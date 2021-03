HyperX Cloud II Wireless to bezprzewodowe słuchawki gamingowe. Należą do elity najwygodniejszych słuchawek na rynku, a jednocześnie imponują wysoką jakością dźwięku i mają dość dobry mikrofon. Cechują się bardzo niskim opóźnieniem i nadają się do grania oraz słuchania muzyki.

HyperX Cloud II Wireless - opinia w pełni zasłużona

Żeby nie było, że jestem gołosłowny: tutaj macie link do mojej recenzji słuchawek HyperX Cloud 2 sprzed sześciu lat. Napisałem wtedy, że jest to fenomenalne połączenie komfortu noszenia z jakością dźwięku i nadal tak uważam, ale wiecie co? Jeszcze lepiej jest wtedy, gdy się pozbędziemy kabla. Oto moja opinia na temat gamingowych słuchawek bezprzewodowych HyperX Cloud II Wireless. Zapraszam!

A wiecie co jest najlepsze?

Wcale nie trzeba wiele kombinować, żeby stworzyć dobre słuchawki gamingowe. Wystarczy w optymalny sposób połączyć wygodę, jakość i cenę. HyperX najwyraźniej wie o tym doskonale, bo serie Cloud i Cloud Alpha mogą stanowić wzór w swojej kategorii. Na przykład przewodowy model Cloud II, to w moim odczuciu po prostu najlepsze słuchawki do około 300-350 zł.

Jeśli jednak usuniemy przewód i dołożymy elektronikę, akumulator, antenę i kilka innych optymalizacji, to musimy oczekiwać ceny w okolicach 750 zł. Czy słuchawki HyperX Cloud II Wireless są tego warte? Przekonajmy się.

Komfortowe? To mało powiedziane!

HyperX Cloud II Wireless nie są wygodne. To są najwygodniejsze słuchawki, jakie miałem kiedykolwiek na uszach.

Teoretycznie powinienem napisać, że są tak samo wygodne, jak modele przewodowe, ale tak nie jest. Cloud 2 Wireless pod względem komfortu wypadają jeszcze lepiej. Z jednej strony dlatego, że mamy pełną swobodę ruchów i zasięg wynoszący 20 metrów. Drugim powodem jest to, że HyperX wprowadził szereg drobnych optymalizacji w kształcie muszli słuchawkowych oraz najprawdopodobniej również w użytych materiałach.

W rezultacie słuchawki spoczywają na głowie wprost fenomenalnie i są jeszcze lepsze dla osób, które używają słuchawek przez wiele godzin dziennie.

Poduszki - duże, miękkie, dobrze izolujące

Pady lub inaczej poduszki wykonane są z miękkiej gąbki, pokrytej przyjemną w dotyku syntetyczną skórą. Otaczają całą małżowinę i spoczywają wygodnie wokół uszu. Docisk jest znakomicie zbalansowany - nie za słaby, nie za mocny.

Nie tworzą się żadne szczeliny, więc izolacja pasywna od zewnętrznych hałasów jest dobra, a jednocześnie docisk nie męczy skóry. Słuchawki sprawiają wrażenie znacznie większych, niż sugerują ich wymiary zewnętrzne. Są obszerne i świetnie dopasowane.

Wymiary poduszek (zmierzone):

zewnętrzne: 104 x 80 mm

otwór wewnętrzny: 68 x 41 mm

głębokość: 21-23 mm

Wszystko na swoim miejscu - znakomita ergonomia

Obudowy słuchawek są częściowo wykonane z grubego, solidnego tworzywa sztucznego, a częściowo z aluminium (panele boczne).

Z lewej strony umieszczono gniazdo dla mikrofonu, port USB typu C do ładowania akumulatora w słuchawkach, wypukły przycisk wyciszania mikrofonu (łatwo jest wyczuć go palcem), płaski przycisk zasilania oraz diodę informującą o stanie naładowania baterii.

Słyszysz własny głos w słuchawkach

Warto dodać, że przytrzymując przycisk mikrofonu przez 3 sekundy włączymy tak zwany efekt lokalny (samosłyszalność). Będziemy wtedy słyszeli własny głos w słuchawkach. Bywa to bardzo przydatne podczas komunikacji głosowej online.

Z kolei przytrzymując przycisk włączania przez 3 sekundy, włączymy lub wyłączymy efekty wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1.

Z prawej strony znalazła się tylko regulacja głośności. Działa ona z delikatnym, ale wyczuwalnym skokiem.

Na małą i dużą głowę

Widelce trzymające obudowy oraz wewnętrzna struktura pałąka są wykonane ze stali. Giętkie, ale bardzo solidne. Opierając swoją ocenę na podobnej konstrukcji we wcześniejszych modelach, mam przekonanie graniczące z pewnością, że słuchawki HyperX Cloud II Wireless wytrzymają długie lata intensywnego używania.

Jednocześnie warto wyróżnić to, że zakres regulacji pałąka jest na tyle duży, że słuchawki powinny pasować zarówno na niewielką głowę dorastającego dziecka, jak i osoby dorosłej. Poduszka na pałąku jest szeroka, miękka i wygodna nawet po kilku godzinach ciągłego używania.

Mikrofon z sygnalizacją LED

Ramię mikrofonu ma około 10 cm długości. Jest giętkie i dobrze utrzymuje nadany mu kształt. W komplecie dostajemy piankę nakładaną na kapsułę przetwornikiem mikrofonu. Blisko końca ramienia umieszczono pierścień świecący na czerwono, gdy mikrofon jest wyciszony.

Widać go “kątem oka”, szczególnie w nocy, więc bez zdejmowania słuchawek możemy upewnić się, czy mikrofon działa, czy nie.

Jakość mikrofonu

Jakość głosu możecie ocenić na podstawie poniższego nagrania. Dajcie znać w komentarzach czy mikrofon w słuchawkach HyperX Cloud II Wireless spełnia wasze oczekiwania, czy nie.

W moim odczuciu jest po prostu OK. Głos jest wyraźny, a gąbka redukująca dmuchnięcia działa wystarczająco skutecznie. Jedyną wadą są okazjonalnie pojawiające się, dość ciche “piknięcia”. W zasadzie nie wiem jakie może być ich źródło - jest możliwe że to jakieś zakłócenia powodowane przez inny sprzęt bezprzewodowy w domu (router, myszka bezprzewodowa itp.).

Z całą pewnością mikrofon wystarcza do rozmów online w czasie grania. Głos w obu kierunkach jest zrozumiały.

Program na PC

Do obsługi słuchawek może przydać się aplikacja NGenuity, która działa po polsku i można ją pobrać za darmo (aktualnie w wersji Beta). Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku tych słuchawek liczba dostępnych opcji jest niewielka. W zasadzie możemy wyregulować głośność dźwięku, czułość mikrofonu, włączyć odsłuch głosu z mikrofonu oraz efekty 7.1, a następnie zapisać to w postaci profilu ustawień.

W programie widoczny jest też procent naładowania akumulatora w słuchawkach.

HyperX Cloud II Wireless - specyfikacja

konstrukcja: słuchawki gamingowe, wokółuszne, zamknięte, stereo (z opcją wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1)

łączność bezprzewodowa: 2,4 GHz przez nadajnik USB, zasięg około 20 m

czas pracy na baterii: do 30 godzin

łączność przewodowa: nie

aktywna redukcja szumów (ANC): nie

przetworniki: dynamiczne, 53 mm, magnesy neodymowe

pasmo przenoszenia: 15 - 20000 Hz

impedancja: 60 omów

czułość: około 104 dB

masa: 309 g (z mikrofonem)

typ mikrofonu: dwukierunkowy, elektretowy, z redukcją szumów

częstotliwość przenoszenia mikrofonu: 50- 6800 Hz

czułość mikrofonu: -20 dB

inne cechy: mikrofon jest odłączany i ma pierścień LED który świeci, gdy mikrofon jest wyciszony

HyperX Cloud II Wireless to wybitnie wygodne i dobrze grające słuchawki gamingowe. W dodatku bez kabla.

Łączność, zasięg, głośność

Słuchawki mają łączność bezprzewodową, korzystającą z pasma w okolicy 2,4 GHz. Zasięg wystarcza do poruszania się, nawet po dość dużym mieszkaniu - do 20 metrów w każdą stronę. Chyba, że ściany są z żelbetu, to wtedy maksymalny zasięg się skróci. Zaleta jest oczywista: pełna swoboda ruchów i możliwość słuchania muzyki, podczas chodzenia po domu.

Drugą zaletą są bardzo niskie opóźnienia, które pozwalają w pełni komfortowo grać w dynamiczne gry. Sygnał przesyłany jest błyskawicznie i bez słyszalnej kompresji. Ponadto szumy własne generowane przez elektronikę słuchawek, są bardzo małe.

Głośność maksymalna jest wysoka. Muzyki zazwyczaj słuchałem przy głośności około 25 - 40%, a podczas grania 30 - 45% (w zależności od sytuacji). Decybeli nie brakuje.

Nadajnik-odbiornik podłączany jest do USB. Co ważne - działa nie tylko na komputerze PC, ale też na konsoli PS4.

Czas pracy na baterii

Producent deklaruje 30 godzin pracy i na podstawie swoich obserwacji jestem skłonny w to uwierzyć. 3 godziny słuchania / grania zużywa około 10-11% baterii, choć oczywiście wiele zależy od głośności (ja zwykle nie przekraczałem 40% głośności, bo tyle mi wystarczało). Generalnie można przyjąć, że słuchawki wykorzystywane kilka godzin dziennie będzie trzeba ładować powiedzmy raz na tydzień. To dobry czas pracy.

HyperX Cloud II Wireless - jakość dźwięku

Podobnie jak wcześniejsza wersja przewodowa, również model Cloud II Wireless ma bardzo uniwersalną charakterystykę. Rzecz jasna zachowana jest tutaj charakterystyka gamingowa, czyli mocne, dociążone tony niskie, lekko cofnięty środek i podkreślona, choć na szczęście nie za ostra góra pasma.

Jednak w praktyce słuchawki bardzo dobrze nadają się do słuchania szerokiego spektrum muzyki elektronicznej, rapu, dance’u, jazzu, a nawet do lżejszej muzyki gitarowej.

HAELOS - Pale

Moc w dolnym zakresie częstotliwości. Tony niskie są pełne, głębokie, dojrzałe. Brzmią jakby wydobywały się z dużych kolumn w salonie, a nie ze słuchawek. Są dociążone, bardzo dobrze kontrolowane, gładkie i wybrzmiewają długo. Tony średnie są ocieplone i lekko cofnięte, ale wokal jest wyraźny i nie przesłonięty basami. Tony wysokie są chłodne, lekko metaliczne, ale nie za ostre. Wybrzmiewają punktowo, lekko rozchodzą się daleko na boki, w przeciwieństwie do wokalu i niskich częstotliwości, które odtwarzane są bliżej uszu. Separacja dźwięków jest dobra. Nie dokuczają żadne syczące głoski. Jakość jest bardzo dobra.

Kendrick Lamar - Backseat Freestyle

Ten bas! Po prostu WOW! Jak z solidnego, dużego subwoofera. Mięsisty, głęboki, miękki, bardzo mocny. Wokal dobrze odseparowany, lekko ocieplony. Góra chłodniejsza, ale szczegółowa i wyraźna. Co ważne, pomimo potężnych tonów niskich słuchawki dobrze spisują się od niskiej, aż do maksymalnej głośności. Choć szczerze mówiąc nie polecam słuchać powyżej połowy głośności przez dłuższy czas, bo grozi to uszkodzeniem słuchu (słuchawki są po prostu głośne - na jakość narzekać nie mogę).

Rammstein - Deutschland

Jest OK, choć można by było oczekiwać lepszej rozdzielczości i separacji instrumentów. Góra perkusji i gitary czasami potrafią się lekko zlewać. Wokal jest dość wyraźny, ale reszta traci klarowność. Być może słuchawki po prostu cechują się zbyt mocnym dołem, jak na ten typ muzyki. Podkreślam jednak, że nie jest źle, po prostu czystość i przejrzystość utworu powinna być lepsza.

Manu Katche - Keep On Trippin’

Lekkie, relaksujące brzmienie, które zaskakuje bardzo szeroką sceną i znakomitą szczegółowością w górze pasma. Talerze perkusji - po prostu rewelacyjne. Ogólnie brzmienie jest ocieplone, poza właśnie tonami wysokimi i górnym zakresem średnich częstotliwości, które są chłodne. Dół pasma jest miękki i niski, ale nie nachalny. Nie ingeruje i nie przeszkadza. Jest obecny, ale raczej jako dodatek. Króluje środek i góra. Czystość i dynamika i separacja dźwięków są bardzo dobre. Słucha się niesłychanie przyjemnie. HyperX Cloud II Wireless to dobre słuchawki do słuchania jazzu i gatunków z nim spokrewnionych,

Brzmienie w grach też robi pozytywne wrażenie. Głównie dlatego, że słuchawki mają pod dostatkiem mocy, głośności i czystości. Efekty stereofoniczne są wyraźne, więc łatwo można określić kierunek z którego dobiega dany dźwięk. Opóźnienia są znikome, a kompresja niesłyszalna (pod warunkiem oczywiście, że dźwięk w danej grze jest odpowiednio dobry). Efekty w grach mają wysoką dynamikę - obojętnie czy podkręcimy głośność, czy słuchamy cicho dźwięk jest dobrze wyważony. Nawet poniżej 15% głośności dźwięk jest wyraźny i można liczyć na miękki dół oraz detaliczną górę.

Dźwięk przestrzenny 7.1 jest wirtualny. Owszem słychać różnicę i w niektórych grach można się przydać, ale w praktyce moje doświadczenia z podstawowym trybem stereo są lepsze. Słychać po prostu, że dźwięk 7.1 jest zmodyfikowany i nieco sztuczny. Zwiększa się przestrzeń i pojawiają się wirtualne kanały tylne i boczne. Jednak stereo wciąż brzmi naturalniej i wierniej.

HyperX Cloud II Wireless - opinia

Wiadomo, że w słuchawkach liczy się przede wszystkim jakość, moc i szczegółowość, ale nie można też zapomnieć o kwestii komfortu. Stosując bardzo wygodną konstrukcję, miękkie poduszki, stabilną łączność bezprzewodową i znikome opóźnienia HyperX stworzył kolejne niezwykle udane słuchawki gamingowe. W dodatku na tyle uniwersalne, że bez najmniejszego problemu mogą służyć również do słuchania muzyki w całym domu (brak kabla = brak ograniczeń).

Jeśli dodamy to tego dobry czas pracy na baterii do około 30 godzin, całkiem niezły mikrofon i możliwość podłączenia do PC oraz konsoli, to w praktyce otrzymujemy bardzo dobre i godne polecenia słuchawki.

Producent zrobił to ponownie - HyperX Cloud II Wireless to jedne z najlepszych słuchawek gamingowych na rynku. Uwielbiam je za ich fenomenalną wygodę i wysoką jakość dźwięku.

Dajcie znać w komentarzach co Wy o nich sądzicie. Udanego dnia!

HyperX Cloud II Wireless - ocena

fenomenalny komfort (wzór w swojej klasie)

łączność bezprzewodowa (PC i konsola)

dobry czas pracy na baterii

mocny, miękki bas

czyste i szczegółowe brzmienie

słuchawki dobre do gier i muzyki

niezły mikrofon

odsłuch własnego głosu w słuchawkach

szeroki zakres regulacji pałąka

łatwa i intuicyjna obsługa



efekty wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1 nie przydają się zbyt często

100% 5/5

