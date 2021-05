Jaki laptop do 1500 zł? Sytuacja na rynku nie wygląda najlepiej, ale jeżeli nie macie dużych oczekiwań, to znajdziecie kilka ciekawych propozycji – wybraliśmy te najciekawsze.

Laptop za 1500 zł? Warto dobrze przemyśleć czy tego chcecie

Sytuacja na rynku najtańszych laptopów nie wygląda najlepiej – obecnie trudno znaleźć sensowną propozycję w budżecie do 1500 złotych. Większość ciekawych modeli została wycofana ze sprzedaży lub mocno podrożała, więc w sklepach w głównej mierze są dostępne tylko bardzo podstawowe konstrukcje.

W takiej sytuacji lepszym wyjściem może być wybranie ciut droższego modelu. Jeżeli jesteście w stanie dołożyć kilkaset złotych, koniecznie zerknijcie do naszej publikacji jaki laptop do 2000 zł i jaki laptop do 3000 zł – znajdziecie tam najtańsze konstrukcje, którymi obecnie warto się interesować. Alternatywą może być też zakup używanego lub poleasingowego sprzętu.

Tani laptop do 1500 złotych. Oto polecane modele:

Nie ma co ukrywać - w tym przedziale cenowym nie można liczyć na wiele, bo niska cena urządzenia nie bierze się znikąd. Oznacza to, że musimy liczyć się z pójściem na kompromis. Gdzie szukać oszczędności?

Najczęściej będą to słabsze podzespoły, które właściwie nadają się tylko do bardzo podstawowych zastosowań typu przeglądanie Internetu (z niewielką liczbą zakładek), oglądanie filmów czy obsługa arkusza biurowego. O graniu raczej nie ma mowy (chyba, że mówimy o bardzo prostych grach w przeglądarce). Producenci oszczędzają też na jakości zastosowanego ekranu, więc najtańsze modele oferują matryce Full HD (1920 x 1080 px) o bardzo słabych parametrach lub nawet tylko HD (1366 x 768 px).

Warto dodać, że spora część najtańszych laptopów jest dostarczana bez systemu operacyjnego. Oznacza to, że musimy go załatwić we własnym zakresie – to dobra informacja dla osób mających dojścia do darmowych licencji (np. uczniów i studentów szkół biorących udział w programie Microsoftu), ale pozostali muszą liczyć się z dosyć dużą dopłatą lub zainstalować darmowego Linuxa.

Jaki tani laptop kupić?

Kruger&Matz Ultrabook Explore 1406 - tani laptop do domu









4,5/5 Ocena benchmark.pl Kruger&Matz Ultrabook Explore 1406 to najtańsza propozycja w naszym zestawieniu - polecamy ją jako podstawowy model do domu lub biura. Uwagę zwraca dobrej jakości ekran i kompaktowe rozmiary (14-calowy model bez problemu zmieści się do torebki lub plecaka). Zastosowane podzespoły nie oferują zbyt dobrych osiągów, a na dodatek musimy się liczyć z ograniczoną pojemnością miejsca na dane. Całe szczęście konstrukcja jest sprzedawana z systemem Windows 10, więc można z niej korzystać zaraz po wyjęciu z opakowania. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Celeron N4000

Karta graficzna Intel UHD Graphics 600

Wyświetlacz (przekątna) 14,1 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy 64 GB eMMC

Waga 1350 g

Złącza czytnik kart pamięci, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, mini HDMI, USB typu C Pokaż specyfikację

ASUS E410MA - poręczny laptop z dyskiem SSD









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASUS E410MA-EK316 kosztuje 1300 złotych i w tej cenie oferuje naprawdę niezłą specyfikację. Otrzymujemy kompaktowy, 14-calowy model z niezłym ekranem IPS Full HD i pomysłową klawiaturą z touchpadem NumberPad (może ona służyć jako klawiatura numeryczna). W środku nie znajdziemy podzespołów z górnej półki, aczkolwiek jest tutaj pewien wyróżnik - producent zastosował szybki dysk SSD. Konfiguracja jest sprzedawana bez systemu operacyjnego, więc trzeba go załatwić we własnym zakresie. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Celeron N5030

Karta graficzna Intel UHD Graphics 605

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy SSD 128 GB

Waga 1300 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 2.0, USB typu C Pokaż specyfikację

ASUS VivoBook 15 X515MA - 15-calowy laptop do 1500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASUS VivoBook 15 to jeden z tych modeli, który przyciąga uwagę eleganckim designem i całkiem kompaktową budową. W 15-calowej obudowie udało się zmieścić ekran o rozdzielczości HD, a także podstawowe podzespoły (w tym dysk SSD o pojemności 128 GB, niestety bez zainstalowanego systemu operacyjnego). W tej cenie na pewno jest to propozycja godna uwagi. VivoBook 15 X515MA-BR210 sprawdzi się jako tani laptop do domu lub biura. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Celeron N4020

Karta graficzna Intel UHD Graphics 600

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy SSD 128 GB

Waga 1800 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, USB typu C Pokaż specyfikację

HP 255 G7 - dobry laptop z procesorem AMD









4,5/5 Ocena benchmark.pl HP 255 G7 nieco wykracza ponad przyjęty budżet, ale w tej cenie na pewno jest jedną z ciekawszych propozycji. Producent zastosował 15,6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) i podstawowy zestaw portów. Konstrukcję napędza energooszczędny procesor AMD Athlon z układem graficznym Radeon Vega 2. Oprócz tego przewidziano 8 GB pamięci RAM i dysk SSD 128 GB. HP 255 G7 nadaje się do przeglądania Internetu, oglądania filmów i obsługi pakietu biurowego. Konfiguracja jest sprzedawana bez systemu operacyjnego. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) AMD Athlon Silver 3050U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 2

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 128 GB

Waga 1780 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 Pokaż specyfikację

Acer Aspire 1 - tani laptop z Windows 10









4,5/5 Ocena benchmark.pl Acer Aspire 1 nada się jako tani laptop do domu lub biura. Producent zastosował 14-calowy ekran o rozdzielczości HD i podstawowy zestaw portów. Uwagę zwraca jednak całkiem niezła specyfikacja - w środku znalazł się energooszczędny procesor Intel Pentium Gold, 4 GB pamięci RAM i pojemny dysk HDD 1 TB. Co ważne, konfiguracja jest sprzedawana razem z systemem Windows 10. Cena laptopa nieco wykracza ponad przyjęty budżet, ale jak najbardziej warto do niego dopłacić. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Pentium Gold 4415U

Karta graficzna Intel HD 610

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy HDD 1000 GB

Waga 1770 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 Pokaż specyfikację

Którego laptopa w cenie do około 1500 złotych wybrać?

Naszym zdaniem warto zainteresować się najdroższymi modelami z tego zestawienia - HP 255 G7 będzie dobrą propozycją dla osób, które nie muszą kupować systemu, a Acer Aspire 1 sprawdzi się jako podstawowy komputer gotowy do użytku od razu po wyjęciu z pudełka.

