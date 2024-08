Aplikacje do nauki angielskiego to nowoczesne narzędzie, które pozwala efektywnie opanować język, gdziekolwiek jesteś. Dzięki nim możesz uczyć się w dowolnym czasie i tempie, dostosowując naukę do swojego stylu życia.

Nauka języka angielskiego to kluczowy element rozwoju osobistego i zawodowego. Znajomość tego języka otwiera drzwi do międzynarodowych możliwości, ułatwia podróże, a także dostęp do bogatej bazy wiedzy i kultury, którą oferuje świat. Warto więc zainwestować czas w naukę angielskiego, a dzięki nowoczesnym technologiom jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Oto kilka najlepszych aplikacji, które pomogą Ci opanować angielski oraz inne języki obce, a które możesz zainstalować na swoim smartfonie.

Aplikacje do nauki języka obcego

Współczesne technologie nie tylko dostarczają rozrywki, ale mogą stać się potężnym narzędziem edukacyjnym. Dzięki aplikacjom językowym masz pełną kontrolę nad swoim tempem nauki, a także elastyczność w wyborze czasu i miejsca do nauki. Nie musisz umawiać się na stałe godziny lekcji ani rezygnować z codziennych obowiązków – wystarczy, że poświęcisz kilka minut dziennie, aby systematycznie podnosić swoje umiejętności językowe. Angielski w zasięgu ręki – dosłownie!

Programy do nauki angielskiego

Duolingo

Może nie jest to najlepszy program do nauki języka, ale na pewno najpopularniejszy — zwłaszcza wśród osób, które chcą poprawić swój angielski. Na początku konieczna będzie krótka konfiguracja kursu, w której możemy m.in. wybrać poziom zaawansowania. Niestety dostajemy tylko dwie opcje do wyboru: zacznij od zera i znam podstawy. W przypadku tej drugiej opcji, aplikacja poprosi nas o rozwiązanie kilku zadań i na tej podstawie oceni umiejętności oraz dostosuje poziom.

Na plus na pewno możemy zaliczyć motywowanie do codziennej nauki za pomocą systemu nagród i jasno określoną ścieżkę rozwoju. Fajnie, że twórcy dali możliwość wyboru poszczególnych działów, dzięki czemu możemy swobodnie poruszać się po zagadnieniach, o których chcemy się uczyć. No i działa tryb ciemny!

Livango

Czy to najlepszy program do nauki języka angielskiego? Na pewno jeden z najciekawszych. Cały kurs został podzielony na lekcje, które obejmują kilka działów i kończą się testem. A wszystko to w ciekawej formie, która pozwololi nauczyć się języka w przyjemny, zabawny sposób.

Aplikacja ma kilka cech szczególnych, m.in. bardzo dobrze i szczegółowo wyjaśnioną gramatykę, z którą możemy zapoznać się przed podejściem do wykonania zadań. W przypadku słówek jesteśmy w stanie sprawdzić przykładowe zdania z ich wykorzystaniem i zerknąć na tłumaczenie. Aplikacja zmusza nas także do nauki poprawnej pisowni i prawidłowej budowy zdań — nie tylko z przygotowanych zestawów liter czy słów, często trzeba uzupełnić odpowiedź samodzielnie.

Aplikacje do nauki kilku języków

FunEasyLearn

FunEasyLearn to aplikacja do nauki 31 języków — wybór jest naprawdę spory. Kurs został podzielony na 3 podstawowe działy: alfabet, słowa i zdania, które dzielą się na kolejne i kolejne podkategorie. Możemy swobodnie przerzucać się pomiędzy poszczególnymi sekcjami i uczyć dokładnie tych zagadnień, których potrzebujemy.

Trochę ze względu na grafikę i trochę z powodu maksymalnego poziomu zaawansowania, ten program do nauki języka szczególnie powinien przypaść do gustu najmłodszym. O skomplikowanej gramatyce możemy zapomnieć. Aplikacja stawia przede wszystkim na rozwój prostego słownictwa, które pozwoli swobodnie komunikować się w życiu codziennym. Jeśli chodzi o native speakerów, którzy z radością odczytują kolejne wyrażenia, prześwietną opcją jest możliwość zwolnienia tempa i dokładne wsłuchanie się w wymowę — wystarczy kliknąć w ikonę ślimaka.

Busuu

Busuu daje możliwość nauki 11 języków, a więc nieco mniej niż FunEasyLearn, pozwala jednak poznać znacznie bardziej zaawansowane słownictwo i gramatykę. Lekcji do przerobienia jest naprawdę sporo. Twórcy postanowili podzielić je według dobrze znanych standardów, określających poziom zaawansowania: od A1 do B2. Co ciekawe, można przystąpić do testu znajomości języka i zdobyć oficjalne certyfikaty ukończenia danego poziomu od McGraw-Hill Education (opcja dostępna tylko dla użytkowników premium).

Aplikacja daje możliwość przygotowania planu nauki. Możemy samodzielnie zdecydować, ile czasu dziennie chcemy poświęcić na naukę i w jakie dni będziemy odbywać lekcje. Poza słówkami i gramatyką, mamy możliwość wsłuchania się w dialogi z życia wzięte i powtórzenie ich, aby ćwiczyć poprawną wymowę. Wszystko z czym mierzymy się w Busuu jest bardzo dokładnie objaśnione, dlatego jesteśmy w stanie w pełnie zrozumieć każdą kwestię. Przy okazji uczymy się nie tylko języka, ale i pewnych zwyczajów przyjętych w danym kraju.

Memrise

Bardzo popularny program do nauki języków, który wyróżnia się nietypowym sposobem prezentacji słówek i sformułowań. Do wyboru mamy 5 języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski i dwa poziomy zaawansowania. Do współpracy przy tworzeniu aplikacji zostali zaproszeni native speakerzy, którzy, często w dość nietypowej scenerii, prezentują poprawną wymowę — ale to musicie sprawdzić sami.

Memrise na pewno wyróżnia się sposobem prowadzenia lekcji, często sięga też po zwroty, których nie znajdziemy w innych aplikacjach, a które przydadzą się w codziennej komunikacji. Uczymy się rozumieć ze słuchu, poprawnej pisowni i prawidłowej wymowy, a także gramatyki. Wszystkie lekcje prowadzone są w bardzo przyjemny sposób, w wielu przypadkach z dużą dozą humoru, pozwalający na szybkie przyswajanie wiedzy.

