wybrać? Dobrą i niedrogą opcją jest HP V22 z 21,5-calowym ekranem Full HD. To prosty i niezawodny sprzęt, który może i jest pozbawiony wodotrysków, ale z drugiej strony wykorzystuje technologię Low Blue Light, aby chronić oczy młodego użytkownika przed niebieskim światłem.

Można z laptopa korzystać przy użyciu zintegrowanego touchpada, ale jednak co myszka, to myszka. W podstawowych zastosowaniach bardzo dobrze sprawdzi się HP X200. To lekki i poręczny gryzoń, który z komputerem łączy się bezprzewodowo – wystarczy wpiąć w port USB nano-odbiornik. Wyraźnym atutem urządzenia jest też jego elegancki, zdecydowanie minimalistyczny wygląd.

Myszka i monitor przydadzą się przy stacjonarnym korzystaniu z komputera. Gdy z kolei będzie trzeba zabrać go ze sobą, z pomocą przychodzi HP Renew Sleeve. To smukła i lekka teczka z magnetycznym zamknięciem, stanowiąca zabezpieczenie dla naszego laptopa. Warto przy okazji podkreślić, że została ona wykonana z recyklingowanych butelek plastikowych – więc choć na zewnątrz ciemnoszara, w środku jest „zielona”.

Zestaw premium – coś z wyższej półki

Celując w coś z wyższej półki, warto rozejrzeć się za laptopem z serii Envy. Uwagę przykuwa na przykład HP Envy x360 15-ee0006nw z 15-calowym wyświetlaczem dotykowym i konstrukcją umożliwiającą korzystanie z niego jak z tabletu. To otwiera nowe sposoby zabawy i efektywnej nauki. Nie trzeba też obawiać się o wydajność ani miejsce na pliki – na pokładzie znajdują się bowiem: procesor AMD Ryzen 5 4500U, 16 GB pamięci RAM i SSD o pojemności 512 GB.

Czasem nawet 15 cali to za mało. Dlatego dobrze jest zadbać o to, by na biurku pojawił się również monitor. Trudno przejść obojętnie obok modelu HP U28, na którego 28-calowym ekranie wyświetlany jest obraz o rozdzielczości 4K. To olbrzymie pole robocze, dzięki któremu tworzenie prezentacji czy przeglądanie Internetu to czysta przyjemność. Panel IPS zapewnia w dodatku żywe kolory i szerokie kąty widzenia.

Taki zestaw uzupełnilibyśmy bezprzewodową myszką HP Z3700 Forest Teal. To prosta, ale wyjątkowo estetyczna mycha, zapewniająca wysoki komfort użytkowania, niezawodne połączenie z laptopem oraz bardzo długi czas pracy. Pojedynczy akumulator AA pozwala korzystać z niej nawet przez szesnaście miesięcy, zanim pojawi się konieczność wymiany go na nowy.

Laptopa razem z myszką bez trudu zmieści się do torby HP Renew Topload – przenoszenie komputera nie stanowi więc żadnego problemu. Przy tej torbie warto zresztą na moment się zatrzymać. Dlaczego? Ano dlatego, że świetnie się prezentuje, a przy okazji w środku może mnóstwo zmieścić. Oprócz tego, o czym już wspomnieliśmy, znajdzie się też miejsce na akumulator, notatnik, telefon czy power bank. Podkreślmy, że to także kolejne akcesorium stworzone z butelek z recyklingu.

Omen, czyli zestaw gamingowy dla dzieciaka

Ostatni zestaw, jaki chcielibyśmy ci zaproponować, jest kierowany do młodego miłośnika elektronicznej rozrywki. Podstawę stanowić będzie więc gamingowy laptop, a naszym zdaniem trudno o bardziej opłacalną konstrukcję niż HP OMEN 15-en0001nw. Płynne działanie gier (także tych nowszych) zapewnia duet tworzony przez procesor AMD Ryzen 5 4600H i kartę graficzną GeForce GTX 1660 Ti. Komfortową rozgrywkę zaś gwarantuje 15-calowy wyświetlacz Full HD z odświeżaniem 144 Hz i klawiatura z podświetleniem RGB.

Dobrym kompanem dla tego laptopa będzie monitor HP X24ih – on również może pochwalić się odświeżaniem 144 Hz i obsługą technologii FreeSync, a także rozdzielczością Full HD, ale przekątna to już prawie 24 cale. Matryca typu IPS sprawia, że kolory prezentują się jak należy (nawet przy patrzeniu pod większym kątem), a równocześnie nie wpływa negatywnie na czas reakcji, który w tym przypadku wynosi 1 milisekundę.

Możesz też pomyśleć o jakiejś gamingowej myszce do zestawu. Za stosunkowo nieduże pieniądze kupisz na przykład HP Omen Vector Essential – gryzonia, który robi wrażenie wyglądem, ale wcale nie jest on jego jedynym atutem. Dzięki dwóm dodatkowym przyciskom pod kciukiem bez trudu wykonuje się bardziej skomplikowane akcje w grach, a przewód zapewnia niezawodne połączenie. Jego sercem jest precyzyjny czujnik optyczny o rozdzielczości 7200 DPI, a przełączniki nie tylko szybko reagują, ale też wytrzymują 20 milionów kliknięć. Wisienką na torcie jest efektowne, podświetlone logo.

A w czym przenosić takiego laptopa wraz z akcesoriami? Dobrze z tego zadania wywiąże się HP OMEN TCT 15 Backpack. Plecak zakładany na oba ramiona to zdrowsze rozwiązanie w przypadku nieco cięższych konstrukcji, takich jak opisywany OMEN (którego waga wynosi prawie 2,5 kilograma). Ten model ma bardzo pojemne wnętrze, w którym oprócz 15-calowego laptopa zmieści się też myszka, zmieszczą się słuchawki i znajdzie się także miejsce na wszelkiego typu inne akcesoria – nie tylko elektroniczne. Wisienką na torcie jest gamingowy wygląd – pozwala wyrazić siebie.

Artykuł powstał we współpracy z HP.