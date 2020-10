Jaki telefon do firmy i biznesu? TOP 10

Jeśli szukasz niezawodnego i dobrego smartfona do firmy sprawdź polecane przez nas modele i wybierz coś dla siebie. W tym zestawieniu prezentujemy 10 godnych uwagi telefonów do pracy w różnych przedziałach cenowych.

Dobry telefon biznesowy może być nieoceniony

W nowoczesnej firmie smartfony odgrywają bardzo ważną rolę, często ważniejszą od komputera. Oczywiście laptop to wciąż podstawowe narzędzie oferujące wysoką wydajność i funkcjonalność, ale nawet najmniejszy z nich nie zmieści się w kieszeni. Dobry telefon do firmy to uniwersalny, wszechstronny sprzęt. O ile najtańsze modele służą przede wszystkim do komunikacji, te ze średniej, a zwłaszcza te z wyższej półki po zainstalowaniu odpowiednich aplikacji mobilnych może przekształcić się w pełnoprawne narzędzie pracy.

Jakie cechy powinien mieć smartfon biznesowy? Po pierwsze musimy pamiętać, że jest to silnie uzależnione od jego ceny. Tani telefon dla firm nie będzie oferować takiej funkcjonalności, szybkości i jakości co droższe smartfony, ale powinien działać płynnie bo to w końcu telefony do pracy i mają pomagać, a nie irytować. Wraz ze wzrastającymi cenami zyskujemy nie tylko wyższą wydajność, ale też lepsze ekrany i aparaty, większe zasoby pamięci oraz sporo dodatkowych funkcji. Niezależnie od przedziału cenowego smartfon do firmy powinien mieć dual SIM i jak najlepszą baterię.

Jaki telefon do firmy i biznesu wybrać?

Nasze zestawienie polecanych telefonów do firmy podzieliliśmy na trzy grupy: do 800 zł, do 1500 zł i powyżej 2000 zł. Mamy nadzieję, że dzięki temu jak najwięcej osób znajdzie tu coś dla siebie lub swoich pracowników.

Tanie telefony dla firm

Od najtańszych smartfonów należy oczekiwać w omawianym kontekście przede wszystkim funkcji dual SIM. Dzięki niej możemy w jednym telefonie używać dwóch różnych numerów telefonicznych. Nic nie stoi na przeszkodzie by włożyć numer prywatny i służbowy lub jeden z nich zastąpić kartą z dużym pakietem internetu mobilnego, który przyda się w czasie wyjazdów służbowych. Wśród tanich smartfonów do pracy wydajność należy traktować jako kwestię drugorzędną, ale można znaleźć urządzenia, które pomimo niskiej ceny działają dość szybko.

Redmi 9C









4,2/5 Ocena benchmark.pl Dysponując naprawdę ograniczonym budżetem można zainteresować się Redmi 9C. Za mniej niż 500 złotych otrzymujemy tu prosty telefon dla firmy z 6,5-calowym ekranem IPS HD+, procesorem MediaTek Helio G35, 2 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Redmi 9C to nowość na rynku, dzięki temu pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z MIUI 12. Pozwala na korzystanie z dwóch kart SIM oraz z karty pamięci microSD, a także z łączności zbliżeniowej NFC, co w tym przedziale cenowym należy traktować jako miłą niespodziankę. Duża zaletą jest tu bateria o pojemności 5000, która przy wymienionych podzespołach zapewnia dobry czas pracy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G35

Pamięć masowa 32 GB

Aparat (tył) 13 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 2 GB

Waga 196 g Pokaż specyfikację

Redmi Note 8T









4,5/5 Ocena benchmark.pl Redmi Note 8T debiutował na naszym rynku niespełna rok temu, a jego cena w niektórych sklepach spadła już o kilkaset złotych i trudno obecnie o lepszego smartfona w tej cenie. Procesor Qualcomm Snapdragon 665 i 4 GB RAM zapewniają zadowalającą wydajność, na 6,3-calowym ekranie prezentowany jest obraz o rozdzielczości Full HD+, a najważniejsze punkty specyfikacji obejmują też baterię o pojemności 4000 mAh z ładowaniem 18 W, całkiem dobre aparaty oraz 64 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozbudowy o kartę microSD i to niezależnie od stosowania jednej lub dwóch kart SIM. I tutaj nie zabrakło łączności NFC. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,3 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 200 g Pokaż specyfikację

Motorola Moto G8 Power









4,1/5 Ocena benchmark.pl Przedstawiciel lubianej w Polsce serii smartfonów, który dobrze wypadł w naszych testach, a po kilku miesiącach od premiery również jego cena stała się bardzo atrakcyjna. Motorola Moto G8 Power zgodnie z oczekiwaniami przyniosła przede wszystkim niemal czysty systemem Android oraz dobrą baterię 5000 mAh, która w praktyce przekłada się na 2-3 dni pracy na jedynym ładowaniu. Bardzo ważne jak na biznesowy telefon. Procesor Qualcomm Snapdragon 665 i 4 GB RAM przy wspomnianym oprogramowaniu wystarczają do w pełni komfortowej pracy. Jak na swoją cenę Motorola Moto G8 Power ma też solidne aparaty fotograficzne i pozytywnie zaskakuje głośnikami stereo oraz szybkim czytnikiem linii papilarnych. Posiada hybrydowy dual SIM, dla niektórych główną wadą będzie zapewne brak modułu NFC. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2300 x 1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 16 Mpx + 8 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 197 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Dobre telefony biznesowe do 1500 zł

Od smartfonów biznesowych do 1500 zł należy już oczekiwać więcej. Tutaj poza funkcją dual SIM i przyjemną obsługą istotną rolę zaczyna grać też wydajność czy lepsza pamięć. W tym przedziale cenowym należy wymagać też ekranu Full HD+ i łączności zbliżeniowej NFC, dzięki której możemy płacić smartfonem bez wyciągania portfela oraz czytnika linii papilarnych, który pozwoli szybko odblokować telefon, bez konieczności wprowadzania PIN’u lub „wężyka”. Przydatnym dodatkiem będzie też funkcja szybkiego ładowania baterii.

CAT S42









4,3/5 Ocena benchmark.pl Są branże, w których praca odbywa się w ciężkich, niekiedy nawet w ekstremalnych warunkach. Takich, w których większość smartfonów nie przetrwałaby nawet dnia. Dlatego też powstają wzmacniane modele, jak chociażby CAT S42. Zwiększoną wytrzymałość potwierdzają certyfikaty IP68 oraz MIL-STD-810, to smartfon odporny na wodę, pył, wstrząsy i upadki z wysokości nawet 1,8 metra. Można obsługiwać go także w rękawiczkach i łatwo wyczyścić. Wydajnością nie dorównuje standardowym konstrukcjom, ale z podstawowymi zadaniami sobie poradzi, na pewno zaakcentować trzeba obsługę dwóch kart SIM i wsparcie łączności zbliżeniowej NFC. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 5,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 720x1440 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio A20

Pamięć masowa 32 GB

Aparat (tył) 13 Mpx

Pamięć RAM 3 GB

Waga 220 g Pokaż specyfikację

Motorola Moto G Pro









4,2/5 Ocena benchmark.pl Smartfon z rysikiem to dla wielu synonim smartfona do biznesu. Większości osób w pierwszej kolejności na myśl przychodzi seria Galaxy Note, ale można znaleźć też coś tańszego. Jeden z nielicznych przykładów to Motorola Moto G Pro z czystym systemem Android 10 wchodząca w skład programu Android One. Nieobciążone dodatkowymi elementami oprogramowanie sprawia, że procesor Qualcomm Snapdragon 665 i 4 GB RAM okazują się tu całkiem dobrym połączeniem. Ekran o rozdzielczości Full HD+ mierzy 6,4 cala, a rysik nie jest oczywiście tak zaawansowany jak w Galaxy Note, ale też ułatwia obsługę niektórych aplikacji, notowanie i zwiększa punktową precyzję. Producent zadbał tu również o dość solidną baterię 4000 mAh, obsługę dwóch kart SIM i odpowiednie zaplecze komunikacyjne - Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac i NFC. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2300 x 1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 16 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 192 g Pokaż specyfikację

Xiaomi Mi 10 Lite 5G









4,4/5 Ocena benchmark.pl Jeden z najtańszych smartfonów obsługujących zyskujące na popularności sieci 5G. Chociaż to jego najistotniejsza cecha, pozostała specyfikacja z pewnością nie odstrasza. Podobnie jak w przypadku innych propozycji tego producenta mamy tu do czynienia z dobrą relacją ceny do możliwości. Xiaomi Mi 10 Lite 5G może pochwalić się ekranem AMOLED, procesorem Qualcomm Snapdragon 765G, 6 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej (w droższym o równe 100 zł wariancie to 128 GB), a także obsługą dwóch kart SIM. Dzięki efektywnemu chłodzeniu LiquidCool zachowuje odpowiednią kulturę pracy, ma też baterię 4160 mAh z obsługą ładowania 20 W i moduł łączności zbliżeniowej NFC jak na smartfon na firmę przystało. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 192 g Pokaż specyfikację

Najlepszy telefon biznesowy 2020

Smartfon dla biznesu powyżej 2000 zł to już sprzęt wysokiej klasy. Oferować powinien płynną, wygodną obsługę, wysoką wydajność, nowoczesną łączność bezprzewodową, dobry wyświetlacz o rozdzielczości przynajmniej Full HD+, dużo pamięci RAM, miejsce dla karty pamięci microSD, dobrą baterię z funkcją szybkiego (niekiedy też bezprzewodowego) ładowania, NFC i oczywiście dual SIM. Dodatkową zaletą będzie wodoszczelna obudowa. W tym przedziale cenowym można kupić duży i wydajny telefon, który będzie w stanie z powodzeniem zastąpić tablet, a w określonych sytuacjach nawet komputer.

CAT S62 Pro









4,5/5 Ocena benchmark.pl CAT S62 Pro jest reklamowany przed producenta mianem smartfona do zastosowań profesjonalnych i trzeba przyznać, że są ku temu podstawy. Zastosowana została tutaj wzmacniana konstrukcja (odporność na wodę, pył, wibracje oraz upadki z wysokości nawet 1,8 metra), ale najbardziej charakterystyczną cechą tego modelu jest wbudowana kamera termowizyjna FLIR Lepton 3.5 pokazująca różnice temperatur w zakresie od -20 do 400 stopni Celsjusza. CAT S62 Pro nie odstrasza przy tym wyglądem i zapewnia dobrą płynność działania systemu oraz dedykowanych mu aplikacji. To smartfon z Android 10, a także procesorem Qualcomm Snapdragon 660, 6 GB RAM i baterią 4000 mAh. Oferuje też dual SIM, moduł łączności NFC i ekran Full HD+ pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 6. Ciekawy telefon dla biznesmena, który musi poruszać się w terenie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 5,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2160 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 660

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 248 g Pokaż specyfikację

Apple iPhone XR









4,5/5 Ocena benchmark.pl Nie jest to najnowszy iPhone i np. pod względem możliwości fotograficznym nie imponuje na tle droższych braci, ale wciąż oferuje na tyle dużo, aby z czystym sumieniem nazywać go dobrym smartfonem do firmy. Zwłaszcza, że największym atutem jest tu dobra wydajność i najnowszy wydany dopiero co iOS 14. Cechuje się świetną optymalizacją, co przy procesorze A12 Bionic przekłada się na wysoki komfort korzystania z urządzenia. Nie bez znaczenia są w tym jednak również inne elementy specyfikacji, w tym wszystkie moduły łączności bezprzewodowej czy funkcja Face ID. Poza tym iPhone XR ma też wodoszczelną obudowę (IP68) i baterię zapewniającą dłuższe czasy pracy na jednym ładowaniu niż np. wydane w tym samym czasie iPhone XS i iPhone XS Max. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1792x828 px

Procesor główny (nazwa) A12 Bionic

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Pamięć RAM 3 GB

Waga 194 g Pokaż specyfikację

Samsung Galaxy Note 10 Plus









4,8/5 Ocena benchmark.pl Galaxy Note 10 Plus to zeszłoroczna propozycja i wedle wielu najlepszy telefon biznesowy 2019 r. Wciąż zalicza się do najbardziej zaawansowanych modeli dostępnych na rynku, który świetnie sprawdzi się także w rękach wymagających użytkowników. Ma bardzo duży, 6,8-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED o wysokiej rozdzielczości 1440 x 3040 pikseli, który może być obsługiwany także rysikiem S Pen ułatwiającym chociażby notowanie czy rysowanie (ale jego funkcjonalność jest zdecydowanie szersza). Wydajność też jest tu duża, smartfon przy systemie Android 10 z One UI posiada procesor Exynos 9825 i aż 12 GB RAM, co pozwala na komfortową realizację wszystkich zadań, jakie można postawić przed tego typu urządzeniem czy wsparcie Samsung DeX (tryb pracy PC). Na pokładzie znalazł się też dual SIM (hybrydowy, ale aktywny), komplet modułów łączności bezprzewodowej, zaawansowane aparaty i bateria 4300 mAh z funkcjami szybkiego i bezprzewodowego ładowania oraz udostępniania energii PowerShare. Wszystko zamknięte w wodoszczelnej obudowie (IP68). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3040 x 1440 px

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 16 + 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 196 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Samsung Galaxy Note 20 Ultra









4,9/5 Ocena benchmark.pl Szukający najnowszego i topowego sprzętu mają do wyboru również Galaxy Note 20 Ultra, którego nie mogło w tym zestawieniu zabraknąć. Chociaż biznesowy charakter serii z każdym rokiem zdaje się nieco rozmywać, a producent stara się puszczać oczko do sympatyków multimediów i gier to wciąż wiele osób nie znajdzie lepszego smartfona do pracy i prowadzenia biznesu. Galaxy Note 20 Ultra można opisać najkrócej jako udoskonaloną wersję przedstawionego wyżej Galaxy Note 10 Plus. Producent zastosował tu procesor Exynos 990, 12 GB RAM i aż 512 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Imponuje tu także wyświetlacz Dynamic AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3088 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz, który oczywiście wspiera obsługę rysika S Pen wzbogaconego o kolejne funkcjonalności. Wypada zaakcentować tutaj bezprzewodowy Samsung DeX sprawiający, że to jeszcze leprzy smartfon do pracy biurowej, a także rozbudowane zaplecze komunikacyjne (wszystkie moduły łączności bezprzewodowej w nowych standardach, 5G i dual SIM), bardzo zaawansowane aparaty fotograficzne i wodoszczelną obudowę (IP68). Zdecydowanie najlepszy telefon biznesowy telefon do biura dla osób nie uznających kompromisów i chcących mieć w kieszeni sprzęt mogący w terenie zastąpić laptopa. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1440x3088 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 990

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 208 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

