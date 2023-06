Chciałbyś połączyć laptopa ze smartfonem w jeden ekosystem? Okazuje się, że takie rozwiązanie wcale nie jest zarezerwowane tylko dla urządzeń Apple. Wystarczy skorzystać z laptopa zgodnego ze standardem Intel Evo - całością zajmie się technologia Intel Unison.

Płatna współpraca z marką Intel

Nie jest tajemnicą, że technologia staje się nieodłącznym elementem naszej codzienności. Praktycznie na bieżąco korzystamy z laptopa i smartfona – obydwa urządzenia mają swoje specyficzne zastosowania i użytkujemy je praktycznie na zmianę. Niestety, powoduje to też komplikacje, związane z koniecznością „przełączania” się między systemami.

Idealnym rozwiązaniem jest możliwość stworzenia wspólnego ekosystemu, który pozwoliłby połączyć komputer z urządzeniami mobilnymi, a tym samym zapewnić im uniwersalną i łatwą w użyciu obsługę. Do tej pory takie rozwiązanie było kojarzone z urządzeniami Apple. Teraz jest dostępne także dla Windowsa. Wszystko dzięki standardowi Intel Evo i platformie Intel Unison.

Intel Evo wyznacza standardy laptopów

Jeśli czytacie nas na bieżąco, standard Intel Evo nie powinien być dla Was niespodzianką. To specjalna norma laptopów z procesorami Intela, która ma określać wymagania dotyczące użytkowania sprzętu. Co ważne, producent posługuje się tutaj cechami odzwierciedlającymi realne użytkowanie sprzętu, dzięki czemu sprzęt powinien dokładnie wpisywać się w oczekiwania odbiorców.



Wymagania najnowszej wersji standardu Intel EVO

Co to oznacza w praktyce? Standard Intel Evo gwarantuje szybkie działanie sprzętu przy wielozadaniowym, wymagającym zastosowaniu. Konstrukcja musi również oferować odpowiednią funkcjonalność - wymagane są porty Thunderbolt 4 oraz bezprzewodowa łączności Wi-Fi 6 (Gig+) i Bluetooth 5. Ponadto dany laptop musi oferować długi czas pracy na baterii (do 9 godzin w przypadku urządzeń z ekranami Full HD), a do tego też wspierać funkcję szybkiego ładowania.

Warto dodać, że standard jest na bieżąco aktualizowany, by spełniać coraz większe oczekiwania użytkowników. Ostatnio taka aktualizacja pojawiła się właśnie przy okazji premiery mobilnych procesorów Core 13. generacji.

Intel Unison połączy laptopa i urządzenia mobilne

Jedną z kluczowych funkcji wprowadzonych w standardzie Intel Evo jest technologia Intel Unison, która pozwala połączyć laptopa z urządzeniami mobilnymi (z systemem Android lub iOS). Co prawda podobne rozwiązanie oferuje Microsoft, jednak nie jest ono tak funkcjonalne, jak pomysł Intela.

Dzięki Intel Unison możemy wykonywać i odbierać połączenia głosowe, a także wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe z poziomu laptopa. Co więcej, funkcja pozwala także na odbieranie powiadomień z telefonu, dzięki czemu będziemy na bieżąco z wyświetlanymi informacjami. Komunikacja odbywa się za pomocą Bluetooth.

Przydatną funkcją może być też możliwość transferu plików między komputerem a urządzeniem przenośnym. Taka funkcja pozwoli zaoszczędzić czas np. przy wykonywaniu zdjęć lub filmów i przesyłaniu ich na komputer do obróbki.

Jak zainstalować Intel Unison na laptopie?

Technologia Intel Unison jest dostępna dla laptopów certyfikatem Intel Evo wyposażonych w procesory Intel Core 12. i 13. generacji. O ile w tych nowszych funkcja jest już dostępna fabrycznie, tak w tych drugich trzeba ją doinstalować.

Jak to zrobić? Cała operacja jest bardzo prosta i uwiniecie się z nią w kilka minut.

Poradnik przygotowaliśmy na przykładzie laptopa ASUS ZenBook 14 UX3402ZA z certyfikatem Intel EVO - to smukła, 14-calowa konstrukcja, która została wyposażona w procesor Intel Core i5-1240P, 16 GB pamięci LPDDR5 RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB.



Aplikację Intel Unison można pobrać ze sklepu Microsoft

Wystarczy pobrać aplikację Intel Unison ze sklepu Microsoft, przeczytać i zaakceptować regulamin i politykę prywatności, a następnie podążać zgodnie z krótkim kreatorem ustawień.

W jednym z kolejnych kroków zobaczymy okienko z kodem QR, który musimy zeskanować za pomocą telefonu (taka opcja jest szybsza, ale można też użyć kodu tekstowego).



Aplikację Intel Unison pobieramy ze sklepu z aplikacjami

Uzyskamy wtedy szybki dostęp do pobrania aplikacji Intel Unison na telefon (w naszym przypadku to aplikacja na urządzenia z systemem Android, ale dostępna jest też wersja z systemem iOS).

Na telefonie przechodzimy przez podobny kreator ustawień, jak w przypadku komputera.



Po zainstalowaniu aplikacji na laptopie i telefonie powinniśmy zobaczyć te same kody

Następnie na laptopie i telefonie zobaczymy kod, który pozwala zweryfikować czy na pewno łączymy się z odpowiednim urządzeniem. Jeśli kody się zgadzają, potwierdzamy łączność.



Po poprawnym sparowaniu urządzeń zobaczymy stosowny komunikat



Aplikacja Intel Unison działająca w tle systemu Android

Po weryfikacji, aplikacja jest gotowa do użytku (na telefonie zobaczymy stosowne powiadomienie o połączeniu z aplikacją).

Jak korzystać z Intel Unison?

Po całej operacji Intel Unison jest gotowy do działania, dzięki czemu mamy dostęp do telefonu na laptopie (a przy okazji też możliwości przesyłania plików z telefonu na laptopa). Jak można wykorzystać to rozwiązanie w praktyce?



Technologia Intel Unison pozwala na wykonywanie połączeń z poziomu laptopa

Przede wszystkim możemy wykonywać połączenia głosowe mając dostęp do całej listy kontaktów. Tak! Możemy do kogoś zadzwonić z poziomu laptopa.



W aplikacji mamy podgląd wszystkich wiadomości z telefonu

Technologia daje możliwość odczytywania, odbierania i wysyłania wiadomości SMS. Konwersację prowadzimy z poziomu laptopa, więc nie musimy nawet brać do ręki telefonu - takie rozwiazanie na pewno jest bardziej komfortowe, bo mamy dostęp do pełnowymiarowej klawiatury laptopa.



Aplikacja Intel Unison pozwala przeglądać i pobierać zdjęcia i nagrania z telefonu

Intel Unison daje możliwość przeglądania zdjęć i filmików z poziomu telefonu (i pobierania ich na laptopa).



W razie potrzeby możemy też szybko przesłać pliki z komputera na telefon

Przy okazji istnieje też możliwość wysyłania plików bezpośrednio na telefon – wystarczy wskazać dany plik na komputerze lub po prostu przeciągnąć go do okienka.



Dzięki Intel Unison nie ominą nas żadne powiadomienia z telefonu. Nawet te wysyłane przez kolegę z pracy :-)

Dzięki technologii Intela, możemy też monitorować powiadomienia wysyłane na telefon, dzięki czemu nie ominą nas żadne powiadomienia z mobilnych aplikacji.

Intel Unison ułatwia pracę z laptopem i telefonem

Wybierając laptopa z certyfikatem Intel Evo, otrzymujemy nie tylko gwarancję bezproblemowego działania sprzętu, ale też dodatkowe, przydatne narzędzie Intel Unison, które poprawi produktywność korzystania z obydwóch urządzeń – telefonu i laptopa.

Intel Unison to idealne rozwiązanie dla osób, które chciałyby skorzystać z ekosystemu jak u Apple, jednocześnie pozostając przy systemie Windows. Aplikacja pozwala na intuicyjną obsługę najważniejszych funkcji telefonu z poziomu laptopa – dzwonienie, wysyłanie wiadomości SMS, a nawet monitorowanie powiadomień wysyłanych przez aplikacje. Dodatkowo pozwala ono także na pobieranie filmów i zdjęć z telefonu, co ułatwi ich obróbkę i publikację.

Warto dodać, że aplikacja jest dostępna całkowicie bezpłatnie i działa z telefonami z systemem Android i iOS. Trzeba tylko mieć laptopa z certyfikatem Intel Evo i procesorem Core 12. lub 13. generacji. Szkoda, że nie będzie ona współpracować ze starszymi konstrukcjami na bazie 11. generacji procesorów.

