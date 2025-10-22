Planujecie budowę nowego komputera z procesorem Intel i zastanawiacie się nad wyborem odpowiedniej płyty głównej? Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych modeli zarówno ze starszym gniazdem LGA 1700, jak i nowszym LGA 1851.

Procesory Intel często są pierwszym wyborem przy składaniu nowego komputera. Jednostki zapewniają niezłą wydajność, a do tego często są oferowane w atrakcyjnych cenach. Kluczową kwestią jest jednak wybór odpowiedniej płyty głównej, która może mieć istotny wpływ na możliwości zestawu.

Jaką wybrać płytę główną Intel? Dostępnych modeli jest naprawdę sporo, więc mniej doświadczeni czytelnicy mogą mieć z tym problem. Z pomocą przychodzi ranking płyt głównych. W naszym zestawieniu znajdziecie najlepsze modele z różnych segmentów cenowych – począwszy od modeli do tanich komputerów do domu lub biura, po topowe konstrukcje do budowy najwydajniejszych zestawów do gier.

Jaka płyta główna Intel - ranking modeli

Na rynku są również dostępne procesory AMD Ryzen, które też są propozycją godną uwagi. Jeśli planujecie złożyć komputer właśnie z takim procesorem, koniecznie zerknijcie do naszego zestawienia polecanych płyt głównych AMD.

Na co zwracać uwagę przy zakupie płyty głównej?

Najważniejszą kwestią przy wyborze płyty głównej jest decyzja dotycząca platformy. Obecnie w sprzedaży znajdziemy modele z dwoma typami gniazd: starszym LGA 1700 oraz nowszym LGA 1851, które obsługują różne generacje procesorów.

LGA 1700 współpracuje z procesorami Intel Core 12., 13. i 14. generacji. Choć to starsze jednostki, wciąż oferują bardzo dobrą wydajność w grach i programach, a dzięki spadkom cen są atrakcyjnym wyborem do tańszych zestawów. Atutem tej platformy jest też obsługa zarówno starszych pamięci DDR4, jak i nowszych DDR5.

LGA 1851 to z kolei nowsze gniazdo, przeznaczone dla procesorów Intel Core Ultra 200. Jednostki bazują na nowszej architekturze, która zapewnia wyższą wydajność w programach i lepszą efektywność energetyczną. Trzeba jednak pamiętać, że platforma ta obsługuje wyłącznie pamięci DDR5 – nowsze, szybsze i zapewniające większą pojemność. To rozwiązanie dla osób planujących budowę wydajniejszych komputerów – dla graczy i twórców treści.

Warto jednak pamiętać, że topowe procesory generują dużo ciepła i wymagają wydajnych systemów – najlepiej chłodzenia wodnego. Osoby zainteresowane podkręcaniem powinny wybrać jednostki z dopiskiem K (np. Core i5-14600K czy Core Ultra 7 265K) oraz płyty główne z serii Z (np. Z790, Z890). Tańszą alternatywą mogą być modele z serii B (B760, B860) – co prawda nie pozwalają na podkręcanie procesora, ale nadal umożliwiają korzystanie z szybszych pamięci RAM.

Droższe płyty główne wyróżniają się nie tylko efektownym wyglądem i rozbudowanym chłodzeniem, lecz także większą funkcjonalnością. Oferują zwykle więcej złączy M.2 na szybkie dyski SSD NVMe, szybsze porty USB, a także nowoczesne karty sieciowe LAN i Wi-Fi. Dla entuzjastów podkręcania istotna będzie także mocniejsza, dobrze chłodzona sekcja zasilania.

Ostatnim ważnym aspektem jest rozmiar płyty głównej. Najczęściej wybierane są modele ATX, które pasują do standardowych obudów typu midi tower. Do mniejszych komputerów sprawdzą się płyty mATX lub mini-ITX, natomiast najbardziej rozbudowane konstrukcje w formacie E-ATX wymagają dużych, pojemnych obudów.

Gigabyte H610M H V3 DDR4 – tania płyta główna do domowego komputera

Gigabyte H610M H V3 DDR4 to bardzo podstawowa płyta główna, która pozwoli na budowę taniego komputera do mniej wymagających, codziennych zastosowań. Konstrukcja obsługuje procesory Intel Core 12., 13. i 14. generacji pod gniazdo LGA 1700 oraz dwukanałowe zestawy pamięci DDR4 RAM. Do dyspozycji oddano podstawowy zestaw portów – m.in. gniazdko M.2 PCIe 3.0 x4, kilka portów USB oraz wyjścia HDMI i VGA dla grafiki zintegrowanej w procesorze. Płyta oferuje skromną, niechłodzoną sekcję zasilania, więc nadaje się do zestawów ze słabszymi procesorami Intel Celeron, Pentium, ewentualnie Core i3. Głównym atutem jest bardzo niska cena (na czas publikacji artykułu wynosi poniżej 300 zł), co pozwoli zbudować tani komputer.

MSI PRO B760-P DDR4 II – dobra płyta LGA 1700 do taniego komputera

Jeśli składacie tani zestaw do grania na bazie starszego procesora Intel Core 12., 13. lub 14 generacji, warto wybrać nieco lepszą konstrukcję – ciekawą propozycją może być model MSI PRO B760-P DDR4 II, który wyróżnia się bardzo atrakcyjną ceną (szczególnie druga, skromniejsza rewizja - cena na czas publikacji tekstu ok. 400 zł). Płyta oferuje niezłą chłodzoną sekcję zasilania, dzięki czemu poradzi sobie nawet z wydajniejszymi jednostkami Core i5 czy Core i7 (nie pozwala na podkręcanie). Do tego nadal obsługuje starsze pamięci DDR4 RAM. Na uwagę zasługuje całkiem niezły komplet złączy – dwa złącza M.2 PCIe 4.0 x4 pod szybkie dyski SSD NVMe, nowe porty USB, a do tego też szybka karta sieciowa 2.5G LAN.

ASRock B860M Pro RS WiFi – tania płyta główna pod LGA 1851

ASRock B860M Pro RS WiFi oferuje gniazdo LGA 1851 oraz wsparcie dla pamięci DDR5 – taka płyta jest dobrą propozycją jeśli składacie komputer z nowszym procesorem Intel Core Ultra 200, ale nie zależy wam na podkręcaniu i nie chcecie wydawać na sprzęt ogromnych pieniędzy (w polskich sklepach ceny oscylują w granicach 600 zł). Do dyspozycji oddano złącza M.2 (w tym nawet jedno PCIe 5.0 x4 pod topowe dyski SSD NVMe - zainstalowano na nim dodatkowy radiator), kilka portów USB, a do tego szybkie karty sieciowe – przewodową 2.5G LAN i bezprzewodową Wi-Fi 6E. Płytę śmiało można połączyć z procesorami ze średniej półki, co pozwoli na zbudowanie wydajnego, nowoczesnego i niedrogiego komputera.

MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI – dobra płyta główna LGA 1851 do grania

MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI to lepsza konstrukcja, która spełni oczekiwania wymagających użytkowników, którzy jednocześnie nie chcą wydawać na sprzęt ogromnych pieniędzy (w dużych sklepach przyjdzie nam za nią zapłacić ok. 1100 zł). Płyta poradzi sobie z topowymi procesorami, a do tego pozwoli na podkręcanie odblokowanych modeli. Co więcej, producent zadbał też o bogaty zestaw portów – cztery gniazdka M.2 (w tym jedno PCIe 5.0 x4), szybkie złącza USB 20 Gb/s, a do tego nawet Thunderbolt 4. Do tego dobry układ dźwiękowy oraz szybkie karty sieciowe 5G LAN i Wi-Fi 7.

ASUS ROG Maximus Z890 Hero – bardzo dobra płyta główna LGA 1851

ASUS ROG Maximus Z890 Hero to płyta główna, która spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników poszukujących wydajnego i eleganckiego sprzętu klasy premium. Płyta pozwoli zbudować nowoczesny zestaw, z topowymi procesorami Core Ultra 7 czy Ultra 9 i najszybszymi zestawami pamięci DDR5. Producent wyposażył płytę w bogaty zestaw złączy – w tym kilka gniazd M.2 (trzy w standardzie PCIe 5.0 x4), porty USB oraz Thunderbolt 4. Gracze docenią wysokiej jakości układ audio, a dodatkowym atutem są dwie szybkie karty sieciowe: 2.5G i 5G LAN. Nie zabrakło też najnowszej łączności bezprzewodowej Wi-Fi 7. Ceny w sklepach oscylują w granicach ok. 3 tys. zł.

Najlepsza płyta główna Intel

Trudno wskazać jeden uniwersalny model, ponieważ wybór zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika oraz budżetu. Dla większości osób w zupełności wystarczą konstrukcje ze średniej półki. Jeśli jednak planujesz złożyć nowy zestaw, warto rozważyć płytę MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI – oferuje ona bogatą funkcjonalność, a przy tym jest dostępna w bardzo atrakcyjnej cenie.