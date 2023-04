Może i nie masz talentu plastycznego, komisja egzaminacyjna z miejsca odrzuciła Twoje podanie na ASP, a jedyny obraz Twojego autorstwa, jaki komukolwiek się spodobał to ofiarowana babci laurka… Mimo to nie poddawaj się, wciąż masz okazję, by zostać najwybitniejszym malarzem w cesarstwie! Jedyne co musisz zrobić to zasiąść z paczką znajomych, przyjaciół bądź rodziną do gry Kanagawa. W tej przepięknie wykonanej planszówce wcielicie się w rolę młodych, ambitnych uczniów próbujących, pod okiem wielkiego mistrza, skomponować najcudowniejszą panoramę w historii. By jednak stworzyć takie arcydzieło potrzebna będzie dobrze zaopatrzona pracownia. Musisz jednak zadbać nie tylko o wystarczającą ilość pędzli czy farb, ale i odpowiednią wiedzę. Kompletuj tematy obrazów z lekcji wielkiego mistrza, planuj do przodu jaki pejzaż chcesz namalować i zarządzaj z głową swoją pracownią - wszystko po to, żeby być najwybitniejszym malarzem XIX-wieku. Musisz się jednak pospieszyć, bowiem Twoi konkurenci mają równie wielkie parcie na szkło!

Najważniejsze cechy: Wersja językowa polska

Liczba graczy 2-4

Wiek 10+

Czas rozgrywki ok. 45 min.

Przedział cenowy 64-100 zł