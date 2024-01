Nie chcesz już należeć do grupy na Facebooku? A może chcesz opuścić czat grupowy w komunikatorze Messenger? Instrukcje dla obu tych działań znajdziesz w dzisiejszym poradniku.

Produkty amerykańskiej firmy Meta do komunikacji ze znajomymi są bardzo popularne. Wśród nich znajdziemy Facebooka, Messengera, ale także aplikację Instagram i komunikator WhatsApp. Dziś zajmiemy się dwoma pierwszymi z tej listy. Postaramy się podpowiedzieć, jak usunąć się z grupy na Messengerze i jak opuścić grupę na Facebooku.

Opuszczenie grupy na Messenger lub FB

Możliwość tworzenia czatów grupowych na Messengerze to często niezwykle przydatna opcja. Możemy w ten sposób dodać swoich znajomych, rodzinę, czy kolegów i koleżanki z klasy. Wspólne rozmowy są widoczne dla wszystkich, tak samo jak przesyłane w ten sposób pliki - na przykład zdjęcia i “głosówki”. Grupy na Facebooku przypominają natomiast fanpage i pozwalają na prowadzenie dyskusji w różnych wątkach i na publikowanie widocznych dla wszystkich postów.

Niekiedy jednak nie chcemy już przynależeć do takiej grupy. Otrzymujemy z niej zbyt wiele powiadomień lub informacje dostępne tam są po prostu nieaktualne (np. grupa dotyczyła zrzutki na prezent dla kolegi, a impreza już się odbyła).Na szczęście, opuszczenie grupy na Messengerze jest dość proste i wymaga tylko kilku kliknięć. Równie nieskomplikowany jest sposób na to, jak usunąć się z grupy na Facebooku.

Jak usunąć się z grupy na Messengerze?

Messenger kiedyś był integralną częścią serwisu Facebook, dziś funkcjonuje jednak niezależnie. Obie aplikacje (lub strony www) są jednak ze sobą związane. Jedną z funkcjonalności Messengera jest opcja tworzenia czatów grupowych. Jak opuścić chat wieloosobowy na Messengerze?

Opuszczenie czatu grupowego na Messengerze krok po kroku (smartfon)

Otwieramy aplikację Messenger Wchodzimy w chat grupowy, który chcemy opuścić Wchodzimy do ustawień chata - wciskamy ikonkę “i” w prawym, górnym rogu okna Opcja “Opuść czat” znajduje się na ostatniej pozycji, jest zaznaczona czerwonym kolorem Potwierdzamy chęć usunięcia się z czatu grupowego na Messenger

Po wykonaniu powyższych operacji nie będzie już możliwe przeglądanie czatu, czy odbieranie nowych wiadomości. Nasze wiadomości i wysłane dotychczas pliki pozostaną jednak w grupie i będą widoczne dla innych użytkowników.

Opuszczenie grupy na Messengerze z komputera

Czasami z komunikatora Messenger korzystamy nie na smartfonie, a z poziomu komputera. Wtedy też możemy w dość prosty sposób opuścić rozmowę grupową. Mamy dwie metody dostępu do tej opcji:

Opuszczenie grupy na stronie messenger.com

Jak opuścić czat grupowy na stronie facebook.com

W tym pierwszym przypadku otwieramy rozmowę grupową, którą chcemy opuścić. Po prawej stronie ekranu mamy menu z zakładkami - wybieramy “Prywatność i pomoc”. Tam zaznaczamy opcję”Opuść grupę”.

Jak opuścić rozmowę grupową Messenger na stronie facebook.com? Otwieramy okienko czatu grupowego, a następnie przy nazwie grupy wciskamy strzałeczkę w dół. Z lewej strony pojawią się dodatkowe opcje. Tam wybieramy “Opuść grupę”.

Jak opuścić grupę na Facebooku? Poradnik dla korzystających z PC

Opuszczenie facebookowej grupy z poziomu komputera nikomu nie sprawi problemu. Jeśli nie chcesz już należeć do danej grupy, najpierw wejdź do tej grupy. Następnie z lewej strony zobaczysz przycisk z napisem “Dołączono”. Wybierz tę opcję i zmień status na “Opuść grupę”. Potwierdzam to działanie i gotowe - nie jesteś już członkiem grupy na Facebooku.

Krok po kroku - jak usunąć się z grupy na FB ze smartfona

Ostatnia kwestia: jak usunąć się z grupy na Facebooku ze smartfona? Także w ten sposób wystarczy kilka kliknięć, aby opuścić grupę FB. Najpierw wchodzimy do grupy. Po prawej stronie pod danymi grupy znajdujemy ikonkę z członkami grupy i strzałeczką. Po otworzeniu tej opcji wybieramy “Opuść grupę” i zatwierdzamy działanie.