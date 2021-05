Te hulajnogi elektryczne Frugal mają hamulce tarczowe, składane kierownice, oświetlenie, odblaski, dobre silniki, tempomaty i przede wszystkim dobre baterie. Jakie są różnice między nimi? Czy warto je kupić? Zapraszam do szybkiej recenzji wideo.

Trzy hulajnogi Frugal, idealne do miasta

Testuję trzy hulajnogi elektryczne: Frugal Alpha, Cyber i Touring 2.0. Wszystkie tej samej marki, ale różniące się wielkością, funkcjonalnością i możliwościami. Włącz film i sprawdź co dokładnie oferują.

Nowe przepisy dotyczące jazdy hulajnogą elektryczną - kliknij tutaj

Frugal Touring 2.0

W zależności od modelu mogą mieć koła o średnicy 8,5, 10, a nawet 12 cali - wszystkie miękkie, pompowane. Ostatnia z tych opcji jest szczególnie ciekawa dla osób jeżdżących po nierównych drogach i chodnikach. Touring 2.0 ma nawet termicznie izolowany kuferek na chłodne napoje lub inne drobne zakupy, a także wyposażony jest w szeroki podest.

Frugal Alpha

Z kolei Alpha ma trochę lżejszą konstrukcję i niższą kierownicę, więc jest idealna dla dzieci, młodzieży lub po prostu niższych osób. Jest zwinna, solidna i ładna.

Frugal Cyber

Model Cyber jest wyższy i odczuwalnie lepiej przyspiesza. Ma też jasne, bardzo dobrze widoczne kierunkowskazy po bokach kierownicy.

Każdą można łatwo złożyć i przenosić. Mają tempomaty, czytelne wyświetlacze, akumulatory nawet na 20-30 km oraz są odporne na deszcz i zachlapania. Słowem: to całkiem interesujące hulajnogi do miasta. Bardzo dobry transport do pracy i z powrotem.

Więcej informacji znajdziecie w powyższym filmie. Zapraszam!