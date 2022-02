Sprzęt nie zawsze kupujemy w pełni skonfigurowany, a czasami wręcz sami składamy komputer. Instalacja systemu z dołączonego z licencją pendrive’a jest dosyć prosta, ale problemy zaczynają się chwilę po niej – gdy odkrywamy, że nie ma Internetu! Co wtedy należy zrobić?

Z góry zaznaczamy, że opisywane tu procedury nie będą niczym odkrywczym dla części z naszych czytelników, którzy od dawna siedzą „w temacie”. Jednocześnie absolutnie rozumiemy osoby mniej ze sprzętem i oprogramowaniem zaznajomione i dla nich właśnie ten poradnik piszemy. Jeżeli jednakże Wasz problem z działaniem sieci nie dotyczy braku sterowników, to odsyłamy do artykułu o innych, przeróżnych, pomniejszych problemach z dostępem do internetu, w którym podpowiadamy, jak sobie z nimi poradzić. Pamiętajcie też, że jeżeli połączenie z siecią działa, ale podejrzanie wolno, to warto to zweryfikować np. wykonując tzw. „speed test” łącza. A teraz już przechodzimy do głównego tematu.



Zainstalowałeś Windows 10 na nowym PC? Takiego widoku możesz się spodziewać po zajrzeniu do menadżera urządzeń...

Co robić, gdy system nie wykrywa karty sieciowej, a sterowniki są na błyszczącej podstawce pod kubek (DVD)

Problem z brakiem sterowników do karty sieciowej dotyczy zwykle nowych instalacji systemu operacyjnego i skupimy się tu na Microsoft Windows, gdyż jeżeli wybraliście jedną z dystrybucji Linuxa, to znaczy, że lubicie do takich rzeczy dochodzić samodzielnie ;) Większość producentów nadal dostarcza sterowniki do swoich płyt głównych oraz zewnętrznych kart sieciowych w formie płyty DVD, którą obecnie można co najwyżej powiesić na lusterku w samochodzie (co podobno pomaga na mandaty przez wzbudzanie litości u policjantów), więc musimy sobie radzić inaczej. Oto kilka sposobów.

Sposób na doczepkę

Całkiem możliwe, że mimo wszystko gdzieś w kartonie z niezbędną elektroniką, której nie można pod żadnym pozorem wyrzucać (nie udawajcie, że takiego nie macie!), znajdzie się również napęd DVD ze złączem SATA – nawet jeżeli Wasza obudowa nie posiada otworu na takie 5,25-calowe ustrojstwo, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby na chwilę podpiąć je „z boku” – nawet najnowsze płyty główne nadal są wstecznie kompatybilne z napędami SATA, a Wasz zasilacz powinien również posiadać odpowiednie złącze zasilające. Napęd po udanej instalacji sterowników z płyty producenta można z powrotem schować do kartonu na strychu.



Tylko szybko instaluj sterowniki z płyty, póki nikt nie patrzy!

Sposób na telefon do przyjaciela

To, że Wasz nowiutki sprzęt nie posiada napędu, to rzecz oczywista, ale całkiem możliwe, że ten, z którego się przesiadacie, albo jeszcze jakiś poprzedni, którego teraz używa ktoś z młodszego pokolenia, taki napęd posiada. Oczywiście można by zakraść się nocą i po porwaniu napędu przejść do punktu poprzedniego, jednak w tym przypadku dużo łatwiej i szybciej będzie skorzystać z napędu w już działającym komputerze. Zakładamy, że obecnie każdy ma przynajmniej dwa stare pendrive’y, bo właśnie taki sprzęt posłuży nam tutaj za nośnik – oto co robimy:

Wkładamy płytę ze sterownikami do napędu w starym komputerze oraz podpinamy do niego pendrive; W okienku „Ten Komputer” (dawniej „Mój Komputer”) klikamy prawym przyciskiem myszy na napęd DVD z płytą; Wybieramy z menu kontekstowego opcję Kopiuj; Przechodzimy do naszego pendrive’a i np. skrótem „Ctrl+V” wklejamy zawartość płyty na pendrive; Po skończeniu kopiowania bezpiecznie usuwamy pendrive i podpinamy pod nowy PC; Rozpoczynamy instalację, klikając w najładniejszą ikonkę w skopiowanym folderze (próbując do skutku).



Uwaga! Czasami plik instalacyjny (.exe) może być mocniej schowany, jak w przypadku pobranych przez nas sterowników do płyty głównej MSI (na górze widać pełną ścieżkę do tego pliku). Warto też pamiętać, że system domyślnie ukrywa rozszerzenia plików.

A co, jeżeli pendrive’a nie mamy albo okaże się za mało pojemny? Tu można posłużyć się naszym telefonem, podpinając go w roli pamięci masowej do komputera z napędem. To niestety dotyczy tylko urządzeń z Androidem, użytkownicy telefonów Apple muszą odżałować kilka złotych na pendrive’a z Biedronki.

Sposób na kabel

Obstawiamy, że 90% osób szukających rozwiązania opisywanego problemu próbuje połączyć się z routerem bezprzewodowo – nic w tym dziwnego, bo to właśnie ze sterownikami do Wi-Fi Windows ma najczęściej problem. Możliwe zatem, że połączenie przewodowe (obecne w każdym PC i sporej większości laptopów) będzie funkcjonować bezpośrednio po instalacji systemu. W takim przypadku na tę krótką chwilę można komputer przenieść bliżej routera i podpiąć się do niego kablem sieciowym, aby Windows automatycznie pobrał sterowniki do Wi-Fi z Internetu. Tylko radzimy uważać - szybkość i niezawodność połączenia przewodowego może uzależniać!



Takiego kabla będziecie potrzebować - potencjalnie może być dłuższy.

Jak zainstalować sterowniki, gdy nie ma ich w zestawie?

Czasami sprzęt sieciowy mamy z drugiej ręki albo producent uzna za zabawne nakazać pobranie sterowników do karty sieciowej z Internetu (prawdziwe historie!). Co zrobić w takiej sytuacji? Jak żyć? Tu w zasadzie wystarczy nam telefon (z Androidem…), kabel USB do tego telefonu oraz dostęp do Internetu lub pokaźny pakiet danych u operatora. Posłużymy się tutaj przykładem karty sieciowej, która występuje w większości nowych laptopów – Intel AX201 – w naszym przypadku na nowej płycie głównej MSI Z690 Tomahawk WiFi.

Krok po kroku, jak zdobyć i zainstalować sterowniki do karty sieciowej na komputerze bez dostępu do Internetu

1. Zaczynamy od ustalenia modelu oraz producenta karty sieciowej (jeżeli ta jest osobnym bytem) lub płyty głównej (w PC), lub w ostateczności całego laptopa, jeżeli to jego dotyczy problem;

2. Na telefonie lub innym PC z dostępem do Internetu odszukujemy (najlepiej w Google) frazy składającej się z odszukanej nazwy modelu, producenta oraz po nich hasła „sterowniki”;

3. Wchodzimy w link, który posiada w adresie nazwę producenta – w naszym przypadku będzie to www.pl.msi.com;

4. Często w tym miejscu zostaniemy poproszeni o określenie wersji systemu operacyjnego (jeżeli używamy Windows 11, a nie ma go na liście, to pozostaje spróbować wersji dla Windows 10), po czym ukaże nam się lista wszystkich sterowników do danego sprzętu (lub po prostu link do pobrania sterowników w przypadku dodatkowej karty sieciowej) – naturalnie pobieramy;

5. Pobrany plik będzie zwykle w formie wykonywalnej (rozszerzenie .exe), ale może się zdarzyć, że pobierzemy archiwum, w takim przypadku należy po pobraniu wyodrębnić wszystkie pliki;

6. Pobrany plik lub wyodrębniony folder przenosimy przy pomocy telefonu lub pendrive’a na nowy komputer i tam rozpoczynamy instalację;

Najpopularniejsze sterowniki do Wi-Fi

Dla Waszej wygody przygotowaliśmy listę linków do sterowników najczęściej spotykanych układów sieciowych w laptopach (i PC) – oczywiście należy stosować dopiero po odpowiednim rozpoznaniu posiadanego modelu:

Dodatkowo podpowiadamy, gdzie szukać sterowników do najpopularniejszych kart USB (i na PCI-E) w naszym kraju, czyli od TP-Link: