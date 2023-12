Podejrzewasz, że ktoś przejął Twoje dane osobowe? Sprawdź, jak zastrzec numer PESEL online. Pozwoli to uniknąć problematycznych sytuacji w przyszłości - na przykład wzięcia kredytu na Twoje dane.

Każdy obywatel Polski posiada numer identyfikacyjny PESEL. To bardzo ważne dane, obok naszego imienia i nazwiska, czy numeru dowodu osobistego. PESEL może być wymagany podczas wnioskowania o kredyt, czy załatwiania różnych spraw urzędowych. Z tego względu powinniśmy dobrze chronić swój numer PESEL i nie podawać go nieupoważnionym osobom. Problem może się jednak pojawić w momencie kradzieży lub zgubienia dokumentu tożsamości, czy całego portfela. Na szczęście wtedy możemy szybko zadziałać i zabezpieczyć swoje dane. W dzisiejszym poradniku opiszemy pokrótce, jak zastrzec PESEL online i dlaczego warto to zrobić.

Nowe przepisy ułatwiają zastrzeżenie PESEL online

Zastrzeżenie numeru PESEL online jest dziś nie tylko możliwe, ale też bardzo proste. Możemy to zrobić drogą elektroniczną - przez Internet. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ po zorientowaniu się, że jeden z naszych dokumentów uległ zagubieniu lub kradzieży, od razu możemy przejść do działania. Bez zbędnej zwłoki możemy wtedy po prostu zastrzec swój numer PESEL. W tym celu wystarczy wejść na rządowy serwis internetowy, możemy też skorzystać z aplikacji mObywatel (opcja powinna być dostępna od połowy grudnia 2023 roku).

Nowe przepisy pozwalające szybko i wygodnie zastrzec PESEL online weszły w życie 17 listopada 2023 roku. Rejestr zastrzeżonych numerów PESEL jest wykorzystywany m.in. przez banki i firmy pożyczkowe. Sprawdzają w nim dane wnioskodawców chcących skorzystać z produktów finansowych. Zabezpieczając swój numer PESEL w ten sposób możemy więc dość prosto uniknąć zaciągnięcia kredytu na nasze dane lub wzięcia pożyczki.

Zabezpieczenie numeru PESEL - ochrona przed tzw. SIM swaping

Co to jest SIM swaping? Po wejściu w posiadanie cudzych danych osobowych możliwe jest zarejestrowanie nowej karty SIM do telefonu komórkowego. Oczywiście, jest to działanie nielegalne - nazywamy je SIM swaping. Po wykonaniu takiej akcji niepowołana osoba mogłaby użyć karty do weryfikacji tożsamości w różnych systemach, także związanych z bankowością elektroniczną i systemami finansowymi.

Zastrzeżenie numeru PESEL online uniemożliwi zarejestrowanie karty SIM na Twoje dane.

Jak zastrzec numer PESEL online?

Obecnie mamy kilka możliwości zastrzeżenia numeru PESEL online. Taka opcja dostępna jest na rządowej stronie internetowej. Wystarczy wejść pod adres rządowej strony i zalogować się. W tym miejscu mamy możliwość zastrzeżenia PESEL online, a także cofnięcia tej operacji. Na swoim koncie możemy również zobaczyć historię takich operacji,

W celu wykonania tej akcji wystarczy wcisnąć przycisk “Zastrzeż PESEL” lub “Cofnij zastrzeżenie”.

Zastrzeżenie PESEL w aplikacji mObywatel

Odpowiednia funkcja pozwalająca na zastrzeżenie naszego numeru PESEL pojawi się też w rządowej aplikacji. Ministerstwo Cyfryzacji planuje uruchomienie tej opcji w połowie grudnia 2023 roku. W mObywatel często pojawiają się nowe funkcjonalności, ta pozwala zadbać o nasze bezpieczeństwo.

Zobacz więcej informacji na temat aplikacji mObywatel.

Zastrzeżenie PESEL przez mObywatel, jak i przez stronę www pozwalają wpisać nasz numer do Rejestru Zastrzeżeń Numerów PESEL.

Jak krok po kroku zastrzec numer PESEL online w serwisie mobywatel.gov.pl?

Poniżej znajdziesz krótką instrukcję, jak zastrzec numer PESEL online na stronie rządowej:

Wejdź na stronę internetową mObywatel Wybierz dogodną metodę logowania (Profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna lub skanując kod QR w aplikacji mObywatel), aby przejść do panelu z ustawieniami W tym momencie zobaczysz otworzoną zakładkę "Rejestr Zastrzeżeń PESEL", po prawej stronie znajduje się przycisk "Zastrzeż PESEL" Aby trafić w to miejsce, możesz też z menu po lewej stronie wybrać zakładkę "Twoje dane", a następnie "Rejestr Zastrzeżeń PESEL" (ostatnia pozycja na liście) Potwierdź chęć zastrzeżenia numeru PESEL w ten sposób

Kolejne kroki możesz zobaczyć na poniższych zrzutach ekranu:

Kiedy zastrzeżenie numeru PESEL stanie się skuteczne?

W myśl przepisów, które weszły w życie 17 listopada, zastrzeżenie numeru PESEL będzie miało skutki prawne od 1 czerwca 2024 roku. Wtedy wiele instytucji będzie miało obowiązek weryfikacji danych w rejestrze zastrzeżonych numerów w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL.

Kto może zastrzec PESEL online?

Opcja ta przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Oczywiście, należy też posiadać numer PESEL.

Ile kosztuje zastrzeżenie numeru PESEL online?

Usługa obsługiwana jest przez rządowe oprogramowanie. Zastrzeżenie numeru PESEL online jest zupełnie darmowe.

Możliwe jest też zastrzeżenie PESEL w placówce

Zastrzeżenie numeru PESEL możliwe jest nie tylko przez Internet - na stronie www i w aplikacji mObywatel (ta opcja zostanie uruchomiona w połowie grudnia 2023). W tym celu możemy również udać się ze swoim dokumentem tożsamości do dowolnej placówki Poczty Polskiej, Urzędu Gminy lub do banku. Tam wystarczy poinformować obsługę, że chcemy zastrzec numer PESEL.

Mamy więc następujące możliwości zastrzeżenia numeru PESEL:

na stronie obywatel.gov.pl

w aplikacji mObywatel (opcja ta pojawi się w połowie grudnia 2023 roku, zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Cyfryzacji)

w dowolnej placówce Poczty Polskiej

w banku

w Urzędzie Gminy

Kiedy warto zastrzec numer PESEL?

Jak już wspomnieliśmy, zastrzeżenie numeru PESEL pozwala zabezpieczyć nasze dane.Warto o tym pomyśleć w kilku sytuacjach:

jeśli podejrzewasz, że ktoś przejął Twoje dane (uzyskał do nich dostęp)

gdy zgubisz portfel

w momencie zgubienia/kradzieży dokumentu tożsamości

jeśli zgubisz smartfon z ważnymi danymi lub zostanie on skradziony

jeśli z innego powodu osoby trzecie mogły wejść w posiadanie Twoich danych

Zastrzeżenie numeru PESEL online to najszybszy sposób na wpisanie numeru do Rejestru Zastrzeżeń Numerów PESEL. Gdy to zrobisz, nikt nie weźmie kredytu na Twoje dane, nie zarejestruje karty SIM, nie będzie mógł próbować podszyć się pod Twoją tożsamość.