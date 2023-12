Hardshell Squall z membraną TorrentStretch od Helikon-Tex to przykład świetnie zaprojektowanej kurtki typu hardshell - zewnętrznej warstwy izolującej od warunków atmosferycznych. Kurtka, którą doceni każdy zapalony turysta.

Płatna współpraca z marką Helikon-Tex.

Hardshell czy softshell? A może termiczna potówka jako base layer, polar i windstopper? Istnieje wiele sposobów na zapewnienie komfortu w trudnych warunkach, ale po co iść na kompromisy?

Hardshell Squall na wideo

Techniczna odzież, wykonana z najwyższej jakości materiałów potrafi być uniwersalna i funkcjonalna, wodoodporna i wiatroodporna, a do tego zadziwiająco lekka i wygodna. I taki właśnie jest hardshell Squall z membraną TorrentStretch od Helikon-Tex.

Squall w cenie poniżej 1000 zł oferuje świetne parametry, czyli:

wodoodporność na poziomie 30 000 mm słupa wody,

bardzo dobra oddychalność - mamy tu poziom 30 000 gramów na metr kwadratowy na 24 godziny,

współczynnik oporu parowania RET poniżej 5,

impregnacja DWR, klejone szwy i wodoodporne zamki.

Squall to świetny hardshell, który dobrze radzi sobie z deszczem i śniegiem i w cenie poniżej 1000 zł może być naprawdę dobrym wyborem. Jak dla mnie, to wymarzony prezent dla fanów outdooru - tak dla tych szukających ciuchów wyprawowych, jak i dla sezonowych turystów, dla których będzie kurtką na długie lata.

Dlaczego warto zdecydować się na hardshell, który nie jest przecież ocieplaną kurtką? Otóż hardshell sprawdza się jako warstwa zewnętrzna, o czym wspominam na filmie i o czym napisałem gdzieś powyżej. Taka kurtka założona na ciepły polar lub na ocieplaną kurtkę sprawi, że śnieg, deszcz i zimny wiatr nas nie zmoczą i nie wyziębią. Mało tego, wysokiej jakości membrana zapewnia dobrą oddychalność, co z kolei przekłada się na komfort termiczny. Nie ma chyba nic gorszego niż spocić się lub zmoknąć zimą, co wie każdy, kto choć raz w życiu udał się zimą na 2/3-godzinny spacer.

Co więcej, Squall to kurtka nie tylko na zimę. To również kurtka awaryjna, która po złożeniu nie zajmuje wiele miejsca w plecaku, a kiedy ją założymy, ochroni nas przed wiatrem i deszczem. Hardshell to dobry wybór również na lato, gdyż ochroni nas przed nagłymi opadami. To kurtka sprawdzająca się w mieście, podczas niepogody oraz podczas turystycznych wędrówek, ale to chyba oczywiste, prawda? Innymi słowy, jeśli potrafimy ubrać się warstwowo, założyć jakiś base layer, później coś z ociepleniem i na wierzch właśnie hardshell to możemy być spokojni o swój komfort termiczny - nawet podczas wysiłku fizycznego, jeśli oczywiście wybierzemy dobrze oddychające ubrania.

Reasumując, Squall od Helikon-Tex to propozycja godna uwagi, która powinna sprawdzić się w większości sytuacji życiowych - o ile rzecz jasna potraktuje się ją właśnie jako izolującą od warunków zewnętrznych warstwę, która ma swoje ograniczenia i sama z siebie nie jest kurtką zimową ani nawet jesienną.

