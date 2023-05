Kiedy wyrusza się na wojnę z wściekłymi piglinami w Minecraft Legends trzeba mieć dorównującą im klawiaturę i myszkę. Czy niewielki, bezprzewodowy Mad Dog GK850K RGB wraz z ultralekkim gryzoniem Mad Dog GM750 to zestaw, który może dać nam przewagę w tym starciu? Zobaczcie sami.

Minecraft Legends rzuca wyzwanie

Dacie wiarę, że klockowy świat Minecraft jest już z nami od niemal 14 lat? Ba, jakiś czas dorobił się 140 milionów aktywnych graczy. Absolutny fenomen. Przy tak niesamowitej i wciąż niesłabnącej popularności trudno się dziwić, że Microsoft, obecny właściciel marki Minecraft, próbuje wszelkich sposobów na rozbudowanie tego uniwersum. I tak były już epizodyczne przygodówki, czyli Minecraft: Story Mode. Był hack’n’slash w stylu Diablo - Minecraft: Dungeons. Teraz zaś dostaliśmy strategię.

Minecraft Legends to jednak strategia nietypowa. Mocno miesza ona bowiem elementy strategiczne z typową grą akcji. W takiej grze dobra kontrola nad bohaterem i jego armią jest niezbędna. I choć twórcy postarali się, żeby ten tytuł dało się obsługiwać także z gamepada (wszak mamy tu i wersje konsole) to jednak nic nie zastąpi dobrej, wygodnej myszki i szybkiej, precyzyjnej klawiatury. Sprawdziliśmy to zaprzęgając do zabawy w Minecraft Legends klawiaturę Mad Dog GK850K RGB i myszkę Mad Dog GM750. Co z tego wyszło możecie zobaczyć na przygotowanym przez nas filmie.

Specyfikacja techniczna myszki Mad Dog GM750

Rodzaj sensora: optyczny, PixArt 3325 Rozdzielczość: 200 - 10 000 DPI

(maksymalnie 6 dowolnie konfigurowanych ustawień) Maksymalne przyspieszenie: 20 G Szybkość raportowania: 125 - 1000 Hz Przyciski główne: Huano, o wytrzymałości 10 mln kliknięć Liczba programowalnych przycisków: 6 Funkcje dodatkowe: ultralekki design

podświetlenie RGB z 11 gotowymi efektami

teflonowe ślizgacze

przełącznik podświetlenia na spodzie myszki Kabel: 170 cm Waga: 80 gramów Cena w dniu publikacji: 139,99 zł

Specyfikacja techniczna klawiatury Mad Dog GK850K RGB

Typ klawiatury: mechaniczna, format 60% Łączność: bezprzewodowa (2.4GHz oraz Bluetooth) i przewodowa Rodzaj mikroprzełączników: liniowe Gateron G Pro Red Wytrzymałość przełączników: 50 mln kliknięć Siła nacisku: 45 g Dystans do aktywacji klawisza: 2 mm Profil: wysoki Klawisze programowalne: tak, wszystkie Dodatkowe funkcje: pełny Antighosting i N-Key Roll-over

podświetlenie RGB z ponad 20 efektami wizualnymi

chowany na spodzie klawiatury odbiornik

działa także z konsolami PS5/XSX Długość pracy na baterii (w trybie bezprzedowowym): ok. 10-12h Cena w momencie publikacji: 269,99 zł

Gamingowe akcesoria Mad Dog dają radę

Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Minecraft Legends nie jest szczególnie wymagającą grą, im dalej w las tym więcej jest tam do roboty – błyskawiczne zbieranie brakujących surowców, uzupełnianie armii, odbudowa zniszczonych budynków we wioskach, szybka likwidacja tworzących się coraz to nowych posterunków czy oczyszczanie świata z piglinów. Jeśli chcemy myśleć o zwycięstwie nad tym wszystkim trzeba zapanować. I muszę przyznać, że zestaw klawiatura Mad Dog GK850K i myszka Mad Dog GM750 bardzo dobrze dawał sobie z tym radę.

Jasne, nie jest to sprzęt dla najbardziej wymagających graczy, którzy potrzebują niesamowitej swobody personalizacji niemal każdego parametru posiadanego sprzętu. To raczej coś dla tych, którzy stawiają przede wszystkim na wygodę, precyzję i dobry stosunek jakości do ceny. Ci z pewności na tej klawiaturze i myszce się nie zawiodą.

