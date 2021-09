Laptopy z certyfikatem Intel Evo są już dostępne. Czym wyróżniają się takie konstrukcje? Wyjaśniamy najważniejsze informacje związane z nową marką Intela.

Wraz z premierą procesorów Intel Core 11. generacji (Tiger Lake-U), na rynku zadebiutowała nowa marka laptopów - Intel EVO. Producent reklamuje ją jako nową klasę laptopów premium, które powinny spełnić oczekiwania wymagających klientów. No dobrze, ale co to oznacza w praktyce?

Intel EVO to tak naprawdę druga odsłona programu Project Athena, który miał za zadanie lepiej przystosować laptopy do oczekiwań odbiorców. Producent opiera się tutaj na wieloletnich badaniach potrzeb, problemów i oczekiwań użytkowników laptopów. Głównym celem jest zapewnienie użytkownikom wrażeń odzwierciedlających świat rzeczywisty, mierzonych za pomocą tzw. kluczowych wskaźników doświadczeń (ang. key experience indicators ― KEI). Standard Intel EVO jest bardziej restrykcyjny, więc w teorii powinien jeszcze lepiej spełniać oczekiwania odbiorców.

Jakie są wymagania standardu Intel EVO?

Firma Intel chwali się, że ściśle współpracuje z producentami w celu lepszego dostosowania urządzeń pretendujących do certyfikacji Intel EVO. Oczywiście konieczne jest tutaj spełnienie określonych wymagań platformy.

Laptop zgodny ze standardem Intel EVO musi oferować ekran o rozdzielczości Full HD lub 4K, a także spełniać określone wymagania dotyczące kamerki, głośników, a nawet mikrofonów. Specyfikacja wymaga też portów Thunderbolt 4 oraz łączności Wi-Fi 6 (Gig+) i Bluetooth 5 z Audio Offload.

Rzecz jasna wymagana jest również dobra specyfikacja techniczna. Laptop musi korzystać z procesora Core i5 lub Core i7 z grafiką Iris Xe, a także oferować co najmniej 8 GB pamięci RAM (w trybie dwukanałowym) i dysk SSD PCIe/NVMe o pojemności co najmniej 256 GB.

Kolejne wymagania dotyczą użytkowania laptopa. Producent wymaga "natychmiastowego" wybudzania (poniżej 1 sekundy), a także długiego czasu pracy na baterii (powyżej 9 godzin dla ekranów Full HD) i szybkiego ładowania (4 godziny użytkowania przy ładowaniu przez nie więcej niż 30 minut).

Może nie jest to rewolucja, ale na pewno można mówić o kroku w stronę poprawy specyfikacji laptopów. Mówimy o konkretnych wymaganiach, które mają przełożyć się na lepszy komfort pracy z urządzeniem. W urządzeniach Intel EVO nie ma mowy o budżetowej konstrukcji, która nie proadzi sobie z czymś bardziej wymagającym od przeglądania Internetu.

Jak Intel Evo sprawdza się w praktyce?

Nieco ponad pół roku od wypuszczenia na rynek pierwszych laptopów, które mogły się pochwalić certyfikatem Intel Evo, postanowiliśmy zebrać propozycje od większości obecnych na rynku producentów ultrabooków i sprawdzić dokładnie, jak wiele można zyskać wybierając każdy z nich. Każdorazowo sprawdziliśmy też, czy producenci zasłużyli na certyfikat. Poniżej znajdziecie wszystkie części naszego wielkiego testu laptopów Intel Evo, a pod nimi podsumowanie cyklu oraz nasze rekomendacje.

Przetestowaliśmy laptopy z Intel Evo od aż 6 producentów

Do testów wybraliśmy pełen przekrój modeli pod względem ceny oraz wydajności. Nie są to oczywiście wszystkie dostępne laptopy z certyfikatem Intel Evo, ale można przyjąć, że te wybrane przez nas dobrze zarysowują obraz sytuacji. Pamiętajmy też, że w większości przypadków rozmiar dysku i RAM są konfigurowalne przed zakupem.

Sprawdzamy MSI Prestige 14 EVO

Sprawdzamy HP ENVY 13 i Spectre X360 14

Sprawdzamy LG Gram 14 i 17

Sprawdzamy Lenovo Yoga 9i

Sprawdzamy DELL Inspiron 14 7400

Nasze wnioski i podsumowanie wielkiego testu ultrabooków z certyfikatem Intel Evo

Spodziewaliśmy się, że wszystkie laptopy będą praktycznie tym samym w nieco innej obudowie. Tymczasem zaskoczyła nas tak duża różnorodność i to, że praktycznie każdy model miał do zaoferowania coś unikatowego. Nawet początkowo nieco może na wyrost skrytykowany MSI Prestige 14 EVO finalnie pozostał najszybszy z całego zestawienia, więc jeżeli ta cecha będzie dla Was priorytetem, a jego mankamenty Wam nie będą przeszkadzać, to już wiecie co wybrać. Był to też jeden z tańszych modeli, podobnie jak bardzo atrakcyjny wizualnie, ale z kolei najwolniejszy z całej stawki HP ENVY 13.

Intel Evo potrafi zaskoczyć lekkością

Oczywiście żaden laptop 13-14" nie będzie przesadnie ciężki, jednak w tej kwesti prawdziwym liderem okazał się model LG Gram 14 - dokładnie 1 kg przy zachowaniu wszystkich, dosyć przecież wysokich, wymagań certyfikatu Intel Evo to iście rekordowy wynik. Zresztą LG Gram 17 zaskakuje w tej kwesti nawet bardziej. Co więcej, oba modele wyrózniły się też bardzo dobrymi panelami IPS.

Intel Evo to także urządzenia 2w1

Może to nic nadzwyczajnego, ale warto mieć na uwadze, że Intel Evo nie ogranicza się tylko do klasycznych laptopów. W naszych testach natrafiliśmy na aż trzy urządzenia 2w1: ASUS ZenBook Flip S 13, HP Spectre X360 14 oraz Lenovo Yoga 9i. Jeżeli takiego typu urządzenia szukacie, to obecność certyfikatu Intel Evo jest bardzo wskazana, ze względu na gwarancję szybkiego wybudzania - ostatecznie tablet powinien być zawsze momentalnie gotowy do pracy. Z testowanej przez nas trójki najlepiej wspominamy HP Spectre X360 14, który za sprawą matrycy o proporcjach 3:2 pozwalał na rysowanie niczym po arkuszu A4.

Laptopy z Intel Evo faktycznie brzmią ponadprzeciętnie

Ten aspekt wymagań Intel Evo jest naszym zdaniem bardzo istotny, gdyż nic tak nie irytuje, jak kłujący w uszy dźwięk większości typowych laptopów. Cieszy nas, że praktycznie każdy z testowanych laptopów (poza MSI...) podszedł do tego warunku na poważnie, a niektórzy nawet poszli o krok dalej, jak Lenovo Yoga i9 z wbudowanym soundbarem - jeżeli na wysokiej jakości dźwięku Wam zależy, to będzie to wyśmienity wybór.

Który model okazał się najlepszy?

Przy takiej różnorodności trudno wskazać najlepszy model, zwłaszcza że rozpiętość cenowa też była pokaźna - od niespełna 4000 zł do ponad 9000 zł. Na pewno DELL Inspiron 14 7400 oferował najbardziej zbalansowane doznania w nadal rozsądnej cenie. Jeżeli jednak mielibyśmy oceniać każdy z aspektów funkcjonowania laptopa, to najwyższe noty sumarycznie zebrałby ASUS ZenBook Flip S 13, głównie za sprawą fenomenalnej matrycy OLED.

