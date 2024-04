Oto Honor Magic V2 - składany smartfon, który się stereotypom nie kłaniał. Jego najważniejsze cechy sprawiają, że swoim wejściem do sprzedaży zmienił zasady gry. Pytanie tylko, czy poza tym jest dobry, zły czy brzydki?

Co przychodzi ci do głowy, kiedy myślisz o składanym smartfonie? Mi - wielki, przypominający tablet ekran, dzięki któremu jakość pracy i rozrywki jest nieporównywalna z jakimkolwiek klasycznym telefonem. Ale zaraz potem przychodzą mi też do głowy zupełnie inne rzeczy: bardzo wysoka cena, wyższa nawet niż we flagowych smartfonach waga, duża grubość czy ograniczona pojemność baterii. Czas na zmiany!

Wszystkie powody, dla których warto kupić smartfon Honor Magic V2

Zacząłem z grubej rury, od przełamywania stereotypów i łamania myślowych schematów, ale uwierzcie mi, nie przesadzam. Zresztą, zobaczcie sami: Honor Magic V2 jest absurdalnie wręcz smukły, po rozłożeniu mierząc zaledwie 4,7 mm grubości, co sprawia, że grubość złożonego urządzenia wynosi mniej niż 10 mm (no, w zależności od wersji wykończenia - model ze szkłem na plecach jest o 0,2 mm grubszy). To niesamowite osiągnięcie, które oznacza, że składany Honor jest w codziennym użytkowaniu niemal nieodróżnialny pod względem grubości od nie-składanych dużych, flagowych smartfonów.

Honor Magic V2 to doskonale wykonany telefon, zdecydowanie czuje się, że mamy do czynienia z najwyższą półką

Ale to nie wszystko. To samo można powiedzieć o wadze tego telefonu, która wynosi - w zależności od wersji wykończenia - 231 lub 237 gramów. Dużo? Owszem, całkiem sporo, ale mniej, niż waży iPhone 14 Pro Max i mniej-więcej podobnie do superflagowców takich jak S24 Ultra, Magic6 Pro czy Xiaomi 14 Ultra. Jedno i drugie razem to więcej, niż po prostu cecha dobra - to coś, co naprawdę można nazwać z angielska “gamechangerem”, zmianami reguł gry: wraz z pojawieniem się Honora Magic V2 wymiary i waga przestają być powodem, żeby nie wybrać “składaka”. Brawo i pełen szacunek!

Honor Magic V2 jest niezwykle wręcz smukły - w tej chwili to najcieńszy składany smartfon na świecie

Na bardzo duże brawa zasługuje także ekran - a nawet, ekrany - Honora Magic V2. Ekran przedni jest spory, ma 6,43" po przekątnej i normalne proporcje 20:9 - w tej chwili jedynym składanym smartfonem, który NIE ma normalnych proporcji ekranu przedniego, pozostaje Galaxy Fold, ale ponieważ to właśnie jego sprzedaje się najwięcej, więc stanowi punkt odniesienia. Wewnętrzny wyświetlacz nie jest duży. Jest największy - przynajmniej ze wszystkich “składaków” dostępnych na polskim rynku. Ma 7,92" po przekątnej i robi ogromne wrażenie. Jest nie tylko większy od tego w Foldzie 5 (który ma 7,6"), ale także ma większą rozdzielczość i większą gęstość pikseli. A obydwa ekrany - zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny - obsługują LTPO, odświeżanie do 120 Hz, miliard kolorów i HDR10+. No jak dla mnie, to po prostu fantastyczne!

Oba ekrany Honor Magic V2 są naprawdę świetne: duże, o dobrych proporcjach, z bardzo dobrymi parametrami wyświetlania kolorów i odświeżania

Wydajność Honor Magic V2

Wydajność? Jest dobrze: Snapdragon 8 drugiej generacji zapewnia zapas wydajności, który będzie wystarczający jeszcze przez wiele lat, podobnie z pamięcią RAM o pojemności 16 GB i pamięcią masową 512 GB. Duży plus także za możliwości fotograficzne. Honor Magic V2 ma na pokładzie bardzo dobry aparat główny z optyczną stabilizacją i laserowym, matrycowym autofokusem, co zapewnia szybkie i pewne ustawianie ostrości, oraz także stabilizowany aparat tele z optycznym powiększeniem x2,5. Uzupełnia go aparat ultraszerskokątny z autofokusem.

Zdjęcia testowe

Zdjęcia selfie (od lewej) aparatem przednim przy złożonym telefonie, aparatem głównym przy rozłożonym telefonie

Zdjęcią przy ustawieniu powiększenia (od lewej): 0,5x, 1x, 2x, 3x, 6x, 10x, 30x

Wyniki benchmarków

Wyniki benchmarków Honor Magic V2

Ale, ale - mówiłem we wstępie, że jednym z powodów, dla których składane smartfony są traktowane nieufnie, jest mniejsza pojemność baterii. W końcu co da się zmieścić w obudowie o grubości zaledwie 4 milimetry? Otóż Honor Magic V2 pokazuje, że zaskakująco wiele. W tym cieniutkim kawałku technologicznej magii mieści się bateria o pojemności 5000 mAh, a więc dużo pojemniejsza niż w Foldzie 5 (4400 mAh) czy OnePlus Open (4800 mAh). Było to możliwe dzięki zastosowaniu nowatorskiej technologii baterii krzemowo-węglowych, o gęstości energii większej nawet o 20%, i skutkuje realnym czasem użytkowania porównywalnym z tym z Samsunga czy OnePlusa, które są grubsze, ważą więcej i, przede wszystkim, mają wyraźnie mniejsze ekrany. Więc, to zdecydowanie dobro.

Etui jakie dostajemy w komplecie z Honorem Magic V2 jest zgrabne, eleganckie i bardzo funkcjonalne. Klasa!

Mały plusik na koniec. Dodane w pudełku etui jest takie, jakie powinno być w tej klasie telefonie: eleganckie, wyrafinowane (ma ruchomą, magnetyczną osłonę zawiasu) i dopasowane kolorem do urządzenia. A, i jeszcze ma nóżkę do postawienia!"

Jakie wady ma Honor Magic V2?

Zacznijmy od tego, co nie jest wadą samo w sobie, ale stało się nią przez ogromne opóźnienie w polskiej premierze, względem premiery w Chinach. Snapdragon 8 drugiej generacji w chwili, gdy generacja trzecia jest standardem we flagowcach już od niemal pół roku, nie wygląda dobrze - zwłaszcza w telefonie za takie pieniądze.

Specyfikacja Honor Magic V2 jest naprawdę bardzo dobra, ale "zeszłoroczna"

Jakie pieniądze? No właśnie. Problemem składanych smartfonów, z którym Honor Magic V2 sobie NIE poradził, jest niemożliwie wysoka cena. W Polsce ten najcieńszy na świecie składak kosztuje 9 tysięcy złotych. Bez złotówki, jeśli to robi dla ciebie jakąś różnicę.

Za przekraczanie granic tego, co możliwe i wykonalne trzeba słono zapłacić

Są też niestety inne wady: brak wodoodporności oraz brak ładowania bezprzewodowego. Obie wiążą się oczywiście z trudnościami technicznymi spowodowanymi ekstremalnym projektem tego smartfonu, co rozumiem, ale też warto zauważyć, że grubszy tylko o milimetr Huawei Mate X3 jest wodoodporny i ma ładowanie indukcyjne.

Czego projektanci Honor Magic V2 powinni się wstydzić?

Składaki mają pewną bardzo ciekawą dla miłośników selfie możliwość: po rozłożeniu można zrobić sobie zdjęcie aparatem głównym, kadrując na ekranie przednim. Jakość zdjęć jest fantastyczna, więc dobrze byłoby z tej możliwości korzystać, ale… Ale po rozłożeniu przycisk głośności służący jako spust migawki jest poza zasięgiem palców, a żeby dotknąć migawki dotykowej, trzeba wykonywać jakieś szalone sztuczki. Słowem, fajna funkcja, z której praktycznie nie da się korzystać.

System aparatów Honor Magic V2 ma bardzo duże możliwości i robi świetne zdjęcia. Jedyny problem to niewygodne robienie zdjęć selfie aparatem głównym.

Czy warto kupić Honor Magic V2?

Honor Magic V2 to składak, który naprawdę zmienia zasady gry. Tak smukły i lekki, że mógłby udawać klasyczny telefon z klasy dużych flagowców, a przy tym mający ekran większy niż którykolwiek z dostępnych w Polsce konkurentów. Konkurentów, od których jest cieńszy i lżejszy, jednocześnie niemal magicznie dorównujący im czasem pracy na baterii. To robi ogromne wrażenie. Jest piękny, elegancki i w ogóle premium. No i niestety, cena też jest “premium”, co stanowi dla większości z nas największą wadę Magica V2. Ale cóż, taka jest (dosłownie) cena bycia “naj”.

Opinia o Honor Magic V2 Plusy Niesamowite wymiary i waga: jedyny składany smartfon o grubości poniżej 10 mm i wadze poniżej 231 g

Duży przedni ekran o proporcjach 20:9, doskonale nadający się do używania bez otwierania telefonu

Wewnętrzny ekran ma 7,92" i jest największy spośród dostępnych w Polsce "składaków"

Obydwa ekrany obsługują dynamiczne dopasowywanie odświeżania do 120Hz, miliard kolorów, HDR10+

Zapas wydajności wystarczy jeszcze na długo

Bardzo dobre aparaty fotograficzne, w tym aparat tele o powiększeniu 2,5x

Bateria o pojemności 5000 mAh w tak cienkiej obudowie (dzięki zastosowaniu technologii krzemowo-węglowej)

Bardzo dobry czas pracy na baterii jak na te parametry

Eleganckie i wygodne etui w zestawie Minusy Bardzo wysoka cena wynosząca 8999 zł

Snapdragon 8 gen 2 w epoce dominacji generacji 3, w telefonie za 9 tys wygląda kiepsko

Brak ładowania bezprzewodowego

Brak wodoodporności

Robienie selfie tylnym aparatem jest bardzo utrudnione, bo przyciski głośności są nie tam, gdzie trzeba

Podzespoły: 4.2 / 5.0

Audio: 4.5 / 5.0

Ekran: 4.8 / 5.0

Aparaty: 4.6 / 5.0

Bateria i ładowanie: 4.8 / 5.0

Wykonanie: 4.9 / 5.0



Honor Magic V2: Ocena końcowa 90% 4.5/5







Niezależna opinia redakcji. Telefon do testu został bezpłatnie udostępniony przez firmę Honor.

