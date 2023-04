AMD Ryzen 7 7800X3D to procesor, który został zaprojektowany typowo z myślą o graczach. Sprawdziliśmy, jak wypada na tle konkurencyjnego modelu Intel Core i7-13700K i czy rzeczywiście jest tak dobrą propozycją.

4/5

Procesory AMD Ryzen 7000 nie miały łatwego startu, ale cieszą się coraz wiekszym zainteresowaniem klientów. Najciekawsze konstrukcje – Ryzen 7000X3D z technologią 3D V-Cache pozostawiono jednak jako swego rodzaju wisienkę na torcie. Oczekiwania są naprawdę spore, bo to właśnie ten sprzęt ostatnio rozpala wyobraźnię graczy i entuzjastów.

Niedawno mieliśmy okazję przetestować topowy model - AMD Ryzen 9 7950X3D, który okazał się prawdziwym killerem jeśli chodzi o zastosowania procesorowe i wydajność w grach. Niestety to też bardzo droga propozycja (koszt takiego procesora to niemal 4000 złotych!), która realnie zainteresuje wąskie grono klientów.

Dużo większe nadzieje wiązano z modelem AMD Ryzen 7 7800X3D, który powinien oferować gorsze osiągi, ale przy okazji też być dużo tańszy względem flagowca (około 2200 zł). Nowa jednostka z pewnością interesuje dużo większe grono naszych czytelników. Pytanie tylko, czy rzeczywiście powtórzy on sukces „mocniejszego brata”.

Specyfikacja procesora AMD Ryzen 7 7800X3D

AMD Ryzen 7 7800X3D to procesor ze średniej półki, który głównie został zaprojektowany z myślą o graczach. Jego specyfikacja jest zbliżona do modeli Ryzen 7 7700 i Ryzen 7700X.



Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D - producent udostępnił nam próbkę inżynieryjną wyprodukowaną w 5. tygodniu 2023 roku (2305)

Do dyspozycji oddano 8 rdzeni z technologią wielowątkowości SMT (łącznie 16 wątków), które bazują na architekturze Zen 4. Specyfikacja mówi o taktowaniu bazowym 4,2 GHz, zaś w trybie Boost może ono wzrosnąć maksymalnie do 5,0 GHz. Co ważne, mnożnik procesora pozostał zablokowany, więc nie ma tutaj możliwości łatwego podkręcania zegarów.



AMD Ryzen 7 7800X3D przy obciążeniu jednego rdzenia osiąga taktowanie 5050 MHz



AMD Ryzen 7 7800X3D przy obciążeniu wszystkich rdzeni osiąga taktowanie około 4800 MHz

W praktyce taktowanie jest zależne od zastosowanego chłodzenia i ograniczenia limitów mocy. U nas procesor osiągał częstotliwość w okolicach 4800 MHz przy obciążeniu wielowątkowym i około 5050 MHz przy obciążeniu jednowątkowym. To nieco niższe zegary niż w przypadku modeli AMD Ryzen 7700 i 7700X.



Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D wykorzystuje jedno jądro CCD z dodatkową pamięcią 3D V-Cache oraz jądro cIOD z interfejsami (grafika poglądowa)

Warto tutaj zwrócić uwagę na konstrukcję procesora. Jednostka wykorzystuje jedno jądro CCD z rdzeniami i pamięcią podręczną (32 MB) oraz jedno jądro cIOD z interfejsami. Na jądrze z rdzeniami umieszczono jednak chiplet 3D V-Cache z dodatkową pamięcią podręczną trzeciego poziomu (64 MB).

Oznacza to, że procesor łącznie oferuje aż 96 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu, co powinno przełożyć się na lepszą wydajność w niektórych scenariuszach (głównie właśnie chodzi tutaj o gry). Do dodatkowej pamięci podręcznej mają dostęp wszystkie rdzenie procesora.

Podobnie jak w przypadku innych modeli z serii Ryzen 7000, jednostka została wyposażona w dwukanałowy kontroler pamięci DDR5-5200 oraz kontroler z 28 liniami PCI-Express 5.0. Nowe procesory oferują też zintegrowany układ graficzny Radeon, ale to bardzo podstawowa jednostka (2 bloki CU RDNA 2), która raczej nada się tylko do mniej wymagających zastosowań.

AMD Ryzen 7 7800X3D charakteryzuje się współczynnikiem TDP na poziomie 120 W (maksymalny limit mocy to 162 W). W zestawie nie znajdziemy chłodzenia, ale producent rekomenduje zastosowanie chłodzenia AiO w rozmiarze 280 mm. U nas na chłodzeniu Arctic Liquid Freezer II 420 (czyli bardzo wydajnym zestawie) procesor pracował z temperaturą około 80 stopni Celsjusza.

Model AMD Ryzen 7 7700 AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 7 7800X3D Intel Core i7-13700K Generacja

Architektura

Litografia Raphael

Zen 4

TSMC 5/6 nm Raphael

Zen 4

TSMC 5/6 nm Raphael-X

Zen 4

TSMC 5/6/7 nm Raptor Lake-S

Golden Cove + Gracemont

Intel 7 (10 nm) Podstawka AM5 AM5 AM5 LGA 1700 Rdzenie/wątki 8/16 8/16 8/16 16/24

(8/16 P-Core + 8/8 E-Core) Taktowanie/Boost 3,8/5,3 GHz 4,5/5,4 GHz 4,2/5,0 GHz 3,4/5,4 GHz + 2,5/4,2 GHz Pamięć L2 8x 1 MB 8x 1 MB 8x 1 MB 8x 2 MB + 2x 4 MB Pamięć L3 32 MB 32 MB 96 MB 30 MB Kontroler RAM DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR4-3200 / DDR5-5600

(dwukanałowy) Grafika

Jednostki

taktowanie Radeon

2 CU RDNA 2

(600 - 2200 MHz) Radeon

2 CU RDNA 2

(400 - 2200 MHz) Radeon

2 CU RDNA 2

(400 - 2200 MHz) UHD Graphics 770

32 EU Xe LP

(300 - 1600 MHz) Kontroler PCI-Express 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 16x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK NIE TAK Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 65 W

(88 W) 170 W

(230 W) 120 W

(162 W) 125 W

(253 W) Chłodzenie w zestawie Wraith Prism - - - Data premiery 9 stycznia 2022 30 sierpnia 2022 6 kwiecień 2023 20 października 2022 Cena podczas premiery

Obecna cena w sklepach $329

1600 zł $399

1700 zł $449

2300 zł $419

2200 zł

AMD Ryzen 7 7800X3D - cena procesora

Procesor Ryzen 7 7800X3D został wyceniony na 449 dolarów, co u nas w teorii powinno przekładać się na jakieś 2300 złotych. Dosyć sporo jak na 8-rdzeniowy procesor. W podobnej cenie możemy dostać 12-rdzeniowe modele Ryzen 9 7900 czy Ryzen 9 7900X, ale już bez dodatkowego „keszu”.

Konkurencja w podobnej cenie oferuje model Intel Core i7-13700K (lub nieco tańszy model Core i7-13700KF bez zintegrowanej grafiki). Cena platformy wypada tutaj podobnie, bo dobra płyta główna i tu i tu to koszt około 1200 – 1500 złotych. Modele pod Ryzena mają jednak tę przewagę, że oferują lepszą funkcjonalność (lepsze modele B650E/X670E bez problemu obsłużą dyski SSD pod PCI-Express 5.0) i powinny obsłużyć jeszcze kilka kolejnych generacji CPU. Realnie obydwa procesory raczej będą łączone z nowszymi pamięciami DDR5. W teorii można jednak trochę przyoszczędzić - model AMD połączyć z tańszą płytą główną A620, a model Intela połączyć z pamięciami DDR4.

AMD Ryzen 7 7800X3D - metodologia testowa

Testy procesora AMD Ryzen 7 7800X3D przeprowadziliśmy na nowej platformie, która pozwala lepiej wykazać potencjał nowych jednostek. W następnych testach lista procesorów będzie poszerzana o kolejne modele.

Przy standardowych testach pamięć RAM pracowała z domyślnym zegarem kontrolera wbudowanego w dany procesor i niewyśrubowanymi timingami. Przy podkręconych ustawieniach zwiększyliśmy taktowanie i obniżyliśmy opóźnienia pamięci RAM:

AMD Ryzen 7000: DDR5-5200 (FCLK 1733 MHz) CL40-40-40-80 / OC DDR5-6000 (FCLK 2000 MHz) CL30-38-38-96

Intel Core 13000: DDR5-5600 (Gear2) CL40-40-40-80 / OC DDR5-6000 (Gear2) CL30-38-38-96

Testy przeprowadziliśmy pod obsługą systemu Windows 11 22H2, który powinien lepiej wykorzystywać potencjał najnowszych generacji procesorów. W przypadku platformy AMD zainstalowaliśmy też najnowsze sterowniki, które optymalizują działanie układów z pamięcią 3D V-Cache.

Wydajność AMD Ryzen 7 7800X3D w programach

Testy procesora AMD Ryzen 7 7800X3D przeprowadziliśmy na odświeżonej procedurze testowej, która obrazuje szerszy zakres wykorzystania komputera (skupiliśmy się na zastosowaniach mocniej obciążających procesor). Wyniki wydajności porównaliśmy do konkurencyjnego modelu Intel Core i7-13700K oraz wydajniejszych jednostek Ryzen 9 7950X/X3D i Core i9-13900K.

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 38342 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 37834 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 36396 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 30798 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 18365

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 2234 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 2103 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 2050 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 2049 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 1817

Blender Classroom - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 133 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 137 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 148 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 183 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 227

V-Ray 5 Benchmark - renderowanie 3D

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 29003 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 28669 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 26391 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 21153 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 14380

7zip - kompresja

[GIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 170695 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 170412 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 166996 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 147927 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 111541

VeraCrypt - szyfrowanie (AES mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 31,2 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 28,8 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 23,8 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 23,3 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 19,8

Dolphin 5.0 - emulacja

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 166 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 172 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 179 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 198 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 200

DaVinci Resolve 18 - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 138 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 141 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 142 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 145 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 158

x265 (HEVC) Benchmark - enkodowanie wideo 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 220 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 229 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 231 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 257 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 433

3DMark CPU Profile - symulacja

[pkt] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 16237 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 15730 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 14435 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 12408 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 8030

Większa liczba rdzeni i wyższe taktowanie jednak mówią same za siebie. AMD Ryzen 7 7800X3D wyraźnie odstaje względem konkurencyjnego modelu Intel Core i7-13700K - w zależności od zastosowania, przewaga modelu "niebieskich" wynosi od 12% do 40%.

Wydajność AMD Ryzen 7 7800X3D w grach

AMD Ryzen 7 7800X3D to procesor zaprojektowany głównie z myślą o graczach. Jak się sprawdzi w nowoczesnych grach? Wybraliśmy kilka nowszych tytułów - testy przeprowadziliśmy w rozdzielczości 1080p, gdzie istotną rolę odgrywa wydajność procesora (w wyższych rozdzielczościach różnice między procesorami powinny się zacierać). Wyniki porównaliśmy do Intel Core i7-13700K, a także droższych modeli AMD Ryzen 9 7950X/X3D i Intel Core i9-13900K.

Far Cry 6 (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 191

130 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 179

130 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 175

134 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 161

125 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 144

109 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Bardzo wysokie + RT Wysokie, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 147

108 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 136

99 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 129

96 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 126

93 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 126

89 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Forza Horizon 5 (1080p, Ekstremalne, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 203

140 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 201

114 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 185

110 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 180

103 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 177

110 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Wysokie + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 216

137 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 215

147 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 210

147 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 206

145 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 163

113 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Wysokie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 854

242 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 832

231 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 831

234 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 773

246 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 763

233 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AMD Ryzen 7 7800X3D pokazuje jednak pazur w grach. W nowszych tytułach widać wyraźną przewagę względem modelu Intel Core i7-13700K (wyjątkiem jest tutaj Spiderman, gdzie obydwa modele wypadają dosyć podobnie). Należy jednak zaznaczyć, że nie musi być tak w każdej grze. Counter Strike nie wykorzystuje potencjału dodatkowej pamięci podręcznej, a niskie taktowanie niestety oznacza dużo słabszy wynik względem konkurenta.

Pobór mocy i efektywność energetyczna procesora AMD Ryzen 7 7800X3D

AMD Ryzen 7 7800X3D charakteryzuje się niższym współczynnikiem TDP, co teoretycznie powinno mieć przełożenie na pobór mocy procesora. Jak to wygląda w praktyce? Sprawdziliśmy to dla trzech scenariuszy – spoczynku, wielowątkowego obciążenia procesora (Cinebench R23) i wymagającej gry (Marvel's Spider-Man Remastered).

Pobór mocy - stan bezczynności

[W] mniej = lepiej

Intel Core i7-13700K (16C/24T) 65 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 67 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 77 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 80 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 83 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 165 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 247 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 332 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 338 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 347 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 308 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 329 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 376 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 398 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 430 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Warto także zwrócić uwagę na efektywność energetyczną procesorów - obliczyliśmy ilości punktów w benchmarku Cinebench R23 (nT) w przeliczeniu na 1 W pobieranej mocy całej platformy.

Efektywność energetyczna

[pkt/W] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 147 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 114 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 111 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 110 Intel Core i7-13700K (16C/24T) 91 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

AMD Ryzen 7 7800X3D odznacza się dużo mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną względem konkurenta. Układ cechuje się dobrą efektywnością energetyczną, aczkolwiek nie jest ona aż tak imponująca jak modelu AMD Ryzen 9 7950X3D.

AMD Ryzen 7 7800X3D - testy w programach z szybszą pamięcią RAM

Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D ma zablokowany mnożnik, więc nie można go łatwo podkręcić. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby połączyć go z szybszą pamięcią RAM – wykorzystaliśmy tutaj moduły DDR5-6000 o niskich opóźnieniach CL30-38-38-96. Osiągi porównaliśmy do innych modeli, które zostały przetaktowane i połączone z szybszą pamięcią (za wyjątkiem modelu 7950X3D, który też został połączony tylko z szybkimi pamięciami.

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 41462 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 39879 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 36374 Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 32207 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 18403

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,8 GHz 2244 Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 2150 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 2045 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ 5,7 GHz 2037 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 1820

Blender Classroom - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 126 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 137 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 137 Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 176 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 275

V-Ray 5 Benchmark - renderowanie 3D

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 30787 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 28560 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 28091 Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 22078 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 14409

7zip - kompresja

[GIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 184729 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 183868 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 183383 Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 158536 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 119837

VeraCrypt - szyfrowanie (AES mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 33,9 Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 31,3 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 26,5 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 26,4 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 19,3

Dolphin 5.0 - emulacja

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 164 Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 167 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 178 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 196 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 200

DaVinci Resolve 18 - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 136 Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 138 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 140 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 142 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 156

x265 (HEVC) Benchmark - enkodowanie wideo 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 213 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 214 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 222 Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 240 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 423

3DMark CPU Profile - symulacja

[pkt] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 16456 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 15862 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 14463 Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 13068 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 8056

Zastosowanie szybszych pamięci niestety nie przekłada się na znaczny wzrost wydajności w programach. Realia są takie, że przyspieszony Intel Core i7-13700K jeszcze bardziej oddala się od konkurenta - teraz można mówić nawet o 75% przewagi (!).

AMD Ryzen 7 7800X3D z szybszymi pamięciami - ile można zyskać w grach?

Część osób może zastanawiać się, czy warto połączyć procesor Ryzen 7 7800X3D z szybkimi pamięciami RAM pod kątem gier. Tradycyjnie sprawdziliśmy wydajności w kilku nowszych tytułach uruchomionych w rozdzielczości 1080p (w wyższej rozdzielczości różnice między procesorami powinny być mniejsze).

Far Cry 6 (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 194

131 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 183

144 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 180

131 Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 176

136 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 152

116 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Bardzo wysokie + RT Wysokie, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 154

115 Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 144

105 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 141

101 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 137

103 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 132

92 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Forza Horizon 5 (1080p, Ekstremalne, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 203

143 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 201

116 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 188

113 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 184

105 Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 182

115 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Wysokie + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 227

149 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 219

157 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 219

152 Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 217

155 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 170

120 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Wysokie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 867

245 Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 856

240 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 839

236 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 779

246 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 764

236 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Szybsze pamięci przekładają się na niewielki wzrost wydajności w grach, aczkolwiek różnica nie jest znacząca i często zależy od konkretnego tytułu (zwykle to kilka dodatkowych fps). AMD Ryzen 7 7800X3D ponownie w większości nowszych tytułów okazuje się dużo lepszy względem konkurenta.

AMD Ryzen 7 7800X3D z szybszymi pamięciami RAM - jak to wpływa na pobór mocy?

AMD Ryzen 7 7800X3D nie może być podkręcony, ale można go połączyć z szybkimi pamięciami RAM. Jak to wpływa na pobór mocy całego komputera?

Pobór mocy - stan bezczynności

[W] mniej = lepiej

Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 66 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 67 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 86 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 88 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 95 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 175 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 249 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 310 Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 366 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 436 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 315 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 334 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 412 Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 435 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 441 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Efektywność energetyczna

[pkt/W] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 146 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 129 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) @ def 105 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 95 Intel Core i7-13700K (16C/24T) @ 5,5 GHz 88 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Zastosowanie szybszych pamięci nie wpływa znacząco na pobór mocy platformy. Zaskoczenia nie ma - Ryzen 7 7800X3D wypada dużo lepiej jeśli chodzi o efektywność energetyczną względem Core i7-13700K po przetaktowaniu.

Gamingowy potwór z kompleksami

AMD Ryzen 7 7800X3D to procesor stworzony typowo z myślą o graczach, ale jego ocena nie jest prosta. Dużo będzie zależeć od tego... na czym tak naprawdę nam zależy.

Testowany model zalicza się do średniej półki, więc realnie musimy się liczyć ze średnimi osiągami w typowo procesorowych zastosowaniach. Tutaj Ryzen 7 7800X3D wypada dużo słabiej względem swojego cenowego konkurenta Core i7-13700K/KF – sporą różnicę widać i w zastosowaniach jednowątkowych i wielowątkowych. Różnica ta jeszcze bardziej się pogłębia, gdy zdecydujemy się podkręcić Intela (modelu AMD nie można przetaktować).

Nowy model wyróżnia się jednak dodatkową pamięcią 3D V-Cache, która daje spory przyrost wydajności w grach. AMD Ryzen 7 7800X3D realnie jest jednym z najwydajniejszych procesorów dla graczy i w większości nowszych tytułów bez problemu pokonuje nie tylko konkurencyjnego Core i7-13700K, ale też dużo droższego Core i9-13900K. To poziom zbliżony do flagowego modelu Ryzen 9 7950X3D w wyraźnie niższej cenie.

AMD Ryzen 7 7800X3D powinien zainteresować wymagających graczy, którzy nie „bawią się” zbytnio programami (lub nie jest dla nich tutaj ważna wydajność procesora), ale za to oczekują możliwie najlepszych osiągów w grach i nie chcą wydawać ogromnych pieniędzy na model Ryzen 9 7900X3D lub 7950X3D. Nie jest to jednak król opłacalności i w obecnej cenie i tak realnie jest to dosyć droga propozycja. Po cichu liczymy na obniżkę ceny, jak to miało miejsce w przypadku modelu Ryzen 7 5800X3D (obecnie jest to jeden z najpopularniejszych modeli wśród graczy).

Za wyborem procesora przemawia też sama platforma. Płyty główne AMD AM5 oferują lepszą funkcjonalność (m.in. wsparcie dla SSD pod PCI-Express 5.0) względem modeli Intel LGA 1700, a do tego w przyszłości będzie możliwość zamontowania nowszego procesora z kolejnej lub jeszcze kolejnej generacji. Potencjalnie daje to możliwość zaoszczędzenia na płycie głównej przy modernizacji komputera.

Opinia o AMD Ryzen 7 7800X3D Plusy Świetna wydajność w grach,

Obsługa PCI-Express 5.0,

Zintegrowany układ graficzny,

Perspektywa długiej żywotności platformy AM5,

Bardzo dobra efektywność energetyczna. Minusy Dużo słabszy w jedno- i wielowątkowych procesorowych zastosowaniach względem cenowego odpowiednika konkurencji,

Realnie brak możliwości podkręcania,

Wysoka cena.