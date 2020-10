ESET Internet Security to jedno z kompletniejszych środowisk zabezpieczających komputer przez zagrożeniami. A także jedno z wygodniejszych. Na jego przykładzie poznajemy inne funkcje programów, kojarzonych często tylko z antywirusem i zaporą ogniową.

System Windows doczekał się rozbudowanego i dobrze działającego mechanizmu zabezpieczeń przed komputerowymi szkodnikami i włamywaczami, ale wciąż chętnie instalujemy rozwiązania firm trzecich. Czasem z przyzwyczajenia, czasem z podświadomej niechęci do microsoftowych zabezpieczeń, a czasem ze względu na dodatkowe funkcje, które w nich się znajdują, na przykład wygodną ochronę dostępu do urządzeń zewnętrznych. Te funkcje mogą pozostawać nieaktywne, dlatego nie wystarczy tylko zainstalować pakiety typu Internet Security.

Rdzeń funkcjonalności oprogramowania zabezpieczającego zadziała w zasadzie bez naszej ingerencji, co najwyżej prosząc nas o zezwolenia na etapie nauki naszych zwyczajów, ale pewne rzeczy można, a nawet trzeba skonfigurować.

ESET Internet Security - modelowy przykład pakietu oprogramowania zabezpieczającego

Aplikacji zabezpieczających jest wiele, trudno omówić je wszystkie w jednym materiale, jednak wystarczy zobaczyć jak działa to w jednej, by przy odrobinie dociekliwości, odkryć podobne opcje w innych programach. Na warsztat wzięliśmy aplikację ESET Internet Security. Nazwa ESET powinna być wam znana, bo to firma z bogatą historią.

Jej założyciele stworzyli w 1989 roku pierwszy w historii funkcjonujący kod antywirusa, który na przestrzeni lat rozrósł się w kompletne środowisko zabezpieczeń, które oprócz antywirusa i zapory ogniowej oferuje:

ochronę antyphishingową, antyspamową,

blokowanie exploitów,

mechanizm HIPS czyli blokowanie prób ingerencji w system (ang. Host Intrusion Prevention System), coś więcej niż tylko zapora ogniowa,

ochronę bankowości online i innych operacji finansowych,

blokowanie możliwości inwigilowania użytkownika przez kamerę internetową, a zarazem możliwość namierzenia go fizycznie (lokalizacja) i wizualnie (zdjęcie), gdy utracimy sprzęt,

funkcje wspierające ochronę w trakcie korzystania z gier,

filtrowanie protokołów komunikacyjnych,

wygodne powiadomienia użytkownika, np. poprzez e-mail,

rozbudowaną ochronę rodzicielską,

monitorowanie stanu bezpieczeństwa sieci domowej.

Już sam antywirus i zapora ogniowa ESET mają bardzo dużo różnych opcji, ale skupmy się na tych funkcjach, które nie są takie oczywiste. Produkty ESET od zawsze zdobywały laury dla najskuteczniejszych aplikacji. Dziś mimo ogromnej konkurencji, wciąż utrzymują się w czołówce najlepszych, co dla użytkownika powinno być gwarancją dobrego działania każdej z opisanych poniżej funkcji.

Zapraszamy do przeglądu tych mniej intuicyjnych narzędzi ESET Internet Security.

Kontroluj dostęp do urządzeń i graj bezstresowo

ESET Internet Security domyślnie uruchamia się z aktywną większością potrzebnych funkcji zabezpieczeń. To dobrze, bo nawet laik może liczyć na dobrą ochronę. Podstawowe opcje w menu Ustawienia są dokładnie opisane i nie ma obaw, że zrobimy coś złego jeśli tylko będziemy czytać komunikaty. Jeśli coś zmienimy w jednym oknie ustawień, pojawią się kolorowe ikony z podpowiedzią, czy w innych oknach nie ma opcji związanych z tym samym ustawieniem.

Zalecamy nie wyłączanie aktywnych funkcji ESET Internet Security, co najwyżej aktywowanie tych, które jeszcze nie działają.

Do takich funkcji należy Kontrola dostępu do urządzeń i Tryb Gier. Pierwsza funkcja posłuży nam dokładnemu określeniu zasad dostępu do podłączanych do komputera peryferiów. Gdy na przykład nie chcemy, by ktokolwiek miał możliwość drukowania czy korzystania z pendrive wystarczy zablokować dostęp.

Blokowanie lub określanie innych przywilejów włączamy wybierając w oknie programu Ustawienia i Ochrona komputera. Za pierwszym razem po aktywowaniu Kontrola dostępu do urządzeń należy zrestartować komputer. Następnie w klikamy na kółko zębate by otworzyć opcje kontroli. W kolejnym oknie klikamy na Edytuj w wierszu Reguły. Teraz najprościej jest kliknąć na Wypełnij i z listy wybrać podłączone urządzenie, które chcemy skonfigurować.

Reguły tworzone są na podstawie numeru seryjnego urządzenia. Jeśli w regule nie podamy numeru, będzie ona odwoływać się do wszystkich urządzeń danego typu. W ten sposób możemy wygodnie zablokować dostęp do innych niż nasze pendriveów.

Druga funkcja Tryb gier jest bardzo prosta. To nic innego jak tryb dyskretny, w którym nie pojawiają się żadne komunikaty, choć program działa w tle. Po zakończonej zabawie można go wyłączyć z poziomu głównego okna ESET Internet Security.

Zaawansowane znaczy dużo więcej ustawień

Zaawansowane funkcje aplikacji po określeniu hasła dostępowego do aplikacji, zabezpieczone są przed postronnymi użytkownikami. Jeśli nie znają oni hasła, nic nie zdziałają. Ustawienia zaawansowane aktywują się same gdy je wywołamy konfigurując dane narzędzie. Można też wyświetlić cały ich zestaw w oknie Ustawienia klikając na Ustawienia zaawansowane.

Ochrona oparta na chmurze i uczenie maszynowe

Znany już od lat mechanizm ochrony opartej na chmurze ESET LiveGrid, czyli wsparciu zabezpieczeń na komputerze przez na bieżąco udostępniane centrom ESET próbki podejrzanych plików, wspomagany jest teraz przez uczenie maszynowe.

W oknie Ustawienia, Ustawienia zaawansowane w części SILNIK DETEKCJI możemy określić jak agresywnie raportowane są zagrożenia. Zmiana tego ustawienia nie wpływa na skuteczność programu, ale może zmienić liczbę komunikatów i wpisów do logów. To przydatne zarówno gdy zdajemy się na działanie ESET Internet Security i nie chcemy być rozpraszani raportami, ale też w sytuacji, gdy chcemy dokładnie wiedzieć co się dzieje, nawet kosztem nadmiernej liczby fałszywych alarmów.

Ostrożnie natomiast należy postępować ze zmianami stopnia ochrony, wyłączenie danego modułu, zwiększy zagrożenie naszego komputera.





Gdy nasze środowisko jest często nawiedzane przez szkodniki i chcemy utrzymywać komunikację z centrum ESET, warto w ustawieniach podać kontaktowy adres e-mail. Dołączony jest on do próbki wysyłanej w ramach LiveGrid i jeśli będzie ona niedostateczna, nawiązany zostanie z nami kontakt.

Odseparuj się od zapory systemu Windows, jeśli tego chcesz i wiesz co robisz

Może zdarzyć się tak, że instalujemy ESET Internet Security w systemie, w którym od dawna funkcjonuje zapora Windows. Domyślnie ESET przejmuje te reguły jeśli nie są one sprzeczne z polityką bezpieczeństwa aplikacji Internet Security. Podobnie czyni też z ustawieniami dotyczącymi monitorowania sieci.

W części OCHRONA SIECI znajduje się opcja, która wyłączy akceptację reguł Zapory Windows. Po ich deaktywacji, ESET będzie opierał się wyłącznie na własnej intuicji. Ta może być automatyczna, albo oparta na propozycjach i zapytaniach do użytkownika. W przypadku takich narzędzi jak pendrive czy kamera internetowa, program zawsze zapyta czy chcemy ich użyć.

Antitheft - niech to nie Ty, a złodziej wpadnie w pułapkę

Antitheft to funkcja ESET Internet Security, która służy śledzeniu, lokalizacji zagubionego lub skradzionego komputera. Tę funkcję musimy samodzielnie aktywować za pomocą przycisku na głównej stronie okna aplikacji. Wymaga ona zalogowania się danymi konta ESET, które można utworzyć na etapie aktywacji Antitheft.

Konfigurację funkcji przeprowadzamy w przeglądarce. Wymaga ona utworzenia tzw. konta widma, czyli konta, które będzie widoczne dla złodzieja zamiast rzeczywistego konta użytkownika.

Gdy komputer zostanie skradziony, zgubiony, na stronie anti-theft.eset.com, na naszym koncie użytkownika wybieramy ikonę utraconego komputera i w sekcji Stan klikamy Brakuje mojego urządzenia. Teraz jeśli ten komputer zostanie podłączony do sieci, funkcja Antitheft wykryje go i wykona zdjęcia za pomocą kamery internetowej, zrzuty ekranu, spróbuje określić jego lokalizację z dość dużą precyzją (w teście było to kilkanaście metrów). Dostaniemy też informację o przypisanych adresach IP co dodatkowo zwiększa dokładność namierzenia i możliwości ewentualnej blokady.

Sprawdź bezpieczeństwo sieci domowej

Jeśli nie jesteście pewni, kto łączy się waszą siecią domową pomocna jest funkcja raportowania podłączonych urządzeń w routerze. To samo można zrobić z poziomu Monitor sieci domowej w ESET Internet Security.

Dodatkowo funkcja Skanuj sieć zasymuluje ataki na nasz router, by wykryć jego ewentualne słabe strony.

Ochrona bankowości internetowej w zabezpieczonej przeglądarce

Eksperci od spraw bezpieczeństwa często sugerują, by takie działania jak łączenie się z bankowością on-line czy portfelami kryptowalut, wykonywać z bezpiecznego komputera. Nie każdy jednak ma możliwość zabezpieczenia na te cele oddzielnej maszyny i używa tej samej co na co dzień.

ESET Internet Security ma funkcję Ochrona bankowości internetowej, która uruchamia naszą przeglądarkę w trybie bezpiecznym, w odizolowanym od reszty systemu środowisku. Operacje w takiej przeglądarce są dokładnie monitorowane w celu zablokowania prób wyłudzenia danych osobowych, numerów kont (wprowadzane przez klawiaturę dane są niewidoczne dla innych aplikacji), czy podmiany strony na złośliwą.

Ochronę bankowości internetowej warto używać nie tylko gdy wykonujemy operacje finansowe, ale zawsze wtedy, gdy wyjątkowo zależy nam na zabezpieczeniu podawanych informacji poufnych. W ustawieniach funkcji możemy dodać strony, na których ochronie nam zależy, by przy próbie logowania automatycznie aktywowało się bezpieczne środowisko.

Kontrola rodzicielska, bo co dwie pary oczu to nie jedna

Narzędzie kontroli rodzicielskiej w ESET Internet Security należy traktować jako uzupełnienie podobnego mechanizmu w nowych wersjach systemu Windows. ESET kładzie nacisk przede wszystkim na wygodę automatyki blokowania dostępu do stron z niepożądaną zawartością, a nie samo monitorowanie i reglamentowanie czasu dostępu do komputera.

Kontrolę rodzicielską aktuwujemy w głównym oknie ESET Internet Security po instalacji lub wybierając Ustawienia i Narzędzia zabezpieczające. Po przejściu do ustawień funkcji możemy aktywować ochronę dla każdego konta na komputerze. Konta mogą być określone domyślnie jako konto dziecka lub rodzica. Dla konta dziecka podajemy wiek, co pozwoli aplikacji automatycznie skonfigurować listę blokowanych witryn. Oprócz tego każdą według nas podejrzaną witrynę dodamy klikając w oknie Kontrola rodzicielska na Dodaj wyjątek dla witryny internetowej.

Narzędzi jest więcej niż to się nam wydaje na pierwszy rzut oka

W ESET Internet Security w oknie Narzędzia mamy domyślnie trzy funkcje. Opisany już Monitor sieci domowej. Anti-theft i Ochronę bankowości internetowej.

Ale to nie wszystko. Gdy klikniecie na Więcej narzędzi wyświetli się lista innych bardzo przydatnych funkcji, w tym:

Uruchomione procesy - to odpowiednik systemowego Menedżera zadań, który dodatkowo wyświetla status reputacji danego pliku na podstawie danych od innych użytkowników,

Połączenia sieciowe - lista wszystkich połączeń jakie nawiązały uruchomione aplikacje i usługi w systemie Windows, warto tu zajrzeć by przekonać się jak wiele dzieje się w systemie nawet gdy na pozór nic w nim nie robimy. Z kolei gdy komputer jest zainfekowany lista pomaga namierzyć winowajcę zamieszania,

ESET SysInspector - gdy zostaniemy poproszeni o szczegółowe informacje o komputerze przez osobę diagnozującą jego stan, ta funkcja jest jak znalazł. Generuje ona dokładny dziennik aktywności i migawkę systemu. Nie musimy na niczym się znać, a nawet wiedzieć jakie podzespoły są w środku, w pliku SysInspector znajdą się wszystkie potrzebne informacje,

Prześlij do analizy oraz Kwarantanna - uważacie, ze dany plik czy archiwum jest podejrzane, te narzędzia pomogą przekazać go do analizy przez ekspertów ESET i bez usuwania odizolować w zabezpieczonej przestrzeni od reszty komputera,

ESET SysRescue Live - link do strony, z której pobierzemy aplikację do czyszczenia komputera ze szkodników, uruchamiane z płyty lub innego nośnika,

Leczenie systemu - jeśli zmieniliście sporo w domyślnych ustawieniach systemowych, ale nie pamiętacie co, a nadto podejrzewacie, że część zmian to nie wasza sprawka, Leczenie systemu pomoże przywrócić domyślną konfigurację.

A gdy nic nie pomaga, jest jeszcze pomoc techniczna

Gdy aplikacja antywirusowa, jak potocznie określa się wszystkie pakiety narzędzi zabezpieczających, nie jest w stanie doprowadzić naszego komputera do stanu używalności, nawet przy naszym wsparciu, pozostają dwie opcje:

zaglądamy do internetu i szukamy poradników, recept na „wyleczenie” komputera z niemocy,

korzystamy z pomocy technicznej, która dostępna jest wraz z oprogramowaniem zabezpieczającym.

Ta druga opcja jest wskazana dla osób, które nieswojo czują się grzebiąc w konfiguracji komputera, a takich jest przecież najwięcej. W ESET Internet Security pomoc znajdziecie w głównym oknie programu po kliknięciu na Pomoc i obsługa. Tutaj możecie zapoznać się z instrukcją oprogramowania, co zalecamy, a także przesłać zgłoszenie do działu obsługi klienta.

ESET Internet Security nie jest jedyny, ale skuteczny i też dla Androida

ESET Internet Security na przykładzie którego zgłębialiśmy możliwe funkcje programów zabezpieczających, nie jest jedyną aplikacją tego typu, która zasługuje na pochwałę. Dlaczego więc warto pozostać przy nim, jeśli już zdecydowaliście się poświęcić czas na przegląd jego funkcji.

Reputacja najstarszego twórcy oprogramowania może nie wystarczyć, dlatego na koniec kilka innych powodów, które powinny was przekonać do wybrania oprogramowania ESET.

szybkość działania programu w tle, program wymaga minimalnych zasobów komputera do pracy,

intuicyjna obsługa w jednym oknie (ewentualnie dwóch) dialogowym,

opcje dla ekspertów, która nie przeszkadzają w obsłudze aplikacji przez niedoświadczonych użytkowników,

bogata lista narzędzi i funkcji dodatkowych (nie każdy pakiet Internet Security potrafi to samo),

liczne opcje dostosowywania powiadomień wyświetlanych na ekranie komputera,

łatwość tworzenia podsumowań aktywności komputera dla celów diagnostycznych,

program rozwijany między innymi w polskim centrum R&D w Krakowie.

Warto na koniec wspomnieć, że funkcje, które poznaliśmy w wersji dla komputerów stacjonarnych i przenośnych, znajdziemy też w ESET Mobile Security dla telefonów i tabletów z Androidem. Wśród nich ochrone operacji płatniczych, mechanizm antykradzieżowy, a po pobraniu dodatkowego narzędzia także Ochronę Rodzicielską.

Tekst powstał we współpracy z ESET