Słuchawki dla graczy Mad Dog GH800W to żywy dowód na to, że wśród graczy czysto gamingowa stylistyka, podświetlana i rzucająca się w oczy, jest wiecznie żywa. Pytanie, jak te słuchawki sprawdzają się „w boju”?

Ilu producentów, tyle pomysłów na gamingowe słuchawki! Niektóre z nich są stonowane, inne - niekoniecznie. Mad Dog GH800W to sprzęt stojący raczej nieszczególnie stonowany, rzucający się w oczy o klasycznie gamingowym designie. Pora sprawdzić, jak grają te słuchawki i co mają do zaoferowania zdeklarowanym graczom!

Mad Dog GH800W na pewno są jakieś!

Jak tylko bierzemy te słuchawki do rąk, od razu wyrabiamy sobie o nich opinię. Są tak charakterystyczne, dosłownie nie można przejść obok nich obojętnie. Nie jest to sprzęt dla tych stawiających na minimalizm. Nie, to sprzęt dla tych, którzy mają w swoich sercach specjalne miejsce na podświetlenie RGB i gamingową stylistykę sprzed lat.

Słuchawki są olbrzymie, krzykliwe, ciągnie się za nimi długi przewód w materiałowym oplocie, na którym znajduje się pilot, którym zmienimy głośność i wyłączymy mikrofon, ale nie tylko - pilot pozwala też na sterowanie podświetleniem RGB na muszlach - możemy je wyłączyć, możemy wybrać sobie kolor, ale możemy też wrzucić tu prawdziwą tęczę - wszystko zależy od tego, na co akurat mamy ochotę.

Rozmiar słuchawek przekłada się w przypadku Mad Dogów na wygodę, które są niezwykle wygodne i to nawet dla graczy w okularach. Uszy wpadają w olbrzymie, takie przyjemnie miękkie pady na muszlach, a pałąk wyłożony miękką gąbeczką wygodnie opiera się na naszej głowie. Na brawa zasługuje również wykonanie słuchawek i choć nie znajdziemy tu materiałów premium, to całość jest naprawdę bardzo, ale to bardzo solidnie spasowana.

Specyfikacja Mad Dog GH800W

Typ: nauszne; przewodowe

Mikrofon: tak, dookólny, czułość -42 dB

Impedancja: 64 Ω

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

Dźwięk przestrzenny: 7.1

Średnica membrany: 53 mm

Złącze: USB

Waga: 380 g

Długość przewodu: 2,5 m

Jak grają słuchawki Mad Dog GH800W? Sprawdź na wideo!

Słuchawki 7.1, tak? No to jakie wrażenia z użytkowania?

Po pierwsze i najważniejsze - to nie są słuchawki muzyczne. Dlaczego, skoro brzmią nawet nieźle? Są super dynamiczne, takie imprezowe i przestrzenne. Zbyt przestrzenne i zbyt dynamiczne. Jeśli jednak chcemy kupić je do grania, a po graniu, dla relaksu posłuchać muzyki - to w tej roli sprawdzają się bardzo dobrze.

Fajnie działa pilot, jest mocno plastikowy, ale znowóż - solidny i klika miło dla ucha. Mikrofon dobrze zbiera dźwięk, słychać nas wyraźnie i nawet jak w ferworze sieciowej walki nakrzyczymy na kogoś, to możemy być pewni, że ten ktoś to usłyszy.

Mad Dog GH800W to po prostu dobre słuchawki, bardzo wdzięczne w użytkowaniu. A jak brzmią? Wspominałem już, że nie są to słuchawki muzyczne, więc skupmy się na konkretach - jako słuchawki do grania naprawdę dają radę! Dźwięk jest czysty, przestrzenny, bas mocny i punktowy. Świetny sprzęt, kiedy podchodzimy do grania na poważnie, po szkole, po pracy wrzucamy sobie jakiegoś FPS-a i lecimy, ile fabryka dała. W Mad Dogach wyraźnie słychać, gdzie na mapie dzieje się coś interesującego, skąd nadchodzi niebezpieczeństwo, gdzie wypadałoby się udać w podskokach. Słychać tu tę przestrzeń, słychać pożądaną dynamikę podczas growych sesji. Innymi słowy, robią to, co lubię w gamingowych słuchawkach i robią to dobrze!

Warto?

Jeśli ktoś szuka słuchawek do gier, które designem czepią żywcem ze standardów sprzed lat, kiedy wszystko, co gamingowe musiało być krzykliwe, podświetlane i takie „jakieś”, to Mad Dogi GH800W oferują to wszystko, jednocześnie zapewniając bardzo przyjemne dla ucha wrażenia dźwiękowe z gier. Co ważne, tak na koniec już, to fakt, że im dynamiczniejsza gra, tym słuchawki te radzą sobie w niej lepiej, warto mieć to na uwadze!

Plusy:

wygoda

dynamika i przestrzenność dźwięku w grach

gamingowy design

Minusy:

dla niektórych rozmiar

trzeba polubić się z tym designem