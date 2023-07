Dobre słuchawki gamingowe to dla wielu graczy niezbędny element wyposażenia. Powinny być wygodne i dobrze izolujące od hałasów, mieć mikrofon i, co najważniejsze, zapewniać wysoką jakość dźwięku. Jakie słuchawki do grania wybrać?

Można spotkać się z opiniami, że słuchawki dla graczy są za drogie w stosunku do tego co oferują. Część osób twierdzi, że do typowego grania offline, gdy nie potrzebujemy mikrofonu sprawdzą się zwykłe słuchawki do muzyki. Chociaż jest w tym trochę prawdy, dobre słuchawki dla graczy to akcesoria specjalnie zaprojektowane w konkretnym celu. Najlepsze modele w swoich kategoriach cenowych oferują naprawdę wiele i nawet jeśli nie zapewniają lepszej jakości dźwięku od słuchawek do muzyki, mogą to nadrabiać kilkoma innymi ważnymi cechami.

W naszym zestawieniu wzięliśmy pod uwagę słuchawki gamingowe od 100 do maksymalnie ok. 1000 zł. Większość kupujących sięga po propozycje mieszczące się właśnie w tym budżecie. Sugerowaliśmy się nie tylko własnymi wrażeniami z użytkowania podczas testów, ale również opiniami innych użytkowników.

Słuchawki gamingowe ranking. Polecane modele

Jakie słuchawki do grania? Co powinny mieć?

Pierwszą i najbardziej oczywistą rzeczą jest mikrofon. W słuchawkach do gier zazwyczaj nie ma on postaci maleńkiego otworu w obudowie słuchawek (tak jak np. w słuchawkach Bluetooth), lecz jest duży i o wiele lepiej radzi sobie z przetwarzaniem ludzkiego głosu. Niektóre słuchawki mają odłączany mikrofon, w innych z kolei jest on chowany lub składany. Zazwyczaj umieszczony jest na długim, giętkim pałąku, dzięki czemu można go ustawić przed ustami, by lepiej wychwytywał głos. Na mikrofon często nałożona jest gąbka lub inny filtr redukujący dmuchnięcia i sprawiający, że członkowie naszej drużyny lepiej nas słyszą.

Kolejną bardzo istotną kwestią jest przewód i złącza. Można kupić słuchawki gamingowe ze złączem USB albo z mini jack 3,5 mm. Jaka jest różnica? Słuchawki z USB można stosować w komputerze bez karty dźwiękowej. Mają one własny, mały układ audio zazwyczaj umieszczony we wtyczce lub w przewodzie. Poza tym słuchawki do gier z USB mogą oferować dźwięk przestrzenny 5.1 lub 7.1 (najczęściej wirtualny). Innymi słowy przez USB będziemy w stanie uzyskać niekiedy ciekawsze efekty dźwiękowe, a nawet szersze możliwości regulacji brzmienia dzięki specjalnemu oprogramowaniu. Warto jednak dodać, że „ciekawsze” nie musi oznaczać lepsze - często zwykłe stereo w dobrych słuchawkach wypada korzystniej.

Wiele słuchawek zamiast USB ma jednak klasyczny wtyk 3,5 mm. Niekiedy jest tylko jeden 4-polowy, który przesyła jednocześnie dźwięk stereo do słuchawek i sygnał z mikrofonu. Pojedynczy wtyk mini jack ma tę zaletę, że można go używać np. ze smartfonem lub laptopem. W innych przypadkach mamy oddzielne złącza do dźwięku z gier i mikrofonu - dwa, niezależne wtyki 3-polowe. Takie rozwiązanie dobrze nadaje się do gamingowych kart dźwiękowych. W sklepach znajdziemy też słuchawki zarówno z USB, jak i mini jack 3,5 mm, niekiedy w postaci dwóch niezależnych przewodów, a niekiedy przejściówki z USB, na 3,5 mm.

Następną ważną rzeczą jest długość i jakość kabla. Niektóre słuchawki mają przewód podstawowy oraz przedłużający. Warto upewnić się, że ich łączna długość to przynajmniej 3 metry. Wtedy bez problemu podłączymy słuchawki gamingowe do komputera stojącego pod biurkiem. Przydatną cechą jest też możliwość odłączania kabla. Dzięki temu można go łatwo i szybko wymienić w razie uszkodzenia. Jeśli przewód nie jest odłączany, to warto wybrać model z oplotem ochronnym, który wzmocni go i ochroni przed łatwym przecięciem lub przetarciem. Alternatywą są bezprzewodowe słuchawki do grania, ale w tym przypadku trzeba się liczyć ze znacznym wzrostem ceny.

Jakie słuchawki gamingowe? Muszą być wygodne

Sama konstrukcja słuchawek dla graczy też ma znaczenie. Muszle powinny być duże i wygodnie otaczać całe uszy (wokółuszne). Powinny też zapewniać w miarę dobrą izolację od dźwięków zewnętrznych, by granie było przyjemniejsze, a dźwięki wyraźniejsze (najlepsze są muszle zamknięte).

Nie warto jednak przesadzać. Idealna izolacja może sprawić, że uszy i skóra wokół nich będą się pocić. Czasami zamiast poduszek skórzanych lepiej jest wybrać welurowe. Wyjątkiem są małe słuchawki gamingowe dokanałowe. Jak sama nazwa wskazuje są one umieszczane wewnątrz uszu, ale wciąż oferują znakomitą izolację dzięki gumowym uszczelkom.

Pałąk słuchawek do grania powinien być sprężysty i wytrzymały. Musi dobrze dociskać poduszki do głowy, ale nie za mocno, gdyż może to powodować dyskomfort po dłuższym czasie. Poduszka na pałąku powinna być w miarę szeroka, gruba i miękka, by lepiej rozkładać obciążenie. Słuchawki do gier często mają agresywną stylistykę, krzykliwe kolory, a nawet podświetlenie. Dodatkową zaletą będzie bogaty zestaw akcesoriów - dodatkowe pady (poduszki), przewody, przejściówki i pokrowce ochronne.

Sprawdźmy zatem, jakie słuchawki do gier kupić. Oto nasz ranking słuchawek gamingowych 2023 r.

Słuchawki dla graczy ranking, czyli top słuchawki gamingowe

Genesis Argon 400 - tanie słuchawki do komputera do 100 zł Ocena benchmark.pl









4,1/5 Polecane słuchawki gamingowe za niewielkie pieniądze? W przypadku ograniczonego budżetu świetnym wyborem będą Genesis Argon 400. Te słuchawki za niecałą stówę wyglądają dość nietypowo, nie są nudne, co dla wielu osób będzie zaletą. Ponadto mają odłączany mikrofon na giętkim ramieniu, akceptowalną jakość komunikacji głosowej, solidnie trzymają się na głowie nie uciskając nadmiernie, są wystarczająco wygodne i wyposażone w 1,5-metrowy przewód w oplocie oraz dwa rodzaje wtyków (2x 3-polowe lub 1x 4-polowy mini jack). Można je więc podłączyć nie tylko do komputera PC, ale też do smartfona, tabletu albo pada od konsoli. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 240 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Genesis Radon 720 - słuchawki gamingowe do 150 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Wielkim obciążeniem dla portfela nie będzie też zakup Genesis Radon 720. W tym przypadku na wyróżnienie zasługuje mikrofon. Jest wyjątkowo niewielki jak na tego typu słuchawki. W naszych testach udało się potwierdzić, że mimo to jego działanie nie budzi zastrzeżeń. Podobnie jak ergonomia i wygoda użytkowania, miękka wewnętrzna wyściółka z tworzywa imitującego skórę dostosowuje się do głowy. Pady są bardzo duże, a nausznice bez najmniejszego problemu mieszczą w sobie całe ucho. Producent zastosował tu przetworniki o średnicy 50mm oraz przewód o długości 2 m ze złączem USB. Brzmienie jest czyste i ma wyraźnie zaakcentowane basy. Nie ma w tym jednak przesady, dzięki czemu Genesis Radon 720 z powodzeniem można wykorzystywać także do słuchania muzyki. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 102 dB

Łączność przewodowa, USB

Mikrofon tak

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Zobacz recenzję

Razer Kraken Kitty Edition - dobre słuchawki gamingowe cosplay Ocena benchmark.pl









4,6/5 Razer Kraken w wydaniu Kitty Edition mają dość konkretnie sprecyzowaną grupę docelową. Z racji swojej stylistyki to model wybierany przez dzieci, kobiety i sympatyków cosplay. Wygląd mogący przywodzić na myśl zabawkę nie powinien być jednak mylący, bo to słuchawki, które wypadają naprawdę dobrze w kwestiach kluczowych dla tego typu sprzętu. Zapewniają niezłej jakości brzmienie, funkcję dźwięku przestrzennego THX Spatial Audio, mają mikrofon kierunkowy z aktywną redukcją szumów i są wygodne. Producent pokusił się nawet o poduszki z żelem chłodzącym zapewniające komfort podczas długich sesji gamingowych. Niejako standardowo dla siebie firma Razer i tu nie poskąpiła podświetlenia Razer Chroma i dedykowanego mu oprogramowania pozwalającego na szerokie opcje personalizacji. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 109

Łączność przewodowa

Mikrofon tak

Waga 408 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

SPC GEAR VIRO Plus - słuchawki dla gracza do 300zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Te słuchawki to fenomen. Cieszą się mnóstwem pozytywnych opinii wśród użytkowników, którzy często określają je najlepszymi słuchawkami gamingowymi w tym budżecie. Wyglądają świetnie, szczególnie w wersji białej, są dobrze wykonane i wygodne. Mają dwa komplety poduszek wokółusznych - skórzane i płócienne, co jest dużą zaletą, bo różne przydają się zimą i latem. Wyposażone są też w wyjątkowo czuły, odłączany mikrofon (zbiera aż za dobrze), więc nadają się do komunikacji podczas grania lub do rozmów głosowych i wideokonferencji. Dobrze izolują od zewnętrznych hałasów i pod względem brzmienia nadają się zarówno do gier, jak i muzyki (coś zbliżonego do HyperX Cloud II). Mają kabel w oplocie, który jest solidny, ale powoduje słyszalny efekt mikrofonowy, po stronie wejścia kabla do obudowy słuchawki. Standardowy wtyk to mini jack 4-polowy, ale można go podpiąć do przejściówki na USB, z miniaturową karta dźwiękową. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa, przewodowa (mini jack 3,5 mm), USB

Mikrofon tak

Waga 307 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

HyperX Cloud II - najlepsze słuchawki gamingowe do 350 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 To słuchawki kochane, uwielbiane i rozchwytywane od lat. Były bardzo popularne i nic nie wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości przestaną być. Są po prostu zbyt dobre, żeby o nich nie wspomnieć. Wielu z Was zapewne kojarzy je bardzo dobrze lub już ich używa. HyperX Cloud 2 to dobre połączenie wygody, jakości dźwięku i ceny. Oferują świetny dźwięk nie tylko w grach, ale również w czasie słuchania muzyki. Mają duże przetworniki 53 mm, które w cenie około 300 zł imponują czystością, dynamiką i szczegółowością brzmienia, niemal w każdej sytuacji. Generują uniwersalne, czyste, dobrze zbalansowane brzmienie. Wyposażone są w przewód o łącznej długości 3 metry (krótsza część z mini jack i dłuższa z USB-A oraz pilotem). Mają też duże miękkie poduszki i odłączany mikrofon na giętkim pałąku. Generują solidne tony niskie, które często polepszają się po kilkudziesięciu godzinach słuchania, a także dobrze kontrolowane tony wysokie (nie kłują, nie syczą). To bardzo dobre słuchawki gamingowe również w 2023 r. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 98 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 350 g

Impedancja 60 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 25000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 15 Hz Zobacz recenzję

Genesis Selen 400 - słuchawki do grania do 300 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Genesis Selen 400 cieszą się wieloma bardzo pozytywnymi opiniami. Wiele osób chwali je za optymalne połączenie łączności bezprzewodowej, dobrego komfortu, solidnej konstrukcji i atrakcyjnego dźwięku. A najlepsze jest to, że pomimo tylu ważnych zalet słuchawki Genesis Selen 400 są całkiem atrakcyjnie wycenione. Ciężko jest znaleźć coś bardziej funkcjonalnego za 350 zł. Słuchawki mają dość dobry mikrofon na giętkim ramieniu, duże 50-milimetrowe przetworniki, opcję wyciszania mikrofonu oraz grube, miękkie poduszki. Łączność bezprzewodowa zapewnia pełną swobodę poruszania się, a nadajnik USB współpracuje nie tylko z komputerem PC, ale też z PlayStation 4 i Nintendo Switch (nie sprawdzałem czy również z innymi konsolami). W razie potrzeby można skorzystać z łączności przewodowej mini jack 3,5 mm. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa, bezprzewodowa

Waga 315 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

SteelSeries Arctis 5 - popularne słuchawki dla graczy do 400 zł Ocena benchmark.pl









4,7/5 Lata mijają, a SteelSeries Arctis 5 zdaniem dużego grona użytkowników pozostają jedną ze zdecydowanie najciekawszych propozycji w swojej kategorii cenowej. Za ok. 350 zł (a niekiedy nawet taniej) otrzymujemy tutaj nie tylko bardzo dobre brzmienie, ale też szereg innych autów bardzo ważnych z punktu widzenia wielogodzinnych sesji z ulubionymi grami. SteelSeries Arctis 5 są lekkie i bardzo wygodne, mają przewiewne muszle (i przyciski na jednej z nich do łatwej kontroli) oraz amortyzowaną opaskę pałąka. Cechują się też niebanalnym designem. Jego ocena to rzecz gustu, ale SteelSeries Arctis 5 bezsprzecznie wyróżniają się z tłumu. Mają też podświetlenie RGB, korzystając z palety 16,8 mln barw można nadać im unikalnego charakteru. Co ważne, bez zarzutu wypada tutaj także działanie mikrofonu, który potrafi skutecznie tłumić szumy. Gdy nie jest potrzebny można go schować w dedykowanym mu miejscu. Najważniejsze cechy: Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 22000 Hz

Łączność przewodowa, przewodowa (mini jack 3,5 mm), USB Zobacz recenzję

Logitech G Pro X - słuchawki gamingowe z najlepszym mikrofonem do 500 zł Ocena benchmark.pl









5/5 Słuchawkami dla graczy, które zrobiły na mnie duże wrażenie w czasie testów, są Logitech PRO X, szczególnie pod względem komunikacji głosowej. Jeśli zależy Wam na najlepszej jakości mikrofonu w słuchawkach do gier, to powinniście wybrać właśnie ten model. Bez przesady można napisać, że jest to najbardziej funkcjonalny i najbardziej dopracowany mikrofon w słuchawkach do gier. Wystarczy zajrzeć do naszej recenzji, by przekonać się jak wiele opcji jest w programie Logitech G HUB. Brzmienie dźwięku też jest znakomite - przypadnie ono do gustu w szczególności miłośnikom mocnego basu. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 91.7

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), USB

Mikrofon tak

Waga 320 g

Impedancja 35 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Zobacz recenzję

HyperX Cloud Alpha Wireless - słuchawki gamingowe bezprzewodowe do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,8/5 Absolutnie świetne słuchawki bezprzewodowe dla graczy, przy połowie głośności wytrzymujące do 300 godzin na baterii. To fenomenalny wynik. A dlaczego przy połowie? Bo słuchawki są tak głośne, że jeśli dbasz o swój słuch, to nie ma sensu słuchać na maksa. Jakość dźwięku jest jedną z najlepszych w bezprzewodowych słuchawkach gamingowych. Mają niewielki nadajnik podłączany do USB, jego zasięg to około 20 metrów. Pasują do komputera PC i konsoli (sprawdzone z PS5 i PS4). Mają dobry, odłączany mikrofon, a pod względem komfortu i wykonania są niemal identyczne jak przewodowe HyperX Cloud Alpha, czyli bliskie ideału. Grają świetnie nie tylko w grach, ale też w wielu gatunkach muzycznych. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 103

Łączność bezprzewodowa, USB

Mikrofon tak

Waga 335 g

Impedancja 62 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 21000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 15 Hz Zobacz recenzję

Najlepsze słuchawki dla graczy

Najlepsze słuchawki dla graczy to naszym zdaniem HyperX Cloud II. Chociaż doczekały się następcy, nadal wypadają bardzo dobrze, a do tego są oferowane w kuszącej cenie. To słuchawki bardzo wygodne, świetnie grające i solidnie wykonane. Zdecydowanie wygrywają pod względem relacji ceny do możliwości.