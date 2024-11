Garmin Fenix 8 AMOLED – recenzja. Tak dobry, że aż za dobry

Garmin Fenix 8 to zegarek sportowy stworzony z myślą o bardzo wymagających użytkownikach. Oferuje dopracowane do perfekcji funkcje oraz design godny miana sprzętu premium. Cena? Niemal 5 tysięcy złotych. Przeanalizowałam zatem, czy Fenix 8 rzeczywiście jest wart swojej ceny.

ocena redakcji:









4,7/5

Garmin Fenix 8 na wideo

Fenix 8 to długo wyczekiwany przez fanów Garmina model, który aspiruje do miana najlepszego zegarka sportowego na rynku. Jest to zegarek premium, w cenie premium, która zdecydowanie wymaga przemyślenia. Przetesowałam go z punktu widzenia kobiety, która regularnie biega i chodzi na siłownię – nie jest prospotyowcem, a bardziej zwyklakiem nakręconym na możliwości wykorzystwania nowych technologii w życiu codziennym. W wideo analizuję, czy przypadkiem Fenix 8 nie jest przerostem formy nad treścią.

Design, który przyciąga spojrzenia

Jednym z atutów Fenix 8 jest różnorodność wariantów, co pozwala na dopasowanie modelu do osobistych preferencji i rozmiaru nadgarstka. Jeśli jesteś osobą o małych nadgarstkach, Twój wybór spośród 18 wariantów nowych Fenixów ograniczy się do 4 modeli z tarczą 43 milimetry. Szczególną uwagę zwraca elegancka wersja z kopertą w kolorze Soft Gold oraz silikonowym paskiem w jasnym odcieniu. Design to jednak kwestia subiektywna – osoby preferujące minimalizm mogą wybrać bardziej stonowaną wersję w klasycznej czerni (która też jest dostępna w ofercie).

Wyświetlacz AMOLED – komfort czy zbędny luksus?

Ekran AMOLED to jeden z kluczowych elementów odróżniających Fenix 8 od poprzedników. Taki wyświetlacz zapewnia świetną jakość obrazu. Żywe kolory i doskonały kontrast sprawiają, że korzystanie z zegarka na co dzień jest przyjemne i wygodne.

Czy sportowcy tego potrzebują? W pierwszej kolejności liczą się oczywiście funkcje, a nie kolorki na wyświetlaczu. Jednak przy takiej cenie za zegarek sportowy wręcz obowiązkowe wydają elementy podkreślające wysoki poziom technologiczny. Ja, gdybym miała do wyboru ekran AMOLED lub ekran MIP (i szalenie długi czas pracy na baterii) – wybrałabym AMOLED. Jesteśmy przyzwyczajeni do wysokiej jakości obrazu (korzystając z telefonów, monitorów itd.), więc zegarek sportowy prezentujący informacje z najwyższej jakości dla wielu osób może być jednym z kluczowych elementów decydującym o wyborze danego modelu.

Ekran AMOLED szczególnie docenią go osoby używające zegarka jako rozszerzenia telefonu, czyli odbierania wiadomości na tarczy zegarka.

Minusem ekranu AMOLED jest jednak krótszy czas pracy na baterii – w moim przypadku intensywne użytkowanie wymagało ładowania co cztery dni (włączony GPS około godziny dziennie oraz stałe połączenie zegarka z telefonem). Producent deklaruje, że w trybie zegarka bateria spokojnie wytrzyma 10 dni.

W pełni naładowana bateria pokazuje 10 dni pracy.

Oto wynik po godzinnym bieganiu z włączonym GPS - 8% zużycia baterii.

Wytrzymałość przy ekstremalnym użytkowaniu

Fenix 8 imponuje solidną konstrukcją, która spełnia rygorystyczne amerykańskie normy wojskowe. Metalowa koperta, tytanowy bezel i szafirowa soczewka gwarantują odporność na wstrząsy, zarysowania, wodę i ekstremalne warunki. Nawet intensywne użytkowanie nie pozostawia śladów na zegarku (przez miesiąc testowania na zegarku nie pojawiła się nawet najmniejsza ryska), co czyni go idealnym wyborem dla miłośników sportów ekstremalnych.

Rozmowy z poziomu zegarka, czyli to czego brakowało

Doczekaliśmy się w końcu w Fenixach wbudowanego mikrofonu i głośnika, co pozwala na odbieranie połączeń z poziomu zegarka. To wygodne rozwiązanie, choć jakość dźwięku jest przeciętna i głośność nie zawsze wystarcza w hałaśliwym otoczeniu.

Obsługa głosowa, z której pewnie ktoś skorzysta

Gramin Fenix 8 oferuje także obsługę głosową, którą aktywuje się przyciskiem. Są dwie opcje:

korzystanie z funkcji asystenta głosowego , który obejmuje funkcje telefonu, gdy zegarek się z nim połączony (np. komenda wywołująca informacje o pogodzie na zegarku).

, który obejmuje funkcje telefonu, gdy zegarek się z nim połączony (np. komenda wywołująca informacje o pogodzie na zegarku). korzystanie z komend głosowych, które obejmują możliwości samego zegarka, gdy jest on offline (np. komenda wywołująca rozpoczęcie aktywności biegania).

Wbudowana latarka LED, która rzeczywiście się przydaje

Dodatkową nowością jest wbudowana latarka LED, która ma cztery poziomy intensywności światła oraz opcję czerwonej lampki bezpieczeństwa. Może wydawać się, że jest to niepotrzebny bajer, jednak przyznaję że świetnie sprawdza się w ciemnościach, np. podczas wieczornych treningów.A

Ulepszone funkcje i nowości Garmin Fenix 8

Fenix 8 oferuje oczywiście wszystkie doceniane przez użytkowników Garmina funkcje codzienne (w wielu przypadkach znacznie bardziej rozbudowane) np.

wygodną aplikację Garmin Connect,

możliwość płacenia zegarkiem zbliżeniowo,

możliwość słuchania muzyki bez telefonu,

zaawansowane wskaźniki zdrowotne, takie jak monitorowanie tętna, stresu, poziomu energii, a także nowość - dodatkowy poranny raport na temat zdrowia i gotowości do treningu.

Fenix 8 imponuje także szeroką gamą dopracowanych funkcji treningowych dla setek przeróżnych dyscyplin. Najpopularniejsze sporty mają bardzo precyzyjnie przygotowane układy danych i możliwości wspierające użytkownika, np. przy treningu siłowym wyświetli się animacja z instrukcją wykonania.

Ten model oferuje również ulepszoną zaawansowaną nawigację GPS, wspieraną nowoczesnymi algorytmami zapewniającymi jeszcze precyzyjniejsze śledzenie tras. Znajdziemy tutaj także funkcję dynamicznego wyznaczania trasy w obie strony oraz wyświetlanie konturów terenu na mapach TopoActive.

Na koniec warto dodać, że to pierwszy model z serii Fenix z dedykowanymi trybami nurkowania. Zegarek oferuje śledzenie czasu zanurzenia, głębokości oraz poziomu natlenienia krwi, co znacząco podnosi bezpieczeństwo nurków.

Podsumowanie – dla kogo jest Garmin Fenix 8?

Garmin Fenix 8 to zegarek, który wyznacza nowe standardy w kategorii zegarków sportowych. Oferuje świetny design, niezawodną wytrzymałość i imponujące funkcje. Mimo to warto przemyśleć, czy wszystkie oferowane możliwości rzeczywiście są niezbędne w codziennym użytkowaniu. Jeśli tak – to inwestycja, która z pewnością spełni oczekiwania.

Fenix 8 to zegarek stworzony dla wymagających profesjonalistów i miłośników sportów ekstremalnych, którzy docenią zaawansowane funkcje i wytrzymałość. Jednak dla osób szukających urządzenia głównie do monitorowania aktywności codziennej, tańsze modele mogą okazać się bardziej opłacalnym wyborem.

Opinia o Garmin Fenix 8 (43 mm) Plusy Precyzyjne pomiary i analizy plus moim zdaniem najlepsza aplikacja dla sportowców np. do biegania,

Nowe funkcje: rozmowy przez zegarek, obsługa głosowa, wbudowana latarka LED,

Wyświetlacz AMOLED: świetna jakość obrazu, wygoda i estetyka,

Solidna konstrukcja: odporność na zarysowania, temperatury, wstrząsy i wodę,

Design: balansujący między elegancją a sportowym charakterem. Minusy Wysoka cena,

Dla osób z mniejszymi nadgarstkami waga zegarka może być problemem,

Czas pracy na baterii: przy ekranie AMOLED wypada słabiej w porównaniu do wersji z ekranem MIP.

Ocena Garmin Fenix 8 94% 4.7/5





W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.