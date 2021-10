Dopisek „gamingowy” często sprawia, że cena rośnie czasem wręcz do absurdalnie wysokich kwot. Havit to producent, który robi to inaczej – daje szansę na tanie granie.

Tanie granie z marką Havit

Kojarzysz Havit? To marka rodem z Państwa Środka, której sprzęt wyróżnia się jedną z najbardziej pożądanych cech na rynku: bardzo dobrym stosunkiem ceny do możliwości, jakie oferuje. Urządzenia z tym logo są też cenione za design, czego najlepszym dowodem są nagrody, takie jak Red Dot Design Award, iF Design Award czy Good-design Award. Te produkty trafiają do różnych części świata i coraz częściej można je spotkać także w Polsce. Warto się nimi zainteresować, bo to bardzo dobry sposób na tanie granie.

Gamingowa myszka za trzy dyszki

Dobrze pokazuje to, o czym mówimy, myszka Havit GAMENOTE MS1005. Rzadko zdarza się, by urządzenie kosztujące 29 złotych oferowało przycisk wielokrotnego strzału, zmianę DPI w locie, konstrukcję z antypoślizgową powierzchnią i podpórką pod kciuk oraz system regulacji wagi (z 6 ciężarkami po 5 gramów każdy).

Jeśli regulacja wagi nie jest dla ciebie priorytetem, ale za to z otwartymi ramionami przyjąłbyś efektowne podświetlenie RGB, rozdzielczość pracy do 6400 DPI, symetryczną konstrukcję i żywotność przycisków sięgającą 5 milionów kliknięć, to w tej samej cenie dostępna jest myszka Havit MS1026 RGB.

Chiński producent podąża też za trendami i przygotowuje tańsze odpowiedzi na konstrukcje cieszące się rosnącą popularnością. Mamy tu na myśli na przykład „dziurawe” myszki – lżejsze i oferujące lepszą wentylację. Reprezentantką tej kategorii jest Havit GAMENOTE MS1023 RGB wyceniona na 49 złotych. Wciąż może też pochwalić się podświetleniem, dodatkowymi przyciskami oraz regulacją DPI w locie.

Gamingowa klawiatura za nieduże pieniądze

Nieodłączną partnerką myszki jest klawiatura i taki sprzęt też możesz kupić za naprawdę nieduże pieniądze. Przykładowo Havit GAMENOTE KB487L kosztuje tylko 55 złotych, co jest wręcz fenomenalną ceną, gdy zauważy się, że oferuje regulowane podświetlenie RGB, 10 dodatkowych przycisków multimedialnych w górnej części i ergonomiczny układ klawiszy, które w dodatku są odporne na ścieranie.

Warto też rzucić okiem na Havit GAMENOTE KB858L. Jej cena jest już wprawdzie zdecydowanie wyższa – wynosi 119 złotych – ale jakże mała się wydaje, gdy dodamy, że jest to klawiatura mechaniczna. Wykorzystuje niebieskie przełączniki o szybkiej reakcji i żywotności na poziomie 50 milionów kliknięć. Oferuje także efektowne podświetlenie RGB, a klawisz Fn pozwala na aktywację dodatkowych funkcji.

Słuchawki – dopełnienie gamingowego zestawu

Dopełnieniem gamingowego zestawu powinny być dobre słuchawki. Jedni wolą douszne, inni nauszne – dla jednych i drugich coś się znajdzie. Na zwolenników tych pierwszych czekają na przykład Havit GE06 za 49 zł, których charakterystycznym elementem jest mikrofon na wysięgniku (który w razie czego możesz odpiąć i korzystać wówczas z wbudowanego mikrofonu). Urządzenie może się też pochwalić technologią redukcji szumów.

Jeżeli wolisz słuchawki zakładane na uszy, to Havit H656d za 69 zł mogą cię zainteresować. Duże, 50-milimetrowe przetworniki oferują przyzwoite brzmienie i przekonujące efekty przestrzenne, a regulowany mikrofon zapewnia bezproblemową komunikację na wirtualnym polu walki. Nie bez znaczenia jest też oddychający materiał, z jakiego wykonane zostały nauszniki, a wisienką na torcie – podświetlenie RGB.

Oczywiście jeśli liczysz na coś więcej i jesteś w stanie też trochę więcej wydać, to także znajdziesz coś dla siebie. Za przykład niech posłużą gamingowe słuchawki Havit H2010D. Zapewniają jeszcze wyższą jakość dźwięku i jeszcze wyższy poziom ergonomii, dzięki czemu sprawdzą się nawet u tych bardziej wymagających graczy.

To wszystko to naturalnie zaledwie niewielki wycinek tego, co ma do zaoferowania Havit. jego produktowe portfolio jest na tyle obszerne, że coś dla siebie może znaleźć tu każdy gracz, który chce grać w komfortowych warunkach, ale nie chce wydawać na to nie wiadomo jak dużych pieniędzy. Bo tak – to możliwe.