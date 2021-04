Dobra deskorolka elektryczna – czy jak kto woli: hoverboard – to zarazem zabawka, jak i praktyczny środek transportu. To dobry motywator do spędzania czasu na dworze i niezły pomysł na prezent. W tym zestawieniu przedstawiamy najlepsze i najciekawsze modele na rynku.

W poszukiwaniu najlepszej deskorolki elektrycznej…

Ułatwia przemieszczanie się po mieście, a do tego motywuje do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Elektryczna deskorolka jest zdecydowanie czymś więcej niż tylko zabawką (choć i w tym przeznaczeniu sprawdza się bez zarzutu). Wprawdzie coraz więcej osób poszukujących e-pojazdu, stawia na elektryczne hulajnogi, ale hoverboardy wciąż mają swoje grono miłośników i wciąż mają argumenty, przemawiające na ich korzyść.

Jaką deskorolkę elektryczną wybrać, by wybrać dobrze? Przede wszystkim taką, która jest solidnie wykonana, a zarazem niezbyt ciężka (najlepiej, gdy waga oscyluje w okolicach 10 kg). Do tego powinna osiągać dużą prędkość (kilkunastu kilometrów na godzinę) i pozwalać na przejechanie około 20 kilometrów pomiędzy ładowaniami. Oczywiście ważnym argumentem jest też cena: proste modele kupimy już za kilkaset złotych, te bardziej zaawansowane kosztują nieco więcej. I takie, i takie znajdziesz w naszym rankingu.

Jaka deskorolka elektryczna? Ranking 2021:

Blaupunkt EHB506 – 6,5 cala / 15 km/h / 20 km – dobry i tani hoverboard

Kawasaki KX-PRO6.5D – 6,5 cala / 15 km/h / 20 km – uniwersalna deska elektryczna

Fiat 500 Cross 8.5 – 8,5 cala / 15 km/h / 20 km – hovervboard nie tylko na asfalt

Skymaster 11 Evo Smart – 10,5 cala / 15 km/h / 20 km – hoverboard z dużymi kołami

Kawasaki KX-PRO10.0D – 10 cali / 20 km/h / 20 km – najlepsza deskorolka elektryczna

Deskorolka elektryczna to dobre rozwiązanie dla osób poszukujących środka transportu, umożliwiającego przemieszczanie się z punktu A do punktu B – w sposób szybki i bezpieczny. To może być na przykład dojazd do pracy lub do szkoły. Pojazd równie dobrze sprawdza się jako zabawka. Na opanowanie jazdy na hoverboardzie trzeba wprawdzie przeznaczyć trochę czasu, ale potem sterowanie ciałem pozwala poczuć prawdziwą wolność. Dodatkowym atutem tego sprzętu jest to, że pozwala on trenować równowagę i koordynację ruchową. Przejdźmy jednak do rzeczy...

Jaki hoverboard wybrać w 2021 roku? Oto polecane modele

Blaupunkt EHB506 – dobry i tani hoverboard









4,6/5 Ocena benchmark.pl Nie kosztuje szczególnie dużo, ale całkiem nieźle wypada w akcji, a do tego ciekawie się prezentuje z tą swoją asymetryczną stylistyką. Pozwala bezpiecznie poruszać się po mieście z prędkością kilkunastu kilometrów na godzinę. Jednym z największych atutów tej elektrycznej deskorolki jest jednak akumulator o pojemności 4400 mAh – dość duży, by zapewniać do 20 kilometrów zasięgu, a równocześnie na tyle mały, że ładowanie trwa około 1,5 godziny, a waga całego pojazdu wynosi jedynie 10 kilogramów. Ta ostatnia cecha sprawia, że bez trudu można się przemieszczać także wtedy, gdy nie jedziemy. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu deskorolka

Zasięg pojazdu 15-20 km

Prędkość maksymalna 15 km/h

Moc 700 W

Czas ładowania 90 min Pokaż specyfikację

Kawasaki KX-PRO6.5D – uniwersalna deska elektryczna









4,5/5 Ocena benchmark.pl Kawasaki to aktualnie jeden z najbardziej cenionych producentów pojazdów elektrycznych i to nie ostatni raz, gdy widzisz tę nazwę w naszym zestawieniu. Na początek: Kawasaki KX-PRO6.5D, a więc aktualna wersja jednego z najpopularniejszych hoverboardów w naszym kraju. To sprzęt z wyższej półki, wyposażony w zapewniające dobrą amortyzację koła o średnicy 6,5 cala oraz podwójny silnik elektryczny (2 x 250 W). Duet ten pozwala użytkownikowi pędzić z prędkością dochodzącą nawet do 15 km/h i pokonywać wzniesienia o kącie do 30 stopni. W bryzgoszczelnej obudowie pojazdu znalazło się też miejsce na akumulator LG o pojemności 4400 mAh, który do pełna ładuje się w 3 godziny, pozwalając później na przejechanie maksymalnie 20 kilometrów. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu segway

Zasięg pojazdu 20 km

Prędkość maksymalna 15 km/h

Moc 2x 250 W

Czas ładowania 180 min Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Fiat 500 Cross 8.5 – hovervboard nie tylko na asfalt









4,6/5 Ocena benchmark.pl Kolejny model w naszym rankingu ma nieco większe, bo 8,5-calowe koła, które w dodatku są szersze i mają terenowy bieżnik. W efekcie hoverboard sygnowany marką Fiat 500 świetnie radzi sobie nie tylko na asfalcie, ale też w trochę trudniejszym terenie – na przykład na trawnikach. Deska nadaje się więc zarówno do codziennych dojazdów do i z pracy czy szkoły, jak i do czysto rekreacyjnej jazdy. Niestety waga jest tu już zdecydowanie większa i wynosi 12,6 kilograma, ale coś za coś. Spragnionych wrażeń na pewno nie zawiedzie. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu deskorolka

Zasięg pojazdu 20 km

Prędkość maksymalna 15 km/h

Moc 700 W

Czas ładowania 240 min Pokaż specyfikację

Skymaster 11 Evo Smart – hoverboard z dużymi kołami









4,6/5 Ocena benchmark.pl Na jeszcze większych, bo 10,5-calowych kołach osadzony jest Skymaster 11 Evo Smart. To solidny hoverboard, na którym możesz polegać. Zapewnia komfortową i dynamiczną jazdę dzięki swoim dwóm silnikom o łącznej mocy 700 W. Radzi sobie ze wzniesieniami o kącie 15-20 stopni, a po naładowaniu jego akumulatora do pełna można liczyć na to, że nie odmówi posłuszeństwa przez co najmniej 15 kilometrów (w optymalnych warunkach pojedzie i 20 km). Dla bezpieczeństwa producent postarał się o oświetlenie LED. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu deskorolka

Zasięg pojazdu 20 km

Prędkość maksymalna 15 km/h

Moc 700 W

Czas ładowania 150 min Pokaż specyfikację

Kawasaki KX-PRO10.0D – najlepsza deskorolka elektryczna









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ma minimalnie mniejsze koła, ale za to oferuje lepsze osiągi. To Kawasaki KX-PRO10.0D – elektryczna deskorolka na 10-calowych kołach oraz z akumulatorem LG o pojemności 4400 mAh i podwójnym silnikiem o mocy 700 watów na pokładzie. Choć zasięg w tym przypadku wciąż wynosi 20 kilometrów, maksymalna prędkość to już nie 15, lecz 20 km/h. Innymi słowy: w mieście do celu dojedziemy jeszcze szybciej, a bawić będziemy się jeszcze lepiej. Oczywiście producent postarał się też o bardzo dobrze działający system samobalansujący, a kolejną cechą charakterystyczną tego modelu jest bardzo niska (szczególnie jak na ten rozmiar) waga – poniżej 10 kg. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu segway

Zasięg pojazdu 20 km

Prędkość maksymalna 20 km/h

Moc 2x 350 W

Czas ładowania 180 min Pokaż specyfikację

Wymarzona elektryczna deskorolka? Te modele też są godne uwagi:

Manta Smart Balance Board VIPER MSB9022 – jeśli szukasz czegoś tańszego, to ten kosztujący niespełna 700 złotych model jest godny uwagi. Rozpędza się wprawdzie tylko do 12 km/h, a jego zasięg to 15 km, ale dla dziecka czy amatora to powinno być w sam raz.

– jeśli szukasz czegoś tańszego, to ten kosztujący niespełna 700 złotych model jest godny uwagi. Rozpędza się wprawdzie tylko do 12 km/h, a jego zasięg to 15 km, ale dla dziecka czy amatora to powinno być w sam raz. Segway Ninebot S – to z kolei nietypowy hoverboard, bo wyposażony w pałąk umieszczany między kolanami. Zapewnia on prostsze sterowanie, niewymagające przenoszenia ciężaru na jedną czy drugą nogę.

– to z kolei nietypowy hoverboard, bo wyposażony w pałąk umieszczany między kolanami. Zapewnia on prostsze sterowanie, niewymagające przenoszenia ciężaru na jedną czy drugą nogę. Kawasaki Streetboard KX-ST 10.1 – to też ciekawostka, mianowicie hoverboard z kierownicą. Stabilniejszy i prostszy w obsłudze. Osiąga prędkość 25 km/h i pokonuje 30-stopniowe wzniesienia, a zasięg to 25 km.

Skymaster Skateboard 150 – jeżeli zaś interesuje cię nie hoverbaord, lecz longboard elektryczny, to ta propozycja szczególnie może cię zainteresować. Uważaj tylko na maks. obciążenie, bo wynosi ono tylko 65 kg.

To która z nich jest najlepsza?

Trudno odpowiedzieć na tak zadane pytanie, ponieważ dla każdego tym optymalnym modelem może być inny z wymienionych pojazdów. Wierzymy, że przygotowane opisy pomogły ci w podjęciu dobrej decyzji – w razie czego zachęcamy do dyskusji w komentarzach.

