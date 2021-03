Funkcjonalne, efektowne i trwałe. Tak wedle Genesis brzmi najtrafniejszy opis klawiatur Thor 380 RGB, Thor 400 RGB i Thor 401 RGB. Na co dokładnie można tutaj liczyć?

Blisko spokrewnione trio Thor 380 RGB, Thor 400 RGB i Thor 401 RGB

Cała trójka ma więcej elementów wspólnych niż tych, w których od siebie odbiegają. Producent zdecydował się zastosować w nich różne przełączniki. W przypadku Genesis Thor 380 RGB postawił na Outemu Blue, w Genesis Thor 400 RGB wykorzystał Kailh RED, a sięgający po Thor 401 RGB powinni spodziewać się Kailh Brown. Co to oznacza? Tego możecie dowiedzieć się np. z naszego artykułu opisującego rodzaje przełączników w klawiaturach.

Niezależnie od modelu, siła aktywacji ma wynosić ok. 45 g. Wszystkie nowe klawiatury cechują się również aluminiowymi obudowami i wklęsłymi przyciskami o niskim profilu z nadrukami wykonanymi w technologii Double Injection. Ma to sprawić, że symbole powinny dobrze znosić próbę czasu. Nie zabrakło tutaj również mechanizmu N-key rollover oraz podświetlenia RGB. Do wyboru przygotowano 13 trybów jego pracy, także z charakterystycznym dla producenta efektem PRISMO.

Wszystkie modele posiadają też pokrętła funkcyjne, zestaw przycisków dających kontrolę nad multimediami oraz funkcję blokowania klawisza Windows. Zastosowana została tutaj również odłączana podpórka pod nadgarstki i składane stopki pozwalające na dostosowanie pochylenia.

Specyfikacja techniczna Thor 380 RGB, Thor 400 RGB i Thor 401 RGB:

Liczba klawiszy: 108

Liczba klawiszy multimedialnych: 12

Czas reakcji: 8 ms

Siła nacisku: 45 g (+/- 10 g)

Liczba kolorów podświetlenia: RGB 16 mln

13 trybów podświetlenia do wyboru

Wymiary: 435 x 193 x 34 mm

Długość przewodu: 1,6 m

Kompatybilność: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android

Ceny nowych klawiatur Genesis Thor

Jak widać, parametry techniczne opisywanych klawiatur odbiegają od siebie tylko i aż w przypadku przełączników. Jak przekłada się to na ich ceny? I te są dość zbliżone.

Genesis Thor 380 RGB - 299 złotych

Genesis Thor 400 RGB - 349 złotych

Genesis Thor 401 RGB - 349 złotych

Który model wydaje się Wam najbardziej interesujący?

Źródło: Genesis