Genesis Xenon 800 włącza się do walki o tytuł najlżejszej myszy do gier. Dziś ten ultralekki gryzoń o kontrowersyjnej strukturze plastra miodu staje na podium. Dodatkowo szczególne wyróżnienie zyskuje dzięki możliwości regulacji jego wagi zgodnie z własnymi preferencjami.

Do naszej redakcji trafiła przedpremierowa mysz do gier Genesis Xenon 800. Na pierwszy rzut oka to kolejna dziurawa mysz, która zaskakuje lekkością. Całkiem niedawno testowaliśmy model Cooler Master MM711 o takiej strukturze, który uznaliśmy za gamingowe piórko. Jednak w tym wypadku otrzymujemy kilka istotnych możliwosci związanych z regulacją jej wagi oraz upodobaniami dotyczącymi konstrukcji. Sprawdzamy, co wyróżnia ten model i na ile rzeczywiście można zaufać tej gamingowej myszy pod względem szybkości i precyzyjności.

Co znajdziemy w zestawie z myszką Genesis Xenon 800?

Na tyle opakowania znajduje się grafika prezentująca wszelkie elementy, na które składa się konstrukcja myszki. Jednak mimo to jego zawartość jest miłym zaskoczeniem.

Oprócz myszy, wymiennej pokrywy o strukturze plastra miodu i ciężarków, dołączono także zestaw czarnych ślizgaczy oraz wymienne przyciski do zmiany DPI (w kolorze czarnym oraz czerwonym, co pozwala na delikatną zmianę w designie gryzonia).

2 w 1, czyli wymienne pokrywy myszy Genesis Xenon 800

Zacznijmy od kwestii designu. Mysz Genesis Xenon 800 posiada dwie pokrywy, które umożliwiają nie tylko zmianę wizualną jej konstrukcji, ale również uzyskanie mniejszej wagi gryzonia. Wymienne elementy posiadają identyczne profilowanie, jednak diametralnie różni je struktura. Dzięki nim uzyskać możemy dwie zupełnie odmienne myszki:

Gładką matową mysz z logo producenta (waga: 7 gramów) Gryzonia o strukturze plastra miodu, przez który przebija logo podświetlane RGB (waga: 4 gramy)

Mysz z dziurami - wizualnie kontrowersyjna, w praktyce najlżejsza

Wymienia się kilka zalet dziurawej konstrukcji myszki. Pierwsza, która przychodzi do głowy to minimalizacja potliwości dłoni podczas bardzo intensywnej gry. W jakimś niewielkim stopniu może zmniejszać potliwość, jednak nie jest to główny cel.

Zastosowanie otworów w Genesis Xenon 800 ma na celu stworzenie możliwie lekkiego ergonomicznego szkieletu myszy. Im więcej dziur, tym mniejsza waga.

Spód myszki oraz panele boczne mają strukturę plastra miodu, co w połączeniu z wymiennym ażurowym topem pozwala na osiągnięcie wagi określanej jako ultralekka.

Materiał, z którego wykonana jest mysz to matowe tworzywo sztuczne. Mimo specyfiki takiej budowy jest niesamowicie odporne na zgięcia. Zarówno pokrywa standardowa, jak i dziurawa są bardzo sztywne.

Genesis Xenon 800 posiada 6 programowalnych przycisków. Dwa główne to przełączniki OMRON o żywotności 20 mln kliknięć. Są one matowe, wyprofilowane w sposób unoszący znacznie wyżej lewy palec od prawego. Rozdziela je nisko umieszczona gumowa rolka RGB oraz znajdujący się w jej bezpośrednim towarzystwie przycisk do zmiany DPI (gumowy, wymienny: czerwony lub czarny).

Po lewej stronie myszy znajdują się przyciski boczne wykonane z błyszczącego, wygodnego w dotyku tworzywa. Ze względu na kształt jest to myszka tylko dla praworęcznych graczy.

Na spodzie myszy, po lewej stronie sensora znajduje się dodatkowy przełącznik, który zmienia szybkość raportowania (polling rate), pozwalając na wybór trzech wartości: 125, 500, 1000 HZ. Znajdziemy na nim również cztery białe, gładkie teflonowe ślizgacze oraz piąty otaczający sensor. Warto zauważyć, że przy takim materiale ślizgaczy, możemy liczyć na kilka lat użytkowania bez obaw o starcie.

Podczas użytkowania myszy Genesis Xenon 800 łatwo zapomnieć o obecności kabla. Przewód o długości 1,8 m jest lekki i giętki, przez co w żaden sposób nie ogranicza ruchów.

Mysz z możliwością regulacji wagi

Największym wyróżnikiem tego modelu jest ultralekka konstrukcja z możliwością regulacji wagi według własnych upodobań. Poziom lekkości myszki możemy zmieniać, umieszczając w myszy dodatkowy panel wypełniony 12 ciężarkami. Mysz zgodnie ze specyfikacją producenta, bez jakichkolwiek obciążeń waży jedynie 58 gramów, a maksymalna jej waga to 78 gramów.

Topowy sensor optyczny PMW3389

Mysz do gier Genesis Xenon 800 może pochwalić się sensorem optycznym PIXART PMW3389, który należy do czołówki aktualnie najlepszych sensorów na rynku. Ceniony jest za rewelacyjny feeling, responsywność oraz świetne wyczucie prowadzenia kursora. Wyróżnia go również bardzo wysoka maksymalna szybkość, niski LOD, który można konfigurować, brak akceleracji, interpolacji (do 16000) oraz jitteringu (to oczywiście sprawdzimy ;) ).

Specyfikacja techniczna Genesis Xenon 800

Rodzaj sensora: optyczny, PIXART PMW3389 Rozdzielczość: 200 - 16000 DPI

(7 poziomów z możliwoścą konfiguracji, bazowo;

400, 800, 1200, 2400, 3200, 6400, 16000) LOD (Llift-off distance): z możlwiością konfiguracji Polling Rate: 1000 Hz (przycisk do zmiany: 125, 500, 1000 HZ) Maksymalna akceleracja (przyśpieszenie): 50 G Przyciski: 6 programowalnych Przyciski główne: OMRON, 20 mln kliknięć Waga (bez kabla): 58-78 g (możliwość regulacji obciążnikami) Wymiary: 120 x 66 x 43 mm (dł. x szer, x wys.) Długość kabla: 1,8 m Oprogramowanie: tak Wbudowana pamięć: tak Podświetlenie RGB: polka, dolna krawędź, logo (tylko przy pokrywie z dziurami) Cena w dniu testu: 229 zł

Nienachalne podświetlenie RGB

Mysz Genesis Xenon podświetlana jest maksymalnie w 3 miejscach. Zależne jest to od rodzaju zastosowanej pokrywy. Stałym elementem jest podświetlenie krawędziowe na spodzie myszy oraz rolka RGB.

Struktura zamknięta i matowa nie posiada podświetlenia przy logo, natomiast przez powierzchnię dziurawą przebija podświetlone logo Genesis.

W oprogramowaniu możemy ustawić 9 efektów podświetlenia, wśród których znajdziemy takie klasyki jak: Oddychający, Reakcja (podświetlenie wyłącznie podczas kilku) czy popularny efekt PRISMO. Przy każdym efekcie możemy zmieniać jasność (0-10) oraz szybkość (0-2).

Oprogramowanie Xenon 800

Oprogramowanie Xenon 800 jest bardzo proste w obsłudze. Składa się na to interfejs w języku polskim i skupienie twórców jedynie na najważniejszych funkcjach (bez skomplikowanego przeklikania przez miliony zakładek i suwaków). Wszelkie zmiany w funkcjonalności zapisywać możemy w jednym z 5 profili. W pierwszej zakładce możemy programować przyciski w myszy.

Kolejna pozwala na zmianę wśród 7 wybranych przez producenta wartości DPI. Możemy również wyłączyć zbędne rozdzielczości, gdy np. uznamy, że potrzebujemy jedynie dwóch preferowanych prędkości kursora. Następnie mamy wspomniane już podświetlenie.

Bardzo istotną zakładką są opcje zaawansowane, gdzie możemy zmieniać:

Czułość myszy (z opcją włączenia poprawiania precyzji wskaźnika)

(z opcją włączenia poprawiania precyzji wskaźnika) Szybkość przewijania rolki (z opcją włączenia przewijania o jedną stronę)

(z opcją włączenia przewijania o jedną stronę) Szybkość dwukrotnego kliknięcia

LOD (Lift of Distance - wysokość na jakiej mysz przestanie pracować po jej uniesieniu)

W oprogramowaniu nie brakuje również możliwości tworzenia makr. Tworzy się je w bardzo prosty sposób. W oknie List makr należy utworzyć nazwę makra, następnie zaznaczyć utworzoną pozycję i klikając prawym przyciskiem w polu Rejestr przypisać preferowane funkcje.

Test na brak interpolacji Genesis Xenon 800

Test na interpolację myszy Genesis Xenon 800 wykonaliśmy na bazowych rozdzielczościach. Obecność interpolacji zaczęła pojawiać się dopiero przy wartości 6400 DPI. Przy maksymalnej rozdzielności 16000 DPI interpolacja jest bardzo duża, co w znaczący sposób wpływa na precyzję poruszania wskaźnikiem.

Test na obecność interpolacji przeprowadziliśmy wykorzystując program VMouseBench v0.0.7a.

Test na skoki wskaźnika - czy pojawiają się szumy?

Kolejny test, który przeprowadziliśmy na Genesis Xenon 800 to obecność Jitteringu czyli szumów. Podczas rysowania linii dla każdej z częstotliowości dopiero przy rozdzielczści 6400 DPI zauważyć możemy delikatne skoki wskaźnika oraz bardzo duże przy wartości 16000 DPI.

Test na utrzymanie częstotliwości raportowania w Genesis Xenon 800

W teście z wykorzystaniem Mouse Rate Checker częstotliwość raportowania utrzymywana jest w okolicach 1000 Hz dla każdej z testowanej wartości DPI (400, 800, 1200, 2400, 3200, 6400, 16000 DPI)

Mysz do gier Genesis Xenon 800 - czy warto?

W Genesis Xenon 800 przede wszystkim możemy liczyć na świetny sensor optyczny PIXART PMW3389. Dopiero przy bardzo wysokich wartościach DPI (delikatnie przy 6400, znacząco przy 16000) pojawiają się problemy z precyzją przy poruszaniu wskaźnikiem (interpolacja) oraz obecność szumów - skoków wskaźnika (jittering). Częstotliwość raportowania niezawodnie utrzymuje się w okolicach 1000 Hz. Gracze wykorzystujący DPI poniżej 6400 mogą liczyć na pełną prezycję przy prowadzeniu kursora z myszką Genesis Xenon 800.

Konstrukcja - wymienne panele i regulacja obciążenia

Wymienne pokrywy są łatwe w wymianie. Przy demontażu wystarczy delikatnie podważyć spód i pokrywa wyskoczy z dolnych zatrzasków. Przy montażu wystarczy wsadzić pokrywę w zatrzaski znajdujące się w górnej części, a następnie docisnąć pokrywę przy dolnych zatrzasków.

Regulacja obciążenia jest w przypadku lekkich gryzoni niesamowicie istotna, ponieważ wiadomo - nie każdemu będzie odpowiadała taka sama waga. Być może zgodnie z zasadami “im lżejsza, tym szybsza” mogłabym osiągnąć więcej. Szczerze mówiąc poziom mojej fizycznej satysfakcji z gry przy najniższej wadze (dziurawej myszy bez obciążenia), był mocno średni. Porównać to mogę do obsługi atrapy gryzonia. Jak już dopasowałam satysfakcjonującą mnie wagę, nie miałam uwag.

Przyciski - głośność i funkcjonalność

Przełączniki główne są umiarkowanie głośne, klik słychać wyraźnie, jednak nie przesadnie. Tak samo rolka przy kliku jest słyszalna, jednak jej przesuwanie jest już bezdźwięczne. Znajdujący się na spodzie myszy przycisk do zmiany polling rate nie jest najwygodniejszy w użyciu, ale zakładam, że przy tak dobrym sensorze raczej większość pozostawi ustawione 1000 Hz.

Kabel

Na uwagę zasługuje również kabel, który jest tak lekki, że praktycznie go nie czuć. Co ciekawe niewyczuwalność przewodu staje się to normą, co jeszcze bardziej przekonuje mnie do myszy przewodowych.

Podświetlenie

Samo podświetlenie nie robi dużego wrażenia. Jak przy każdej myszce ginie ono po położeniu dłoni na gryzoniu. Widoczna jest jedynie podświetlana rolka, co ma duże znaczenie przy zmianie dpi. Klikając przycisk DPI, dostajemy potwierdzenie dokonanej zmiany w postaci migającego podświetlenia rolki. W kwestiach innych niż wizualne tylko taki plus znajduję w podświetleniu. A sama wizualność podświetlenia jest po prostu ok. Nie robi kolorowego szału. Gdy myszka jest postawiona na gamingowym blacie, przyjaźnie połyskuje delikatnym paskiem RGB. Zaliczam to do plusów, ponieważ takie podświetlenie nie jest męczące czy rozpraszające. Jest przyjemnym dodatkiem, a nie największą zaletą myszy.

Design o strukturze plastra miodu

Dziurawe myszki robią wrażenie wizualne albo pozytywne, albo negatywne, ale robią. Nie są obojętne. Główne kontrowerse pojawiają się ze względu na skojarzenia z małym dziurawym śmietniczkiem, który zbiera wszelkiego rodzaju okruszki i kusz. Modele z otwartą konstrukcją rzeczywiście w teorii mogą zbierać okruszki, jednak w opiniach użytkowników nie jest to problem (w większości przypadków kruszymy jedak nad klawiaturą). Dodatkowo mysz jest banalnie prosta w czyszczeniu. Największym problemem jest jednak niebezpieczeństwo zalania myszki, które przy takiej konstrukcji może trwale uszkodzić układ.

Genesis Xenon 800 kupimy w cenie około 229 zł, co jest miłym zaskoczeniem, bo model ten oferuje dość sporo: topowy sensor, żywotne przełączniki, wymienną konstrukcję oraz co najważniejsze zyskuje przewagę nad podobnymi myszkami w tym przedziale cenowym dzięki możliwości regulacji wagi.

Ocena Końcowa Genesis Xenon 800

PLUSY

Topowy sensor optyczny PIXART 3389

Ultralekkość, którą można regulować ciężarkami

Możliwość wyboru między konstrukcją plastra miodu, a klasycznie zabudowaną

Cena

MINUSY

Obudowa o konstrukcji plastra miodu w mniejszym stopniu chroni układ przed zalaniem

Matowe elementy (głównie przyciski i zabudowany top) są podatne na tłuste plamy

