Jak dobrze ustawić antenki routera? Kupić dobry router to tylko połowa sukcesu. Równie ważne jest to, gdzie i jak go postawimy. Przygotowaliśmy dla Was kilka porad na temat tego, jak odpowiednio ustawić swoją bramę do Internetu.

Nim zaczniemy warto sprawdzić szybkość swojego internetu. Po przeczytaniu naszego poradnika zachęcamy do uruchomienia go ponownie. Być może część z Was będzie mogła pochwalić się sporym wzrostem transferu.

Złe ustawienie znacznie obniży możliwości nawet najlepszego routera

Nieraz już wskazywaliśmy najlepsze naszym zdaniem routery. Czasy mamy takie, że nawet do 200 zł można kupić całkiem przyzwoity sprzęt, ale często po zakupie polecanego przez wszystkich routera następuje rozczarowanie. Zasięg jest słaby, transfer niski, a opóźnienia wysokie. Czy te recenzje kłamały? A może macie jakiś problem z siecią natury innej niż sprzętowa? Najczęściej jednak przyczyna jest bardzo prozaiczna – brak należytej uwagi przy pozycjonowaniu routera – tym się dzisiaj zajmiemy.



Nigdy nie stawiaj routera obok lodówki ;)

1. Lokalizacja to podstawa

Najczęstszym problemem jest lokalizacja routera. Jako że obecnie dostawcy Internetu, czy to zwykłego szerokopasmowego, czy światłowodowego, swoje urządzenia (modem) montują zaraz przy zewnętrznej ścianie mieszkania lub domu (często deweloper nawet przeznacza na ten cel specjalną szafkę). To domyślnym miejscem na ulokowanie routera jest właśnie bezpośrednie sąsiedztwo takiego modemu.



O ile nie chcemy współdzielić Internetu z sąsiadami, to zaleca się raczej przenieść router do centrum mieszkania…

Jak widać powyżej, i co wynika ze specyfikacji anten dookólnych, w jakie każdy router jest wyposażony (nawet jeżeli są to anteny wewnętrzne), taka lokalizacja to bardzo słaby pomysł, nawet w niedużych mieszkaniach, a o domach jednorodzinnych nie wspominając. Co możemy zatem zrobić? Wykorzystać istniejące połączenie przewodowe idące zapewne z tego punktu do innego pomieszczenia w centrum domu, aby właśnie nim połączyć router z modemem. Optymalnie byłoby, gdyby takie pomieszczenie połączone było z szafką teletechniczną dwoma przewodami, tak aby drugim kablem wrócić do niej i poprzez dodatkowy switch podpiąć resztę punktów przewodowych.

2. Jak ustawić router – nisko czy wysoko?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się może dla części z Was oczywista, jednak nieraz można spotkać router położony na podłodze lub na niskiej szafce obok TV. Takie rozwiązanie może mieć nawet sporo sensu, jeżeli w sygnał Wi-Fi chcemy zaopatrzyć również piętro niżej, jednak w typowym mieszkaniu lub tym bardziej w sytuacji, gdy inne kondygnacje znajdują się powyżej, jest to wysoce nieoptymalna pozycja.



Producenci routerów nie bez powodu nawet w najtańszych modelach pamiętają o przygotowaniu uchwytów do montażu na ścianie.

Potwierdzenie tej tezy znajdziecie również w każdej większej korporacji, gdzie punkty dostępowe montuje się praktycznie pod sufitem (a często dosłownie na suficie podwieszanym). Takie rozwiązanie pozwala uniknąć licznych kolizji sygnału z meblami i ułatwia penetrację potencjalnego stropu.

Biorąc pod uwagę, jak ostatnimi czasy routery zyskały na wyglądzie i ogólnie designie, to można je nieraz traktować dosłownie jako ozdobę domu

Oczywiście dobrze, jeżeli nasza infrastruktura przewodowa uwzględnia takie umiejscowienie routera (na ścianie), ale alternatywnie zawsze możemy użyć wysokiego

3. Ustawić router – obok mikrofali, czy lepiej z dala od niej?

Zanim wybierzemy optymalne pomieszczenie oraz regał na ustawienie naszego routera, trzeba koniecznie upewnić się, czy nie będzie on stać blisko odbiorników prądu o dużej mocy. Odpada w takim przypadku stawianie routera na mikrofali, ale również lepiej unikać bliskości z nowymi dużymi TV. W szczególności słabym pomysłem jest umiejscowienie routera obok szafy elektrycznej, a przypomnijmy, że zwykle tam jego lokalizację przewiduje deweloper nowych mieszkań…



Nawet jeżeli nasza mikrofala faktycznie potrzebuje Internetu, to z pewnością poradzi sobie z nieco gorszym zasięgiem.

A skoro ponownie do tematu tej nieszczęsnej skrzynki teletechnicznej powróciliśmy, to wiąże się z nią kolejny problem – jest ona zamykana. Pół biedy, jeżeli deweloper oszczędzał i poszedł w plastikową szafę, ale zdarzają się takie kwiatki, jak stalowa skrzynka teletechniczna… Analogicznie szukając nowego lepszego miejsca dla routera warto upewnić się, czy nie będzie on sąsiadować bezpośrednio z dużą metalową powierzchnią lub zbrojoną ścianą.

4. Czy pełne słońce sprawia, że anteny rosną szybciej?

Kolejny często pomijany aspekt przy lokalizowaniu sprzętu sieciowego (nie tylko routera), to dbanie o to, aby się nie przegrzewał. Wsadzanie routera pomiędzy książki albo do (ponownie…) ciasnej szafki może spowodować, że będzie się przegrzewać, a przez to zacznie pracować mniej stabilnie. Jeszcze gorzej będzie z routerem, którego postawimy w nasłonecznionym przez większość dnia miejscu (np. na parapecie okna). Biorąc pod uwagę, że obecnie większość tego typu urządzeń jest w kolorze czarnym lub ogólnie dosyć ciemnym, to w skrajnym przypadku może nawet dojść do uszkodzenia sprzętu przez takie przegrzanie.



Czarna obudowa i dużo słońca to nie jest to, co routerki lubią najbardziej…

5. Jak ustawić anteny routera?

Można by pomyśleć, że możliwość regulacji położenia anten w routerze wynika tylko z konieczności ich złożenia na czas transportu w opakowaniu. Nic bardziej mylnego – producenci są świadomi tego, jaki wpływ na jakość połączenia ma położenie anten i dają nam możliwość regulacji ich do naszych potrzeb.

Ręka do góry, kto bez zastanowienia anteny ustawia pionowo!

Tutaj należałoby zaznaczyć, że nie wszystkie anteny są jednakowe, jednak my skupimy się na tych najpopularniejszych, spotykanych w 99% routerów domowych, czyli antenach dookólnych. Ten typ anteny rozpowszechnia sygnał dookoła prostopadle do swojej dłuższej krawędzi. Sygnał jest też propagowany w pewnym stopniu do góry i w dół, jednak nie na tyle, aby skutecznie docierać na inne kondygnacje, gdy antena jest ustawiona pionowo.



Schemat może nie najbardziej czytelny, ale pokazuje, że fale niezbyt chętnie kierują się w dół i w górę, gdy antenę postawimy pionowo.

Pora zatem ustalić, jakie położenie anten będzie najlepsze. Zależy to oczywiście od tego, jaki typ budynku ma nasze Wi-Fi obsługiwać, ale również od tego, na czym nam zależy najbardziej – czy na przepustowości blisko routera, czy może na większym pokryciu zasięgiem, kosztem tej prędkości.

Jak ustawić anteny routera w mieszkaniu jednokondygnacyjnym

Zacznijmy od najprostszej sytuacji – typowe mieszkanie w bloku. Tutaj wbrew pozorom ustawienie wszystkich anten na sztorc będzie najlepszym rozwiązaniem, gdyż sygnał propagować chcemy tylko w jednym kierunku. Niezależnie zatem od tego, czy mamy jedną, dwie czy nawet osiem anten, należy ustawić je tak, aby czubkiem wskazywały sufit (lub podłogę, jeżeli router podwiesiliśmy na suficie).



W tej pozycji uzyskamy najwyższą przepustowość w ramach tej samej kondygnacji, co router, jednak kosztem nieco niższego zasięgu.

Jeżeli nasze mieszkanie jest nieco bardziej rozległe (powierzchnia 100 mkw+), to można anteny nieco (30°) odchylić od pionu (w przypadku więcej niż dwóch anten, pozostawiając środkowe w pionie). Minimalnym kosztem przepustowości, pozwoli to zwiększyć zasięg działania Wi-Fi.



To optymalne ustawienie, oferujące kompromis między zasięgiem a wydajnością.

Jak ustawić anteny routera w domu jednorodzinnym lub wielokondygnacyjnym mieszkaniu

Tutaj sytuacja nieco się komplikuje. Ponieważ tylko nieliczne routery posiadają wewnętrzną antenę o polaryzacji skierowanej pionowo, to trzeba część anten oddelegować do obsługi właśnie innych pięter. Jeżeli nasz router posiada jedną antenę, to oczywiście nic nie zrobimy (i zalecamy sprzedaż do muzeum – potrafią sporo za takie zabytki zapłacić), ale już mając dwie anteny, wystarczy jedną z nich położyć na płasko.



Powyższy router posiada jedną z anten wbudowaną i ustawioną poziomo – dzięki temu w praktyce nie wymaga takiego ustawiania anten.

Tu znaczenie ma jeszcze kierunek skierowania tak położonej anteny i zalecamy wycelować nią w dłuższą krawędź naszego budynku. Pozwoli to zapewnić najlepszy sygnał bezpośrednio pod, jak i nad routerem.

Duża ilość anten nie gwarantuje wyższej prędkości połączenia bezprzewodowego, a z całą pewnością nie poprawia zasięgu routera

W przypadku, gdy anten mamy więcej niż dwie, to w pierwszej kolejności należy się zorientować, czy nasz router posiada wsparcie dla wyższych standardów MIMO (np. 3x3 albo 4x4 – zwykle są to droższe routery).



Router MIMO 4x4 wyposażony w cztery anteny nie wymaga ustalania fizycznie, które anteny do którego zakresu należą.

Jeżeli tak, to możemy dowolnie wybrać anteny, które będą ustawione poziomo, pamiętając, że im więcej anten pozostawimy pionowo, tym wyższą przepustowość uzyskamy na tej samej kondygnacji, co umiejscowiony jest router.



Router MIMO 4x4 wyposażony w cztery anteny nie wymaga ustalania fizycznie, które anteny do którego zakresu należą.

Jeżeli jednak posiadamy tańszy router, który mimo czterech anten wspiera jedynie MIMO 2x2, to oznacza to, że każdy z dwóch zakresów posiada własną parę anten. Należy poszukać zdjęć rozebranego routera lub samemu go otworzyć, aby ustalić, które anteny są do jakiego zakresu podpięte.



Powyżej widać, że producent kolorem przewodów antenowych oznaczył różne zakresy.

Następnie po jednej antenie z każdego zakresu należy skierować poziomo. Analogicznie sytuacja może wyglądać z większością routerów wyposażonych w 6 i 8 anten (ponieważ raczej nie spotyka się urządzeń MIMO 6x6 i 8x8) – w ich przypadku praktycznie zawsze osobne zakresy posiadają własny zestaw anten. Mając do dyspozycji 6 anten, ustawiamy dwie pary pod kątem 90 stopni wobec siebie, a trzecią parę pochylamy bliżej poziomu, jeżeli chcemy wyższą przepustowość skierować na inne kondygnacje, lub bliżej pionu, jeżeli sieć ma działać szybciej na piętrze, na którym zlokalizowany jest router.



Po lewej ustawienie oferujące wyższą przepustowość dla kondygnacji powyżej i poniżej routera, a po prawej ustawienie oferujące wyższą przepustowość dla kondygnacji, na której znajduje się router.

Można to również ustalić empirycznie, sprawdzając siłę sygnału danego zakresu podczas regulacji kolejnych anten.

A co jeżeli nadal zasięg i prędkość transmisji jest niezadawalająca?

Należy pamiętać, że router to tylko jedna strona połączenia – nawet, jeżeli ustawimy go w najlepszym miejscu, to i tak może się okazać, że wąskim gardłem dla bezprzewodowej komunikacji będzie wydajność urządzenia, które z routerem ma się łączyć. To, że zakupimy router w najnowszym standardzie Wi-Fi 6 (AX) nie sprawi, że nagle nasz 10-letni laptop stanie się z tym standardem zgodny i zaczniemy pobierać dane z Internetu z prędkością, jaką oferuje połączenie przewodowe.

Gdzie Wi-Fi nie może, tam Mesh pośle...

W ostateczności, w bardzo dużych domach rozwiązaniem może się okazać przejście na sieć Mesh lub chociażby rozbudowa istniejącej sieci o takie punkty dostępowe. Mamy jednak nadzieję, że powyższe porady się przydadzą. Dajcie znać w komentarzach, ile w Waszym przypadku punktów z powyższej listy jest spełnione ;)

