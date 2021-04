Genesis Thor 401 RGB nie stara się być rewolucją. Zamiast tego próbuje pogodzić nieco minimalistyczny wygląd z komfortem i atrakcjami stricte dla graczy. Czy jest to klawiatura mechaniczna stworzona dla Ciebie? Sprawdź to w naszej recenzji Genesis Thor 401 RGB.

marketplace Ocena benchmark.pl









4,2/5 Plusy - wytrzymała, aluminiowa rama,; - kompaktowa wielkość, w sam raz na nie za duże biurko,; - niewielkie, nieźle wyprofilowane nasadki na klawisze,; - mechaniczne przełączniki Kailh Brown o żywotności do 50 mln kliknięć,; - wbudowana pamięć i kilka profili do wykorzystania,; - bardzo przyjemna podkładka pod nadgarstki ze świetnym, magnetycznym systemem montażu,; - minimalistyczne, ale bardzo intuicyjne oprogramowanie Minusy - specyficzna konstrukcja, z odsłoniętymi przełącznikami, nie każdemu przypadnie do gustu,; - dyskusyjne wykorzystanie białych, plastikowych stabilizatorów pod dłuższymi klawiszami,; - brak wbudowanego gniazda USB,; - ryzyko szybkiego zabrudzenia,;

Klawiatury mechaniczne wciąż są na topie, choć ich wybór z pewnością do łatwych nie należy. Dlaczego? A choćby z uwagi na rodzaje przełączników w klawiaturze, których, nie oszukujmy się, jest już całkiem sporo. Do tego niektórzy producenci serwują nam kilka modeli tego samego sprzętu wymieniając jedynie mechaniczne przełączniki co też może powodować lekkie zamieszanie.

Najlepiej byłoby więc gdyby każda klawiatura miała swoją oddzielną, identyfikującą ją nazwę, powiązaną z jednym rodzajem przełączników. Dokładnie tak jak marka Genesis zrobiła ze znaną już serią Thor, która całkiem niedawno po raz kolejny się rozrosła. Do znanych już modeli doszły więc kolejne – Thor 380 RGB, Thor 400 RBB i Thor 401 RGB.

I choć z pozoru wszystkie te klawiatury są identyczne, to jednak w każdej z nich znalazły się inne przełączniki. W pierwszej mamy więc Outemu Blue. W drugiej – dobrze znane Kailh RED. W trzeciej zaś, będące czymś pośrodku - Kailh Brown. I to właśnie taki model trafił do naszej redakcji. Wciąż zastanawiasz się jaka klawiatura gamingowa jest dla Ciebie? No to przeczytaj naszą recenzję Genesis Thor 401 RGB. Kto wie, może właśnie ten mechanik zdoła Cię do siebie przekonać.

To jak to w końcu jest z tymi profilami

Jeśli uważnie śledzisz co dzieje się na rynku akcesoriów gamingowych z pewnością zauważyłeś, że pierwsze zapowiedzi nowych sprzętów z serii Genesis Thor, które ukazały się w mediach, mówiły o niskoprofilowych klawiaturach mechanicznych. I faktycznie na pierwszy rzut oka mogą one sprawiać takie wrażenie. „Nasz” Genesis Thor 401 RGB ma bowiem skrócone klawisze, podobne do tych stosowanych w klawiaturach niskoprofilowych. Ale ma też w pełni odsłonięte przełączniki osadzone bezpośrednio na aluminiowej ramie, co może niektórym utrudniać jego błyskawiczną klasyfikację.

Wystarczy jednak położyć ręce na Genesis Thor 401 RGB i zacząć na niej pisać, by z miejsca stwierdzić, że mamy tu do czynienia bardziej z wysokim profilem, choć ukrytym pod „niskimi” nasadkami klawiszowymi. Gdy zaś jedną z nich zdejmiemy naszym oczom ukaże się nie niskoprofilowy, a standardowej wielkości przełącznik Kailh Brown. A skoro już wyjaśniliśmy tę jedną kwestię czas zająć się resztą specyfikacji i tym jak pracuje się i gra na Genesis Thor 401 RGB.

\

Jeśli szukasz stosunkowo niedrogiej klawiatury mechanicznej, która nadawałaby się nie tylko do zabawy, ale także do pracy i codziennych obowiązków Genesis Thor 401 RGB może być ciekawą propozycją.

Specyfikacja techniczna Genesis Thor 401 RGB:

Typ klawiatury: mechaniczna Rodzaj mikroprzełączników: Kailh Brown Wytrzymałość przełączników: 50 mln kliknięć Siła nacisku: 45 g Dystans do aktywacji klawisza: 1,8 mm Profil: wysoki Typ komunikacji: przewodowy Wbudowana pamięć: tak Klawisze programowalne: tak, wszystkie Klawisze multimedialne: tak Funkcje dodatkowe: 13 trybów podświetlenia RGB,

N-key rollover,

aluminiowa rama,

odłączona podpórka pod nadgarstki Wymiary: 435 x 193 x 34 mm (dł. x szer. x wys.) Długość przewodu: 160 cm Waga: 810 gramów Cena w dniu testu: 349 zł

Prosto, estetycznie, z umiarem

Przy pierwszym kontakcie wykończenie Genesis Thor 401 RGB wydaje się dość surowe. Ot, standardowa, stosunkowo niewielka bryła z bezpośrednio osadzonymi i widocznymi mikroprzełącznikami. Gdy jednak bliżej przyjrzymy się całości to okazuje się, że mamy tu i wytrzymały aluminiowy front, dla większej stabilności wciskanych przycisków, i trzy, dodatkowe przyciski multimedialne, i nader ciekawe, podświetlone pokrętło funkcyjne. Jest też duża, odczepiana podpórka pod nadgarstki, która niweluje ewentualny dyskomfort użytkowników przyzwyczajonych do niskiego profilu.

Spód klawiatury to raczej standard – czarny plastik z czterema, stosunkowo niedużymi, gumowymi podkładkami (+ 2 na wysuwanych nóżkach) mającymi trzymać sprzęt w miejscu nawet podczas najbardziej emocjonującej rozgrywki. Dodatkowym zabezpieczeniem jest tu też wspomniana wyżej podkładka pod nadgarstki, która również posiada dwa „anypoślizgi”.

Oczywiście, jak przystało na sprzęt gamingowy w Genesis Thor 401 RGB mamy też podświetlenie RGB. Nie jest ono co prawda wielostrefowe, ale i bez tego daje radę. Dedykowana klawiaturze aplikacja pozwala bowiem nie tylko na wybór jednego z 13 efektów świetlnych, ale także stworzenie własnego, a nawet przypisanie go do konkretnego makra.

A skoro już o podświetleniu mowa to nie wypada nie wspomnieć o nasadkach na klawisze. Wszak to od nich zależy czy podświetlenie jest użytecznym dodatkiem czy raczej zbędnym bajerem. W tym przypadku dwuwarstwowe klawisze wykonano w technologii Double Injection, dzięki czemu znaki, będące ich integralną częścią, są nieźle podświetlone i powinny wystarczyć na długo, bez ryzyka, że któryś z nich z czasem ulegnie zatarciu.

Mimo całkiem niezłego pierwszego wrażenia jakie zrobił na mnie Genesis Thor 401 RBG jednej rzeczy trochę mi tu brakowało. Szkoda, że producent nie znalazł się miejsca choćby na jeden port USB. Na co dzień korzystam z połączenia klawiatura-mysz, by w razie potrzeby móc szybko wymienić gryzonia. W tym przypadku musiałem niestety nurkować pod biurko, by podłączyć myszkę do komputera.

Klawiatura kompromisów

Jeśli pomyśleliście teraz, że oznacza to rezygnację z niektórych rozwiązań dla praktycznych korzyści to od razu wyprowadzam Was z błędu. W tym przypadku chodzi o coś zgoła innego. Po pierwsze, Genesis Thor 401 RGB wyposażona została w przełączniki Kailh Brown, które same w sobie są kompromisem między szybkością znaną z czerwonych przełączników liniowych, przeznaczonych stricte do grania, a głośnym klikiem i wyraźnym oporem przełączników niebieskich, które przez wielu (w tym i mnie) uznawane są za najlepsze do pisania.

Innymi słowy – świetnie nadają się one zarówno do gry jak i normalnej, codziennej pracy. Co więcej, osoby, które dotąd nie korzystały z nieco głośniej „klikających” przełączników mogą poczuć różnice dając się przy tym pozytywnie zaskoczyć. W moim przypadku przesiadka na Genesis Thor 401 RGB okazała się dużo bardziej bezbolesna niż początkowo sądziłem. Klik klawisza jest bardzo przyjemny, choć nie tak wyraźny jak w przypadku używanych przeze mnie na co dzień niebieskich przełączników. Co najważniejsze, gra się na nich naprawdę świetnie, a i pisanie jest wyjątkowo wygodne.

Co ciekawe, wspomniane wyżej pokrętło funkcyjne przydaje się nie tylko do sterowania głośnością, ale także, po dłuższym jego przyciśnięciu, do korygowania jasności podświetlenia. Działa to może z lekkim opóźnieniem, ale znacznie szybciej i wygodniej niż uruchomienie oprogramowania i próba zmiany jasności poprzez skorzystanie ze znajdujących się tam opcji. Warto dodać jeszcze, że pokrętło nie ma ograniczników i "chodzi" skokowo, co pozwala zapanować nad ustawieniami z dużo większą prezycją.

Komfort to również zasługa nieźle wyprofilowanych klawiszy i podkładki pod nadgarstki, która urasta tu do rangi małej gwiazdy. Bo choć to tylko kawałek plastiku o specyficznej fakturze to jednak przy dłuższych sesjach dawała moim dłoniom naprawdę sporo wytchnienia. Do tego jeszcze muszę pochwalić magnetyczny system łączenia podkładki z klawiaturą. Jest on na tyle silny, że spokojnie utrzyma całość w jednym kawału nawet w trakcie naprawdę gorących sesji. W moim przypadku było to Destiny 2 i Rainbow Six: Siege. Później na dokładkę doszło jeszcze Age of Empires III: Definitive Edition i wszędzie Genesis Thor 401 RGB dawał radę.





Jak przystało na klawiaturę mechaniczną Genesis Thor 401 RGB gwarantuje, że wszystkie jednocześnie wciśnięte klawisze zostaną prawidłowo zarejestrowane (N-Key Rollover)

Oczywiście, pewne kompromisy, na które poszło tu Geneis, nie wszystkim przypadną do gustu. Mnie osobiście nie podobają się białe, trochę nijakie stabilizatory dłuższych klawiszy, które zbyt mocno odcinają od tła, psując nieco estetykę całej klawiatury. Pewne wątpliwości można też mieć do samej konstrukcji Genesis 401 RGB, w której mikroprzełączniki są w całości odsłonięte. Istnieje bowiem ryzyko szybkiego ich zabrudzenia. Co prawda zdejmowane nasadki klawiszowe powinny ułatwić czyszczenie, ale zapewne nie wszystkich takie rozwiązanie usatysfakcjonuje.





Oprogramowanie Genesis Thor 401 RGB pozwala na nagrywanie makr jak i tworzenie makr tekstowych

Genesis Thor 401 RGB – czy warto kupić?

Jeśli szukasz stosunkowo niedrogiej klawiatury mechanicznej, która nadawałaby się nie tylko do zabawy, ale także do pracy i codziennych obowiązków Genesis Thor 401 RGB może być ciekawą propozycją. W cenie 349 zł otrzymujemy tu bowiem dość niekonwencjonalnie wyglądający sprzęt z aluminiową ramą, krótkimi nasadkami klawiszowymi i całkiem niezłymi mikroprzełącznikami. Kailh Brown oferują bowiem przyjemny balans między szybkim czasem reakcji, a nieco większym oporem podczas ich naciskania i wyraźniejszym klikiem. Słowem – rozwiązanie w sam raz dla tych, którzy wymagają od klawiatury uniwersalności. No może z nieco większym naciskiem na rozrywkę.

Ocena końcowa Genesis Thor 401 RGB

wytrzymała, aluminiowa rama

kompaktowa wielkość, w sam raz na nie za duże biurko

niewielkie, nieźle wyprofilowane nasadki na klawisze

mechaniczne przełączniki Kailh Brown o żywotności do 50 mln kliknięć

wbudowana pamięć i kilka profili do wykorzystania

bardzo przyjemna podkładka pod nadgarstki ze świetnym, magnetycznym systemem montażu

minimalistyczne, ale bardzo intuicyjne oprogramowanie



specyficzna konstrukcja, z odsłoniętymi przełącznikami, nie każdemu przypadnie do gustu

dyskusyjne wykorzystanie białych, plastikowych stabilizatorów pod dłuższymi klawiszami

brak wbudowanego gniazda USB

ryzyko szybkiego zabrudzenia



Ergonomia:

dobry



Jakość wykonania: dobry

Stylistyka

dobry

Mechanizm klawiszy:

dobry plus

Możliwości programowania:

dobry plus

dobry plus Szybkość reakcji

dobry plus

dobry plus Funkcjonalność

dobry

84% 4,2/5

Oto co jeszcze może Cię zainteresować: