Nowy rok przyniesie masę wydarzeń sportowych, które będą śledzić wszyscy zapaleni kibice. Nie trzeba jednak być na nich osobiście, a często po prostu nas na to nie stać. Dużo lepszym pomysłem jest oglądanie widowiska przed dobrym telewizorem. I są na to konkretne argumenty.

Płatna współpraca z firmą Samsung

Telewizor w ostatnich latach zmienił swoje główne zastosowanie. Coraz rzadziej oglądamy na nim tradycyjną telewizję, a coraz częściej służy jako domowe centrum rozrywki – można na nim oglądać filmy, śledzić wydarzenia sportowe czy po prostu grać. To świetny sposób na spędzenie wolnego czasu.

Jaki telewizor do sportu? W poradniku opisujemy główne zalety rozrywki przed telewizorem, a także podpowiadamy na czym się skupić przy wyborze nowego modelu. Warto zwrócić uwagę na ofertę firmy Samsung, która ma w ofercie kilka bardzo interesujących konstrukcji z linii Neo QLED.

Lepiej niż na stadionowych trybunach

Nowy rok będzie obfitować w najróżniejsze widowiska sportowe, których nie może odpuścić żaden szanujący się kibic. Świetnym pomysłem, choć drogim, będzie uczestniczenie w nich osobiście. Nie jest to jednak regułą. Wbrew pozorom lepszym pomysłem może być oglądanie ich przed telewizorem. Jaką przewagę ma telewizor do oglądania sportu?

Oglądanie transmisji sportowych przed telewizorem to większa wygoda. Nie musimy tracić czasu na dojazd czy kupować drogich biletów. Dodatkowo możemy je śledzić z komentarzem, który pozwala lepiej zrozumieć wydarzenia rozgrywające się na stadionach i który dodatkowo może wpływać na nasze emocje. Oglądanie meczu na 65-, 75-calowym czy jeszcze większym, 98 – calowym telewizorze, potrafi dostarczyć niezapomnianych wrażeń.

Technologia cały czas się rozwija, a transmisje sportowe mają jeszcze jedną istotną zaletę. Możemy śledzić zbliżenia i wszystkie interesujące detale, których po prostu nie zobaczymy siedząc na trybunach. Choć na stadionach są też już często duże ekrany, to nie zawsze trafiają na nie powtórki scen prezentujących faule, parady bramkarzy czy strzelone bramki pokazane z kilku ujęć kamery. Zapewne już sami doświadczyliśmy tego, jak cennym dodatkiem są powtórki. Pomagają cieszyć się z istotnych fragmentów rozgrywki, ale też rozwiewają wszelkie wątpliwości na boisku.

Idealny komfort oglądania filmów

Sportowe wydarzenia oglądane na telewizorze dostarczają niezapomnianych wrażeń. Nie należy jednak zapominać o innych możliwościach wykorzystania telewizora – najpopularniejszą formą rozrywki oczywiście jest oglądanie filmów i seriali. Platforma Smart TV daje jednak dużo szersze możliwości.

Nowoczesne modele Samsung Smart TV Neo QLED zostały wyposażone w wygodny i intuicyjny system Smart Hub, który w jednym miejscu zbiera najpopularniejsze platformy VOD, takie jak Netflix, HBO Max, player.pl czy Disney+.

Ciekawostką jest także platforma Samsung Smart TV, gdzie obecnie jest dostępnych 1000 aplikacji, z czego 200 jest polskojęzycznych. Użytkownicy mają do wyboru kilkadziesiąt aplikacji sportowych, a wśród nich takie jak TVP Sport i ELEVEN SPORTS, Canal+ i wiele innych, które zawierają kanały sportowe. Dzięki temu sport staje się niezależny od ograniczeń czasowych i geograficznych – ulubione dyscypliny można oglądać na żywo lub w dowolnym dogodnym dla nas momencie.

Nowy sposób na rozrywkę przed telewizorem

Oglądanie filmów, seriali i transmisji sportowych to nie wszystko. Telewizor jest już nowoczesną platformą do grania. Jak wybrać telewizor do grania? Taki sprzęt może służyć jako telewizor do konsoli lub jako telewizor do strumieniowania gier, gdzie istotne będą różne funkcjonalności.

Telewizor do Xbox Series X czy PlayStation 5 powinien oferować odpowiednie parametry wyświetlanego obrazu. Granie na dużym 65- czy 75-calowym ekranie dostarczy równie dużych wrażeń. Nie chodzi jednak tylko o rozmiar. Telewizor gamingowy Neo QLED oferuje szereg udogodnień dla graczy, takie jak niski input lag czy wysoka częstotliwość odświeżania, dzięki czemu zapewnia ultrapłynną rozgrywką bez opóźnień i rozmycia ruchu.

Nie można jednak zapominać o strumieniowaniu gier w chmurze - to coraz popularniejsza gałąź rozrywki, z której chętnie korzystają miłośnicy wirtualnych rozgrywek. Dzięki niej wiele tytułów, z których wcześniej mogli czerpać satysfakcję tylko posiadacze konsol, stało się teraz znacznie przystępniejszych. TV dla graczy, którzy posiadają subskrypcje do wybranych serwisów pozwala korzystać z trzech aplikacji: Xbox, NVIDIA GeForce Now i Utomik, które dają w sumie dostęp do blisko 2000 gier w wysokiej jakości. Telewizor dla graczy oferuje naprawdę bogaty zestaw tytułów.

Granie śmiało można nazwać nową formą sportowej rozrywki. Dobry telewizor do gier dostarczy niesamowitych wrażeń, pozwoli zbudować skuteczną przewagę nad wirtualnym przeciwnikiem, ale też spokojnie śledzić na żywo transmisję e-sportowe. W przypadku modeli Samsunga można liczyć także na funkcję Panelu Gracza 2.0, który poprzez podręczne menu ułatwia kontrolę nad ustawieniami ekranu, bezprzewodowymi słuchawkami i innymi parametrami.

Perfekcyjny obraz

Transmisje sportowe to najczęściej dynamiczna akcja, nieoczekiwane zwroty i duże emocji. Jaki telewizor do oglądania sportu będzie najlepszym wyborem? Najnowsze modele Samsung Neo QLED sprawdzą się tutaj znakomicie – to modele, które spełnią oczekiwania miłośników sportowych wrażeń – lubiących oglądać zmagania piłkarzy czy siatkarzy na boisku, ale również tych preferujących granie w chmurze.

Jaki telewizor do sportu w 2024? Powinien mieć duży, 65-, 75-, czy nawet 85-calowy ekran Quantum Mini LED lub Samsung OLED, który zapewnia głęboką czerń, zwiększony poziom jasności oraz intensywne szczegóły i kontrast w każdym fragmencie obrazu. Technologia Quantum Mini LED, pozwala cieszyć się zachwycającym obrazem dzięki precyzyjnej kontroli podświetlenia. Jeśli lubimy oglądać mecze z przyjaciółmi to im większy ekran, tym lepiej.

Nowoczesny telewizor do sportu to jednak coś więcej. Samsung stosuje w swoich telewizorach neuronowy procesor AI Quantum, dzięki któremu można podnieść jakość obrazu, doskonale odwzorowując detale. Jest do tego wykorzystywana sztuczna inteligencja, która automatycznie dostosuje jasność, wzmocni kontrast i poprawi rozdzielczość do najlepszej możliwej jakości. Powinien oferować doskonały dźwięk, wysoką jasność, ale np. także umożliwić nam komentowanie boiskowych wydarzeń na ekranie telewizora za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ekran wybranych zaawansowanych telewizorów Samsung możemy podzielić na 2 części. Na większej oglądamy mecz, a na mniejszej po połączeniu telewizora ze smartfonem możemy uruchomić komunikator i komentować mecz.

Brzmienie wgniatające w fotel

Emocje związane z rywalizacją sportową, a także e-sportową, to nie tylko doskonały obraz, ale również bogate doświadczenie dźwiękowe, które uzupełnia warstwę wizualną. Sam TV do sportu może nie wystarczyć. Dobrym uzupełnieniem telewizora Samsung Neo QLED będzie soundbar – szczególnie warto zwrócić uwagę na nowoczesne modele Samsung z serii Q.

Telewizor do oglądania meczów z dobrze dobranym soundbarem to zupełnie inny poziom komfortu. Wystarczy zająć wygodne miejsce w naszym salonie, aby doświadczyć przestrzeni napełnionej doskonałym dźwiękiem. Dobrze dobrany soundbar taki jak Q800C czy Q930C pozwoli nam usłyszeć każdy pojedynczy dźwięk poruszający się nad nami lub wokół nas, tak jakbyśmy się znajdowali na środku boiska.

Kluczowe znaczenie odgrywa wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Przykładowo w modelu Samsung Soundbar Q930C zastosowano konfigurację 9.1.4 - 9 kanałów równomiernie rozprowadzających dźwięk, 1 niskotonowy i 4 skierowane ku górze sprawią, że dźwięk będzie otaczał nas z każdej strony, a nasze sportowe emocje sięgną zenitu, stając się jeszcze bardziej intensywne i realistyczne.

Widowisko sportowe przed telewizorem to dobry pomysł

Oglądanie widowiska sportowego przed telewizorem to doskonały pomysł. Zobaczymy po prostu więcej i do tego z różnej perspektywy. Modele Samsung Neo QLED zapewniają świetną jakość obrazu i doskonałe odwzorowanie szczegółów, a w połączeniu z soundbarem Samsung z serii Q możemy liczyć także na idealne brzmienie, pozwalające lepiej doświadczyć stadionowych emocji. Platforma Samsung Smart TV pozwala oglądać widowiska sportowe z całego świata, a wsparcie dla strumieniowania gier daje dostęp do tysięcy tytułów, które wcześniej były dostępne tylko dla posiadaczy konsol. Świat sportu i emocji mamy cały czas w zasięgu pilota i sami decydujemy, co i kiedy chcemy oglądać.

